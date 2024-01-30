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Зеленський все ж таки відправить у відставку Залужного, - Financial Times

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залужний

Президент України Володимир Зеленський має намір зняти головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з його посади

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times із посиланням на чотирьох осіб, знайомих із перебігом обговорення.

За даними видання, у понеділок, 29 січня, президент запропонував Залужному нову посаду радника з оборони. Генерал відмовився.

Проте Зеленський дав зрозуміти, що звільнить Залужного, незалежно від його згоди на посаду радника, пише FT.

У матеріалі вказується, що ймовірна відставка Залужного стане найбільшою перестановкою у військовому командуванні України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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При цьому звільнення не може бути реалізовано протягом деякого часу після того, як повідомлення про це з’явилися напередодні у ЗМІ, пише FT.

Видання зазначає, що відносини між президентом і головнокомандувачем ЗСУ погіршилися в листопаді - після того, як контрнаступ України не досягнув своїх результатів. Тоді Залужний заявив, що війна зайшла в "глухий кут", унаслідок чого президент і його команда піддали генерала критиці.

Відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+112
Зеленський ! Напиши заяву на звільнення за власним бажанням!
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30.01.2024 20:55
+103
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30.01.2024 21:02
+66
НОВИНИ ПРАВДИ
«Я отримав конфіденційну інформацію, яка заслуговує на довіру, сумнівів у її достовірності у мене немає. Згідно з нею президент Зеленський дав окремо усні доручення двом керівникам силових відомств (прізвища мені відомі), які повністю від нього і Єрмака залежні, у "будь який спосіб" і "за будь яку ціну" "нарити" впродовж двох-трьох тижнів "вбивчий" компромат на головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного.
"Компромат" повинен бути такого характеру, щоб змусити Залужного добровільно подати рапорт у відставку. Або, щоб "компромат" виглядав так перед Заходом, в першу чергу, перед президентом США і Пентагоном, що Зеленський змушений був звільнити Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ.
Один із керівників, як кажуть в народі, "взяв під козирок" і відразу погодився виконати незаконне доручення президента.
Другий, маючи мужність і порядність, спробував делікатно заперечити Зеленському, що цього не доцільно робити під час війни, оскільки "роздування сфабрикованого компромату" може призвести до "деморалізації армії та інших негативних наслідків у суспільстві". На що Зеленський зауважив, що "деморалізація" армії" і "політична нестабільність" це не його проблема. "Для цього - заявив президент - у мене є служба охорони, поліція і національна гвардія" і пригрозив незговірливому керівнику звільненням.
Керівник погодився "обережно провести оперативну перевірку" Залужного. Та, будучи порядним, попередив Залужного, що президент дав команду зібрати на нього компромат.
Головнокомандувач ЗСУ спокійно зауважив: "Хай шукають. У мене немає офшорів, нерухомості, віл, яхт за кордоном. У мене є лише солдати, офіцери, які для мене рідні, як моя сім'я та Україна…".

Перерили все, що тільки можна було перерити, перевернули все вверх дном, перевіряли навіть довоєнні закордонні відрядження Залужного і як він писав і захищав свою дисертацію. Проте нічого компрометуючого не знайшли.
Яка була реакція Зеленського на результати перевірки здогадатися не важко, враховуючи його характер і психотип.

20 січня мною були опубліковані закриті соціологічні дослідження нашої організації, проведені в середині місяця, які засвідчили про стрімке падіння довіри до президента Зеленського і підконтрольних йому силових структур. Реально йому довіряє менше третина населення країни.
Парламенту довіряє 13% українців, уряду - 22%. Впала довіра до СБУ (51%) і до національної поліції (38%). Довіра до суддів складає лише 10%, до прокурорів - 7%.
У президентському рейтингу Зеленського підтримує лише 25% (Порошенка - 22%).
Найбільша довіра українців до ЗСУ - 97% і їх головнокомандувача Валерія Залужного - 94%.
Закриті соціологічні дослідження показують, що якби вибори Президента України були в середині січня, то Валерій Залужний переміг би у першому турі. За нього проголосували б майже дві третини виборців (65%).
Ось чому у Зеленського така заздрість, неповага, ненависть до генерала Залужного і нестерпне бажання звільнити його з посади головнокомандувача ЗСУ.»

