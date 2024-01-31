Помощь Украине не может зависеть только от Германии, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских партнеров усилить помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Она (помощь Украине. – Ред.) не может зависеть только от Германии", – сказал он во время выступления в Бундестаге.

Он уточнил, что Германия предоставит Украине более половины всей помощи в 2024 году от Европы.

"Мы должны поддержать Украину в ее борьбе за свободу", - отметил канцлер.

Он также добавил, что в Европе должен действовать принцип, при котором границы любой страны не будут меняться путем силы.

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