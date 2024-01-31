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Новости Война в Украине
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Американские бомбы GLSDB уже направляются на фронт, - Нуланд

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вікторія Нуланд

Нуланд заявила о том, что легкие авиабомбы от США уже направляются к украинским военным.

Об этом заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она подчеркнула, что Украина сильнее и выносливее этой зимой, чем прошлой.

"Украинские защитники освободили более 50% территории, которую Россия пыталась захватить после 24 февраля. Ваши защитники нанесли огромный ущерб сухопутным войскам Путина и Черноморскому флоту, оттеснив его корабли от побережья. А это, в свою очередь, способствовало росту экономики Украины от 4% до 5% в конце прошлого года и в этом – то, чему страны мира должны позавидовать", - отметила Нуланд.

Заместитель госсекретаря добавила, что США продолжают оказывать поддержку безопасности Украине во всех категориях.

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"Это включает новые инвестиции и новые системы вооружения, такие как легкая авиабомба (в оригинале Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB - ред), которые направляются на фронт, а также поддерживать восстановление оборонно-промышленной базы Украины и нашей собственной, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать бороться с теми, кто хочет украсть свободу", – сообщила она.

Нуланд также рассказала, что на встречах в Киеве она говорила об укреплении климата для международных инвестиций и продолжении развития украинских институтов для борьбы с коррупцией и вытеснении теневой экономики, чтобы американские компании и компании со всего мира инвестировали в Украину.

"Победа Украины здесь, очевидно, жизненно важна. Это тоже жизненно важно для свободы и безопасности всех нас, и мы все гордимся тем, что стоим рядом с Украиной", - добавила дипломат.

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Топ комментарии
+36
А що дивного? Зелене влада обсирається і після цього намагаються перекрить це гарними новинами. Якби у нас були б хоч трішки притомні люди при владі, то війна і не почался б.
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31.01.2024 21:13
+17
Дякуємо вам!, може Ви б частіше приїжджали, шановна пані Вікторія,,
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31.01.2024 21:16
+17
"данііла с ніжнєго тагіла постігла льогкая смєрть. От льогкой авіабомби" 😁
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31.01.2024 21:17
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Давали уже касетні **********,у нас мудрий нарід як завжди на пафосні заявки мовляв "супермегапупер вундервафля уже на шляху до вас" звичайно відразу ж потік і пророкував в котрий раз капець оркам,але віз і нині там і чуда не сталося.
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31.01.2024 22:23 Ответить
Будемо дупи ваші підсмажувати русіше швайне...Чуйка що бомбочки вже тут.
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31.01.2024 22:24 Ответить
Вікторія (від лат. Victoria) - це перемога.
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31.01.2024 22:24 Ответить
Це те кіно що нам обіцяли ще рік назад.
Ціна здається всього 40.000$...
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31.01.2024 22:37 Ответить
З нетерпінням чекаємо результату, і виття на мокшанських болотах.
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31.01.2024 22:45 Ответить
Вже завтра Україна отримає..., вже прямує на фронт... Навіть не знаю, зазвичай такі речі не так відбуваються. Та хай там як.
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31.01.2024 23:10 Ответить
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31.01.2024 23:10 Ответить
,,Американські бомби GLSDB вже прямують на фронт...,,
Это сообщение не новость, уже чиновникм Белого Дома сообщали об этом....обсуждение возможных поставок GLSDB Украине началось еще осенью 2022 года.
Как говорят, обещанного 3 года ждут, напрмер, 31 Абрамс получен за 2 года.
Кстати, повился новостной канал США на русском языке, сообщающий РЕАЛЬНЫЕ события в США и помощи Украине.
,,Помощь Украине. Крах Байдена. Конвой грузовиков направляется в Техас,,.
https://www.youtube.com/watch?v=Wrn0CqJJOe8
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31.01.2024 23:16 Ответить
Передала чорну мітку за Залужного?
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01.02.2024 00:35 Ответить
Факти по домозі на 15 січня 2024

Якщо бюджет залежить від республіканців, то на 1 жовтня 2023, за 2 фінроки
USAI - виділено 18.9млрд, адміністрація використала 12.3млрд.
PDA - виділено 25.9млрд, адміністрація використала 18млрд

Залишок USAI - 6.6млрд, не використано 35%. Останній контракт в квітні 2023
Залишок PDA - 7.9млрд, не використано 30%. По іншим звітам залишок 4.5млрд
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01.02.2024 01:09 Ответить
Для порівняння цей звіт, за
22 жовтня 2023
19 травня 2023
24 лютого 2023

З 22 жовтня 2023 по 15 січня 2024
USAI використали на 1.8млрд
PDA використали на 1.2млрд
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01.02.2024 01:37 Ответить
https://youtu.be/WCQJwvPE_GA?si=2f3Q7FI_PurAB_gc.

Шейх Омана купил Хабаровск Магадан и Чукотку, теперь понятно почему плешивый фюрер летал на Чукотку...
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01.02.2024 02:14 Ответить
Конкретна пані.
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01.02.2024 05:43 Ответить
🔥Мінус Су-30, 2 - Су-27, 12 окупантів загинуло, ще 10 поранено, - русня доповідає про втрати після прильоту по Бельбеку.
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01.02.2024 06:22 Ответить
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01.02.2024 06:33 Ответить
направляются не на фронт ,а в росию
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01.02.2024 06:40 Ответить
всі 10 одиниць? чи 2 треба лишити про запас?
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01.02.2024 09:28 Ответить
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