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
генерал-лейтенант СБУ
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30.01.2024 20:58
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не являюсь фанатом Залужного, читаю тут некоторых и вспоминаю фразу "Не сотвори себе кумира"
Но то, что Зеленский это человек не на своем месте и его нужно срочно убрать, в этом я уверен на 100%
Поставьте на его место любого избранного мэра крупного города, да хоть от любой партии - пользы будет намного больше для страны
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30.01.2024 23:49 Відповісти
Він (Зеленський) ненавидить будь-якого незеленого мера.
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31.01.2024 04:36 Відповісти
Одне мені цікаво , як можно було так масово обї..тися ,шоб віддати свій голос ,своє життя, життя своїх дітей ,свободу , зраднику та масовому вбивці українців - 🤡 зеленському !? І де ж ви всі ті , хто тепер готов захистити принаймі самі себе , від самодура та вже ********* мау Зен дуна ...?
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30.01.2024 23:57 Відповісти
Відносини погіршилися не після того, як контрнаступ України не досягнув своїх результатів, а після того як Залужний створив благодійний фонд"Ми переможемо" і у цей фонд Президент Петро Порошенко зробив великий внесок. В ОПі здійнялась істерика, що це альянс Залужний-Порошенко проти Зеленського.
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31.01.2024 00:07 Відповісти
зеленський ,єрмак ,безугла ,татаров ,будьте прокляті !!!
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31.01.2024 00:24 Відповісти
інсайд
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31.01.2024 00:44 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼
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31.01.2024 01:01 Відповісти
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31.01.2024 01:17 Відповісти
Начальник Головного розвідувального управління (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов в останній момент відмовився обіймати посаду головнокомандувача збройними силами країни. Про це пише британський журнал The Economist із посиланням на джерела.
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31.01.2024 00:50 Відповісти
The feud between Ukraine's president and army chief boils over (economist.com)
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31.01.2024 00:52 Відповісти
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31.01.2024 01:07 Відповісти
там було видно, хто правив.
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31.01.2024 02:21 Відповісти
можете хоч написати, що буданов *****. Там видно який анонім коли робив правки. А якщо той "редактор" тупий, то він навіть і не намагався себе приховати.
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31.01.2024 02:37 Відповісти
так і той, хто два дні тому двічі правив його сторінку, теж з будановим все улагодив.
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31.01.2024 02:46 Відповісти
там ще є історія правок.
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31.01.2024 02:47 Відповісти
Это значит, что он чьи-то марки языком облизывает!
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31.01.2024 13:13 Відповісти
«Я отримав конфіденційну інформацію, яка заслуговує на довіру, сумнівів у її достовірності у мене немає. Згідно з нею президент Зеленський дав окремо усні доручення двом керівникам силових відомств (прізвища мені відомі), які повністю від нього і Єрмака залежні, у "будь який спосіб" і "за будь яку ціну" "нарити" впродовж двох-трьох тижнів "вбивчий" компромат на головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного.
"Компромат" повинен бути такого характеру, щоб змусити Залужного добровільно подати рапорт у відставку. Або, щоб "компромат" виглядав так перед Заходом, в першу чергу, перед президентом США і Пентагоном, що Зеленський змушений був звільнити Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ.
Один із керівників, як кажуть в народі, "взяв під козирок" і відразу погодився виконати незаконне доручення президента.
Другий, маючи мужність і порядність, спробував делікатно заперечити Зеленському, що цього не доцільно робити під час війни, оскільки "роздування сфабрикованого компромату" може призвести до "деморалізації армії та інших негативних наслідків у суспільстві". На що Зеленський зауважив, що "деморалізація" армії" і "політична нестабільність" це не його проблема. "Для цього - заявив президент - у мене є служба охорони, поліція і національна гвардія" і пригрозив незговірливому керівнику звільненням.
Керівник погодився "обережно провести оперативну перевірку" Залужного. Та, будучи порядним, попередив Залужного, що президент дав команду зібрати на нього компромат.
Головнокомандувач ЗСУ спокійно зауважив: "Хай шукають. У мене немає офшорів, нерухомості, віл, яхт за кордоном. У мене є лише солдати, офіцери, які для мене рідні, як моя сім'я та Україна…".

