Зеленский снял с должности главу Департамента защиты национальной государственности СБУ Семенченко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы одного из департаментов Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ был обнародован на официальном сайте Президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Уволить СЕМЕНЧЕНКО Романа Юрьевича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - отмечено в указе.

Семенченко занимал этот пост с 27 октября 2022 года. До этого он был уполномочен президентом по вопросам контроля за деятельностью СБУ. В органах СБУ он работает с 1993 года.

Департамент защиты государственности занимается одним из важнейших приоритетов СБУ – защитой государственного суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя. Сотрудники отслеживают и блокируют пропаганду войны, насилия, разжигания межэтнической, расовой, религиозной и другой вражды, посягательства на права и свободы человека и т.д.

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