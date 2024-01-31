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Зеленський (17537) СБУ (10084)

Зеленський зняв з посади очільника Департаменту захисту національної державності СБУ Семенченка

Новини Цензор.НЕТ Події

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови одного з департаментів Служби безпеки України.

Відповідний указ був оприлюднений на офіційному сайті Президента України, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити СЕМЕНЧЕНКА Романа Юрійовича з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - зазначено в указі.

Семенченко обіймав цю посаду з 27 жовтня 2022 року. До цього він був уповноваженим президента з питань контролю за діяльністю СБУ.  В органах СБУ він працює з 1993.

Департамент захисту державності займається одним з найважливіших пріоритетів СБУ - захистом держсуверенітету, територіальної цілісності та конституційного ладу. Співробітники відстежують та блокують пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної та іншої ворожнечі, посягання на права і свободи людини тощо.

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Топ коментарі
+41
Березовый сок
А от, друзі, ми і отримали відповідь, хто проводив НСРД за BIHUS.INFO та вкидав ці відосики у мережу. Цікаво, а звільнення це і є покарання за злочин? Хто дав команду начальнику ДЗНД? Чи хтось вважає, що він сам прийняв таке рішення? Ой, стільки запитань і жодної відповіді від влади. Цікаво, чому всі відповіді я отримую від наших партнерів з Заходу? То може це вони дали команду? Чи все ж хтось інший?
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31.01.2024 23:23
+32
Что-то у Херпидуна в СБУ постоянная карусель-шапито. Как там его дружок предатель поживает?
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31.01.2024 23:22
+27
так розумію, Нуланд приїхала запитати у найвеличнішого, чому сбу під час війни бореться з журналістами-антикорупціонерами, а оп - з ЗСУ
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31.01.2024 23:41
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Что-то у Херпидуна в СБУ постоянная карусель-шапито. Как там его дружок предатель поживает?
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31.01.2024 23:22 Відповісти
Березовый сок
А от, друзі, ми і отримали відповідь, хто проводив НСРД за BIHUS.INFO та вкидав ці відосики у мережу. Цікаво, а звільнення це і є покарання за злочин? Хто дав команду начальнику ДЗНД? Чи хтось вважає, що він сам прийняв таке рішення? Ой, стільки запитань і жодної відповіді від влади. Цікаво, чому всі відповіді я отримую від наших партнерів з Заходу? То може це вони дали команду? Чи все ж хтось інший?
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31.01.2024 23:23 Відповісти
Не бійтеся казати правду , хто і чому дав команду слідкувати
за BIHUS.INFO,
особисто Зеленський через Єрмака 😡
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01.02.2024 00:40 Відповісти
Навпаки
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01.02.2024 14:03 Відповісти
Пошто мімо царьовой волі за пісцамі подглядиваш? Ась?
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31.01.2024 23:25 Відповісти
Це можна вважати за зізнання? Це вони стежили за Бігусом але так бездарно, що з посади зняли?
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31.01.2024 23:25 Відповісти
І хер зрозумієш це крок на користь України чи ні
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31.01.2024 23:27 Відповісти
а шо на користь державі роблять ці пройдисвіти
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31.01.2024 23:40 Відповісти
Добровільно - нічого ,а чи це було добровільно - хз
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31.01.2024 23:44 Відповісти
Таки пан Юрій Бутусов був правий.
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31.01.2024 23:27 Відповісти
Семенченко попав , не виправдовував довіру 🤡 , він послав його пробу взяти у ЗСУ ...а той хер приніс
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31.01.2024 23:32 Відповісти
А представте такий поворот в якості марення, але с зелених станеться: А може його зняли, щоб призначити на іншу посаду, наприклад замість Залужного ...
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01.02.2024 09:43 Відповісти
Почитайте біографію цього Семенченка, особливо в 2014-2021. Там як у відомому анекдоті "Штірліц шел по уліцам Бєрліна і нє мог понять, что видайот в ньом русского шпіона: будьоновка, ППШ на плече или тянущийся за нім парашют"
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31.01.2024 23:36 Відповісти
"Никогда ещё разведчик не был так близок к провалу".
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01.02.2024 00:43 Відповісти
так розумію, Нуланд приїхала запитати у найвеличнішого, чому сбу під час війни бореться з журналістами-антикорупціонерами, а оп - з ЗСУ
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31.01.2024 23:41 Відповісти
Ну хоть когось звільнив . Може заспокоюється, пришелепкувате .
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31.01.2024 23:48 Відповісти
И куда это ЧМО пойдет работать? А адвокатскую контору ублюдка вани баканова ?
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31.01.2024 23:50 Відповісти
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01.02.2024 00:12 Відповісти
А сам Уго нічого не їв - він тільки коку жував безперестанку і всім пропонував цей еліксір. Так і помер бідолаха жуючи коку.
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01.02.2024 00:45 Відповісти
Мабуть узнав, що справу проти нього завели
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01.02.2024 00:26 Відповісти
При зеленій владі , відвертих злодіів і зрадників ,
отримати перемогу над русофашистами буде дуже важко ,
але іншого виходу в нас немає , як воювати з внутрішньою
шоблою , яка сидить на Банковій і на полі бою із кацапами 😠
Хочеться побажати нашим генералам мужності , терпіння і витримки
перед воргами зі всіх сторін 😡
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01.02.2024 00:33 Відповісти
Учора Швець Ю.Б. з гумором говорив, що СБУшники як взнали про чергову гнусність Гнусавого терміново "евакуювались" по виробничій необхідності. 100 відсотків, що Гнусавий почав пальми ламати в кабінеті о і знайшов таки крайнього Семенченка. Ну який службовець із здоровим глуздом буде захищати дупи дуету.
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01.02.2024 00:54 Відповісти
Мабуть, усі, хто заважає Зеленському здати Україну прутіну, ним звільняються…
Такими діями, він спонукає Українців до відповідної реакції щодо ЗАХИСТУ власними силами ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНЦІВ та України!!
Західні Партнери, підтримують Українців і Україну!!!