Перерили все, що тільки можна було перерити, перевернули все вверх дном, перевіряли навіть довоєнні закордонні відрядження Залужного і як він писав і захищав свою дисертацію. Проте нічого компрометуючого не знайшли.
Яка була реакція Зеленського на результати перевірки здогадатися не важко, враховуючи його характер і психотип.

20 січня мною були опубліковані закриті соціологічні дослідження нашої організації, проведені в середині місяця, які засвідчили про стрімке падіння довіри до президента Зеленського і підконтрольних йому силових структур. Реально йому довіряє менше третина населення країни.
Парламенту довіряє 13% українців, уряду - 22%. Впала довіра до СБУ (51%) і до національної поліції (38%). Довіра до суддів складає лише 10%, до прокурорів - 7%.
У президентському рейтингу Зеленського підтримує лише 25% (Порошенка - 22%).
Найбільша довіра українців до ЗСУ - 97% і їх головнокомандувача Валерія Залужного - 94%.
Закриті соціологічні дослідження показують, що якби вибори Президента України були в середині січня, то Валерій Залужний переміг би у першому турі. За нього проголосували б майже дві третини виборців (65%).
Ось чому у Зеленського така заздрість, неповага, ненависть до генерала Залужного і нестерпне бажання звільнити його з посади головнокомандувача ЗСУ.»

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
генерал-лейтенант СБУ😡
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31.01.2024 00:58 Відповісти
Я не розумію, хрипате чмо реально на щось там ще розраховує на виборах? Там взагалі мозок в принципі відсутній, по ходу...
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31.01.2024 11:21 Відповісти
Різниця між Залужним та Зеленськии у тому, що перший - це уособлення надії, а другий - уособлення безнадії.
Наразі все.
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31.01.2024 01:21 Відповісти
Мета зеленського - руйнація України як держави. Саме тому й здійснив конституційний переворот - вищім органом України став "офіс єрмака". Саме тому з 2019 зеленським робилося все для розброєння армії, ігнорувались попередження розвідок про напад моськовії, робилося все можливе - щоб "Київ за три дні" - за оманськими домовленостями з патрушевим.
Саме тому й йде зараз процес ліквідації військового керівництва України.
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31.01.2024 01:42 Відповісти
Время идёт, всё ближе месяц март и у Зели закончится легитимность, отсюда такое нервное поведение, плюс всё это приправлено систематическим употреблением наркотиков.
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31.01.2024 02:33 Відповісти
."Ж...ОПа в життя" це давно й на Сході, про це пророки, зокрема й обидва Настрадамуси(батько й син), сичання на Залужного народ ще якось терпить, але за відставку може й кибу відірвати, бо це вже "перемогами" не пахне. Погіршення відносин та пошук винуватців до добра не веде, та й до перемог, до перемог веде злагода та взаємопоміч, якщо не має останнього, то найщиріше бажання не мішати. АРХ М
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31.01.2024 02:38 Відповісти
Якщо звільнить-то це остання крапля буде.тоді є тільки один вихід,йти на Київ і розстрілювати всю зелену наволоч на Банковій і в парламенті і створювати воєнне керівництво на час війни,бо ці єрмакіські підер@си готують на новий 1933 рік,а може ще й гірше.А бо ми їх,або вони,разом з своїм господарем путлом-нас.
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31.01.2024 02:43 Відповісти
Людина 🤡 який публічно проявив ненависть до ЗСУ, продемонстрував шо : Армія , Мова ,Віра ...це не його ціності , як президента ! То це ворог ! депутатам ,треба негайно подати законопроект імпічменту... бо треба розуміти , шо суспільству губити, більше нема чого...
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31.01.2024 03:59 Відповісти
Падло зелене
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31.01.2024 04:09 Відповісти
Ця формуліровка : Зеленський все ж таки відправить у відставку Залужного... демонстрація факту ігнорування українців взагалі ...от тепер задача всіх , зробити так шоб цей 🤡 наркоман , був змушенний рахуватися з тими ...кого зробив разом... з коломойшою ,пінчуком ...
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31.01.2024 04:09 Відповісти
Генерал-полковник Олександр Сирський слідом за Будановим відхилив пропозицію Зеленського обійняти посаду головнокомандувача Збройних сил України замість Валерія Залужного.

