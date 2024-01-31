Росіяни б’ють по Херсону з окупованого лівого берега

Російські окупаційні війська обстрілюють Херсон із тимчасово окупованого лівобережжя.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсон тривалий час під ворожим вогнем! Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега.



Тримайтеся подалі від вікон. Пам'ятайте про правило двох стін", - йдеться в повідомленні.

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