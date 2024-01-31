Американські бомби GLSDB вже прямують на фронт, - Нуланд

Нуланд заявила про те що легкі авіабомби від США уже прямують до українських військових.

Про це заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд повідомила на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона підкреслила, що Україна сильніша та витриваліша цієї зими, ніж минулоріч.

"Українські захисники звільнили понад 50% території, яку Росія намагалася захопити після 24 лютого. Ваші захисники завдали величезної шкоди сухопутним військам Путіна та Чорноморському флоту, відтіснивши його кораблі від узбережжя. А це, у свою чергу, сприяло зростанню економіки України від 4% до 5% наприкінці минулого року та цьогоріч – те, чому країни світу повинні позаздрити", - наголосила Нуланд.

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Заступниця держсекретаря додала, що США продовжують надавати безпекову підтримку Україні в усіх категоріях.

"Це включає нові інвестиції та нові системи озброєння, такі як легка авіабомба (в оригіналі Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB - ред) які прямують на фронт, а також підтримувати відновлення оборонно-промислової бази України та нашої власної, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати боротися з тими, хто хоче вкрасти свободу", - повідомила вона.

Нуланд також розповіла, що на зустрічах у Києві вона говорила про зміцнення клімату для міжнародних інвестицій і продовження розбудови українських інституцій для боротьби з корупцією та витіснення тіньової економіки, щоб американські компанії та компанії з усього світу інвестували в Україну.

"Перемога України тут, очевидно, життєво важлива. Це також життєво важливо для свободи та безпеки всіх нас, і ми всі пишаємося тим, що стоїмо поруч з Україною", - додала дипломат.

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