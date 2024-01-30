Зеленський все ж таки відправить у відставку Залужного, - Financial Times
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський має намір зняти головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з його посади
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times із посиланням на чотирьох осіб, знайомих із перебігом обговорення.
За даними видання, у понеділок, 29 січня, президент запропонував Залужному нову посаду радника з оборони. Генерал відмовився.
Проте Зеленський дав зрозуміти, що звільнить Залужного, незалежно від його згоди на посаду радника, пише FT.
У матеріалі вказується, що ймовірна відставка Залужного стане найбільшою перестановкою у військовому командуванні України з початку повномасштабного вторгнення Росії.
При цьому звільнення не може бути реалізовано протягом деякого часу після того, як повідомлення про це з’явилися напередодні у ЗМІ, пише FT.
Видання зазначає, що відносини між президентом і головнокомандувачем ЗСУ погіршилися в листопаді - після того, як контрнаступ України не досягнув своїх результатів. Тоді Залужний заявив, що війна зайшла в "глухий кут", унаслідок чого президент і його команда піддали генерала критиці.
Відставка Залужного
Раніше джерела повідомляли про те що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.
Будь ласка, зачекайте...
Но то, что Зеленский это человек не на своем месте и его нужно срочно убрать, в этом я уверен на 100%
Поставьте на его место любого избранного мэра крупного города, да хоть от любой партии - пользы будет намного больше для страны
"Компромат" повинен бути такого характеру, щоб змусити Залужного добровільно подати рапорт у відставку. Або, щоб "компромат" виглядав так перед Заходом, в першу чергу, перед президентом США і Пентагоном, що Зеленський змушений був звільнити Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ.
Один із керівників, як кажуть в народі, "взяв під козирок" і відразу погодився виконати незаконне доручення президента.
Другий, маючи мужність і порядність, спробував делікатно заперечити Зеленському, що цього не доцільно робити під час війни, оскільки "роздування сфабрикованого компромату" може призвести до "деморалізації армії та інших негативних наслідків у суспільстві". На що Зеленський зауважив, що "деморалізація" армії" і "політична нестабільність" це не його проблема. "Для цього - заявив президент - у мене є служба охорони, поліція і національна гвардія" і пригрозив незговірливому керівнику звільненням.
Керівник погодився "обережно провести оперативну перевірку" Залужного. Та, будучи порядним, попередив Залужного, що президент дав команду зібрати на нього компромат.
Головнокомандувач ЗСУ спокійно зауважив: "Хай шукають. У мене немає офшорів, нерухомості, віл, яхт за кордоном. У мене є лише солдати, офіцери, які для мене рідні, як моя сім'я та Україна…".
Перерили все, що тільки можна було перерити, перевернули все вверх дном, перевіряли навіть довоєнні закордонні відрядження Залужного і як він писав і захищав свою дисертацію. Проте нічого компрометуючого не знайшли.
Яка була реакція Зеленського на результати перевірки здогадатися не важко, враховуючи його характер і психотип.
20 січня мною були опубліковані закриті соціологічні дослідження нашої організації, проведені в середині місяця, які засвідчили про стрімке падіння довіри до президента Зеленського і підконтрольних йому силових структур. Реально йому довіряє менше третина населення країни.
Парламенту довіряє 13% українців, уряду - 22%. Впала довіра до СБУ (51%) і до національної поліції (38%). Довіра до суддів складає лише 10%, до прокурорів - 7%.
У президентському рейтингу Зеленського підтримує лише 25% (Порошенка - 22%).
Найбільша довіра українців до ЗСУ - 97% і їх головнокомандувача Валерія Залужного - 94%.
Закриті соціологічні дослідження показують, що якби вибори Президента України були в середині січня, то Валерій Залужний переміг би у першому турі. За нього проголосували б майже дві третини виборців (65%).
Ось чому у Зеленського така заздрість, неповага, ненависть до генерала Залужного і нестерпне бажання звільнити його з посади головнокомандувача ЗСУ.»
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
генерал-лейтенант СБУ😡
Наразі все.
Саме тому й йде зараз процес ліквідації військового керівництва України.
Про це повідомляє The Times.
Zelensky forced into U-turn after sacking Ukraine's top general (thetimes.co.uk)
О каком контранаступлении может идти речь, без авиации?
Какой крот сдал южные города?
Почему власти Украины и их СМИ молчали о согласованном Конгрессом в мае 2022 , Ленд-лизе, который гарантировал сотни танков, авиацию........ получили за 2 года 31 танк...
Каждое воскресенье, украинцы, жители США проводили митинги у Белого Дома, требуя оружие..... в Украине о митингах молчали.
Зустріч Байдена та Шольца по ситуації в Україні після розгляду питання в ЄС...
В цій ситуації закон про Мобілізацію, як мертвому припарка - якісних змін не передбачається, 2/3 фінансування армії йде бюджету України, для війни це копійки.
Підтримую Валерія Залужного!!
Никакой он не враг и на шпион, скорее он вообразил себя настоящим Мессией-спасителем, повелителем молний, и требует от подчинённых творить чудеса по его приказу.
А кто не выполнит - ...
А За.лужний чужий цій компанії:
-НЕ злодій;
-НЕ аґєнт московської ФСБ;
-НЕ єврей.