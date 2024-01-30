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Новини Політика України
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Зеленський (17537) Фінляндія (773) Нііністе (84)

Зеленський провів бесіду з президентом Фінляндії Нііністе і подякував за 20 оборонних пакетів Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський,нііністе

Президент України Володимир Зеленський провів бесіду із президентом Фінляндії Саулі Нііністе, який покидає посаду, і подякував за допомогу для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Саулі Нііністе, щоб подякувати за його особистий внесок у підтримку його країною України.

Це і два десятки оборонних пакетів, і потужний голос Фінляндії за євроатлантичну інтеграцію України та за консолідацію міжнародної підтримки, зокрема серед країн Глобального Півдня.

Вірю в плідну співпрацю з наступним Президентом Фінляндії. Також обговорили ситуацію на полі бою, поточні безпекові виклики та підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії".

Читайте також: Європа повинна прокинутися та інвестувати у виробництво зброї, - президент Фінляндії Нііністе

Автор: Роман Свиридович
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Я не розумію коли вже нарешті бісові вибори..??? Чи це вічний Ze і його бригада.? Так війна ніколи не закінчиться ( буде їздити стригти баблішко, оборонні пакети, що дадуть ))).
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30.01.2024 19:55 Відповісти
Життя бентежне, коли ти москаль😀
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30.01.2024 20:01 Відповісти
У русні збій у мобільних операторів та провайдерів Інтернет - не відкриваються багато сайтів та програм
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30.01.2024 20:03 Відповісти
бригада чи може банда ?
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30.01.2024 20:02 Відповісти
не лезь к Залужному дурачёк продажный
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30.01.2024 21:25 Відповісти
всё верно.
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31.01.2024 03:47 Відповісти
 
 