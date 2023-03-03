Амстердамський музей Stedelijk визнав Малевича українським

Амстердамський музей Stedelijk визнав Казимира Малевича українським, а не російським художником.

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Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Інформація щодо походження художника вже була змінена в описах робіт всередині музею та на сторінках вебсайту. У майбутньому Малевича теж будуть характеризувати лише, як українського, зазначають представники музею Stedelijk.

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Малевич - провідна фігура супрематичного мистецького руху. Митець народився в Києві у 1879 році, коли місто входило до складу Російської імперії, через що його помилково вважали російським художником.

"Малевич народився в Україні, його батьки були польського походження", - додають в амстердамському музеї.

Тим часом куратори музею Метрополітен в Нью-Йорку перекласифікували трьох художників як українських; художники - Іван Айвазовський, Архип Куїнджі та Ілля Рєпін - раніше їх називали росіянами.