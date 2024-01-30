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США мають надію повернути собі лідерство в допомозі Україні, - Кірбі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У США сподіваються знову зайняти лідируючі позиції в питанні допомоги Україні.
Про це сказав координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми все ще сподіваємося, президент сподівається на те, що ми зможемо отримати додаткове фінансування та повернутися до статусу світового лідера в підтримці України", - сказав Кірбі у відповідь на прохання прокоментувати песимістичні настрої в Європі щодо спроможності США продовжувати допомогу Україні.
Він додав, що інші країни дивляться на приклад Сполучених Штатів, тому Конгрес не повинен зволікати з розглядом відповідного запиту Білого дому.
Топ коментарі
+6 Anatoliy likhtser
показати весь коментар30.01.2024 23:54
+5 Людмила Полякова 4b90ec29
показати весь коментар30.01.2024 23:51
+5 роман f858c103
показати весь коментар31.01.2024 00:06
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Будь ласка, зачекайте...
Тільки зброю без обмежень у використанні. І тільки за умови що її зможуть нормально використати і не підставлять одразу під ракетні удари росіян по тилу.
Власть поменяется, хуже не может быть, на лучшее - надежда есть.
Коли керівництво відмовилось тікати, тоді вже почали давати зброю
А під кінець квітня, навіть проголосували лендліз від республіканців, котрий був готовий ще 18 січня 2022
Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
Что в английском для этого есть другое слово - просто не верный перевод
И меморандум это не договор
Можете пояснить это "Это удар по репутации демократов от республиканцев"
- меморандум подписал демократ Клинтон
- Крым за 3 дня случился при демократах Обама+Байден
- попытка Киев за 3 дня, случилось при демократе Байдене
как это все подстроили республиканцы?
навіть немає куди повертать
і все це за 500млн, ціна однієї батарєї патріот
до речі США передали тільки 1 батарею, менше Німеччини
Дед Трамп спасет мавзолейную обезьяну путлера...8 февраля загремит в буцыгарню.. ваш Трамп...
зебобикитрамписты!
Итак уже 200 млрд долларов Зе.надарили,а результат=видосики.