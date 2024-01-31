Помощь Украине не может зависеть только от Германии, - Шольц
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских партнеров усилить помощь Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Она (помощь Украине. – Ред.) не может зависеть только от Германии", – сказал он во время выступления в Бундестаге.
Он уточнил, что Германия предоставит Украине более половины всей помощи в 2024 году от Европы.
"Мы должны поддержать Украину в ее борьбе за свободу", - отметил канцлер.
Он также добавил, что в Европе должен действовать принцип, при котором границы любой страны не будут меняться путем силы.
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+2 Al Kap
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Це він про себе- не будемо платити багато… хай другі платять…
Єстонія завжди платила 2% у бюджет НАТО , аа Німетчина недоплачували десятиріччями при пануванні муттер Меркель.
Так він ще став у позу мораліста!
Неметчина не е більшим платником для України!
Попереду - США, UK, France…
Маленькікраїни як Єстонія платить Україні більше ніж Неметчина, якщо переводити на процент от ВВП.
ми ж не з бургунді воюємо а з ордою
Полякам про це не треба забувати.
Щоб не ображались потім.