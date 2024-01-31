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В окупованому Криму росіяни агітують студентів ставати операторами дронів, - ЦНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованому Криму студентів закликають ставати операторами дронів

Росіяни заохочують кримських студентів навчатись керуванню дронами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у тимчасово окупованому Криму ворог проводить агітацію до ЗС РФ серед студентів так званих університетів.

За інформацією Центру студентів набирають на курси з оперування FPV-дронами. Місцем тренувань є полігон біля Севастополя. По завершенню курсів учасникам пропонують контракт з російської армії.

"Таким чином росіяни вкотре намагаються вирішити своє імперські проблеми за рахунок поневолених народів й порушують міжнародне право, яке забороняє набирати до лав окупаційної армії населення захоплених районів", - пишуть в Центрі нацспротиву.

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бАданов там каву п"є! Уже майже рік......
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31.01.2024 21:37 Відповісти
А що небіжчиками можуть швидко стати, мабуть не розповідають?
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31.01.2024 21:38 Відповісти
Думаєте не буде добровольців?(((
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31.01.2024 22:07 Відповісти
Прямо агітують ? А чого одразу не в буса.
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31.01.2024 22:08 Відповісти
У агітці вказано, що труна, оркестр і похорон буде за рахунок Шойгу? Якщо ні, то вірити не варто. І якщо вкпзано - теж не варто. Брешуть - не збирають вони запчастини від тушок.
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31.01.2024 22:21 Відповісти
да в Криму люди радіють коли керована бомба падає по базам підарам...
кацапи так так це не здається вам це так і є
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31.01.2024 22:26 Відповісти
Я вже писав десь пару тижнів тому, що нам потрібно студентів навчати військовій справі. Пару раз на тиждень буде саме те і в першу чергу на операторів дронів. У нас дитячий садок у паРаші реальні дії. Чого чекаєм? Знов орків під Києвом? А, Інфантильні імітатори.
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01.02.2024 02:06 Відповісти
 
 