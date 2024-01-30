У Харкові пролунали вибухи. Область атакували 6 БПЛА, - Синєгубов (оновлено)
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Ввечері 30 січня у Харкові пролунали вибухи.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Спочатку Синєгубов попередив про загрозу застосування ворожих БПЛА.
Після чого написав, що у Харкові чутно вибухи.
Мер міста Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили шахедом по "району житлової забудови".
"Удар "шахеда" по місту. Район житлової забудови, є пожежа на місці потрапляння. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав він.
Пізніше Синєгубов повідомив про те що окупанти спрямували на область мінімум 6 ворожих БПЛА.
Голова ОВА розповів про влучання у Харкові.
"Є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова. Також зафіксовані пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині", - написав він.
За його інформацією, три цивільні людини отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики екстренки надали допомогу на місці.
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До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет ФАУ-1, ФАУ-2,(зокрема на заводі Mittelwerk поблизу Нордхаузена-13000 ракет) авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
В наші дні ракети виготовляють на підземному заводі в Ірані. Є відео в інтернеті. Іранцям вистачило розуму перенести виробництво ракет під землю. Мародерам, які знаходяться при владі в Україні, розуму для цього не вистачило.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Боневтік-Янелох-Шлемазл-Янетряпка став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.