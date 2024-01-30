Кабмін схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію
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Кабінет міністрів України передав Верховній Раді оновлений законопроєкт про мобілізацію.
Інформація про це з'явилась в телеграм-каналі Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначено в повідомленні, коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.
"Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних", - пишуть у Міноборони.
Основні положення законопроєкту:
Визначеність
- Визначаємо чіткий термін служби на період воєнного стану.
- Люди з інвалідністю всіх груп - звільнені від військової служби.
- Добровольці по мобілізації мають відстрочку на 2 місяці для вирішення особистих питань і підготовки до мобілізації.
Можливість відпочити
- Щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану протягом календарного року може надаватись частинами. (Не менше 15 календарних днів)
- Військовослужбовці звільнені з полону - отримають додаткові 90 днів відпустки. (Із збереженням грошового забезпечення, якщо вони вирішили продовжити службу.
Зручність
- Людині не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або в ЦНАП. Електронний кабінет буде створений на базі реєстру військовозобов'язаних "Оберіг".
- Можна переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК. Після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою.
Навченість
- Після мобілізації всі громадяни проходять обовʼязкову військову підготовку 2-3 місяці. Людина не може бути відправлена одразу на фронт після мобілізації.
- Строкова служба скасовується. Замість неї запроваджуємо базову військову підготовку. Людина віком 18-24 років самостійно обирає, коли пройти військову підготовку. Сама підготовка займає максимум 5 місяців, при цьому за людиною зберігається її робоче місце, чого зараз немає в чинному законодавстві.
Рівність
- Робимо облік для всіх.
- Виключаємо право на відстрочку від призову у державних службовців. Працівників БЕБ, ДБР, Державної виконавчої служби. Працівники Нацполу, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕБ, Служби судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочки. Державні службовці бронюються як всі. Категорія "Б" та "В" - 50% від військовозобовʼязаних в певному органі. Голови міських та селищних рад, територіальних громад - мають бронь. Військовозобовʼязані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування - 50% від військовозобовʼязаних.
Забезпеченість
- Грошове забезпечення мінімум 20 тис. грн за місяць без врахування додаткової винагороди.
- Додаткова винагорода на період дії воєнного стану від 30 до 100 тис. грн.
Топ коментарі
+26 Flying Eagle
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+22 Yury Negrey ffa0eb00
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+20 ВАСЯ Теркин 7ea02976
показати весь коментар30.01.2024 21:24
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Будь ласка, зачекайте...
Так ми можемо швидко сформувати одну-дві додаткові бригади.
Виключаємо право на відстрочку від призову у державних службовців. Працівників БЕБ, ДБР, Державної виконавчої служби. Працівники Нацполу, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕБ, Служби судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочки. Джерело: https://censor.net/ua/n3470685
повна брехня, просто зараз у них буде не відсрочка, а броня і про 50% для цих категоріях нічого не написано.
Узагальнюючи це даже не рашка, це північнокорейський варіант повного рабства. Десь так.
А і шоб ви розуміли пільг там неяких додаткових немає, бо на це нема грошей, бо всі гроші скомуніздили в міністерстві оборони на закупівлі зброї...
І це все по закону. І це все по конституції. І це все у всіх странах під час військового стану. І це правильно.
довбо*вдепутатів? Тобто в нас реально режим гірше ніж в Мордрора, а ти йди та подохни за нього? Прикольно.
Для такого підвищення виплат військовим слід переглянути бюджетну й податкову політику - перерозподілити видатки на період війни, збільшити військовий збір для великих підприємств та місцевих "князьків", які під час війни стали лише багатшими.
Паралельно треба займатись активною дипломатією зі світовими гегемонами, від яких так чи інакше залежить хід цієї війни, шукати шляхи поступового виходу на мирний трек через посередників - будь-які війни закінчуються перемовинами. На жаль, ми зараз не у тій ситуації, щоб говорити з позиції сили, а затягування військових дій нам вкрай невигідне і навіть небезпечне.
У будь-якому випадку, це кращий варіант, ніж мобілізовувати усіх підряд і кидати їх як м'ясо на передок без мотивації і належного озброєння.
І "ко мнє російський солдат не прийде", в мене достатньо клепки в голові не чекати приходу окупації, а вчасно вивезти близьких з небезпечного місця.
