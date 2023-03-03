Амстердамский музей Stedelijk признал Малевича украинским
Амстердамский музей Stedelijk признал Казимира Малевича украинским, а не русским художником.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
Информация о происхождении художника была изменена в описаниях работ внутри музея и на страницах вебсайта. В будущем Малевича тоже будут характеризовать только как украинского, отмечают представители музея Stedelijk.
Малевич – ведущая фигура супрематического художественного движения. Художник родился в Киеве в 1879 году, когда город входил в состав Российской империи, поэтому его ошибочно считали русским художником.
"Малевич родился в Украине, его родители были польского происхождения", – добавляют в амстердамском музее.
Тем временем кураторы музея Метрополитен в Нью-Йорке переклассифицировали трех художников как украинских; художники – Иван Айвазовский, Архип Куинджи и Илья Репин – раньше их называли русскими.
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От папы поляка и от мамы польки может родиться только поляк.
Хотя сам себя он иногда позиционировал по месту рождения как украинец.
З.Ы.
Исправь ник-нейм.
Ибрагим на латинице пишется так - Ibrahim
Спутал поляка Казимира Малевича и Марка Шагала, действительно еврейского художника. Жили и творили в одно время, писали свои картины примерно в одинаковой манере, но все же это разные люди
Так признай свою ошибку, а не скули жалко какую то чушь в оправдание.
Понимаю, ты новичок, сегодня у тебя первый день на службе, дебют, все к тебе присматриваются, поэтому хочешь показать свою широкую эрудицию.
А показываешь ерундицию, потому что нельзя показать то, чего нет и никогда не было.
З.Ы. ИбраГима исправь, сайт дает такую возможность
Тебя на службу взяли как патриота россии и сторонника СВО, а оказалось что здесь еще и думать надо. А это у тебя с трудом...
Печально, нам будет тебя не хватать.
Те ж саме щодо американських сенаторів, конгресменів, бізнесменів, науковців і т.д.
Його вірменська родина корінням із Станіславова
Україна - це фронт «арійсько-європейської цивілізації», що «бореться із азійською ордою», і саме тут, в Україні, «на Дніпрі» є локус* єднання Європи. «На Дніпро! На Дніпро! До Києва! О, народи Європи! Там ваша згода, бо саме там українці ведуть боротьбу проти Москви на захист своєї європейської цивілізації» .
*Локус-точка на хромосомі де знаходиться апель певного гена.
- Шеф, всё пропало, всё пропало! Нашу культуру присвоили: Репин - украинский, Айвазовский - украинский, Малевич - украино-польский! И даже вчерашний Ушинский - тоже стал украинским педагогом!
- Ну, хоть Иван-дурачок наш остался?
- Ванька-то наш!
- Ну, давай и дальше чеши народу сказки. Или пургу по твоему.....