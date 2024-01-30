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Фінляндія (773) музей (386) національність (15) художник (56)

Найбільший художній музей Фінляндії визнав Іллю Рєпіна українцем

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Ілля Рєпін позначений як українець у фінському музеї

Найбільший художній музей Фінляндії Атенеум змінив підпис національності під прізвищем художника Іллі Рєпіна з росіянина на українця.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду", про це повідомляє місцеве видання Suomen Kuvalehti.

Зазначається, що у 2021 році фінський музей у співпраці з Третьяковською галереєю та Музеєм російського мистецтва провів велику виставку робіт Рєпіна. На ній розповідалося про те, що художник народився на території сучасної України, але представляли його як росіянина. Відтоді українці зверталися до музею з наміром відновити історичну справедливість.

Серед тих, хто звертався до музею з проханням змінити національність Рєпіна, – українська журналістка, авторка УП.Культура Анна Лодигіна. Готуючи статтю про художника, вона попросила надати більше інформації про його життя у Фінляндії. Кураторка надіслала їй статтю, в якій йшлося, що батьки Рєпіна були росіянами та народилися в Підмосков'ї. У відповідь Лодигіна надіслала докази того, що це не так – церковні документи свідчили, що батько і дід художника народилися на території України.

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Вона додала, що знала про виставку, яку музей провів за пів року до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, та на якій представив Рєпіна російським художником.

Ілля Рєпін позначений як українець у фінському музеї
Біля прізвища художника Іллі Рєпіна відтепер зазначено "українець"

Як повідомила журналістка, вона обговорювала етнічну приналежність художника  з головним куратором виставки Тімо Гууско.

"В одному з листів він надіслав лінк на свій матеріал, у якому вказувалося, що батьки Рєпіна були росіянами, народженими в Московській області. Я звернулася до заступниці директора з наукової роботи музею Рєпіна в Чугуєві Ольги Шевченко, щоб вона надіслала копії з метричних книг родини художника, як доказ, що його коріння українське, а не російське", – пригадала журналістка.

Лодигіна вважає, що інформація з музею в Чугуєві стала вирішальною для Атенеуму: "Трохи згодом я дізналася, що під картиною Рєпіна в експозиції нової виставки написано, що він – український художник".

Фінський музей понад два роки - з 2021 - йшов до рішення про зміну національності Рєпіна.

Також питання про зміну національно належності Рєпіна порушував у ЗМІ фінський музикант українського походження Лукаш Стасевський.

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Нарешті назвати Рєпіна українцем у музеї наважилися, коли готували виставку "Питання часу", до якої увійшла одна з робіт художника, розповів куратор Атенеуму Тімо Гууско.

Як Україна повертає імена своїх художників у світових музеях

У березні 2023 року Музей Стадейлік в Амстердамі (Нідерланди), який має одну з найповніших колекцій творів Казимира Малевича, змінив підписи в інформації про художника-абстракціоніста, назвавши його українцем.