Привладні з ОПУ, втратили самозбереження, під час виконання завдань ворогів щодо знищення України!
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01.02.2024 01:04 Відповісти
Голова держави Єрмак наказав закрити у буцегарні Героя України майора Малахова

ПОЛІТИКА

вчора, 19:14





майора Андрій "Туман" Малахов

Легендарного комбата, фронтовика на позивний «Туман» кинуто за ґрати без права застави. Зе-влада усуває ініціативних військовослужбовців.

Про це повідомив представник Ради Громадської Безпеки, волонтер Марк Гордієнко. Його слова у прямому етері телепрограми News Room підтвердив генерал-майор запасу Збройних Сил України, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій у 2016-2019 роках Сергій Кривонос.

З'ясувалося, що одного з найкращих вихованців ССО ЗСУ, досвідченого вояка, котрий на передовій від літа 2014 року, засудили у Харкові 2 дні тому. Пресу та громадськість на засідання не допустили, тому за твердженням Гордієнка і Кривоноса, інформація у публічному доступі майже відсутня.

Прикметно, що головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний двічі подавав майора Андрія Малахова на звання Героя України. Однак відповідальний за це заступник Андрія Єрмака Роман Машовець двічі повертав документи, оскільки принциповий комбат «Туман» неугодний Банковій.

Зі слів генерала Кривоноса, справа проти Малахова шита білими нитками, бо Зе-влада відкрито «полює на відьом» із метою звести рахунки з самостійною людиною, котра довела свою вірність і відданість українському народові. Команді слуг олігархів такі постаті заважають наближати капітуляцію.

«Проти легендарного комбата «Тумана» зліпили кримінальну справу. Командир примусово розформованого за наказом із Банкової 518 батальйону «Дике поле» за рішенням суду Київського району міста Харкова закритий у буцегарню, без права застави. Андрія Малахова закрила Військова прокуратура за частиною 3 стаття 114 Кримінального кодексу України. Тепер він сидітиме у загальній камері за «поширення інформації», типу шпигунство.

Тобто, «зелені» покидьки відмоніторили соцмережу, знайшли ролик, що його перепостив комбат, - ролик, переглянутий вже 100 тисячами людей, і за це... за ґрати! А хто, мерзенні ви прокурорські, воюватиме, ви? Окремо зауважу для військовиків: є справа Червінського і тепер справа Малахова. За цими прецедентами «зелена» охранка Олега Татарова може посадити будь-кого. Виклав ролик у соцмережу - і ти, ****, шпигун, бо Банкова так вирішила.

Будь-якого командира можна посадити у справі Червінського, й будь-якого військового блоґера теж можна посадити у справі Малахова. У Google-пошуковику немає жодних новин про посадку бойового комбата, легенди ЗСУ, і зрозуміло чому. Перед тим як посадити комбата, вони розформували батальйон, один із найуспішніших у ЗСУ. У такий спосіб, за особистим наказом Єрмака, розформовано десятки підрозділів», - пояснив ситуацію Марк Гордієнко.
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01.02.2024 06:17 Відповісти
Скоріш з все не за те, що знімали /документували/, а за те, що стався витік цього відео
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01.02.2024 07:20 Відповісти
Видать плохо ставили камеры,на дорогах поставил,в саунах и рэсторанах установил,но под каджую кровать и под каждый унитаз не получилось,как теперь клоун и ларечник будут знать что про них говорят в расслабленой обстановке.
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01.02.2024 07:11 Відповісти
Брудні справи ховають.
Наступні ще гірші ніж звільнені.
Вчинки більше розповідають ніж ці звернення.
Добре б було перевірити керівництво на профпридатність. Здається там всі клепки вже згубили.
Хворі люди не повинні впливати на події в країні.
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01.02.2024 08:00 Відповісти
Смотрящій за свободою слова пішов
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01.02.2024 14:14 Відповісти
ЩЕ ВЕРСІЯ

Hellis

@13Hellis_13

·

3 мин

серед новин про Залужного, була інфа, що двум керівникам спецслужб було надане завдання добути компромат на Залужного. Один пішов виконувати наказ, інший відмовився. Запитала у однієї людини, хто відмовився. Він відповів: його звільнять після цього. Подивимося. Ну вот. Воно?
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01.02.2024 14:38 Відповісти
 
 