Найбільший художній музей Фінляндії визнав Іллю Рєпіна українцем

Найбільший художній музей Фінляндії Атенеум змінив підпис національності під прізвищем художника Іллі Рєпіна з росіянина на українця.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду", про це повідомляє місцеве видання Suomen Kuvalehti.

Зазначається, що у 2021 році фінський музей у співпраці з Третьяковською галереєю та Музеєм російського мистецтва провів велику виставку робіт Рєпіна. На ній розповідалося про те, що художник народився на території сучасної України, але представляли його як росіянина. Відтоді українці зверталися до музею з наміром відновити історичну справедливість.

Серед тих, хто звертався до музею з проханням змінити національність Рєпіна, – українська журналістка, авторка УП.Культура Анна Лодигіна. Готуючи статтю про художника, вона попросила надати більше інформації про його життя у Фінляндії. Кураторка надіслала їй статтю, в якій йшлося, що батьки Рєпіна були росіянами та народилися в Підмосков'ї. У відповідь Лодигіна надіслала докази того, що це не так – церковні документи свідчили, що батько і дід художника народилися на території України.

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Вона додала, що знала про виставку, яку музей провів за пів року до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, та на якій представив Рєпіна російським художником.

Біля прізвища художника Іллі Рєпіна відтепер зазначено "українець"

Як повідомила журналістка, вона обговорювала етнічну приналежність художника з головним куратором виставки Тімо Гууско.

"В одному з листів він надіслав лінк на свій матеріал, у якому вказувалося, що батьки Рєпіна були росіянами, народженими в Московській області. Я звернулася до заступниці директора з наукової роботи музею Рєпіна в Чугуєві Ольги Шевченко, щоб вона надіслала копії з метричних книг родини художника, як доказ, що його коріння українське, а не російське", – пригадала журналістка.

Лодигіна вважає, що інформація з музею в Чугуєві стала вирішальною для Атенеуму: "Трохи згодом я дізналася, що під картиною Рєпіна в експозиції нової виставки написано, що він – український художник".

Фінський музей понад два роки - з 2021 - йшов до рішення про зміну національності Рєпіна.

Також питання про зміну національно належності Рєпіна порушував у ЗМІ фінський музикант українського походження Лукаш Стасевський.

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Нарешті назвати Рєпіна українцем у музеї наважилися, коли готували виставку "Питання часу", до якої увійшла одна з робіт художника, розповів куратор Атенеуму Тімо Гууско.

Як Україна повертає імена своїх художників у світових музеях

У березні 2023 року Музей Стадейлік в Амстердамі (Нідерланди), який має одну з найповніших колекцій творів Казимира Малевича, змінив підписи в інформації про художника-абстракціоніста, назвавши його українцем.

Також у лютому 2023 року Метрополітен у Нью-Йорку визнав українськими, а не російськими художниками Іллю Рєпіна та Івана Айвазовського. Зокрема, відповідні позначки з'явилися у підписі до портрета письменника Всеволода Гаршина авторства Рєпіна та на морському пейзажі Айвазовського.