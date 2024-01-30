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У Харкові пролунали вибухи. Область атакували 6 БПЛА, - Синєгубов (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Повідомляють про вибухи в Харокві

Ввечері 30 січня у Харкові пролунали вибухи.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Спочатку Синєгубов попередив про загрозу застосування ворожих БПЛА.

Після чого написав, що у Харкові чутно вибухи.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили шахедом по "району житлової забудови".

"Удар "шахеда" по місту. Район житлової забудови, є пожежа на місці потрапляння. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав він.

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Пізніше Синєгубов повідомив про те що окупанти спрямували на область мінімум 6 ворожих БПЛА. 

Голова ОВА розповів про влучання у Харкові.

"Є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова. Також зафіксовані пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині", - написав він.

За його інформацією, три цивільні людини отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики екстренки надали допомогу на місці.

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От скоти.....часто туди летить...
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30.01.2024 22:53 Відповісти
Шахеди. Тримайтесь, Харків.
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30.01.2024 22:53 Відповісти
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30.01.2024 23:23 Відповісти
Бачать, скоти, що Харків майже без захисту..
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30.01.2024 23:43 Відповісти
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі Mittelwerk (гора Конштайн поблизу Нордгаузена) виготовляли ракети ФАУ-1 і ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Невже кращим варіантом буде, коли Росія вдовбає Україну своїми ракетами в кам'яний вік і перетворить колись квітучу країну в безлюдну пустелю? Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет ФАУ-1, ФАУ-2,(зокрема на заводі Mittelwerk поблизу Нордхаузена-13000 ракет) авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
В наші дні ракети виготовляють на підземному заводі в Ірані. Є відео в інтернеті. Іранцям вистачило розуму перенести виробництво ракет під землю. Мародерам, які знаходяться при владі в Україні, розуму для цього не вистачило.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Боневтік-Янелох-Шлемазл-Янетряпка став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
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30.01.2024 23:48 Відповісти
 
 