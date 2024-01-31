Американские бомбы GLSDB уже направляются на фронт, - Нуланд
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Нуланд заявила о том, что легкие авиабомбы от США уже направляются к украинским военным.
Об этом заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Она подчеркнула, что Украина сильнее и выносливее этой зимой, чем прошлой.
"Украинские защитники освободили более 50% территории, которую Россия пыталась захватить после 24 февраля. Ваши защитники нанесли огромный ущерб сухопутным войскам Путина и Черноморскому флоту, оттеснив его корабли от побережья. А это, в свою очередь, способствовало росту экономики Украины от 4% до 5% в конце прошлого года и в этом – то, чему страны мира должны позавидовать", - отметила Нуланд.
Заместитель госсекретаря добавила, что США продолжают оказывать поддержку безопасности Украине во всех категориях.
"Это включает новые инвестиции и новые системы вооружения, такие как легкая авиабомба (в оригинале Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB - ред), которые направляются на фронт, а также поддерживать восстановление оборонно-промышленной базы Украины и нашей собственной, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать бороться с теми, кто хочет украсть свободу", – сообщила она.
Нуланд также рассказала, что на встречах в Киеве она говорила об укреплении климата для международных инвестиций и продолжении развития украинских институтов для борьбы с коррупцией и вытеснении теневой экономики, чтобы американские компании и компании со всего мира инвестировали в Украину.
"Победа Украины здесь, очевидно, жизненно важна. Это тоже жизненно важно для свободы и безопасности всех нас, и мы все гордимся тем, что стоим рядом с Украиной", - добавила дипломат.
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Это сообщение не новость, уже чиновникм Белого Дома сообщали об этом....обсуждение возможных поставок GLSDB Украине началось еще осенью 2022 года.
Как говорят, обещанного 3 года ждут, напрмер, 31 Абрамс получен за 2 года.
Кстати, повился новостной канал США на русском языке, сообщающий РЕАЛЬНЫЕ события в США и помощи Украине.
,,Помощь Украине. Крах Байдена. Конвой грузовиков направляется в Техас,,.
https://www.youtube.com/watch?v=Wrn0CqJJOe8
Якщо бюджет залежить від республіканців, то на 1 жовтня 2023, за 2 фінроки
USAI - виділено 18.9млрд, адміністрація використала 12.3млрд.
PDA - виділено 25.9млрд, адміністрація використала 18млрд
Залишок USAI - 6.6млрд, не використано 35%. Останній контракт в квітні 2023
Залишок PDA - 7.9млрд, не використано 30%. По іншим звітам залишок 4.5млрд
22 жовтня 2023
19 травня 2023
24 лютого 2023
З 22 жовтня 2023 по 15 січня 2024
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