Американські бомби GLSDB вже прямують на фронт, - Нуланд
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Нуланд заявила про те що легкі авіабомби від США уже прямують до українських військових.
Про це заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд повідомила на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Вона підкреслила, що Україна сильніша та витриваліша цієї зими, ніж минулоріч.
"Українські захисники звільнили понад 50% території, яку Росія намагалася захопити після 24 лютого. Ваші захисники завдали величезної шкоди сухопутним військам Путіна та Чорноморському флоту, відтіснивши його кораблі від узбережжя. А це, у свою чергу, сприяло зростанню економіки України від 4% до 5% наприкінці минулого року та цьогоріч – те, чому країни світу повинні позаздрити", - наголосила Нуланд.
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Заступниця держсекретаря додала, що США продовжують надавати безпекову підтримку Україні в усіх категоріях.
"Це включає нові інвестиції та нові системи озброєння, такі як легка авіабомба (в оригіналі Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB - ред) які прямують на фронт, а також підтримувати відновлення оборонно-промислової бази України та нашої власної, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати боротися з тими, хто хоче вкрасти свободу", - повідомила вона.
Нуланд також розповіла, що на зустрічах у Києві вона говорила про зміцнення клімату для міжнародних інвестицій і продовження розбудови українських інституцій для боротьби з корупцією та витіснення тіньової економіки, щоб американські компанії та компанії з усього світу інвестували в Україну.
"Перемога України тут, очевидно, життєво важлива. Це також життєво важливо для свободи та безпеки всіх нас, і ми всі пишаємося тим, що стоїмо поруч з Україною", - додала дипломат.
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Это сообщение не новость, уже чиновникм Белого Дома сообщали об этом....обсуждение возможных поставок GLSDB Украине началось еще осенью 2022 года.
Как говорят, обещанного 3 года ждут, напрмер, 31 Абрамс получен за 2 года.
Кстати, повился новостной канал США на русском языке, сообщающий РЕАЛЬНЫЕ события в США и помощи Украине.
,,Помощь Украине. Крах Байдена. Конвой грузовиков направляется в Техас,,.
https://www.youtube.com/watch?v=Wrn0CqJJOe8
Якщо бюджет залежить від республіканців, то на 1 жовтня 2023, за 2 фінроки
USAI - виділено 18.9млрд, адміністрація використала 12.3млрд.
PDA - виділено 25.9млрд, адміністрація використала 18млрд
Залишок USAI - 6.6млрд, не використано 35%. Останній контракт в квітні 2023
Залишок PDA - 7.9млрд, не використано 30%. По іншим звітам залишок 4.5млрд
22 жовтня 2023
19 травня 2023
24 лютого 2023
З 22 жовтня 2023 по 15 січня 2024
USAI використали на 1.8млрд
PDA використали на 1.2млрд
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