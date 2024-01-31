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Росіяни б’ють по Херсону з окупованого лівого берега
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська обстрілюють Херсон із тимчасово окупованого лівобережжя.
Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсон тривалий час під ворожим вогнем! Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега.
Тримайтеся подалі від вікон. Пам'ятайте про правило двох стін", - йдеться в повідомленні.
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що скоро всі здохнуть на украінській землі ,
дістали ви , сукіни діти , українську націю і дуже розізлили 🤬
18 ЧЕРВНЯ 2020, 14:46
Чуть больше года назад в СМИ появилась информация о том, что у заместителя военного прокурора Южного региона Романа Мрочко угнали дорогой внедорожник, который он приобрел незадолго до кражи. Машина была зарегистрирована на сожительницу прокурора. При этом в декларации Мрочко авто так и не появилось - согласно документу, у прокурора вообще нет автомобиля.