Про це повідомляє The Times.

Zelensky forced into U-turn after sacking Ukraine's top general (thetimes.co.uk)
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31.01.2024 04:46 Відповісти
Та невже іпсо , аяяй .Залужного вже десь рік тому почали травити зеля і його пси .
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31.01.2024 09:10 Відповісти
Зе не нужны люди с высоким рейтингом у народа, ведь скоро выборы.
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31.01.2024 05:50 Відповісти
Якщо зробить хоч крок - виходимо на Майдан
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31.01.2024 05:55 Відповісти
Зела понятно что делает - дратует Запад. "не даете оружие буду продолжать свое задание - про*бу Украину успокоюсь"
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31.01.2024 06:39 Відповісти
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31.01.2024 06:44 Відповісти
ахааааа Безугла має ріст 165 ! То якого росту зе ?
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31.01.2024 11:51 Відповісти
та не кажіть якась війна між карликами
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31.01.2024 13:14 Відповісти
це якийсь повний ....ець
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31.01.2024 07:17 Відповісти
Власть ищет крайнего из-за неудач на фронтах.
О каком контранаступлении может идти речь, без авиации?
Какой крот сдал южные города?
Почему власти Украины и их СМИ молчали о согласованном Конгрессом в мае 2022 , Ленд-лизе, который гарантировал сотни танков, авиацию........ получили за 2 года 31 танк...
Каждое воскресенье, украинцы, жители США проводили митинги у Белого Дома, требуя оружие..... в Украине о митингах молчали.
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31.01.2024 07:19 Відповісти
вова хреновенький актеришка из шоу ..95 квартал.. для дебилов сидящих в зрительном зале . да и другие ..актеры.. умом не блещут если посмотреть на ..байрактарчиков.. кошевого и пикалова ---и вот этот вова вдруг решил . по совету друзей . что он может быть президентом многомиллионной европейской страны и никто вове не обьяснил что стоматолог лечит зубы . проктолог другие участки . гинеколог совсем другие участки и кривляться на сцене у маслякова в кавеене и быть президентом огромной страны ---- ..какая разница.. тут вова не катит . нужен большой опыт в политике и управлении . ЗАЛУЖНЫЙ прошел все ступеньки от курсанта до командующего воюющей армией не перескакивая ни одной ступеньки . ты вова против него просто ноль
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31.01.2024 07:41 Відповісти
Зараз почнуть обгажувать Залужного, щоб збить довіру до нього.Метод старий, обкатаний на Порошенку
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31.01.2024 07:50 Відповісти
Зеленський зрозумів, що для нього все дуже погано закінчиться і злякався.
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31.01.2024 07:52 Відповісти
Він не злякався, він затаївся
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31.01.2024 08:05 Відповісти
Для "зелених зрадників", підтримувачів в Україні "русского мира", русской культури, язіка і московської церкви, найбільшими ворогами є Залужний і Порошенко, українська мова, культура, а не пуйло з ворожим для України військом. Всі тисячу раз писалим про вороже налаштквання до України команди єрмака, про керування державою офісом, попри Конституцію і Верховну Раду, а Президент і його монобільшість ніби нічого не чують, творять вред і беззаконня. Чого гріха таїти це все їм дозволили полупокерні 73%.
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31.01.2024 08:11 Відповісти
Дирний думками багатіє .🐒🤣
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31.01.2024 09:11 Відповісти
Ок, тоді чому цю тему почали розганяти провладні телегрампомийки? Вони на чиї гроші функціонують?
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31.01.2024 09:52 Відповісти
Чекаємо кінця травня - термін придатності зеленого гівна закінчиться. І кожен зможе запитати - а ти хто такий? І що це за клоунський офіс за твоєю спиною? Хто ви? До речі, стефанчук буде єдиною легітимною фігурою, яка перебере на себе повноваження президента, ось кого мала би мочити зелена свора. Але подивіться на його дії - робить усе, аби не чіпали, окрім того, що він якийсь там конституціоніст
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31.01.2024 08:52 Відповісти
Зеля на увесь світ ганьбив державу, закликав путіна взяти під себе Україну, а тут як пилип з конопель вискочив у президенти - спецоперація кремля "слуга народа". А. Богдана використали в темну та й багатьох інших "слуг", а потім таємна зустріч з патрушевим і Богдана під ср..., і натомість провіреного єрмака.- не буду перераховувати безліч фактів на виконання спецоперації кремля, але скажу - зеля веде до здачі нашої держави одвічному ворогові росіі. Маємо діяти.
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31.01.2024 08:58 Відповісти
Мда. В цій історії про відставку-не відставку Залужного є інше питання - чому це відбувається до рішення питання виділення допомоги в ЄСі? В Конгресі поки вирішення цього питання...не світить.

