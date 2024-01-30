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Новини За кордоном
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допомога (5236) США (14537) Кірбі (423)

США мають надію повернути собі лідерство в допомозі Україні, - Кірбі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Кірбі про допомогу Україні

У США сподіваються знову зайняти лідируючі позиції в питанні допомоги Україні.

Про це сказав координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми все ще сподіваємося, президент сподівається на те, що ми зможемо отримати додаткове фінансування та повернутися до статусу світового лідера в підтримці України", - сказав Кірбі у відповідь на прохання прокоментувати песимістичні настрої в Європі щодо спроможності США продовжувати допомогу Україні.

Він додав, що інші країни дивляться на приклад Сполучених Штатів, тому Конгрес не повинен зволікати з розглядом відповідного запиту Білого дому.

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Топ коментарі
+6
Резульаты ,,помощи,, видны сегодня, вместо Ленд-лиза с сотнями танков, получили 31 Абрамс, нужны дела, а не обещания.
Власть поменяется, хуже не может быть, на лучшее - надежда есть.
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30.01.2024 23:54
+5
Тільки більше ні цента зеленим покидькам. Тільки медицину і інше спорядження для військовослужбовців.
Тільки зброю без обмежень у використанні. І тільки за умови що її зможуть нормально використати і не підставлять одразу під ракетні удари росіян по тилу.
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30.01.2024 23:51
+5
це результат роботи ЗСУ , а не допомоги ! з жовтня не можуть надати допомогу , зате літаки різали точно по графіку .
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31.01.2024 00:06
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демократія - "мощна вещь"! такая великість правильних месіджей, логічних висновків, потужних дискусій, десятки-сотні-тисячі людей кажуть очевидні речі, які рубить одна людина, що ставить закон на голосування... це точно "найпотужніша" форма правління народами - дємократія?
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30.01.2024 23:50 Відповісти
Дон Кіхот і вітряки
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30.01.2024 23:47 Відповісти
Як казав Геродот:"Нукось-нукось, паглядім"
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30.01.2024 23:48 Відповісти
Тільки більше ні цента зеленим покидькам. Тільки медицину і інше спорядження для військовослужбовців.
Тільки зброю без обмежень у використанні. І тільки за умови що її зможуть нормально використати і не підставлять одразу під ракетні удари росіян по тилу.
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30.01.2024 23:51 Відповісти
Резульаты ,,помощи,, видны сегодня, вместо Ленд-лиза с сотнями танков, получили 31 Абрамс, нужны дела, а не обещания.
Власть поменяется, хуже не может быть, на лучшее - надежда есть.
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30.01.2024 23:54 Відповісти
Результат допомоги Україна ще є на карті світу як держава і навіть відбила деякі території наза. Звичайно що цієї допомоги зовсім недостатньо.
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30.01.2024 23:57 Відповісти
це результат роботи ЗСУ , а не допомоги ! з жовтня не можуть надати допомогу , зате літаки різали точно по графіку .
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31.01.2024 00:06 Відповісти
До хера б ЗСУ навоювали з калашами і танками без пального?
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31.01.2024 00:51 Відповісти
від Кийова викинули , а Суми взагалі тероборона утримала .гарна допомога коли не можно стріляти по кацапії . тільки кацапи накидають по С-Буді прямо зараз , а відповісти нічим .
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31.01.2024 02:00 Відповісти
марафона насмотрелся?
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31.01.2024 01:01 Відповісти
довбограїв в Конгресі .
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31.01.2024 01:56 Відповісти
Спочатку почекали чи повториться Київ за 3 дні, як вийшло з Крим за 3 дні
Коли керівництво відмовилось тікати, тоді вже почали давати зброю
А під кінець квітня, навіть проголосували лендліз від республіканців, котрий був готовий ще 18 січня 2022
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31.01.2024 00:59 Відповісти
дел не будет, пока ЩЕНЕВТИК у руля
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31.01.2024 01:00 Відповісти
Замість допомоги перевіряючих присилають! Мабуть щоб підгодували смачненько і кавою напоїли!
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30.01.2024 23:57 Відповісти
Миллиард долларов бесследно исчез... Пентагон правильно делает.. найдут...,это не миллион гривен на посадку деревьев или брусчатки по ночам стелящих и ремонт школ ...
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31.01.2024 00:06 Відповісти
головне не вийти на самих себе..було вже.
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31.01.2024 01:20 Відповісти
з Афганістаном вийшло епічно.
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31.01.2024 00:15 Відповісти
Афганистану они не давали никаких гарантий в отличии от Украины. Это удар по репутации демократов от республиканцев, а по сути удар себе же между ног. Но Трампу плевать на репутацию США
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31.01.2024 00:19 Відповісти
але ж все одно тоді вийшло вкрай корисно для лідєрства. Головне, що б зараз не проїбали.
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31.01.2024 00:26 Відповісти
какие еще гарантии и когда они давали Украине?
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31.01.2024 00:51 Відповісти
Я тебе не буду предъявлять будапештский меморандум полностью. Просто скину название документа.

