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Американські бомби GLSDB вже прямують на фронт, - Нуланд

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вікторія Нуланд

Нуланд заявила про те що легкі авіабомби від США уже прямують до українських військових.

Про це заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд повідомила на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона підкреслила, що Україна сильніша та витриваліша цієї зими, ніж минулоріч.

"Українські захисники звільнили понад 50% території, яку Росія намагалася захопити після 24 лютого. Ваші захисники завдали величезної шкоди сухопутним військам Путіна та Чорноморському флоту, відтіснивши його кораблі від узбережжя. А це, у свою чергу, сприяло зростанню економіки України від 4% до 5% наприкінці минулого року та цьогоріч – те, чому країни світу повинні позаздрити", - наголосила Нуланд.

Читайте також: У 2024 Україна доб’ється великих успіхів. Путіна чекають сюрпризи на полі бою, - Нуланд

Заступниця держсекретаря додала, що США продовжують надавати безпекову підтримку Україні в усіх категоріях.

"Це включає нові інвестиції та нові системи озброєння, такі як легка авіабомба (в оригіналі Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB - ред) які прямують на фронт, а також підтримувати відновлення оборонно-промислової бази України та нашої власної, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати боротися з тими, хто хоче вкрасти свободу", - повідомила вона.

Нуланд також розповіла, що на зустрічах у Києві вона говорила про зміцнення клімату для міжнародних інвестицій і продовження розбудови українських інституцій для боротьби з корупцією та витіснення тіньової економіки, щоб американські компанії та компанії з усього світу інвестували в Україну.

"Перемога України тут, очевидно, життєво важлива. Це також життєво важливо для свободи та безпеки всіх нас, і ми всі пишаємося тим, що стоїмо поруч з Україною", - додала дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вражені прогресом, якого вдалося досягти під час контрнаступу, особливо на Півдні, - Нуланд
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Топ коментарі
+36
А що дивного? Зелене влада обсирається і після цього намагаються перекрить це гарними новинами. Якби у нас були б хоч трішки притомні люди при владі, то війна і не почался б.
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31.01.2024 21:13
+17
Дякуємо вам!, може Ви б частіше приїжджали, шановна пані Вікторія,,
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31.01.2024 21:16
+17
"данііла с ніжнєго тагіла постігла льогкая смєрть. От льогкой авіабомби" 😁
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31.01.2024 21:17
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Давали уже касетні **********,у нас мудрий нарід як завжди на пафосні заявки мовляв "супермегапупер вундервафля уже на шляху до вас" звичайно відразу ж потік і пророкував в котрий раз капець оркам,але віз і нині там і чуда не сталося.
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31.01.2024 22:23 Відповісти
Будемо дупи ваші підсмажувати русіше швайне...Чуйка що бомбочки вже тут.
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31.01.2024 22:24 Відповісти
Вікторія (від лат. Victoria) - це перемога.
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31.01.2024 22:24 Відповісти
Це те кіно що нам обіцяли ще рік назад.
Ціна здається всього 40.000$...
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31.01.2024 22:37 Відповісти
З нетерпінням чекаємо результату, і виття на мокшанських болотах.
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31.01.2024 22:45 Відповісти
Вже завтра Україна отримає..., вже прямує на фронт... Навіть не знаю, зазвичай такі речі не так відбуваються. Та хай там як.
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31.01.2024 23:10 Відповісти
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31.01.2024 23:10 Відповісти
,,Американські бомби GLSDB вже прямують на фронт...,,
Это сообщение не новость, уже чиновникм Белого Дома сообщали об этом....обсуждение возможных поставок GLSDB Украине началось еще осенью 2022 года.
Как говорят, обещанного 3 года ждут, напрмер, 31 Абрамс получен за 2 года.
Кстати, повился новостной канал США на русском языке, сообщающий РЕАЛЬНЫЕ события в США и помощи Украине.
,,Помощь Украине. Крах Байдена. Конвой грузовиков направляется в Техас,,.
https://www.youtube.com/watch?v=Wrn0CqJJOe8
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31.01.2024 23:16 Відповісти
Передала чорну мітку за Залужного?
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01.02.2024 00:35 Відповісти
Факти по домозі на 15 січня 2024

Якщо бюджет залежить від республіканців, то на 1 жовтня 2023, за 2 фінроки
USAI - виділено 18.9млрд, адміністрація використала 12.3млрд.
PDA - виділено 25.9млрд, адміністрація використала 18млрд

Залишок USAI - 6.6млрд, не використано 35%. Останній контракт в квітні 2023
Залишок PDA - 7.9млрд, не використано 30%. По іншим звітам залишок 4.5млрд
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01.02.2024 01:09 Відповісти
Для порівняння цей звіт, за
22 жовтня 2023
19 травня 2023
24 лютого 2023

З 22 жовтня 2023 по 15 січня 2024
USAI використали на 1.8млрд
PDA використали на 1.2млрд
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01.02.2024 01:37 Відповісти
https://youtu.be/WCQJwvPE_GA?si=2f3Q7FI_PurAB_gc.

Шейх Омана купил Хабаровск Магадан и Чукотку, теперь понятно почему плешивый фюрер летал на Чукотку...
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01.02.2024 02:14 Відповісти
Конкретна пані.
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01.02.2024 05:43 Відповісти
🔥Мінус Су-30, 2 - Су-27, 12 окупантів загинуло, ще 10 поранено, - русня доповідає про втрати після прильоту по Бельбеку.
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01.02.2024 06:22 Відповісти
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01.02.2024 06:33 Відповісти
направляются не на фронт ,а в росию
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01.02.2024 06:40 Відповісти
всі 10 одиниць? чи 2 треба лишити про запас?
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01.02.2024 09:28 Відповісти
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