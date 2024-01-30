Зеленський провів бесіду з президентом Фінляндії Нііністе і подякував за 20 оборонних пакетів Україні
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Президент України Володимир Зеленський провів бесіду із президентом Фінляндії Саулі Нііністе, який покидає посаду, і подякував за допомогу для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Саулі Нііністе, щоб подякувати за його особистий внесок у підтримку його країною України.
Це і два десятки оборонних пакетів, і потужний голос Фінляндії за євроатлантичну інтеграцію України та за консолідацію міжнародної підтримки, зокрема серед країн Глобального Півдня.
Вірю в плідну співпрацю з наступним Президентом Фінляндії. Також обговорили ситуацію на полі бою, поточні безпекові виклики та підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії".
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