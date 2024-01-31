Болгарія розшукує 6 росіян, причетних до вибухів на складах зі зброєю

В Болгарії в розшук оголосили шістьох громадян Росії. За даними слідства, вони в 2011-2020 роках влаштували вибухи на складах зі зброєю і збройових заводах Болгарії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Росіян оголосила в розшук прокуратура Софії. Там не вказали імена розшукуваних. Але уточнили, що їх підозрюють у причетності до вибухів на складах болгарського підприємця Еміліана Гебрєва у 2011 році, двох вибухах на заводі ВМЗ у 2015-му й на заводі "Арсенал" у 2020-му.

Ці випадки об’єднали в одне розслідування. Слідчі вели справу з квітня 2021 року, публічно про неї не повідомляли. Імовірно, що громадян РФ оголосили в розшук дещо раніше, ніж про це повідомили.

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За даними Радіо Свобода, трьох із шести оголошених в розшук росіян також обвинувачують в отруєнні Гебрєва "Новічком" у 2015 році.

Також слідчі встановлюють причетність до вибухів на складах зброї болгарський громадян.

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