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законопроєкт (1791) Міноборони (5326) мобілізація (1513)

Кабмін схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію

Новини Цензор.НЕТ Події

мобілізація,тцк

Кабінет міністрів України передав Верховній Раді оновлений законопроєкт про мобілізацію.

Інформація про це з'явилась в телеграм-каналі Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначено в повідомленні, коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

"Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних", - пишуть у Міноборони.

Читайте також: Зеленський про силову мобілізацію: Це неправильно, потрібна цифровізація цього процесу

Основні положення законопроєкту:

Визначеність

  1. Визначаємо чіткий термін служби на період воєнного стану.
  2. Люди з інвалідністю всіх груп - звільнені від військової служби.
  3. Добровольці по мобілізації мають відстрочку на 2 місяці для вирішення особистих питань і підготовки до мобілізації.

Можливість відпочити

  1. Щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану протягом календарного року може надаватись частинами. (Не менше 15 календарних днів)
  2. Військовослужбовці звільнені з полону - отримають додаткові 90 днів відпустки. (Із збереженням грошового забезпечення, якщо вони вирішили продовжити службу.

Зручність

  1. Людині не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або в ЦНАП. Електронний кабінет буде створений на базі реєстру військовозобов'язаних "Оберіг".
  2. Можна переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК. Після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою.

Також читайте: В Україні є можливість підготувати 500 тисяч мобілізованих, - генерал Ніколюк

Навченість

  1. Після мобілізації всі громадяни проходять обовʼязкову військову підготовку 2-3 місяці. Людина не може бути відправлена одразу на фронт після мобілізації.
  2. Строкова служба скасовується. Замість неї запроваджуємо базову військову підготовку. Людина віком 18-24 років самостійно обирає, коли пройти військову підготовку. Сама підготовка займає максимум 5 місяців, при цьому за людиною зберігається її робоче місце, чого зараз немає в чинному законодавстві.

Рівність

  1. Робимо облік для всіх.
  2. Виключаємо право на відстрочку від призову у державних службовців. Працівників БЕБ, ДБР, Державної виконавчої служби. Працівники Нацполу, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕБ, Служби судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочки. Державні службовці бронюються як всі. Категорія "Б" та "В" - 50% від військовозобовʼязаних в певному органі. Голови міських та селищних рад, територіальних громад - мають бронь. Військовозобовʼязані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування - 50% від військовозобовʼязаних.

Забезпеченість

  1. Грошове забезпечення мінімум 20 тис. грн за місяць без врахування додаткової винагороди.
  2. Додаткова винагорода на період дії воєнного стану від 30 до 100 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутатів та чиновників слід відправляти у військові навчальні центри разом з іншими українцями, - "слуга народу" Арахамія
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Топ коментарі
+26
Ціль одна - закрутити гайки ще сильніше, довести українців, що залишились в своїй країні до точки кипіння або відчаю. Тому чим довше цю хрінь прийматимуть, тим краще.
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30.01.2024 21:24
+22
Прочитав по діагоналі, шо сказати, всі драконівські норми залишились, про блокування водійских прав, банківских рахунків і взагалі всього майна, про реквізицію на потреби війська ТЗ, нерухомості і будь чото, про електроні повістки в якійсь кабінет призовника, якому ви забов'язані зареєструватися, і повістка вважається отриманою, як тільки вам її відправили.
Узагальнюючи це даже не рашка, це північнокорейський варіант повного рабства. Десь так.
А і шоб ви розуміли пільг там неяких додаткових немає, бо на це нема грошей, бо всі гроші скомуніздили в міністерстві оборони на закупівлі зброї...
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30.01.2024 22:23
+20
АГА-АГА уся ця корумпована мразота, яка 30 років розкрадала Україну та обкрадала Громаду України на мільярдні кошти, тисячі гектарів землі та родючих полів, та зробила УКРАЇНЦІВ закордонними БАТРАКАМИ, тепер щось там мичить про нову мобілізацію, щоб УКРАЇНЦІ та ЇХНІ ДІТИ, тепер боронили ними награбовані та прихватизовані землі, Коломойськими, Пітушенками, Тимошенками, Гройсманами, Свинарчуками, Чайківськими, Пінчуками, Ахметовими, Вовками, Ярославськими, Ющами, Палицями, Балогами, Яцинюками, Суркісами, Косюками, Бахматюками, Кернисами, Добкінами, Веревськими, Кролевецькими, Іванчиками,Гороянами, Хорошковськими та усією іншою наволоччю шахраїв-держмахінаторів у корумпованій владі, і тих що відсиджується у батальйоні "монако", «відень», «льондон», «дубай», «куршавель»...!!!

