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Вибухи пролунали в окупованому Севастополі: Повідомляють про "роботу ППО" (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

севастополь

У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами місцевого жителя, пролунало кілька вибухів.

Наразі у Севастополі оголошено повітряну тривогу.

Так званий "губернатор" Развожаєв заявив про роботу російських сил ППО.

У Міноборони РФ згодом заявили, що російські сили ППО нібито знищили 20 авіаційних керованих ракет над акваторією Чорного моря та над окупованим Кримом.

"Уламки українських ракет впали на територію військової частини в районі від н.п. Любимівка Республіки Крим", - зазначили у міністерстві.

Читайте: Рашисти перекинули пошкоджений ВДК "Оленегорский горняк" із Новоросійська в окупований Севастополь, - ВМС

Автор: Богдан Гуньковський
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бАданов працює.....
На ГК тягне !!!!!
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31.01.2024 15:53 Відповісти
Даунбасянін?
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31.01.2024 16:08 Відповісти
Це камні с нєба!

Нас там ніт!
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31.01.2024 16:05 Відповісти
 
 