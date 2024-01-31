УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11410 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Допомога Україні
3 307 26
Німеччина (4568) Шольц Олаф (738)

Допомога Україні не може залежати тільки від Німеччини, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських партнерів посилити допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вона (допомога Україні. - Ред.) не може залежати тільки від Німеччини", - сказав він під час промови у Бундестазі.

Він уточнив, що Німеччина надасть Україні понад половину всієї допомоги у 2024 році від країн Європи.

"Ми маємо підтримати Україну в її боротьбі за свободу", - зазначив канцлер.

Він також додав, що в Європі має діяти принцип, за якого кордони будь-якої країни не змінюватимуть шляхом сили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідери 5 країн Євросоюзу закликали до колективних зусиль для довгострокового озброєння України.

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Це він не про Мадьяр.

Це він про себе- не будемо платити багато… хай другі платять…

Єстонія завжди платила 2% у бюджет НАТО , аа Німетчина недоплачували десятиріччями при пануванні муттер Меркель.

Так він ще став у позу мораліста!
показати весь коментар
31.01.2024 16:05
+2
Господи, от прямо вже втомився обіцяти "Тауруси" і недавати, да?
показати весь коментар
31.01.2024 16:13
+1
ото мадяри тепер напружились...
показати весь коментар
31.01.2024 15:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ото мадяри тепер напружились...
показати весь коментар
31.01.2024 15:58 Відповісти
Це він не про Мадьяр.

Це він про себе- не будемо платити багато… хай другі платять…

Єстонія завжди платила 2% у бюджет НАТО , аа Німетчина недоплачували десятиріччями при пануванні муттер Меркель.

Так він ще став у позу мораліста!
показати весь коментар
31.01.2024 16:05 Відповісти
Шольц не треба дурачити публіку.

Неметчина не е більшим платником для України!

Попереду - США, UK, France…

Маленькікраїни як Єстонія платить Україні більше ніж Неметчина, якщо переводити на процент от ВВП.
показати весь коментар
31.01.2024 16:53 Відповісти
Вона платить навіть більше, ніж США на процент від ввп.
показати весь коментар
31.01.2024 16:59 Відповісти
Франція попереду? Розсмішили)
показати весь коментар
31.01.2024 18:49 Відповісти
с *** ? Орбан смокче-путін платить, ЄС фінансує..чого напружуватись?
показати весь коментар
31.01.2024 16:19 Відповісти
та я про те саме - так допомагали, так допомагали...
показати весь коментар
31.01.2024 16:34 Відповісти
Завжди Німці з Україною на початку. у 1918, у 1941. А потім бросають
показати весь коментар
31.01.2024 16:00 Відповісти
а в 39 з ким вони були на початку, не нагадаєш?
показати весь коментар
31.01.2024 16:20 Відповісти
з червоними комуно-нацстами, кацапо совками, окупантами України і де десятка країн !!!
показати весь коментар
31.01.2024 16:53 Відповісти
ну тоді зберіться всі і зробіть рішення щоб ми були забезпечені ...
ми ж не з бургунді воюємо а з ордою
показати весь коментар
31.01.2024 16:10 Відповісти
Господи, от прямо вже втомився обіцяти "Тауруси" і недавати, да?
показати весь коментар
31.01.2024 16:13 Відповісти
це до жабоїдів він звертається.... все ж другі після німців
показати весь коментар
31.01.2024 16:21 Відповісти
Дайте нам Таурус і ми повернемо свої кордони, а без таурусів міст керченський сам не впаде, його треба знести до бєніноі матері, щоб ми звільнили півострів, а з бамбаса орда сама втече.
показати весь коментар
31.01.2024 16:21 Відповісти
Чому?
показати весь коментар
31.01.2024 16:23 Відповісти
Странно, когда то, совсем недавно, Германия могла зависеть только от росийского газа и это даже считалось бундесинтересами, а тут оказывается что помощь не может быть только от Германии и это не бундесинтересы. Не вы ли, в основном, выкормили эту российско-русскую гадину? Парадокс не правда ли гер Шольць? Нет, я понимаю, что гуртом и батьку легче бить, а кошелёк не так истощится но выкармливала то в основном Германия, фрау Ангела тому пока ещё живой свидетель.
показати весь коментар
31.01.2024 16:28 Відповісти
А "північні потоки" куди приходили?
показати весь коментар
31.01.2024 16:28 Відповісти
Болгария,Словакия,Румыния,Хорватия Венгрия, Греция-нищеброды и на Украине только наживаются за счёт Германии.
показати весь коментар
31.01.2024 16:43 Відповісти
В мене є що вам треба, але нехай інші дають.
показати весь коментар
31.01.2024 16:52 Відповісти
Когда Трамп говорил, что неплохо бы Европе, и Германии в том числе, увеличить расходы на оборону и что НАТО не может висеть только на Америке, Германия как-то не сильно чесалась. Как только Германии пришлось оказаться в той же роли, то сразу заплакала.
показати весь коментар
31.01.2024 17:20 Відповісти
Макарон дает ракеты Скальп , а ты сопли жуешь
показати весь коментар
31.01.2024 17:24 Відповісти
Шольц, де Тауруси? І не айн штюк.
показати весь коментар
31.01.2024 18:13 Відповісти
Хто більше помогає, той матиме привілеї для інвестицій.
Полякам про це не треба забувати.
Щоб не ображались потім.
показати весь коментар
31.01.2024 18:56 Відповісти
Щиро дякуємо за все!
показати весь коментар
31.01.2024 19:25 Відповісти
Ой... і хочеться ото пану Олафу , якісь нісенітниці молоть. Його країна тільки в бійках з усіма зразу не витягувала, бо не здужала. А разом з нами московитів порішать... було б бажання, та ще й і так вони не одні , м"яко кажучи.
показати весь коментар
31.01.2024 19:54 Відповісти
 
 