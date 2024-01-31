В окупованому Криму росіяни агітують студентів ставати операторами дронів, - ЦНС

Росіяни заохочують кримських студентів навчатись керуванню дронами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у тимчасово окупованому Криму ворог проводить агітацію до ЗС РФ серед студентів так званих університетів.

За інформацією Центру студентів набирають на курси з оперування FPV-дронами. Місцем тренувань є полігон біля Севастополя. По завершенню курсів учасникам пропонують контракт з російської армії.

"Таким чином росіяни вкотре намагаються вирішити своє імперські проблеми за рахунок поневолених народів й порушують міжнародне право, яке забороняє набирати до лав окупаційної армії населення захоплених районів", - пишуть в Центрі нацспротиву.

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