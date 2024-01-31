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В окупованому Криму росіяни агітують студентів ставати операторами дронів, - ЦНС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни заохочують кримських студентів навчатись керуванню дронами.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у тимчасово окупованому Криму ворог проводить агітацію до ЗС РФ серед студентів так званих університетів.
За інформацією Центру студентів набирають на курси з оперування FPV-дронами. Місцем тренувань є полігон біля Севастополя. По завершенню курсів учасникам пропонують контракт з російської армії.
"Таким чином росіяни вкотре намагаються вирішити своє імперські проблеми за рахунок поневолених народів й порушують міжнародне право, яке забороняє набирати до лав окупаційної армії населення захоплених районів", - пишуть в Центрі нацспротиву.
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кацапи так так це не здається вам це так і є