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Амстердамский музей Stedelijk признал Малевича украинским

малевич

Амстердамский музей Stedelijk признал Казимира Малевича украинским, а не русским художником.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Информация о происхождении художника была изменена в описаниях работ внутри музея и на страницах вебсайта. В будущем Малевича тоже будут характеризовать только как украинского, отмечают представители музея Stedelijk.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый музей: Власти Киева превратили музей Пушкина в "Усадьбу на Кудрявке"

Малевич – ведущая фигура супрематического художественного движения. Художник родился в Киеве в 1879 году, когда город входил в состав Российской империи, поэтому его ошибочно считали русским художником.

"Малевич родился в Украине, его родители были польского происхождения", – добавляют в амстердамском музее.

Тем временем кураторы музея Метрополитен в Нью-Йорке переклассифицировали трех художников как украинских; художники – Иван Айвазовский, Архип Куинджи и Илья Репин – раньше их называли русскими.

Амстердам (43) искусство (253) музей (723) Нидерланды (1596) художник (128)


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Топ комментарии
+28
Это русофобия в квадрате))
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03.03.2023 10:51
+21
в черном
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03.03.2023 10:52
+15
Ваня, тебе же ясно написал - "польского происхождения".
От папы поляка и от мамы польки может родиться только поляк.
Хотя сам себя он иногда позиционировал по месту рождения как украинец.
З.Ы.
Исправь ник-нейм.
Ибрагим на латинице пишется так - Ibrahim
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03.03.2023 10:57
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Это русофобия в квадрате))
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03.03.2023 10:51 Ответить
в черном
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03.03.2023 10:52 Ответить
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03.03.2023 11:05 Ответить
всеодно не достатня
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03.03.2023 11:21 Ответить
естественно))
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03.03.2023 11:23 Ответить
Якщо бути точним, то він гебрейський.
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03.03.2023 10:51 Ответить
Ваня, тебе же ясно написал - "польского происхождения".
От папы поляка и от мамы польки может родиться только поляк.
Хотя сам себя он иногда позиционировал по месту рождения как украинец.
З.Ы.
Исправь ник-нейм.
Ибрагим на латинице пишется так - Ibrahim
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03.03.2023 10:57 Ответить
Між іншим, ******** грати на бандурі і співати україньскі народні пісні.
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03.03.2023 11:06 Ответить
Висновок робили виходячи з місця народження, навчання, життя та початку творчості, але етнічно він дійсно поляк, і називаючи його українським художником мали на увазі саме це а не національність! До євреїв точно не має ніякого відношення, а за релігійними ознаками - католик!
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03.03.2023 11:30 Ответить
Гражданином Непала может считаться только тот человек, который был зачат непалкой и непальцем.
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03.03.2023 11:22 Ответить
"Сергій", ти часом не непалець?!
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03.03.2023 11:32 Ответить
До,до,чому ви цураєтесь цього афериста,бо знаєте справжню історію "художніка".
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03.03.2023 11:28 Ответить
Ваня, ты попутал рамсы.
Спутал поляка Казимира Малевича и Марка Шагала, действительно еврейского художника. Жили и творили в одно время, писали свои картины примерно в одинаковой манере, но все же это разные люди
Так признай свою ошибку, а не скули жалко какую то чушь в оправдание.
Понимаю, ты новичок, сегодня у тебя первый день на службе, дебют, все к тебе присматриваются, поэтому хочешь показать свою широкую эрудицию.
А показываешь ерундицию, потому что нельзя показать то, чего нет и никогда не было.

З.Ы. ИбраГима исправь, сайт дает такую возможность
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03.03.2023 11:42 Ответить
Хайка та не хвилюйся ти так,ви брешите навіть коли мовчите,тому не смерди на мене своєю хуцпою.
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03.03.2023 13:53 Ответить
Увы-увы, Ванёк, но твой дебют в качестве тролля-провокатора провалился.
Тебя на службу взяли как патриота россии и сторонника СВО, а оказалось что здесь еще и думать надо. А это у тебя с трудом...
Печально, нам будет тебя не хватать.
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03.03.2023 14:07 Ответить
Не лусни поц.
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03.03.2023 14:21 Ответить
А Лінкольн - це американський президент чи гебрейський?
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03.03.2023 11:27 Ответить
Незважаючи на те, що 16 президент США носив древнє єврейське ім'я, сам він не належав до цієї нації. Просто він був вихідцем із родини баптистів і глубоко віруючи батьки дали йому біблійске ім'я! До речі, нікого не чіпає те що серед українців популярні грецькі імена Олег, Арсеній, Артем, Василій, Олександр, Орест, Варвара..... То усі вони греки?!
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03.03.2023 11:42 Ответить
Ок, не знав, дякую. Але ж були інші президенти, які вже точно були єврейського походження. Тому питання все одно залишається - вони президенти американські чи єврейські?
Те ж саме щодо американських сенаторів, конгресменів, бізнесменів, науковців і т.д.
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03.03.2023 12:10 Ответить
Скоро от великой русской культуры останется пшик)
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03.03.2023 10:54 Ответить
Навіть лапті не мокшанські, як виявилося.
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03.03.2023 10:57 Ответить
Ну есть же и исконо руське... 1. Борода клином. 2. борода лопатой. 3. Стрижка под горшок. 4. Чот не могу дальше найти ничего)
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03.03.2023 11:08 Ответить
А як же Толстоєвський?
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03.03.2023 11:35 Ответить
Рашисти за лінією матері приписують йому родинні зв'язки з Яросвом Мудрим, а от по чоловічій з якимось Індрисом, тож думає, що скоріш за все походження ще те татарське, бо справжні історики дійшли до висновку, що рід Рюріковичей дістав кінця задовго до Івана "Грозного", якого рашисти теж до Ярослава Мудрого прив'язували усіма неправдами, але то фейк, а у реаліях підтвердженим є лише зв'язок "Грозного" з ординцями!
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03.03.2023 11:55 Ответить
Толстые вроде от немца Индриса род ведут, а Достоевские вышли из великого княжества литовского) плохо на Руси с собственными талантами) вон сколько дифирамбов Ломоносову, а по сути он всего лишь перекладывал на русский труды европейских учёных)
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03.03.2023 12:38 Ответить
А він вже Левко ГладкИй!
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03.03.2023 17:23 Ответить
Як це не дивно, але Іван Айвазовський за походженням не лише український художник(народився у Криму), а й взагалі западенець, галичанин.
Його вірменська родина корінням із Станіславова
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03.03.2023 11:00 Ответить
1937 року Івана Максимовича Піддубного злапало НКВС у Ростові, як він казав «за паспорт». Піддубний отримав паспорт, у якому прізвище записано через «о», написано «русский». Борець власноруч написав «І» замість «о», «українець» замість «русский».
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03.03.2023 11:10 Ответить
у искусственно выведеной залётными селекционерами породы существ, которые сейчас называют себя "русскими", нет и не может быть НИЧЕГО СВОЕГО - всё украдено, срисовано, списано, переделано, перекрашено.., чтобы придать, до сих пор диким, племенам северных приматов-людоедов человеческое подобие
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03.03.2023 11:00 Ответить
Супер, кратчайшая и точнейшая характеристика т.н. загадки происхождения, " Откуда есть (жрать) пошла..." А точно, пожирать пошла малые народы, спустившись со своих драккаров т.н. Русь, руотси и пр.
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03.03.2023 17:34 Ответить
сподіваюсь це тількі початок, браво нідерландцям!
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03.03.2023 11:03 Ответить
"Художник Казимир Малевич у своїй анкеті написав: "українець"".
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03.03.2023 11:07 Ответить
Малевич называл себя украинцем, чем неслабо шокировал своих родичей. Но, тем не менее.
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03.03.2023 11:07 Ответить
ще один українець польского походження Франтішек Духновський у середині 19 ст писав;