Зустріч Байдена та Шольца по ситуації в Україні після розгляду питання в ЄС...
В цій ситуації закон про Мобілізацію, як мертвому припарка - якісних змін не передбачається, 2/3 фінансування армії йде бюджету України, для війни це копійки.
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31.01.2024 09:07 Відповісти
Слуги народу це божа кара українцям...
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31.01.2024 09:29 Відповісти
Істоти зелені, немає вам пробачення!!! Горіти вам у пеклі, виродки!!

Підтримую Валерія Залужного!!
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31.01.2024 09:40 Відповісти
Дивує те, що багато прогнозів на перемогу зє!, якби вибори відбулися ось прямо зараз - ми тут що, отака собі бульбашка в океані зелеботів? Щось якось не віриться.
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31.01.2024 09:50 Відповісти
Це ще квіточки, бо є таке відчуття, що цей ФСБшний кагал таки добудує тоталітаризм, закривши всі опозиційні ЗМІ в тому числі і Цензор Нет, а обговорення новин перенесеться з чату ЦН на кухні, ще й так щоб сусіди не почули ...
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31.01.2024 10:17 Відповісти
Гірше за все, що країною керує навіть не клоун, а якесь чувирло-комбінатор, один з шістьох менеджерів гундосого, - такий собі чмо накшталт пєтрова чи іванова
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31.01.2024 11:02 Відповісти
Да вы просто не понимаете Зелю!
Никакой он не враг и на шпион, скорее он вообразил себя настоящим Мессией-спасителем, повелителем молний, и требует от подчинённых творить чудеса по его приказу.
А кто не выполнит - ...
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31.01.2024 11:59 Відповісти
Наша зрадлива влада ЗНАЙШЛА того, хто ПІДПИШЕ ПЕРЕМИР'Я (капітуляцію України). Це Буда.нов.
А За.лужний чужий цій компанії:
-НЕ злодій;
-НЕ аґєнт московської ФСБ;
-НЕ єврей.
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31.01.2024 23:09 Відповісти
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