А де мобілізація дітей цієї корумповано злодійської мразоти…???!!!

УСЯ розграбована та ПРИХВАТИЗОВАНА різними СХЕМАМИ земля в УКРАЇНІ цією наволоччю має бути НЕГАЙНО НАЦІОНАЛІЗОВАНА на користь НАРОДУ УКРАЇНИ...!!!

ПРАВО на цю УКРАЇНСЬКУ землю мають мати ті ХТО ЗА НЕЇ ВОЮЄ І БОРОНИТЬ ЇЇ СВОЇМ ЖИТТЯМ....!!!

Р/s… Журналісти мають ВИСВІТЛИТИ усіх власників латифундистів та усіх тих глибоко-законспірованих власників КІПРСЬКИХ КОМПАНІЙ, що володіють Землями України де відбуваються зараз БОЙОВІ ДІЇ і де прості, хлопці, юнаки, сформовані мужчини -ГЕРОЇ УКРАЇНИ, ПРОЛИВАЮТЬ СВОЮ КРОВ та БОРОНЯТЬ цю землю своїм ТІЛОМ ТА ЗДОРОВЯМ та віддали за неї, НАЙДОРОЖЧЕ СВОЄ ЖИТТЯ…!!!
Топ 100 латифундистів України; https://latifundist.com/rating/top100#351

У Хорошковського забрали 65 га лісу на березі Дніпра вартістю понад 1,5 млрд грн: https://censor.net/ua/n3470168

Мільярдер Косюк отримав від держави 812 мільйонів ...

https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/5/642319/
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30.01.2024 21:24
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Люди думають про донати.
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31.01.2024 00:11 Відповісти
дєрьмакобот що ти верзеш черешня безуглої
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30.01.2024 22:53 Відповісти
Щось Ви, мабуть, заплуталися у гілці.
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31.01.2024 00:09 Відповісти
Айтишникам також *****, хто на аутсорсі
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30.01.2024 22:15 Відповісти
Такі як ти і так не донатили🤣
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30.01.2024 23:01 Відповісти
Пропоную ще одну правку в законопроект стосовно мобілізації - всіх працівників зелених ботоферм мобілізувати в першу чергу для захисту батьківщини.
Так ми можемо швидко сформувати одну-дві додаткові бригади.
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30.01.2024 22:02 Відповісти
Судячі з тексту на сайті ВРУ оце:
Виключаємо право на відстрочку від призову у державних службовців. Працівників БЕБ, ДБР, Державної виконавчої служби. Працівники Нацполу, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕБ, Служби судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочки. Джерело: https://censor.net/ua/n3470685
повна брехня, просто зараз у них буде не відсрочка, а броня і про 50% для цих категоріях нічого не написано.
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30.01.2024 22:15 Відповісти
Новина та коменти вкрурвлюють…. як Яніна каже….
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30.01.2024 22:19 Відповісти
Прочитав по діагоналі, шо сказати, всі драконівські норми залишились, про блокування водійских прав, банківских рахунків і взагалі всього майна, про реквізицію на потреби війська ТЗ, нерухомості і будь чото, про електроні повістки в якійсь кабінет призовника, якому ви забов'язані зареєструватися, і повістка вважається отриманою, як тільки вам її відправили.
Узагальнюючи це даже не рашка, це північнокорейський варіант повного рабства. Десь так.
А і шоб ви розуміли пільг там неяких додаткових немає, бо на це нема грошей, бо всі гроші скомуніздили в міністерстві оборони на закупівлі зброї...
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30.01.2024 22:23 Відповісти
Це вже не закон це відвертий плювок в стадо
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30.01.2024 22:55 Відповісти
Північнокорейський варіант? Та Пупс, прочитавши цей закон, від заздрощів вже лікті гризе...
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30.01.2024 23:16 Відповісти
Під час військового стану, військові можуть вилучати майно (машину, телефон), виселяти, вводити обмеження на пересування (будь які, наприклад не віїзжати з села зовсім), примусово послати працювати, навіть без мобілізації і багато іншого.

