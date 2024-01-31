Американские бомбы GLSDB уже направляются на фронт, - Нуланд

Нуланд заявила о том, что легкие авиабомбы от США уже направляются к украинским военным.

Об этом заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она подчеркнула, что Украина сильнее и выносливее этой зимой, чем прошлой.

"Украинские защитники освободили более 50% территории, которую Россия пыталась захватить после 24 февраля. Ваши защитники нанесли огромный ущерб сухопутным войскам Путина и Черноморскому флоту, оттеснив его корабли от побережья. А это, в свою очередь, способствовало росту экономики Украины от 4% до 5% в конце прошлого года и в этом – то, чему страны мира должны позавидовать", - отметила Нуланд.

Заместитель госсекретаря добавила, что США продолжают оказывать поддержку безопасности Украине во всех категориях.

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"Это включает новые инвестиции и новые системы вооружения, такие как легкая авиабомба (в оригинале Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB - ред), которые направляются на фронт, а также поддерживать восстановление оборонно-промышленной базы Украины и нашей собственной, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать бороться с теми, кто хочет украсть свободу", – сообщила она.

Нуланд также рассказала, что на встречах в Киеве она говорила об укреплении климата для международных инвестиций и продолжении развития украинских институтов для борьбы с коррупцией и вытеснении теневой экономики, чтобы американские компании и компании со всего мира инвестировали в Украину.

"Победа Украины здесь, очевидно, жизненно важна. Это тоже жизненно важно для свободы и безопасности всех нас, и мы все гордимся тем, что стоим рядом с Украиной", - добавила дипломат.

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