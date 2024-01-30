Найбільший художній музей Фінляндії визнав Іллю Рєпіна українцем
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Найбільший художній музей Фінляндії Атенеум змінив підпис національності під прізвищем художника Іллі Рєпіна з росіянина на українця.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду", про це повідомляє місцеве видання Suomen Kuvalehti.
Зазначається, що у 2021 році фінський музей у співпраці з Третьяковською галереєю та Музеєм російського мистецтва провів велику виставку робіт Рєпіна. На ній розповідалося про те, що художник народився на території сучасної України, але представляли його як росіянина. Відтоді українці зверталися до музею з наміром відновити історичну справедливість.
Серед тих, хто звертався до музею з проханням змінити національність Рєпіна, – українська журналістка, авторка УП.Культура Анна Лодигіна. Готуючи статтю про художника, вона попросила надати більше інформації про його життя у Фінляндії. Кураторка надіслала їй статтю, в якій йшлося, що батьки Рєпіна були росіянами та народилися в Підмосков'ї. У відповідь Лодигіна надіслала докази того, що це не так – церковні документи свідчили, що батько і дід художника народилися на території України.
Вона додала, що знала про виставку, яку музей провів за пів року до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, та на якій представив Рєпіна російським художником.
Як повідомила журналістка, вона обговорювала етнічну приналежність художника з головним куратором виставки Тімо Гууско.
"В одному з листів він надіслав лінк на свій матеріал, у якому вказувалося, що батьки Рєпіна були росіянами, народженими в Московській області. Я звернулася до заступниці директора з наукової роботи музею Рєпіна в Чугуєві Ольги Шевченко, щоб вона надіслала копії з метричних книг родини художника, як доказ, що його коріння українське, а не російське", – пригадала журналістка.
Лодигіна вважає, що інформація з музею в Чугуєві стала вирішальною для Атенеуму: "Трохи згодом я дізналася, що під картиною Рєпіна в експозиції нової виставки написано, що він – український художник".
Фінський музей понад два роки - з 2021 - йшов до рішення про зміну національності Рєпіна.
Також питання про зміну національно належності Рєпіна порушував у ЗМІ фінський музикант українського походження Лукаш Стасевський.
Нарешті назвати Рєпіна українцем у музеї наважилися, коли готували виставку "Питання часу", до якої увійшла одна з робіт художника, розповів куратор Атенеуму Тімо Гууско.
Як Україна повертає імена своїх художників у світових музеях
У березні 2023 року Музей Стадейлік в Амстердамі (Нідерланди), який має одну з найповніших колекцій творів Казимира Малевича, змінив підписи в інформації про художника-абстракціоніста, назвавши його українцем.
Також у лютому 2023 року Метрополітен у Нью-Йорку визнав українськими, а не російськими художниками Іллю Рєпіна та Івана Айвазовського. Зокрема, відповідні позначки з'явилися у підписі до портрета письменника Всеволода Гаршина авторства Рєпіна та на морському пейзажі Айвазовського.
Будь ласка, зачекайте...
Краснопузі похєрили все під нуль, і сьогодні русня настільки відстає від Заходу (і Японії) в культурі, що наздоганяти вже й сенсу немає.
ось трохи про Ріпина: https://www.youtube.com/watch?v=mZqsQat4aPs
Зроблю посилання на ютуб активним.
Справжня біографія Іллі Ріпина/"Рєпіна".
https://www.youtube.com/watch?v=mZqsQat4aPs
Ну коли так, то я тобі допоможу:
Україна[ред. | ред. код]Вулиця Рєпіна - вулиця у Вінниці.Вулиця Рєпіна - вулиця у Дніпрі.Вулиця Рєпіна - вулиця у Дрогобичі.Вулиця Репіна - вулиця в місті Золочів Львівської області.Вулиця Рєпіна - вулиця в Коломиї.Вулиця Рєпіна - вулиця в Кременчуці.Вулиця Рєпіна - вулиця в Кривому Розі.Вулиця Рєпіна - вулиця у Луцьку.Вулиця Рєпіна - вулиця у Львові.Вулиця Рєпіна - вулиця в Мелітополі.Вулиця Рєпіна - вулиця в Одесі.Вулиця Рєпіна - вулиця в Полтаві.Вулиця Рєпіна - вулиця в Сімферополі.Вулиця Рєпіна - вулиця в Харкові.Вулиця Рєпіна - вулиця в Черкасах.Вулиця Рєпіна - вулиця в Чернігові.Вулиця Рєпіна - колишня назва вулиці Подільська у місті Балта.Вулиця Рєпіна - колишня назва вулиці Романа Шухевича у місті Дубно.Вулиця Рєпіна - колишня назва вулиці Миколи Арсенича-Березовського у місті Івано-Франківськ.Вулиця Рєпіна - з 1955 по 1992 рік назва вулиці Терещенківської у Києві.Вулиця Рєпіна - колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Марганець.Вулиця Рєпіна - колишня назва вулиці Гетьмана Полуботка у місті Носівка.
Русня непременно что- нибудь устроит
Или кислотой плеснет на холст
Или ножичком порежет
Мир ,кажется, до сих пор не вдуплил -
Чтобы стать президентом - путин
Взорвал дома в москве
Со спящими москвичами
Ему это было - как два пальца обосс....ь
И мир от этого ***** не отвернулся
В глазки смотрел
Ручки пожимал
Макрончик так лобызался даже
Тьфу, противно!
Берегите народ малоросийский ибо без него не будет и российского.(Петр Первый)
К стати российскую азбуку создали украинцы, как и первый университет в России.
Один и тот же художник Репин
(родился в Украине, умер в Финляндии, но лишнехромосомные считают его рус.
художником) пишет картину про Украину - "Запорожцы пишут письмо турецкому
султану" и про Кацапию - «Бурлаки на Волге». Исторически время действия
идентичны - вот и вся разница между народами.
Вони монітори зараз насмерть заплюють
Ілля Ріпин - видатний український художник