І це все по закону. І це все по конституції. І це все у всіх странах під час військового стану. І це правильно.
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30.01.2024 23:44 Відповісти
згоден, схожі норми вже є в існуючому законодавстві, але в новому законопроекті, вони виписані таким чином, щоб використовувати це не для існуючих потреб армії, а для примусу до мобілізації, конкретних осіб, а це відповідає духу закону
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31.01.2024 10:38 Відповісти
Польський варіант закону про мобілізацію читав?Почитай,тобі сподобається.
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31.01.2024 00:44 Відповісти
не повіриш читав, теж по діагоналі, але там нічого не має про обмеження щодо виїзду з країни, про блокування водійських прав, банківських рахунків і взагалі всього майна, а також про електроні повістки і ще багато чого, так там є покарання від 3 до 6 років тюрми за ухиляння від мобілізації, але схожа норма давно була і зараз теж є в нашому законодавстві, - від трьох до п'яти років. Просто закони у нас в країні діють по принципу своїм все, ворогам закон, топ-то просто не виконуються самою владою. Цей репресивний законопроект ні до чого гарного не привиде, треба виконувати існуюче законодавство належним чином.
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31.01.2024 10:29 Відповісти
Я вибичаюсь, а хто за таку країну воювати буде, за думкою вельмишановних довбо*в депутатів? Тобто в нас реально режим гірше ніж в Мордрора, а ти йди та подохни за нього? Прикольно.
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30.01.2024 22:35 Відповісти
Справа не в режимі,а в тому що Україні потрібно вижити.А для цього потрібні непопулярні методи.Печально все...
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30.01.2024 22:39 Відповісти
Ну такий шлях призведе хіба до агонії, а не виживання.
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30.01.2024 22:45 Відповісти
А який приведе до виживання,по Вашому???
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30.01.2024 22:51 Відповісти
Корейський сценарій - напевно єдиний шанс для нас. Цей варінт будуть пропихувати як з Заходу, який вже "втомився", так і можливо з раісі
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30.01.2024 22:55 Відповісти
Цей шлях ніхто не буде проштовхувати, реальність поля та інші об'єктивні фактори призведуть до цього, але ще буде втрачено багато людей, а очевидні лінії розколу в суспільстві продовжуватимуть тільки наростати.
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31.01.2024 00:12 Відповісти
А який по твоєму васько дєрьмакоборець?) ох ці ****** ригоботи вмикають режим вчителя)))
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30.01.2024 22:56 Відповісти
На мою думку, потрібен акцент на повністю контрактній армії з високою оплатою служби (від 200 тис грн на місяць), щоб підняти мотивацію в тих,хто вже воює і хто ще в тилу, але гостро потребує коштів. Насильна мобілізація драконівськими методами позитивного ефекту не дасть.
Для такого підвищення виплат військовим слід переглянути бюджетну й податкову політику - перерозподілити видатки на період війни, збільшити військовий збір для великих підприємств та місцевих "князьків", які під час війни стали лише багатшими.
Паралельно треба займатись активною дипломатією зі світовими гегемонами, від яких так чи інакше залежить хід цієї війни, шукати шляхи поступового виходу на мирний трек через посередників - будь-які війни закінчуються перемовинами. На жаль, ми зараз не у тій ситуації, щоб говорити з позиції сили, а затягування військових дій нам вкрай невигідне і навіть небезпечне.
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30.01.2024 23:02 Відповісти
А теперь ты мечтатель расскажи где в дефицитном госбюджете взять сотни миллиардов долларов в год на твои мечты? Давай поднимем каждому зарплату до миллиона в месяц. Мечтать так мечтать. А еще каждому солдату по личному повару ,личной проститутке,ковры на стенах окопов,личномку массажисту-и тогда миллионы сцикунов-уклонистов захотят на фронт))) Не захотят. Судя по всему ты голосовал за Зеленского и ег сказки про 4 тыс долларов зарплаты врачкм)) Ну как-получили врачи эту зарплату. Российский солдат придет к тебе в дом ****** твою жену или сестру или дочь а может и тебя самого- и спустить тебя с облаков на землю))
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31.01.2024 00:39 Відповісти
Читай другий абзац вище. При бажанні гроші можна знайти - головне припинити витрачати їх на всіляку фігню під час війни і встановити належний контроль над використанням тих фінансів, які нам дають в якості допомоги інші держави.
У будь-якому випадку, це кращий варіант, ніж мобілізовувати усіх підряд і кидати їх як м'ясо на передок без мотивації і належного озброєння.
І "ко мнє російський солдат не прийде", в мене достатньо клепки в голові не чекати приходу окупації, а вчасно вивезти близьких з небезпечного місця.
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31.01.2024 01:19 Відповісти
Даже если национализировать собственность Ахметова и олигархов-этих несколько десятков миллиардов хватит на 1 мес твоих мрий. ЯЕще раз дайте калькуляцию скльько и где вы возьмете дополнительные 100 миллиардов долларов каждый год ведения войны. Украина это страна-банкрот у которой уже сейчас расходы очень сильно превышают доходы. Если эту корову начать доить больше чем она может дать-она умрет. Все эти телемарафоны-это позор,но это копейки от того что нужно Украине и без Западных денег мы просто физически не выживем. У Парашки денег тупо в 10 раз больше
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31.01.2024 12:44 Відповісти
"Если эту корову начать доить больше чем она может дать-она умрет" - це вірно. Але це вірно не лише з точки зору фінансів. Це стосується і людського мобілізаційного ресурсу. Якщо ми продовжимо вести ось таку позиційну окопну війну "лоб в лоб" проти кацапів, тримаючи фронт виключно на примусовій тотальній мобілізації, наш людський ресурс закінчиться значно раніше російського. Бо у нас банально людей в чотири рази менше. І ще не забувайте, що чоловіки в тилу теж потрібні - є багато професій, де без них ніяк не обійтися. А ще є державний апарат, правоохоронна структура, з якої також не можна витягнути увесь чоловічий склад.
