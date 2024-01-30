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Генштаб ЗС (4605) обстріл (21421)

Протягом 30 січня росіяни завдали 5 ракетних та 63 авіаційні удари, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,харків

Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 30 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби відбулось 78 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року РФ випустила по Україні понад 330 ракет і близько 600 дронів, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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63 авіаційних ударів...
Це більше 20 тисяч на рік !
Скільки було ударів у відповідь?
Язиком преЗедента та Буданова - не рахується....
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30.01.2024 22:13 Відповісти
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30.01.2024 22:25 Відповісти
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30.01.2024 23:22 Відповісти
 
 