Україна - це фронт «арійсько-європейської цивілізації», що «бореться із азійською ордою», і саме тут, в Україні, «на Дніпрі» є локус* єднання Європи. «На Дніпро! На Дніпро! До Києва! О, народи Європи! Там ваша згода, бо саме там українці ведуть боротьбу проти Москви на захист своєї європейської цивілізації» .
*Локус-точка на хромосомі де знаходиться апель певного гена.
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03.03.2023 11:53 Ответить
Сегодня, в кремле, письков:
- Шеф, всё пропало, всё пропало! Нашу культуру присвоили: Репин - украинский, Айвазовский - украинский, Малевич - украино-польский! И даже вчерашний Ушинский - тоже стал украинским педагогом!
- Ну, хоть Иван-дурачок наш остался?
- Ванька-то наш!
- Ну, давай и дальше чеши народу сказки. Или пургу по твоему.....
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03.03.2023 11:09 Ответить
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03.03.2023 11:21 Ответить
Приємно, що НАРЕШТІ на Заході почали рознізняти роССійське та українське, а коли також зрозуміють що =руССкіє= то московити яки є нащадками народів, що споконвіччя заселяли терени Московії (удмурти, мокши, мордва),, а українці - реальні нащадки русичів і саме українців було б можливо називати руськими з ОДНІЄЮ буквою "С", а не з двома на грецький манер який запозичив Петро 1-й у 1721 році обізвавши Московське царство "РоССією", а відповідно до суті назва РоССійської імперії - Московська, як і ******** федерації!!! Коли ж нарешті усі народи, захоплені у свій час московитами силою або обманом, заявлять права на свій вклад у розвиток культури, науки та інші досягнення "РоССії", які назвали "руССкімі", і Захід це зрозуміє, то взагалі невідомо чи залишиться хоч щось з цього, що було б можливо назвати дійсно "руССкім"!
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03.03.2023 11:19 Ответить
Если точно, то украинский поляк. Но работал в Украине и связал себя с Украиной. Так что всё верно.
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03.03.2023 11:21 Ответить
І народився в Києві, що теж важливо
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03.03.2023 11:30 Ответить
Час вже і Гоголя офіціно визнати українським письменником, адже як можна вважатися письменником нації, якої не існує в принципі?
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03.03.2023 11:32 Ответить
Нынешний х*йлостан украл: гимн - у партии большевиков, флаг - у Голландии, герб - у Византии, название, язык, историю, архивы, библиотеки, религию, главную святыню (Икону Вышгородской богоматери) - у Украины...
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03.03.2023 11:33 Ответить
Вони мають рацію ! Захід буде здивований коли узнає скільки "російських" знаменитостей в дійсності завжди були українцями !
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03.03.2023 12:03 Ответить
Руснявую культуру обскубают так что одна кожа и кости останутся
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03.03.2023 15:05 Ответить
ₚуснявая культура сгорит в пекле
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04.03.2023 22:11 Ответить
Русаки зазвичай усіх відомих українців називають «наші», і дуже ними пишаються, це стосується ******** селебріті. А що вже казати про тих українців, які дійсно були геніями. Тому цим дикунам і потрібна наша спільна історія та ніби походження «адін нарот», щоб видавати наших за своїх , та наше за своє. Паскудна нація крадіїв та вбивць, брехунів та катів. Але нічого, ми таки відкриємо очі всьому світу, що до раісі та її «великої культури».
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04.03.2023 22:35 Ответить
По этой же логике нидерландцы должны определить Рубенса как немецкого художника.
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19.03.2023 01:12 Ответить
 
 