Потрібен якийсь баланс між мобілізацією і фінансовою стимуляцією військової служби. Потрібно шукати способи ведення асиметричної війни, яка базується на тактичних хитрощах (а не лоб в лоб з переважаючим ворогом). Потрібно паралельно обдумувати шляхи зниження інтенсивності бойових дій - аж до фактичного завершення війни, миротворчого та перемовного процесу.
Бо якщо ні, якщо ми будемо воювати й далі "аля Перша світова" - то ще рік-два повоюємо і виснажимось повністю. Путлер тільки цього й чекає.
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31.01.2024 13:26 Відповісти
Снова сказки. Путин не остановится пока не оккупирует всю Украину-переговоры до одного места. Даже времення остановка боевых действий будет означать что Украинцы за границей потеряют статус беженцев,Украина останется в экономических руинах а Путин будет готовится к новому более масштабному и сокрушительному нападению-это даже такой тугодум как Зеленский понял. Украина сейчас итак ситдит в глухой обороне экономя солдат. Вы не учитываете фактор внутриполитической ситуации на России где все меньше людей поддерживают путина и войну. Путин может внезапно сдохнуть,могут начаться бунты на россии-есть такая вероятность. Фины не имели шансов выиграть войну потив СССР но продолжали сражатся и им ПОВЕЗЛО-Гитлер напал на СССР и у финов получилось отстоять большую часть своей территории. Если-бы они изначально не сражались-то ничего-бы не было. Напоминаю 3 миллионная Финляндия за год войны потеряла 26 тыс убитыми и 43 миллиона раненными. Что соапоставимо т=потерям Украины,только Украина в 13 раз больше населения. Все сцикуны вместо того чтобы расказывать сказки-вы скажите прямо:мы хотим сдатся на милость Рашке а потом ******* из Украины.Только нах вы на Западе не нужны-там сразу отменят все беженства и финпомощ). Если вам не нудна Украина и свой дом-******** нужно было еще в 14 году
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31.01.2024 13:51 Відповісти
Я не думаю, що путіну потрібна вся Україна. Все те, що йому було потрібно, він вже майже забрав. По Оманському договорняку безперешкодно зайшов на південь до Дніпра, забрав сухопутний коридор в Крим, ще мабуть хоче забрати весь Донбас. Чернігів, Ірпінь, Буча - це був лише тактичний маневр для подальшого розпорошення наших сил та уваги. Зараз основна задача путіна - знешкодити наші Збройні сили повністю (демілітаризація), зробити з Україною приблизно те, що вийшло із Грузією (на російській мові - "полное усмирение").
Ту ж Одесу, до прикладу, йому американці не дозволять забрати - Заходу потрібен хоча би один робочий український порт для вивезення продовольства і дешевої торгівлі з Україною.
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31.01.2024 14:00 Відповісти
Вы говорите примерно так что, как взять в рот ,это приемлимо а анал-это уже перебор. Вы какой счастью своей дочери готовы пожертвовать? Вся территория Украины-она неприкосновенна.
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31.01.2024 18:40 Відповісти
А фінам дійсно пощастило тоді... далеко не факт, що нам так саме пощастить
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31.01.2024 14:02 Відповісти
Везет тем кто борется. Как та лягушка в молоке. Как только раб становится на колени перед завоевателем-тот обречен быть ****** ым во все дыры. История Украины об этом говорит. Лягли под Московию чтобы не воевать с Поляками при Хмельницком-получили Голодомор и 10 тмиллионов искусственных смертей от голода вызванного Московскими хозяевами Украинцнев.А до этого 300 лет геноцида Украинцев и украинской культуры со стороны русских завоевателей а у Финов-голода не было и живут они лучше других в мире. А так были-бы очередной российской Калининградской областью с нищетой и безпросветностью
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31.01.2024 14:11 Відповісти
Після цього закону залишились лише штрафбати і заградзагони. І, схоже, до них вже недалеко...
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30.01.2024 23:20 Відповісти
Так пусть этим "непопулярным методом" будет мобилизация: депутатов, прокуроров, аппарата вр,кбм, оп, мвс, гос служащих и тд.
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31.01.2024 00:05 Відповісти
А ти чому так боїшся з Польщі?🤣
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30.01.2024 23:02 Відповісти
Може людина просто співчуває тим, хто зараз в Україні - на передку в окопах або вдома від ТЦК ховається. У всякому разі, це значно краще, ніж ті псевдопатріоти, які сидять за кордоном і кричать звідти про кордони 91-го року
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30.01.2024 23:09 Відповісти
Та не співчуває він нікому, просто хатинка в Україні залишилася яку не зможе продати.
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30.01.2024 23:44 Відповісти
Судячи із вього, прибрали лише можливості для начальника ТЦК стати таким собі місцевим божком, в новій редакції блокування мають проводитися через суд, а не кліком мишки. А так все те саме.. Чи то іронія, чи то якесь лицемірство, але буде закон майже аналогічний тому, що прийнятий в рашці..
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30.01.2024 22:39 Відповісти
Так zeригоанали копіюють всі закони росіян
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30.01.2024 22:57 Відповісти
Ставка зроблена на інше. Розвантажити пенсійний фонд. Всіх потенційних пенсіонерів чекає свіже м'ясо. Для молодих до 28, які потенційно здоровіші і міцніші для війни запланована інша участь. Теж колись будуть у війську, але у чиєму? Це ще не геноцид? І які кукловоди ним керують?
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30.01.2024 22:42 Відповісти
Якщо у 2022 році ми чули від кацапських пропагандистів фразу "рєжім Зєлєнского" і насміхались з неї, то зараз ця фраза видається цілком правдоподібною...
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30.01.2024 23:14 Відповісти
Це все мертва голова)) нічого з цього не вийде,країна у комі,в любий момент відключать від аппарату кисню
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30.01.2024 23:27 Відповісти
Кабмін і всю верховну раду на чолі з президентом за грати.Бо вже відверто узурпація влади і знищення прав і свобод народу .
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30.01.2024 23:29 Відповісти
Руководителей больниц хотят обязать сообщать в ТЦК о пребывании на стационаре лиц 18-25 лет.

