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Зеленский (16627) СБУ (18723)

Зеленский снял с должности главу Департамента защиты национальной государственности СБУ Семенченко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы одного из департаментов Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ был обнародован на официальном сайте Президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Уволить СЕМЕНЧЕНКО Романа Юрьевича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - отмечено в указе.

Семенченко занимал этот пост с 27 октября 2022 года. До этого он был уполномочен президентом по вопросам контроля за деятельностью СБУ. В органах СБУ он работает с 1993 года.

Департамент защиты государственности занимается одним из важнейших приоритетов СБУ – защитой государственного суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя. Сотрудники отслеживают и блокируют пропаганду войны, насилия, разжигания межэтнической, расовой, религиозной и другой вражды, посягательства на права и свободы человека и т.д.

Также читайте: Зеленский предложил Залужному должность секретаря СНБО. Тот отказался, - The Economist
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Топ комментарии
+41
Березовый сок
А от, друзі, ми і отримали відповідь, хто проводив НСРД за BIHUS.INFO та вкидав ці відосики у мережу. Цікаво, а звільнення це і є покарання за злочин? Хто дав команду начальнику ДЗНД? Чи хтось вважає, що він сам прийняв таке рішення? Ой, стільки запитань і жодної відповіді від влади. Цікаво, чому всі відповіді я отримую від наших партнерів з Заходу? То може це вони дали команду? Чи все ж хтось інший?
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31.01.2024 23:23
+32
Что-то у Херпидуна в СБУ постоянная карусель-шапито. Как там его дружок предатель поживает?
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31.01.2024 23:22
+27
так розумію, Нуланд приїхала запитати у найвеличнішого, чому сбу під час війни бореться з журналістами-антикорупціонерами, а оп - з ЗСУ
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31.01.2024 23:41
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Что-то у Херпидуна в СБУ постоянная карусель-шапито. Как там его дружок предатель поживает?
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31.01.2024 23:22 Ответить
Березовый сок
А от, друзі, ми і отримали відповідь, хто проводив НСРД за BIHUS.INFO та вкидав ці відосики у мережу. Цікаво, а звільнення це і є покарання за злочин? Хто дав команду начальнику ДЗНД? Чи хтось вважає, що він сам прийняв таке рішення? Ой, стільки запитань і жодної відповіді від влади. Цікаво, чому всі відповіді я отримую від наших партнерів з Заходу? То може це вони дали команду? Чи все ж хтось інший?
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31.01.2024 23:23 Ответить
Не бійтеся казати правду , хто і чому дав команду слідкувати
за BIHUS.INFO,
особисто Зеленський через Єрмака 😡
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01.02.2024 00:40 Ответить
Навпаки
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01.02.2024 14:03 Ответить
Пошто мімо царьовой волі за пісцамі подглядиваш? Ась?
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31.01.2024 23:25 Ответить
Це можна вважати за зізнання? Це вони стежили за Бігусом але так бездарно, що з посади зняли?
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31.01.2024 23:25 Ответить
І хер зрозумієш це крок на користь України чи ні
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31.01.2024 23:27 Ответить
а шо на користь державі роблять ці пройдисвіти
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31.01.2024 23:40 Ответить
Добровільно - нічого ,а чи це було добровільно - хз
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31.01.2024 23:44 Ответить
Таки пан Юрій Бутусов був правий.
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31.01.2024 23:27 Ответить
Семенченко попав , не виправдовував довіру 🤡 , він послав його пробу взяти у ЗСУ ...а той хер приніс
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31.01.2024 23:32 Ответить
А представте такий поворот в якості марення, але с зелених станеться: А може його зняли, щоб призначити на іншу посаду, наприклад замість Залужного ...
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01.02.2024 09:43 Ответить
Почитайте біографію цього Семенченка, особливо в 2014-2021. Там як у відомому анекдоті "Штірліц шел по уліцам Бєрліна і нє мог понять, что видайот в ньом русского шпіона: будьоновка, ППШ на плече или тянущийся за нім парашют"
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31.01.2024 23:36 Ответить
"Никогда ещё разведчик не был так близок к провалу".
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01.02.2024 00:43 Ответить
так розумію, Нуланд приїхала запитати у найвеличнішого, чому сбу під час війни бореться з журналістами-антикорупціонерами, а оп - з ЗСУ
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31.01.2024 23:41 Ответить
Ну хоть когось звільнив . Може заспокоюється, пришелепкувате .
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31.01.2024 23:48 Ответить
И куда это ЧМО пойдет работать? А адвокатскую контору ублюдка вани баканова ?
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31.01.2024 23:50 Ответить
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01.02.2024 00:12 Ответить
А сам Уго нічого не їв - він тільки коку жував безперестанку і всім пропонував цей еліксір. Так і помер бідолаха жуючи коку.
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01.02.2024 00:45 Ответить
Мабуть узнав, що справу проти нього завели
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01.02.2024 00:26 Ответить
При зеленій владі , відвертих злодіів і зрадників ,
отримати перемогу над русофашистами буде дуже важко ,
але іншого виходу в нас немає , як воювати з внутрішньою
шоблою , яка сидить на Банковій і на полі бою із кацапами 😠
Хочеться побажати нашим генералам мужності , терпіння і витримки
перед воргами зі всіх сторін 😡
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01.02.2024 00:33 Ответить
Учора Швець Ю.Б. з гумором говорив, що СБУшники як взнали про чергову гнусність Гнусавого терміново "евакуювались" по виробничій необхідності. 100 відсотків, що Гнусавий почав пальми ламати в кабінеті о і знайшов таки крайнього Семенченка. Ну який службовець із здоровим глуздом буде захищати дупи дуету.
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01.02.2024 00:54 Ответить
Мабуть, усі, хто заважає Зеленському здати Україну прутіну, ним звільняються…
Такими діями, він спонукає Українців до відповідної реакції щодо ЗАХИСТУ власними силами ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНЦІВ та України!!
Західні Партнери, підтримують Українців і Україну!!!