Також у лютому 2023 року Метрополітен у Нью-Йорку визнав українськими, а не російськими художниками Іллю Рєпіна та Івана Айвазовського. Зокрема, відповідні позначки з'явилися у підписі до портрета письменника Всеволода Гаршина авторства Рєпіна та на морському пейзажі Айвазовського.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
вой на болотах обеспечен конкретно на пару дней,похлеще грязной бомбы будет,клоуны аля медвед будет опять финляндию с горлышка бутылки бомбить)
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30.01.2024 17:13
+15
Прізвище художника в оригіналі "Ріпин" а не "Рєпін".
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30.01.2024 17:28
+11
Кацапи як не вкрадуть то не проживуть.
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30.01.2024 17:24
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30.01.2024 17:12 Відповісти
Айвазовский Чайковский Шишкин и много много тысяч которые типа основали русскую культуру.. например Пушкин ну какой он русский если из Африки родом потомки его.. а Лермонтов Шотландец.. Бунин Есенин Маяковский Петров и Ильф Булгаков там и поляки и французы и евреи но не русские вообще ТЕРМИН РУССКИЕ НИКОГДА НЕ УПОТРЕБЛЯЛСЯ на Московских болотах и Империи... это все сказки ДЕБИЛА ПУТИНА...с времен Петра 1 ввели понятие Россия Империя и поданный его Императорского величества Паспортов тогда не имели внутри страны.. паспорта подписывал лично царь или его Указ Канцелярия Тайный кабинет Жандармерия особое Управление.. и там писали паспорт для границы выезда в иные страны и такое было не только в Российской империи а и в Европе привычные нам паспорта появились в конце 18 века.. и то к середине 19 века с появлением фотографии стали появляться Паспорта удостоверения для проезда границы и таможни.. и указывалось там только принадлежность к государству гражданство но не нация и народность... и там не писали никогда какой ты нации документом внутри страны были книги Церквей приходские муниципалитетов Ратуш министерств канцелярии ведомств.. где писали крещение брак венчание и рождение детей и смерть человека и все... если церкви ратуши городские управы судебные инстанции стряпчие нотариусы адвокаты прокурор заполняли документ писали какой он веры сословия звания титула и какой документ выдан и для чего.. и куда и кому...и датой..
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30.01.2024 17:36 Відповісти
вой на болотах обеспечен конкретно на пару дней,похлеще грязной бомбы будет,клоуны аля медвед будет опять финляндию с горлышка бутылки бомбить)
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30.01.2024 17:13 Відповісти
Одна зі скрєп, поряд з Достоєвським і Чайковським.
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30.01.2024 17:13 Відповісти
а толстый?)
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30.01.2024 17:19 Відповісти
Рахманінов, Глінка, Булгаков, Замятін, Айвазовський. Російська імперія мала плеяду видатних письменників, художників, композиторів.
Краснопузі похєрили все під нуль, і сьогодні русня настільки відстає від Заходу (і Японії) в культурі, що наздоганяти вже й сенсу немає.
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30.01.2024 17:21 Відповісти
Рахманінов молдованин, Глінка поляк, Булгаков киянин, Айвазовський українець армянского походження. Достоєвський українець українофоб. Чайковский просто українець, діда-прадєда звали Чайка.
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31.01.2024 02:10 Відповісти
Але у світі вони всі знані як видающієся русскіє пісатєлі/композітори/художнікі. Як і Рєпін до останнього часу.
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31.01.2024 09:11 Відповісти
Оппа! А це ж та сама картина Репина "Приплыли!"
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30.01.2024 17:21 Відповісти
який ще Рєрпін, коли Ріпин?!
ось трохи про Ріпина: https://www.youtube.com/watch?v=mZqsQat4aPs
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30.01.2024 17:23 Відповісти
Цей канал Культуртригер робить більше для правдивої історії української культури, ніж міністерство культури.

Зроблю посилання на ютуб активним.

Справжня біографія Іллі Ріпина/"Рєпіна".

