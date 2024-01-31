Зеленський зняв з посади очільника Департаменту захисту національної державності СБУ Семенченка

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови одного з департаментів Служби безпеки України.

Відповідний указ був оприлюднений на офіційному сайті Президента України, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити СЕМЕНЧЕНКА Романа Юрійовича з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - зазначено в указі.

Семенченко обіймав цю посаду з 27 жовтня 2022 року. До цього він був уповноваженим президента з питань контролю за діяльністю СБУ. В органах СБУ він працює з 1993.

Департамент захисту державності займається одним з найважливіших пріоритетів СБУ - захистом держсуверенітету, територіальної цілісності та конституційного ладу. Співробітники відстежують та блокують пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної та іншої ворожнечі, посягання на права і свободи людини тощо.

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