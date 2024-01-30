США мають надію повернути собі лідерство в допомозі Україні, - Кірбі

У США сподіваються знову зайняти лідируючі позиції в питанні допомоги Україні.

Про це сказав координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми все ще сподіваємося, президент сподівається на те, що ми зможемо отримати додаткове фінансування та повернутися до статусу світового лідера в підтримці України", - сказав Кірбі у відповідь на прохання прокоментувати песимістичні настрої в Європі щодо спроможності США продовжувати допомогу Україні.

Він додав, що інші країни дивляться на приклад Сполучених Штатів, тому Конгрес не повинен зволікати з розглядом відповідного запиту Білого дому.

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