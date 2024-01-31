Допомога Україні не може залежати тільки від Німеччини, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських партнерів посилити допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вона (допомога Україні. - Ред.) не може залежати тільки від Німеччини", - сказав він під час промови у Бундестазі.

Він уточнив, що Німеччина надасть Україні понад половину всієї допомоги у 2024 році від країн Європи.

"Ми маємо підтримати Україну в її боротьбі за свободу", - зазначив канцлер.

Він також додав, що в Європі має діяти принцип, за якого кордони будь-якої країни не змінюватимуть шляхом сили.

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