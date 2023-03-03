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Амстердамський музей Stedelijk визнав Малевича українським

малевич

Амстердамський музей Stedelijk визнав Казимира Малевича українським, а не російським художником.

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Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Інформація щодо походження художника вже була змінена в описах робіт всередині музею та на сторінках вебсайту. У майбутньому Малевича теж будуть характеризувати лише, як українського, зазначають представники музею Stedelijk.

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Малевич - провідна фігура супрематичного мистецького руху. Митець народився в Києві у 1879 році, коли місто входило до складу Російської імперії, через що його помилково вважали російським художником.

"Малевич народився в Україні, його батьки були польського походження", - додають в амстердамському музеї.

Тим часом куратори музею Метрополітен в Нью-Йорку перекласифікували трьох художників як українських; художники - Іван Айвазовський, Архип Куїнджі та Ілля Рєпін - раніше їх називали росіянами.

Автор: 

Амстердам (49) мистецтво (138) музей (441) Нідерланди (1584) художник (67)


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Топ коментарі
+28
Это русофобия в квадрате))
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03.03.2023 10:51
+21
в черном
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03.03.2023 10:52
+15
Ваня, тебе же ясно написал - "польского происхождения".
От папы поляка и от мамы польки может родиться только поляк.
Хотя сам себя он иногда позиционировал по месту рождения как украинец.
З.Ы.
Исправь ник-нейм.
Ибрагим на латинице пишется так - Ibrahim
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03.03.2023 10:57
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Это русофобия в квадрате))
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03.03.2023 10:51 Відповісти
в черном
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03.03.2023 10:52 Відповісти
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03.03.2023 11:05 Відповісти
всеодно не достатня
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03.03.2023 11:21 Відповісти
естественно))
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03.03.2023 11:23 Відповісти
Якщо бути точним, то він гебрейський.
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03.03.2023 10:51 Відповісти
Ваня, тебе же ясно написал - "польского происхождения".
От папы поляка и от мамы польки может родиться только поляк.
Хотя сам себя он иногда позиционировал по месту рождения как украинец.
З.Ы.
Исправь ник-нейм.
Ибрагим на латинице пишется так - Ibrahim
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03.03.2023 10:57 Відповісти
Між іншим, ******** грати на бандурі і співати україньскі народні пісні.
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03.03.2023 11:06 Відповісти
Висновок робили виходячи з місця народження, навчання, життя та початку творчості, але етнічно він дійсно поляк, і називаючи його українським художником мали на увазі саме це а не національність! До євреїв точно не має ніякого відношення, а за релігійними ознаками - католик!
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03.03.2023 11:30 Відповісти
Гражданином Непала может считаться только тот человек, который был зачат непалкой и непальцем.
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03.03.2023 11:22 Відповісти
"Сергій", ти часом не непалець?!
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03.03.2023 11:32 Відповісти
До,до,чому ви цураєтесь цього афериста,бо знаєте справжню історію "художніка".
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03.03.2023 11:28 Відповісти
Ваня, ты попутал рамсы.
Спутал поляка Казимира Малевича и Марка Шагала, действительно еврейского художника. Жили и творили в одно время, писали свои картины примерно в одинаковой манере, но все же это разные люди
Так признай свою ошибку, а не скули жалко какую то чушь в оправдание.
Понимаю, ты новичок, сегодня у тебя первый день на службе, дебют, все к тебе присматриваются, поэтому хочешь показать свою широкую эрудицию.
А показываешь ерундицию, потому что нельзя показать то, чего нет и никогда не было.