Привладні з ОПУ, втратили самозбереження, під час виконання завдань ворогів щодо знищення України!
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01.02.2024 01:04 Ответить
Голова держави Єрмак наказав закрити у буцегарні Героя України майора Малахова

ПОЛІТИКА

вчора, 19:14





майора Андрій "Туман" Малахов

Легендарного комбата, фронтовика на позивний «Туман» кинуто за ґрати без права застави. Зе-влада усуває ініціативних військовослужбовців.

Про це повідомив представник Ради Громадської Безпеки, волонтер Марк Гордієнко. Його слова у прямому етері телепрограми News Room підтвердив генерал-майор запасу Збройних Сил України, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій у 2016-2019 роках Сергій Кривонос.

З'ясувалося, що одного з найкращих вихованців ССО ЗСУ, досвідченого вояка, котрий на передовій від літа 2014 року, засудили у Харкові 2 дні тому. Пресу та громадськість на засідання не допустили, тому за твердженням Гордієнка і Кривоноса, інформація у публічному доступі майже відсутня.

Прикметно, що головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний двічі подавав майора Андрія Малахова на звання Героя України. Однак відповідальний за це заступник Андрія Єрмака Роман Машовець двічі повертав документи, оскільки принциповий комбат «Туман» неугодний Банковій.

Зі слів генерала Кривоноса, справа проти Малахова шита білими нитками, бо Зе-влада відкрито «полює на відьом» із метою звести рахунки з самостійною людиною, котра довела свою вірність і відданість українському народові. Команді слуг олігархів такі постаті заважають наближати капітуляцію.

«Проти легендарного комбата «Тумана» зліпили кримінальну справу. Командир примусово розформованого за наказом із Банкової 518 батальйону «Дике поле» за рішенням суду Київського району міста Харкова закритий у буцегарню, без права застави. Андрія Малахова закрила Військова прокуратура за частиною 3 стаття 114 Кримінального кодексу України. Тепер він сидітиме у загальній камері за «поширення інформації», типу шпигунство.

Тобто, «зелені» покидьки відмоніторили соцмережу, знайшли ролик, що його перепостив комбат, - ролик, переглянутий вже 100 тисячами людей, і за це... за ґрати! А хто, мерзенні ви прокурорські, воюватиме, ви? Окремо зауважу для військовиків: є справа Червінського і тепер справа Малахова. За цими прецедентами «зелена» охранка Олега Татарова може посадити будь-кого. Виклав ролик у соцмережу - і ти, ****, шпигун, бо Банкова так вирішила.

Будь-якого командира можна посадити у справі Червінського, й будь-якого військового блоґера теж можна посадити у справі Малахова. У Google-пошуковику немає жодних новин про посадку бойового комбата, легенди ЗСУ, і зрозуміло чому. Перед тим як посадити комбата, вони розформували батальйон, один із найуспішніших у ЗСУ. У такий спосіб, за особистим наказом Єрмака, розформовано десятки підрозділів», - пояснив ситуацію Марк Гордієнко.
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01.02.2024 06:17 Ответить
Скоріш з все не за те, що знімали /документували/, а за те, що стався витік цього відео
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01.02.2024 07:20 Ответить
Видать плохо ставили камеры,на дорогах поставил,в саунах и рэсторанах установил,но под каджую кровать и под каждый унитаз не получилось,как теперь клоун и ларечник будут знать что про них говорят в расслабленой обстановке.
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01.02.2024 07:11 Ответить
Брудні справи ховають.
Наступні ще гірші ніж звільнені.
Вчинки більше розповідають ніж ці звернення.
Добре б було перевірити керівництво на профпридатність. Здається там всі клепки вже згубили.
Хворі люди не повинні впливати на події в країні.
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01.02.2024 08:00 Ответить
Смотрящій за свободою слова пішов
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01.02.2024 14:14 Ответить
ЩЕ ВЕРСІЯ

Hellis

@13Hellis_13

·

3 мин

серед новин про Залужного, була інфа, що двум керівникам спецслужб було надане завдання добути компромат на Залужного. Один пішов виконувати наказ, інший відмовився. Запитала у однієї людини, хто відмовився. Він відповів: його звільнять після цього. Подивимося. Ну вот. Воно?
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01.02.2024 14:38 Ответить
 
 