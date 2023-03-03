Амстердамский музей Stedelijk признал Малевича украинским

Амстердамский музей Stedelijk признал Казимира Малевича украинским, а не русским художником.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Информация о происхождении художника была изменена в описаниях работ внутри музея и на страницах вебсайта. В будущем Малевича тоже будут характеризовать только как украинского, отмечают представители музея Stedelijk.

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Малевич – ведущая фигура супрематического художественного движения. Художник родился в Киеве в 1879 году, когда город входил в состав Российской империи, поэтому его ошибочно считали русским художником.

"Малевич родился в Украине, его родители были польского происхождения", – добавляют в амстердамском музее.

Тем временем кураторы музея Метрополитен в Нью-Йорке переклассифицировали трех художников как украинских; художники – Иван Айвазовский, Архип Куинджи и Илья Репин – раньше их называли русскими.