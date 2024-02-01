Зеленский снял с должности главу Департамента защиты национальной государственности СБУ Семенченко
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы одного из департаментов Службы безопасности Украины.
Соответствующий указ был обнародован на официальном сайте Президента Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Уволить СЕМЕНЧЕНКО Романа Юрьевича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - отмечено в указе.
Семенченко занимал этот пост с 27 октября 2022 года. До этого он был уполномочен президентом по вопросам контроля за деятельностью СБУ. В органах СБУ он работает с 1993 года.
Департамент защиты государственности занимается одним из важнейших приоритетов СБУ – защитой государственного суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя. Сотрудники отслеживают и блокируют пропаганду войны, насилия, разжигания межэтнической, расовой, религиозной и другой вражды, посягательства на права и свободы человека и т.д.
Пожалуйста, подождите...
А от, друзі, ми і отримали відповідь, хто проводив НСРД за BIHUS.INFO та вкидав ці відосики у мережу. Цікаво, а звільнення це і є покарання за злочин? Хто дав команду начальнику ДЗНД? Чи хтось вважає, що він сам прийняв таке рішення? Ой, стільки запитань і жодної відповіді від влади. Цікаво, чому всі відповіді я отримую від наших партнерів з Заходу? То може це вони дали команду? Чи все ж хтось інший?
за BIHUS.INFO,
особисто Зеленський через Єрмака 😡
отримати перемогу над русофашистами буде дуже важко ,
але іншого виходу в нас немає , як воювати з внутрішньою
шоблою , яка сидить на Банковій і на полі бою із кацапами 😠
Хочеться побажати нашим генералам мужності , терпіння і витримки
перед воргами зі всіх сторін 😡
Такими діями, він спонукає Українців до відповідної реакції щодо ЗАХИСТУ власними силами ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНЦІВ та України!!
Західні Партнери, підтримують Українців і Україну!!!
Привладні з ОПУ, втратили самозбереження, під час виконання завдань ворогів щодо знищення України!
ПОЛІТИКА
вчора, 19:14
майора Андрій "Туман" Малахов
Легендарного комбата, фронтовика на позивний «Туман» кинуто за ґрати без права застави. Зе-влада усуває ініціативних військовослужбовців.
Про це повідомив представник Ради Громадської Безпеки, волонтер Марк Гордієнко. Його слова у прямому етері телепрограми News Room підтвердив генерал-майор запасу Збройних Сил України, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій у 2016-2019 роках Сергій Кривонос.
З'ясувалося, що одного з найкращих вихованців ССО ЗСУ, досвідченого вояка, котрий на передовій від літа 2014 року, засудили у Харкові 2 дні тому. Пресу та громадськість на засідання не допустили, тому за твердженням Гордієнка і Кривоноса, інформація у публічному доступі майже відсутня.
Прикметно, що головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний двічі подавав майора Андрія Малахова на звання Героя України. Однак відповідальний за це заступник Андрія Єрмака Роман Машовець двічі повертав документи, оскільки принциповий комбат «Туман» неугодний Банковій.
Зі слів генерала Кривоноса, справа проти Малахова шита білими нитками, бо Зе-влада відкрито «полює на відьом» із метою звести рахунки з самостійною людиною, котра довела свою вірність і відданість українському народові. Команді слуг олігархів такі постаті заважають наближати капітуляцію.
«Проти легендарного комбата «Тумана» зліпили кримінальну справу. Командир примусово розформованого за наказом із Банкової 518 батальйону «Дике поле» за рішенням суду Київського району міста Харкова закритий у буцегарню, без права застави. Андрія Малахова закрила Військова прокуратура за частиною 3 стаття 114 Кримінального кодексу України. Тепер він сидітиме у загальній камері за «поширення інформації», типу шпигунство.
Тобто, «зелені» покидьки відмоніторили соцмережу, знайшли ролик, що його перепостив комбат, - ролик, переглянутий вже 100 тисячами людей, і за це... за ґрати! А хто, мерзенні ви прокурорські, воюватиме, ви? Окремо зауважу для військовиків: є справа Червінського і тепер справа Малахова. За цими прецедентами «зелена» охранка Олега Татарова може посадити будь-кого. Виклав ролик у соцмережу - і ти, ****, шпигун, бо Банкова так вирішила.
Будь-якого командира можна посадити у справі Червінського, й будь-якого військового блоґера теж можна посадити у справі Малахова. У Google-пошуковику немає жодних новин про посадку бойового комбата, легенди ЗСУ, і зрозуміло чому. Перед тим як посадити комбата, вони розформували батальйон, один із найуспішніших у ЗСУ. У такий спосіб, за особистим наказом Єрмака, розформовано десятки підрозділів», - пояснив ситуацію Марк Гордієнко.
Наступні ще гірші ніж звільнені.
Вчинки більше розповідають ніж ці звернення.
Добре б було перевірити керівництво на профпридатність. Здається там всі клепки вже згубили.
Хворі люди не повинні впливати на події в країні.
Hellis
@13Hellis_13
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3 мин
серед новин про Залужного, була інфа, що двум керівникам спецслужб було надане завдання добути компромат на Залужного. Один пішов виконувати наказ, інший відмовився. Запитала у однієї людини, хто відмовився. Він відповів: його звільнять після цього. Подивимося. Ну вот. Воно?