Отчитываться военкомату об их поступлении на лечение нужно в течение трех дней.
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30.01.2024 23:34 Відповісти
Гидко дивитись на ці коменти!!!
Панове, не потрібно вигадувати якісь там "відмазки"! Не потрібно! Скажіть просто, я не хочу виконувати свій конституційний обов'язок! Я готовий здатися, капітулювати, перефарбуватися... ну за принципом "...хай їбуть аби не били"??!
І те не так, і це не таке, і свободи немає (щоб здриснути з України), і давайте хтось піде інший а не я...
От що б я залюбки підтримав, так це позбавлення громадянства за ухилення від військової служби. Як додаткове покарання до строку ув'язнення. Так, десь " червонець на рило" і на зборку дронів. А після відсидки - аусвайс жителя України. Щоб такі курви більше не могли впливати на політику і обирати блазнів "по приколу".
Так, ніхто не хоче помирати або бути скаліченим. Навіть немає великої охоти (мені, наприклад 58 років) просто іти в казарму і жити після дому і комфорту в колективі. Бо у 18-ть. це одне сприйняття а коли під 60-т. то зовсім інше. Хоча ТЦК і зупиняло, але ніяких паперів не давало.
Мені це зрозуміло. Але зрозуміло і те, що потрібно буде - треба йти, а не шукати куди заникатись, чи волати, що ще не всі судді в окопі. Або бігти з білим прапором зустрічати кацапів і закінчити своє нікчемне життя від кулі якогось там чучмека, в загальній ямі. А це неминуче.
Особисто я краще вмру як людина (всі колись помремо) а не як хробак.
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30.01.2024 23:39 Відповісти
Не проблема служити. Проблема - не стати гарматним м'ясом через командирів-пофігістів. Проблема - відсутність належних умов служби, передусім організаційних.
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30.01.2024 23:50 Відповісти
А те американцы которые штурмовали укрепленные позиции на берегу Нормандии которых высадили на берег в 45 году и которые умирали под шквальнфм пулеметным огнем-они были мясом или нет? Потери ВСУ меньше чем потери россармии при многократно меньшем обеспечением оружием и боеприпасами. Это говорит о том что ВСУ не практикует мясных атак. Во всяком случае системно и массово. Как говорит мой брат который был в АТО в 14 году и сейчас сужитт в 20 км от линии фронта:армия и война это всегда хаос где обстановка меняется каждый час. Невозможно точно просчитать последствия тех или инных решений командиров,поскольку обстановка зависит и от противника и его решений. Только имея опыт и только на месте боя вы имеете право сказать и оценить качество командования и данного командира. А вы где служили?))))На диванных войсках-я угадал?
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31.01.2024 00:33 Відповісти
Можно я тоже доживу для начала до 58, а потом буду всем рассказывать как надо правильно жить? Возможно, тоже появится мысль сходить в военкомат, но в армию так и не попасть

