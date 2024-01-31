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Германия (6050) Шольц Олаф (564)

Помощь Украине не может зависеть только от Германии, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских партнеров усилить помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Она (помощь Украине. – Ред.) не может зависеть только от Германии", – сказал он во время выступления в Бундестаге.

Он уточнил, что Германия предоставит Украине более половины всей помощи в 2024 году от Европы.

"Мы должны поддержать Украину в ее борьбе за свободу", - отметил канцлер.

Он также добавил, что в Европе должен действовать принцип, при котором границы любой страны не будут меняться путем силы.

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Топ комментарии
+2
Це він не про Мадьяр.

Це він про себе- не будемо платити багато… хай другі платять…

Єстонія завжди платила 2% у бюджет НАТО , аа Німетчина недоплачували десятиріччями при пануванні муттер Меркель.

Так він ще став у позу мораліста!
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31.01.2024 16:05
+2
Господи, от прямо вже втомився обіцяти "Тауруси" і недавати, да?
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31.01.2024 16:13
+1
ото мадяри тепер напружились...
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31.01.2024 15:58
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ото мадяри тепер напружились...
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31.01.2024 15:58 Ответить
Це він не про Мадьяр.

Це він про себе- не будемо платити багато… хай другі платять…

Єстонія завжди платила 2% у бюджет НАТО , аа Німетчина недоплачували десятиріччями при пануванні муттер Меркель.

Так він ще став у позу мораліста!
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31.01.2024 16:05 Ответить
Шольц не треба дурачити публіку.

Неметчина не е більшим платником для України!

Попереду - США, UK, France…

Маленькікраїни як Єстонія платить Україні більше ніж Неметчина, якщо переводити на процент от ВВП.
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31.01.2024 16:53 Ответить
Вона платить навіть більше, ніж США на процент від ввп.
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31.01.2024 16:59 Ответить
Франція попереду? Розсмішили)
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31.01.2024 18:49 Ответить
с *** ? Орбан смокче-путін платить, ЄС фінансує..чого напружуватись?
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31.01.2024 16:19 Ответить
та я про те саме - так допомагали, так допомагали...
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31.01.2024 16:34 Ответить
Завжди Німці з Україною на початку. у 1918, у 1941. А потім бросають
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31.01.2024 16:00 Ответить
а в 39 з ким вони були на початку, не нагадаєш?
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31.01.2024 16:20 Ответить
з червоними комуно-нацстами, кацапо совками, окупантами України і де десятка країн !!!
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31.01.2024 16:53 Ответить
ну тоді зберіться всі і зробіть рішення щоб ми були забезпечені ...
ми ж не з бургунді воюємо а з ордою
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31.01.2024 16:10 Ответить
Господи, от прямо вже втомився обіцяти "Тауруси" і недавати, да?
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31.01.2024 16:13 Ответить
це до жабоїдів він звертається.... все ж другі після німців
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31.01.2024 16:21 Ответить
Дайте нам Таурус і ми повернемо свої кордони, а без таурусів міст керченський сам не впаде, його треба знести до бєніноі матері, щоб ми звільнили півострів, а з бамбаса орда сама втече.
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31.01.2024 16:21 Ответить
Чому?
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31.01.2024 16:23 Ответить
Странно, когда то, совсем недавно, Германия могла зависеть только от росийского газа и это даже считалось бундесинтересами, а тут оказывается что помощь не может быть только от Германии и это не бундесинтересы. Не вы ли, в основном, выкормили эту российско-русскую гадину? Парадокс не правда ли гер Шольць? Нет, я понимаю, что гуртом и батьку легче бить, а кошелёк не так истощится но выкармливала то в основном Германия, фрау Ангела тому пока ещё живой свидетель.
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31.01.2024 16:28 Ответить
А "північні потоки" куди приходили?
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31.01.2024 16:28 Ответить
Болгария,Словакия,Румыния,Хорватия Венгрия, Греция-нищеброды и на Украине только наживаются за счёт Германии.
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31.01.2024 16:43 Ответить
В мене є що вам треба, але нехай інші дають.
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31.01.2024 16:52 Ответить
Когда Трамп говорил, что неплохо бы Европе, и Германии в том числе, увеличить расходы на оборону и что НАТО не может висеть только на Америке, Германия как-то не сильно чесалась. Как только Германии пришлось оказаться в той же роли, то сразу заплакала.
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31.01.2024 17:20 Ответить
Макарон дает ракеты Скальп , а ты сопли жуешь
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31.01.2024 17:24 Ответить
Шольц, де Тауруси? І не айн штюк.
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31.01.2024 18:13 Ответить
Хто більше помогає, той матиме привілеї для інвестицій.
Полякам про це не треба забувати.
Щоб не ображались потім.
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31.01.2024 18:56 Ответить
Щиро дякуємо за все!
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31.01.2024 19:25 Ответить
Ой... і хочеться ото пану Олафу , якісь нісенітниці молоть. Його країна тільки в бійках з усіма зразу не витягувала, бо не здужала. А разом з нами московитів порішать... було б бажання, та ще й і так вони не одні , м"яко кажучи.
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31.01.2024 19:54 Ответить
 
 