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Нідерландська партія BBB (Фермерсько-громадянський рух) закликає повертати українських біженців в "безпечні регіони" України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Нідерландах депутати пропонують відправлятьи українських біженців в

Нідерландська партія BBB (Фермерсько-громадянський рух) вважає, що українців варто повернути додому в "безпечні регіони"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.

У Нідерландах партія BBB (Фермерсько-громадянський рух) хоче розглянути питання повернення українців, які перебувають у країні через повномасштабне вторгнення Росії, "у безпечні куточки України".

"ВВВ у Палаті представників вважає, що варто серйозно розглянути питання повернення українських біженців у безпечні куточки власної країни", - зазначено в повідомленні.

"Ми не можемо всіх тут розмістити", - заявила депутат партії Мона Кейзер під час дебатів у парламенті, присвячених бюджету для надання притулку.

На її думку, українським біженцям у деяких частинах України нема чого боятися війни. Захід України їй видається відносно стабільним.

Вона сказала, що читала про гірськолижний курорт на південному заході України: "Це так далеко від фронту, як Альпи".

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Кейзер також поцікавилася, якою буде позиція кабінету міністрів Нідерландів, якщо Київ попросить відправити назад українських чоловіків призовного віку. За її словами, ймовірно, сотні тисяч військовозобов’язаних перебувають за кордоном, зокрема і в Нідерландах.

Партії GroenLinks-PvdA (Зелені ліві - Трудова партія) і D66 (Демократія 66) не підтримують таку позицію. 

Депутат від D66 Анне-Марійке Подт сказала, що політики не можуть визначати, яка частина країни безпечна.

Джуліан Бушофф із GroenLinks-PvdA назвав пропозиції BBB "тривожними". Він розкритикував ідею BBB про можливість відправлення біженців назад до країни, яка перебуває у стані війни.

Крім того Мона Кейзер з партії BBB також пропонує, щоб українці, які знайшли роботу в Нідерландах, оплачували оренду житла та витрати на медичне обслуговування.

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Топ коментарі
+29
І знову фермери. Як в Польщі, Румунії. Прості, так би мовити, люди.
Русня знайшла якийсь спільний підхід.
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30.01.2024 17:52
+23
Цікаво інше вони і азіатів і африканців будуть депортувати чи вони їм підходять за менталітетом, судячи зі всього рассєя у них в пєрдє)))
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30.01.2024 17:56
+21
Абсолютно правильно!
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30.01.2024 17:47
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1 раз в об'єкт в гірському районі Закарпаття. Майже авдіівка
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01.02.2024 00:30 Відповісти
як в твоє вікно в амстердамі хоч один прильот ХА-101, то для мене буде-це ж не Авдіївка, а для тебе, як буде? отож. в Україні всюди небезпечно. Слава ЗСУ!
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01.02.2024 09:51 Відповісти
але вся Україна під обстрілами фашистів із **********. Слава ЗСУ! Смерть ворогам з рашки!
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31.01.2024 12:36 Відповісти
С чурбанами разберитесь своими сначала, страны уже нет
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30.01.2024 20:31 Відповісти
Нарешті! І там остопЫзділи. Додому, до хати!
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30.01.2024 20:48 Відповісти
А чого ? Вони бажають підтримати президента України, та зменшити витрати платників податків у Нідерландах !
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30.01.2024 21:30 Відповісти
А чому вони не вимагають, щоб росіян відправити додому? Там їх як саранчі, і все по якихось халявах шаряться.
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30.01.2024 21:22 Відповісти
А шо такоє? Тюльпани не змогли продати, а українські біженці винуваті? Чи то мстя, що українці грибочки з марихуаною не купують?
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30.01.2024 22:35 Відповісти
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