З.Ы. ИбраГима исправь, сайт дает такую возможность
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03.03.2023 11:42 Відповісти
Хайка та не хвилюйся ти так,ви брешите навіть коли мовчите,тому не смерди на мене своєю хуцпою.
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03.03.2023 13:53 Відповісти
Увы-увы, Ванёк, но твой дебют в качестве тролля-провокатора провалился.
Тебя на службу взяли как патриота россии и сторонника СВО, а оказалось что здесь еще и думать надо. А это у тебя с трудом...
Печально, нам будет тебя не хватать.
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03.03.2023 14:07 Відповісти
Не лусни поц.
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03.03.2023 14:21 Відповісти
А Лінкольн - це американський президент чи гебрейський?
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03.03.2023 11:27 Відповісти
Незважаючи на те, що 16 президент США носив древнє єврейське ім'я, сам він не належав до цієї нації. Просто він був вихідцем із родини баптистів і глубоко віруючи батьки дали йому біблійске ім'я! До речі, нікого не чіпає те що серед українців популярні грецькі імена Олег, Арсеній, Артем, Василій, Олександр, Орест, Варвара..... То усі вони греки?!
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03.03.2023 11:42 Відповісти
Ок, не знав, дякую. Але ж були інші президенти, які вже точно були єврейського походження. Тому питання все одно залишається - вони президенти американські чи єврейські?
Те ж саме щодо американських сенаторів, конгресменів, бізнесменів, науковців і т.д.
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03.03.2023 12:10 Відповісти
Скоро от великой русской культуры останется пшик)
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03.03.2023 10:54 Відповісти
Навіть лапті не мокшанські, як виявилося.
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03.03.2023 10:57 Відповісти
Ну есть же и исконо руське... 1. Борода клином. 2. борода лопатой. 3. Стрижка под горшок. 4. Чот не могу дальше найти ничего)
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03.03.2023 11:08 Відповісти
А як же Толстоєвський?
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03.03.2023 11:35 Відповісти
Рашисти за лінією матері приписують йому родинні зв'язки з Яросвом Мудрим, а от по чоловічій з якимось Індрисом, тож думає, що скоріш за все походження ще те татарське, бо справжні історики дійшли до висновку, що рід Рюріковичей дістав кінця задовго до Івана "Грозного", якого рашисти теж до Ярослава Мудрого прив'язували усіма неправдами, але то фейк, а у реаліях підтвердженим є лише зв'язок "Грозного" з ординцями!
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03.03.2023 11:55 Відповісти
Толстые вроде от немца Индриса род ведут, а Достоевские вышли из великого княжества литовского) плохо на Руси с собственными талантами) вон сколько дифирамбов Ломоносову, а по сути он всего лишь перекладывал на русский труды европейских учёных)
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03.03.2023 12:38 Відповісти
А він вже Левко ГладкИй!
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03.03.2023 17:23 Відповісти
Як це не дивно, але Іван Айвазовський за походженням не лише український художник(народився у Криму), а й взагалі западенець, галичанин.
Його вірменська родина корінням із Станіславова
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03.03.2023 11:00 Відповісти
1937 року Івана Максимовича Піддубного злапало НКВС у Ростові, як він казав «за паспорт». Піддубний отримав паспорт, у якому прізвище записано через «о», написано «русский». Борець власноруч написав «І» замість «о», «українець» замість «русский».
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03.03.2023 11:10 Відповісти
у искусственно выведеной залётными селекционерами породы существ, которые сейчас называют себя "русскими", нет и не может быть НИЧЕГО СВОЕГО - всё украдено, срисовано, списано, переделано, перекрашено.., чтобы придать, до сих пор диким, племенам северных приматов-людоедов человеческое подобие
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03.03.2023 11:00 Відповісти
Супер, кратчайшая и точнейшая характеристика т.н. загадки происхождения, " Откуда есть (жрать) пошла..." А точно, пожирать пошла малые народы, спустившись со своих драккаров т.н. Русь, руотси и пр.
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03.03.2023 17:34 Відповісти
сподіваюсь це тількі початок, браво нідерландцям!
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03.03.2023 11:03 Відповісти
"Художник Казимир Малевич у своїй анкеті написав: "українець"".
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03.03.2023 11:07 Відповісти
Малевич называл себя украинцем, чем неслабо шокировал своих родичей. Но, тем не менее.
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03.03.2023 11:07 Відповісти
ще один українець польского походження Франтішек Духновський у середині 19 ст писав;