А если серьезно, то я с превеликим удовольствием завтра побегу в военкомат. Нужно зеле и его ермачью дать больше времени на распил наших денег и западной помощи. Плюс это ж мой конституционный долг, ведь живем в стране, где абсолютно все живут по закону, не могу же только я быть таким безответственным.

Вообще я был рожден для того, чтоб какой-то много уважаемый командир тырил мою зарплату, компании приближенных к телу зе тырили мои последние трусы цвета хаки. И снаряды мне не нужны, тоже пусть деньги себе оставят. Хватит одного яичка по 17 и сразу в бой побегу с криками "За баканова и лысого из квартала". А как оторвет все ноги и руки, то и ладно. Не нужны мне будут никакие выплаты и помощь. Лучше умру где-то в подворотне от голода и обморожения. Зато с паспортом. Ведь Украина - это не какая-то рашка. У нас любой идиот может стать президентом.

В итоге было 2 варианта. Кнут и пряник. Пряник в виде борьбы с коррупцией и движением в сторону правового государства как-то не очень понравился. А как тогда сотни тысяч соней морозюк будут жить то? А кнут - штука понятная. Да и так приятнее этим плебеям приказы раздавать.

Итого - перед тем как людей на смерть посылать, дайте им позитивную мотивацию. Иначе после новой мобилизации придется чеченцев для заград отрядов арендовать, чтоб окончательно закончить трансформацию в мини рашку.

