Амстердамський музей Stedelijk визнав Малевича українським
Амстердамський музей Stedelijk визнав Казимира Малевича українським, а не російським художником.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
Інформація щодо походження художника вже була змінена в описах робіт всередині музею та на сторінках вебсайту. У майбутньому Малевича теж будуть характеризувати лише, як українського, зазначають представники музею Stedelijk.
Малевич - провідна фігура супрематичного мистецького руху. Митець народився в Києві у 1879 році, коли місто входило до складу Російської імперії, через що його помилково вважали російським художником.
"Малевич народився в Україні, його батьки були польського походження", - додають в амстердамському музеї.
Тим часом куратори музею Метрополітен в Нью-Йорку перекласифікували трьох художників як українських; художники - Іван Айвазовський, Архип Куїнджі та Ілля Рєпін - раніше їх називали росіянами.
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От папы поляка и от мамы польки может родиться только поляк.
Хотя сам себя он иногда позиционировал по месту рождения как украинец.
З.Ы.
Исправь ник-нейм.
Ибрагим на латинице пишется так - Ibrahim
Спутал поляка Казимира Малевича и Марка Шагала, действительно еврейского художника. Жили и творили в одно время, писали свои картины примерно в одинаковой манере, но все же это разные люди
Так признай свою ошибку, а не скули жалко какую то чушь в оправдание.
Понимаю, ты новичок, сегодня у тебя первый день на службе, дебют, все к тебе присматриваются, поэтому хочешь показать свою широкую эрудицию.
А показываешь ерундицию, потому что нельзя показать то, чего нет и никогда не было.
З.Ы. ИбраГима исправь, сайт дает такую возможность
Тебя на службу взяли как патриота россии и сторонника СВО, а оказалось что здесь еще и думать надо. А это у тебя с трудом...
Печально, нам будет тебя не хватать.
Те ж саме щодо американських сенаторів, конгресменів, бізнесменів, науковців і т.д.
Його вірменська родина корінням із Станіславова
Україна - це фронт «арійсько-європейської цивілізації», що «бореться із азійською ордою», і саме тут, в Україні, «на Дніпрі» є локус* єднання Європи. «На Дніпро! На Дніпро! До Києва! О, народи Європи! Там ваша згода, бо саме там українці ведуть боротьбу проти Москви на захист своєї європейської цивілізації» .
*Локус-точка на хромосомі де знаходиться апель певного гена.
- Шеф, всё пропало, всё пропало! Нашу культуру присвоили: Репин - украинский, Айвазовский - украинский, Малевич - украино-польский! И даже вчерашний Ушинский - тоже стал украинским педагогом!
- Ну, хоть Иван-дурачок наш остался?
- Ванька-то наш!
- Ну, давай и дальше чеши народу сказки. Или пургу по твоему.....