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
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31.01.2024 01:23 Відповісти
Они же сказали, что это не гарантии assurance
Что в английском для этого есть другое слово - просто не верный перевод
И меморандум это не договор

Можете пояснить это "Это удар по репутации демократов от республиканцев"
- меморандум подписал демократ Клинтон
- Крым за 3 дня случился при демократах Обама+Байден
- попытка Киев за 3 дня, случилось при демократе Байдене

как это все подстроили республиканцы?
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31.01.2024 01:41 Відповісти
если это не договор - пусть все вернут назад
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31.01.2024 01:43 Відповісти
Шахти залили бетоном, літаки порізали
навіть немає куди повертать
і все це за 500млн, ціна однієї батарєї патріот
до речі США передали тільки 1 батарею, менше Німеччини
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31.01.2024 01:47 Відповісти
Шкода, що не порізали всі бомбардувальники, бо Кучма і їх би віддав москальні.
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31.01.2024 08:50 Відповісти
Я тебе ответил на главный вопрос - с чего ты взял что я захочу тебе отвечать на все следующие?
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31.01.2024 02:00 Відповісти
Это понятно - против фактов сказать нечего
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31.01.2024 02:10 Відповісти
Трамписты в Конгрессе устроили шоу для Плешивого ЧМОшника питерской помойки,типа дайошь Свободный Техас... Обезьяны путлера ждут Рыжего в Овальном кабинете 5 ноября 2024 года...
Дед Трамп спасет мавзолейную обезьяну путлера...8 февраля загремит в буцыгарню.. ваш Трамп...
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31.01.2024 00:23 Відповісти
Америка ніколи не несла таких втрат на 1 тис. населення як Україна сьогодні, навіть в другу світову. страшна війна де нестача зброї компенсується безкінечними смертями. Люди сидять в посадках ждуть поки по них прилетить КАБ, потім присилають заміну і так покругу
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31.01.2024 00:28 Відповісти
Не знаю як з лідерством, а з підерством у США давно все в порядку і прогресує.
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31.01.2024 00:48 Відповісти
Коли б дуже хотіли, то вже давно б домовились між собою. Схоже їм наші політики не подобаються і це накладає великий вплив.
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31.01.2024 00:50 Відповісти
Какой интересный подход демократов в тыкании мордочкой в говно республиканцев: наши оппоненты опустили США в глазах мирового сообщества. Шах и мат, зебобики трамписты!
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31.01.2024 00:58 Відповісти
Они известные кидалы (Южный Вьетнам, Афганистан, Ирак, Курды в Сирии .....)
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31.01.2024 00:59 Відповісти
Мають надію...мабуть на наступному тижні...вже скоро...
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31.01.2024 01:53 Відповісти
Інші країни дивляться на поведінку США і оперативно нарощують свою допомогу Україні.
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31.01.2024 02:30 Відповісти
Ми вдячні США за допомогу, яку вони надали Україні, але це що зараз робиться з цим законом це просто якесь приниження такої великої держави. Сумно.
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31.01.2024 02:30 Відповісти
Бла-бла-бла.
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31.01.2024 03:51 Відповісти
Нет результата-нет денег.
Итак уже 200 млрд долларов Зе.надарили,а результат=видосики.
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31.01.2024 06:15 Відповісти
Респи на чолі з рудим не дозволять. Це ж очевидно.
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31.01.2024 06:21 Відповісти
 
 