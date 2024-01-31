УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11376 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
2 894 22
Болгарія (493) вибух (3766) росія (47349) диверсія (276)

Болгарія розшукує 6 росіян, причетних до вибухів на складах зі зброєю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

болгарія

В Болгарії в розшук оголосили шістьох громадян Росії. За даними слідства, вони в 2011-2020 роках влаштували вибухи на складах зі зброєю і збройових заводах Болгарії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Росіян оголосила в розшук прокуратура Софії. Там не вказали імена розшукуваних. Але уточнили, що їх підозрюють у причетності до вибухів на складах болгарського підприємця Еміліана Гебрєва у 2011 році, двох вибухах на заводі ВМЗ у 2015-му й на заводі "Арсенал" у 2020-му.

Ці випадки об’єднали в одне розслідування. Слідчі вели справу з квітня 2021 року, публічно про неї не повідомляли. Імовірно, що громадян РФ оголосили в розшук дещо раніше, ніж про це повідомили.

Читайте: Болгарія продовжила дію тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року

За даними Радіо Свобода, трьох із шести оголошених в розшук росіян також обвинувачують в отруєнні Гебрєва "Новічком" у 2015 році.

Також слідчі встановлюють причетність до вибухів на складах зброї болгарський громадян.

Також читайте: Прем’єр Болгарії Денков про війну в Україні: "Нам не потрібен будь-який інший мир, окрім справедливого і чесного"

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Добре, що Зєля все зберіг, і сотні тисяч людських життів, і території, і склади зі зброєю.
показати весь коментар
31.01.2024 08:59
+11
показати весь коментар
31.01.2024 08:53
+10
А Порошенка не розшукує? Странно... це ж він всі склади попідривав!
показати весь коментар
31.01.2024 08:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До речі, що там зі складами зброї, які вибухали у 2015-2019-му? Знайшли винних?
показати весь коментар
31.01.2024 08:50 Відповісти
Ти все проспав, ********! Зеленая прокурорша специально для тебя озвучивала: склады подорвали росийские ДРГ!
показати весь коментар
31.01.2024 08:51 Відповісти
Можна посилання?
показати весь коментар
31.01.2024 08:52 Відповісти
тебе що в Гуглі забанили чи ти скрепним )(яндексом користуєшся ???
показати весь коментар
31.01.2024 08:54 Відповісти
Тебе можна лопатой по ****
показати весь коментар
31.01.2024 09:02 Відповісти
Не нервуйте, і вам повісточку дадуть
показати весь коментар
31.01.2024 09:05 Відповісти
...не можно а нужно....
показати весь коментар
31.01.2024 10:02 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2024 08:53 Відповісти
Чудово, що розкрили зараз.
Погано, що тоді не змогли вберегти.
показати весь коментар
31.01.2024 08:54 Відповісти
Добре, що Зєля все зберіг, і сотні тисяч людських життів, і території, і склади зі зброєю.
показати весь коментар
31.01.2024 08:59 Відповісти
Згоден.
показати весь коментар
31.01.2024 09:03 Відповісти
А хто мав зберігати? Може ті, що чотири рази від повісток втікали? Ну то до них, їх питай.
показати весь коментар
31.01.2024 09:36 Відповісти
До речі, що там з розмінуванням Чонгара і всього півдня України? З розфоруванням і відводом військ з півночі? З закриттям ракетних і збройних программ у 2019-2022-му? Знайшли винних?
показати весь коментар
31.01.2024 09:05 Відповісти
Знайшли, всі 73% дебілів... Ну тих, що хотіли, щоб весело і прикольно було...
показати весь коментар
31.01.2024 09:34 Відповісти
А Порошенка не розшукує? Странно... це ж він всі склади попідривав!
показати весь коментар
31.01.2024 08:50 Відповісти
Братушки же были..
показати весь коментар
31.01.2024 08:54 Відповісти
То підірвіть склади капів на ''Придністров'ї''. Так би мовити ''око за око''.
показати весь коментар
31.01.2024 09:19 Відповісти
А ШО Ж ТАК ТУПИМ !!!??? НА ПОИСКАХ РАБОТАЕТЕ !?)
показати весь коментар
31.01.2024 09:23 Відповісти
..ура проснулись....
показати весь коментар
31.01.2024 10:01 Відповісти
А в 2014 році вивезти ********** з відомих артскладів і заховати їх у підземних виробітках у
західних районах було складно? Чи дорого? Доларів 2-3 за один снаряд великого калібру?
Прийняття такого рішення - виключно рівень президента-премєра-міністра оборони...
показати весь коментар
31.01.2024 11:31 Відповісти
 
 