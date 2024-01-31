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Росіяни б’ють по Херсону з окупованого лівого берега

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

град

Російські окупаційні війська обстрілюють Херсон із тимчасово окупованого лівобережжя.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсон тривалий час під ворожим вогнем! Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега.

Тримайтеся подалі від вікон. Пам'ятайте про правило двох стін", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Рашисти вдарили по житловій багатоповерхівці в Херсоні. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Кацапи озвіріли і оху@ли , бо ніяк не можуть второпати ,
що скоро всі здохнуть на украінській землі ,
дістали ви , сукіни діти , українську націю і дуже розізлили 🤬
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31.01.2024 19:39 Відповісти
Де відповідь по Бєлгороду?
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31.01.2024 19:40 Відповісти
Скандальный военный прокурор Мрочко так и не задекларировал элитный внедорожник

18 ЧЕРВНЯ 2020, 14:46

Чуть больше года назад в СМИ появилась информация о том, что у заместителя военного прокурора Южного региона Романа Мрочко угнали дорогой внедорожник, который он приобрел незадолго до кражи. Машина была зарегистрирована на сожительницу прокурора. При этом в декларации Мрочко авто так и не появилось - согласно документу, у прокурора вообще нет автомобиля.
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31.01.2024 21:14 Відповісти
 
 