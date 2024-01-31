Вибухи пролунали в окупованому Севастополі: Повідомляють про "роботу ППО" (оновлено)
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У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За словами місцевого жителя, пролунало кілька вибухів.
Наразі у Севастополі оголошено повітряну тривогу.
Так званий "губернатор" Развожаєв заявив про роботу російських сил ППО.
У Міноборони РФ згодом заявили, що російські сили ППО нібито знищили 20 авіаційних керованих ракет над акваторією Чорного моря та над окупованим Кримом.
"Уламки українських ракет впали на територію військової частини в районі від н.п. Любимівка Республіки Крим", - зазначили у міністерстві.
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На ГК тягне !!!!!
Нас там ніт!