И это на часе уже очень давно, только все равно во всем виноваты ухилянты...
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31.01.2024 00:25 Відповісти
Цих істот (народних депутатів), які проголосують за цей проект закону проклянут до десятого коліна.
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31.01.2024 00:14 Відповісти
Всех критиков я предлагаю предоставить свой вариант закона который будет не СКАЗКОЙ а который будет работать. Не нужны сказки о том что нужно поднять зарплату до 10 тыс баксов(таких денег в бюджете просто нет и не бцдет) о том что депутатов нужно отправить на фронт. Все критики закона должны честно сказать :они за сдачу Украины на милость Путину и пусть россиянские солдаты берут в Украине все что им нравится:от бизнесов ,квартир до понравившихся им женщин . Реальность такова что Рашка набрала на фронт под миллион солдат и Украине нужжно выставииь в ответ не менее миллиона причем боеспособных а не физически уставших за 2 года сорлдат. Реальность такая что добровольно уже идти никто не хочет и поэтому власть вынуждена принимать репрессивные меры к уклонистам. Иначе нужно сдавать Украину российским захватчикам. Других вариантов нет. И еще раз обращаюсь к мрийникам-не нужно расказывать сказки. На войне не бывает легко и весело и добровольно. Большинство мужчин всех стран мира-это сцикуны по рождению и загнать на фронт их можно только принуждением
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31.01.2024 00:25 Відповісти
"причем боеспособных а не физически уставших за 2 года сорлдат" - а де Ви бачите в законі якусь інформацію що солдат за 2 роки будуть додому повертати?) Там тільки згадка про "відпустку" за 36 місяців. Таких що повернуться за 3 роки з мульйону будуть одиниці

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31.01.2024 00:42 Відповісти
А чем он отличается от предыдущего не конституционного?
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31.01.2024 00:39 Відповісти
Найбільше мені смішно читати коменти довбнів із польськими прапорцями про Північну Корею в Україні.Самі новий закон про мобілізацію в Польщі,читали?
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31.01.2024 00:53 Відповісти
Поліцаям замість відстрочки зробили 100% бронювання. Вони всі здорові, володіють зброєю, і отримують заплатню від держави. Але цим проектом закону на фронт їх не пропонується відправляти. Поліцаї потрібні в тилу. Населення зменшується, а поліцаї тільки штати розширяють. Тільки Нацполу по штату 110 тис., а ще молодих пенсіонерів-поліцаїв (40 років і вище) більше 400 тис. на сьогодні. А вони пропонують доходяг, студентів і аспірантів вилавлювати, які зброю по телебаченню лише бачили.
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31.01.2024 00:56 Відповісти
Що заважає зробити по справедливості? Взяти 73% голосувавши на виборах за цю владу, кинути їх на передову, та нехай захищають свій вибір. А в добавок на касках робити помітку буквами ЗЕ.
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31.01.2024 01:07 Відповісти
Це як?
Виконавча гілка влади передає ЗАКОНОПРОЕКТ законодавчій гілці влади?
Розбудіть мене, це якійсь "Видіння і кошмари".
Ієронім Босх просто робить сальто у труні.
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31.01.2024 05:56 Відповісти
копія кацапського відношення до громадян!
особливо в заборонах, та обмеженнях!
українець, у своїй країни, нікчемний безправний раб, де править мєнтовський режим.
в перші дні вторгнення до тцк, стояли кілометрові черги. де вони?
зе!влада все просрала, і переклала свої провину на україну! де тепер ці добровольці? чому тцк, як уголовники полюють на людей?
іспанськи хатинки, мерседеси, млн хабарі.
і в довершення, закон по якому, українець тупа худоба.
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31.01.2024 07:11 Відповісти
а вам не здається шановні, що внесення, по суті, того ж самого законопроекту, в другий раз, відбувається тільки для того, щоб відволікти увагу від звільнення Залужного
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31.01.2024 09:21 Відповісти
По какой то, непонятной мне причине, ратующие за новый закон думают, что мобилизация коснётся кого то другого, а не их......
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31.01.2024 09:22 Відповісти
А те кто против мобилизации-они думают что российские солдаты остановятся пока не займут всю территорию Украины и твою лично квартиру-а ты будешь жить на улице. Если конечно тебя не расстреляют. Война это в принципе дело НЕ добровольное. Ведь это не Украина напала на рашку а рашка напала на украину. Если хулиган начинает тебя бить-у тебя нет вариантов ввязыватся в драку или нет. драка уже началась а тебе нужно отвечать чтобы выжит. Мобилизация ДОЛЖНА коснутся ВСЕХ-и это справедливо!
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31.01.2024 12:50 Відповісти
Только вод беда в том, что этот закон не про мобилизацию, а о том, как её сорвать
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01.02.2024 12:04 Відповісти
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