Потрібен якийсь баланс між мобілізацією і фінансовою стимуляцією військової служби. Потрібно шукати способи ведення асиметричної війни, яка базується на тактичних хитрощах (а не лоб в лоб з переважаючим ворогом). Потрібно паралельно обдумувати шляхи зниження інтенсивності бойових дій - аж до фактичного завершення війни, миротворчого та перемовного процесу.
Бо якщо ні, якщо ми будемо воювати й далі "аля Перша світова" - то ще рік-два повоюємо і виснажимось повністю. Путлер тільки цього й чекає.
Ту ж Одесу, до прикладу, йому американці не дозволять забрати - Заходу потрібен хоча би один робочий український порт для вивезення продовольства і дешевої торгівлі з Україною.
Отчитываться военкомату об их поступлении на лечение нужно в течение трех дней.
Панове, не потрібно вигадувати якісь там "відмазки"! Не потрібно! Скажіть просто, я не хочу виконувати свій конституційний обов'язок! Я готовий здатися, капітулювати, перефарбуватися... ну за принципом "...хай їбуть аби не били"??!
І те не так, і це не таке, і свободи немає (щоб здриснути з України), і давайте хтось піде інший а не я...
От що б я залюбки підтримав, так це позбавлення громадянства за ухилення від військової служби. Як додаткове покарання до строку ув'язнення. Так, десь " червонець на рило" і на зборку дронів. А після відсидки - аусвайс жителя України. Щоб такі курви більше не могли впливати на політику і обирати блазнів "по приколу".
Так, ніхто не хоче помирати або бути скаліченим. Навіть немає великої охоти (мені, наприклад 58 років) просто іти в казарму і жити після дому і комфорту в колективі. Бо у 18-ть. це одне сприйняття а коли під 60-т. то зовсім інше. Хоча ТЦК і зупиняло, але ніяких паперів не давало.
Мені це зрозуміло. Але зрозуміло і те, що потрібно буде - треба йти, а не шукати куди заникатись, чи волати, що ще не всі судді в окопі. Або бігти з білим прапором зустрічати кацапів і закінчити своє нікчемне життя від кулі якогось там чучмека, в загальній ямі. А це неминуче.
Особисто я краще вмру як людина (всі колись помремо) а не як хробак.
А если серьезно, то я с превеликим удовольствием завтра побегу в военкомат. Нужно зеле и его ермачью дать больше времени на распил наших денег и западной помощи. Плюс это ж мой конституционный долг, ведь живем в стране, где абсолютно все живут по закону, не могу же только я быть таким безответственным.
Вообще я был рожден для того, чтоб какой-то много уважаемый командир тырил мою зарплату, компании приближенных к телу зе тырили мои последние трусы цвета хаки. И снаряды мне не нужны, тоже пусть деньги себе оставят. Хватит одного яичка по 17 и сразу в бой побегу с криками "За баканова и лысого из квартала". А как оторвет все ноги и руки, то и ладно. Не нужны мне будут никакие выплаты и помощь. Лучше умру где-то в подворотне от голода и обморожения. Зато с паспортом. Ведь Украина - это не какая-то рашка. У нас любой идиот может стать президентом.
В итоге было 2 варианта. Кнут и пряник. Пряник в виде борьбы с коррупцией и движением в сторону правового государства как-то не очень понравился. А как тогда сотни тысяч соней морозюк будут жить то? А кнут - штука понятная. Да и так приятнее этим плебеям приказы раздавать.
Итого - перед тем как людей на смерть посылать, дайте им позитивную мотивацию. Иначе после новой мобилизации придется чеченцев для заград отрядов арендовать, чтоб окончательно закончить трансформацию в мини рашку.
И это на часе уже очень давно, только все равно во всем виноваты ухилянты...
Виконавча гілка влади передає ЗАКОНОПРОЕКТ законодавчій гілці влади?
Розбудіть мене, це якійсь "Видіння і кошмари".
Ієронім Босх просто робить сальто у труні.
особливо в заборонах, та обмеженнях!
українець, у своїй країни, нікчемний безправний раб, де править мєнтовський режим.
в перші дні вторгнення до тцк, стояли кілометрові черги. де вони?
зе!влада все просрала, і переклала свої провину на україну! де тепер ці добровольці? чому тцк, як уголовники полюють на людей?
іспанськи хатинки, мерседеси, млн хабарі.
і в довершення, закон по якому, українець тупа худоба.