https://www.youtube.com/watch?v=mZqsQat4aPs
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30.01.2024 19:44 Відповісти
Кацапи як не вкрадуть то не проживуть.
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30.01.2024 17:24 Відповісти
а где улицы в их честь?
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30.01.2024 17:26 Відповісти
В тебе гугл заблокований?
Ну коли так, то я тобі допоможу:
Україна[ред. | ред. код]Вулиця Рєпіна - вулиця у Вінниці.Вулиця Рєпіна - вулиця у Дніпрі.Вулиця Рєпіна - вулиця у Дрогобичі.Вулиця Репіна - вулиця в місті Золочів Львівської області.Вулиця Рєпіна - вулиця в Коломиї.Вулиця Рєпіна - вулиця в Кременчуці.Вулиця Рєпіна - вулиця в Кривому Розі.Вулиця Рєпіна - вулиця у Луцьку.Вулиця Рєпіна - вулиця у Львові.Вулиця Рєпіна - вулиця в Мелітополі.Вулиця Рєпіна - вулиця в Одесі.Вулиця Рєпіна - вулиця в Полтаві.Вулиця Рєпіна - вулиця в Сімферополі.Вулиця Рєпіна - вулиця в Харкові.Вулиця Рєпіна - вулиця в Черкасах.Вулиця Рєпіна - вулиця в Чернігові.Вулиця Рєпіна - колишня назва вулиці Подільська у місті Балта.Вулиця Рєпіна - колишня назва вулиці Романа Шухевича у місті Дубно.Вулиця Рєпіна - колишня назва вулиці Миколи Арсенича-Березовського у місті Івано-Франківськ.Вулиця Рєпіна - з 1955 по 1992 рік назва вулиці Терещенківської у Києві.Вулиця Рєпіна - колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Марганець.Вулиця Рєпіна - колишня назва вулиці Гетьмана Полуботка у місті Носівка.
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30.01.2024 18:08 Відповісти
Прізвище художника в оригіналі "Ріпин" а не "Рєпін".
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30.01.2024 17:28 Відповісти
Як і Піддубний став «Поддубним».
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31.01.2024 07:49 Відповісти
Неяких сумніві цьому нема !
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30.01.2024 17:34 Відповісти
Интересно, кем он сам себя считал. А то именем Сикорского аэропорт назвали, а он был поляком и 'рсуким дворянином'. Притом, что жил в одну эпоху с С.В. Петлюрой, человеком который для Краины сделал на десять порядков больше.
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30.01.2024 18:24 Відповісти
Москалем він себе вважав. Збереглися його листи. Але Україну любив, як батьківщину.
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30.01.2024 18:34 Відповісти
Батьківщину.
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30.01.2024 19:16 Відповісти
Ні, він вважав себе українцем,але через імперський спектр триєдиного народу.
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30.01.2024 20:22 Відповісти
Як путер?
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30.01.2024 21:34 Відповісти
Tак раньше все москали любили Украину. Мы ж так смешно разговариваем, фамилиии у нас вообще обхохотаться можно, Динамо Киев, Ты ж мэнэ пидманула, Тарапунька и Штэпсель, Запорожцы пишут письмо Султану, Тарас Бульба, вот это вот все.
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31.01.2024 01:13 Відповісти
Теперь финнам надо будет около картины посадить охрану
Русня непременно что- нибудь устроит
Или кислотой плеснет на холст
Или ножичком порежет
Мир ,кажется, до сих пор не вдуплил -
Чтобы стать президентом - путин
Взорвал дома в москве
Со спящими москвичами
Ему это было - как два пальца обосс....ь
И мир от этого ***** не отвернулся
В глазки смотрел
Ручки пожимал
Макрончик так лобызался даже
Тьфу, противно!
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30.01.2024 18:24 Відповісти
Украины.
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30.01.2024 18:25 Відповісти
ще багато треба свого повертати у кацапської скотини
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30.01.2024 18:31 Відповісти
Наступна - Вишгородська Богоматір... Крадії сторіччями присягали на вкраденої іконі...
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30.01.2024 19:19 Відповісти
Ілля́ Юхи́мович Ріпин - український художник із козацького роду на прізвисько Ріпа [Вікіпедія]
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30.01.2024 19:23 Відповісти


Берегите народ малоросийский ибо без него не будет и российского.(Петр Первый)

К стати российскую азбуку создали украинцы, как и первый университет в России.



Один и тот же художник Репин
(родился в Украине, умер в Финляндии, но лишнехромосомные считают его рус.
художником) пишет картину про Украину - "Запорожцы пишут письмо турецкому
султану" и про Кацапию - «Бурлаки на Волге». Исторически время действия
идентичны - вот и вся разница между народами.

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30.01.2024 19:47 Відповісти
Ну признали и признали (Репина, правда, забыли спросить). Умным людям от этого ни холодно, ни жарко. А не сильно умные или гордиться начнут, или плеваться.
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30.01.2024 21:27 Відповісти
Кацапня ще "борщ", те, що його остаточно визнано УКРАЇНСЬКИМ, не пережила, а тут новина - Ріпин...
Вони монітори зараз насмерть заплюють
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30.01.2024 22:18 Відповісти
Не Рєпін, а РІПИН!


Ілля Ріпин - видатний український художник
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31.01.2024 00:59 Відповісти
цн, як завжди, не в курсі.
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01.02.2024 01:16 Відповісти
 
 