Україна - це фронт «арійсько-європейської цивілізації», що «бореться із азійською ордою», і саме тут, в Україні, «на Дніпрі» є локус* єднання Європи. «На Дніпро! На Дніпро! До Києва! О, народи Європи! Там ваша згода, бо саме там українці ведуть боротьбу проти Москви на захист своєї європейської цивілізації» .
*Локус-точка на хромосомі де знаходиться апель певного гена.
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03.03.2023 11:53 Відповісти
Сегодня, в кремле, письков:
- Шеф, всё пропало, всё пропало! Нашу культуру присвоили: Репин - украинский, Айвазовский - украинский, Малевич - украино-польский! И даже вчерашний Ушинский - тоже стал украинским педагогом!
- Ну, хоть Иван-дурачок наш остался?
- Ванька-то наш!
- Ну, давай и дальше чеши народу сказки. Или пургу по твоему.....
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03.03.2023 11:09 Відповісти
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03.03.2023 11:21 Відповісти
Приємно, що НАРЕШТІ на Заході почали рознізняти роССійське та українське, а коли також зрозуміють що =руССкіє= то московити яки є нащадками народів, що споконвіччя заселяли терени Московії (удмурти, мокши, мордва),, а українці - реальні нащадки русичів і саме українців було б можливо називати руськими з ОДНІЄЮ буквою "С", а не з двома на грецький манер який запозичив Петро 1-й у 1721 році обізвавши Московське царство "РоССією", а відповідно до суті назва РоССійської імперії - Московська, як і ******** федерації!!! Коли ж нарешті усі народи, захоплені у свій час московитами силою або обманом, заявлять права на свій вклад у розвиток культури, науки та інші досягнення "РоССії", які назвали "руССкімі", і Захід це зрозуміє, то взагалі невідомо чи залишиться хоч щось з цього, що було б можливо назвати дійсно "руССкім"!
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03.03.2023 11:19 Відповісти
Если точно, то украинский поляк. Но работал в Украине и связал себя с Украиной. Так что всё верно.
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03.03.2023 11:21 Відповісти
І народився в Києві, що теж важливо
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03.03.2023 11:30 Відповісти
Час вже і Гоголя офіціно визнати українським письменником, адже як можна вважатися письменником нації, якої не існує в принципі?
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03.03.2023 11:32 Відповісти
Нынешний х*йлостан украл: гимн - у партии большевиков, флаг - у Голландии, герб - у Византии, название, язык, историю, архивы, библиотеки, религию, главную святыню (Икону Вышгородской богоматери) - у Украины...
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03.03.2023 11:33 Відповісти
Вони мають рацію ! Захід буде здивований коли узнає скільки "російських" знаменитостей в дійсності завжди були українцями !
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03.03.2023 12:03 Відповісти
Руснявую культуру обскубают так что одна кожа и кости останутся
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03.03.2023 15:05 Відповісти
ₚуснявая культура сгорит в пекле
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04.03.2023 22:11 Відповісти
Русаки зазвичай усіх відомих українців називають «наші», і дуже ними пишаються, це стосується ******** селебріті. А що вже казати про тих українців, які дійсно були геніями. Тому цим дикунам і потрібна наша спільна історія та ніби походження «адін нарот», щоб видавати наших за своїх , та наше за своє. Паскудна нація крадіїв та вбивць, брехунів та катів. Але нічого, ми таки відкриємо очі всьому світу, що до раісі та її «великої культури».
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04.03.2023 22:35 Відповісти
По этой же логике нидерландцы должны определить Рубенса как немецкого художника.
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19.03.2023 01:12 Відповісти
 
 