Допомога Україні не може залежати тільки від Німеччини, - Шольц
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських партнерів посилити допомогу Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Вона (допомога Україні. - Ред.) не може залежати тільки від Німеччини", - сказав він під час промови у Бундестазі.
Він уточнив, що Німеччина надасть Україні понад половину всієї допомоги у 2024 році від країн Європи.
"Ми маємо підтримати Україну в її боротьбі за свободу", - зазначив канцлер.
Він також додав, що в Європі має діяти принцип, за якого кордони будь-якої країни не змінюватимуть шляхом сили.
Топ коментарі
+2 Al Kap
показати весь коментар31.01.2024 16:05
+2 дератизатор
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+1 piligrim
показати весь коментар31.01.2024 15:58
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Це він про себе- не будемо платити багато… хай другі платять…
Єстонія завжди платила 2% у бюджет НАТО , аа Німетчина недоплачували десятиріччями при пануванні муттер Меркель.
Так він ще став у позу мораліста!
Неметчина не е більшим платником для України!
Попереду - США, UK, France…
Маленькікраїни як Єстонія платить Україні більше ніж Неметчина, якщо переводити на процент от ВВП.
ми ж не з бургунді воюємо а з ордою
Полякам про це не треба забувати.
Щоб не ображались потім.