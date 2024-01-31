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Новости
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Зеленский предложил Залужному должность секретаря СНБО. Тот отказался, - The Economist

валерій,залужний

Президент Владимир Зеленский сообщил генералу Валерию Залужному о предстоящей отставке с должности главнокомандующего ВСУ и предложил ему должность секретаря СНБО. Тот отверг это предложение.

Об этом пишет издание The Economist, сообщает Цензор.НЕТ.

Оно отмечает, что планы отставки Залужного обсуждаются не впервые. Но сейчас эти разговоры звучат "наиболее убедительно".

Когда и как стало известно о возможной отставке Залужного

Понедельник, 29 января, начался с утечки от народных депутатов информации о "пакете документов" относительно отставки Залужного. Эту информацию подтвердили в Генштабе. Вечером, как отмечает The Economist, состоялась встреча, на которой президент проинформировал генерала о планах отправить его в отставку.

"Залужному была предложена другая роль - секретаря Совета национальной безопасности. Он отказался", - говорится в публикации.

Также читайте: Зеленский, Залужный и Умеров в понедельник встречались на Банковой по поводу отставки главнокомандующего ВСУ. Ермака не было, - ВВС

Офис президента и Минобороны отрицали отставку. Но это не решило проблему "дисфункциональных отношений между президентом и генералом и подозрений со стороны Офиса президента по поводу политических амбиций генерала", - пишет The Economist.

Кандидаты на должность Залужного

Это СМИ, вслед за другими, называет двух возможных кандидатов на должность Залужного: руководителя ГУР Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

По данным издания, Буданов отказался от должности. При этом The Economist цитирует коллегу Буданова, который сказал, что у того на самом деле нет возможности отказаться: "Это не вы принимаете такие решения", - сказал представитель ГУ.

Кирило Буданов та дружина
Глава ГУР Кирилл Буданов с супругой Марианной. По данным СМИ, Буданов не хочет быть преемником Залужного

Как возможная отставка Залужного повлияет на ход войны?

The Economist отмечает, что слухи об отставке Залужного появились в критический момент: летнее контрнаступление Украины провалилось, а государство находится в неопределенности относительно того, какой будет дальнейшая военная поддержка со стороны западных партнеров. Украинские военные на фронте жалуются на нехватку боеприпасов, россияне же тратят по меньшей мере в пять раз больше снарядов, чем украинцы.

Читайте также: Зеленский все же отправит в отставку Залужного, – Financial Times

"Битва по поводу будущего генерала Залужного вряд ли увеличит вероятность возобновления военной поддержки, поскольку генерала высоко ценят на Западе", - пишет The Economist.

Умєров та Буданов
Министр обороны Умеров и главнокомандующий ВСУ Залужный

Залужный – культовая фигура

Издание напоминает, что оборона Киева и северо-востока Украины в начале войны сделала Залужного "культовой фигурой". Опросы показывают, что он популярнее президента, и это, по мнению издания, создало напряжение между ним и Зеленским.

The Economist пишет, что смена военачальника во время войны - не такая уж редкость. Во время Корейской войны президент США Гарри Трумэн уволил Дугласа Макартура. Барак Обама уволил Стэнли МакКристала с должности главнокомандующего в Афганистане, а также отправил в отставку в этой стране Дэвида Маккирнана, пробывшего в должности всего 11 месяцев.

"Генералы часто являются героическими и яркими фигурами, которые затмевают своих политических властителей или успехом на поле боя, или самопиаром... Это порождает зависть и обиду", - говорится в публикации.

Залужний
Рейтинги Залужного выше рейтинга президента Зеленского

Читайте также: Сырский отказался от должности главнокомандующего ВСУ, - The Times

Издание усматривает схожие мотивы и в решении Зеленского об увольнении Залужного. Впрочем, отмечает оно, президент и генерал также имеют разногласия по военным вопросам. Залужный публично оказывал давление на Зеленского относительно проведения широкомасштабной мобилизации. Президент сопротивлялся, понимая, что это решение будет непопулярным. Также между ОП и Генштабом шли ожесточенные споры по военной стратегии - в частности, по обороне Бахмута.

Выводы

"В случае назначения, замена генерала Залужного, несомненно, будет служить эффективно. Но устранение человека, такого популярного среди своих солдат и общественности, как генерал, несет в себе политические и военные риски", - пишет The Economist.

По мнению издания, если Зеленский оставит Залужного в должности, то будет выдаваться слабым. Если же уволит, то подорвет доверие к руководству страны. "Как часто в этом конфликте, не бывает легких побед", - подводит итог СМИ.

Читайте также: Этот указ не сделает Украину более сильной. А последствия его будут чрезвычайно негативными, - Порошенко о возможной отставке Залужного

Отставка Залужного

Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) отставка (3150) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+35
А гримером в Квартал не предлагал???
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31.01.2024 10:46
+31
Зачем Генералу СНБО?

Он без пяти минут Президент.
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31.01.2024 10:48
+29
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31.01.2024 10:48
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Правила форума Совет форумчан
А гримером в Квартал не предлагал???
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31.01.2024 10:46 Ответить
Там вже Данілов
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31.01.2024 11:00 Ответить
Да... Асфальт ******* з набитим шашликами ротом, це не державою керувати!
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31.01.2024 15:01 Ответить
Єдиний привід , коли оця малоросла нарцисоїдна істота може пригнути Залужного - на спільному селфі ,щоб воно до нього дотягнулися!
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31.01.2024 11:26 Ответить
що там дружина лабуданова після отруєння?
нам потрібні міцні люди в управлінні, а не ті, що після кожного бенкету до туалету бігають!
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31.01.2024 10:46 Ответить
То была обычная трепотня для создания имиджа.
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31.01.2024 11:01 Ответить
Зачем Генералу СНБО?

Он без пяти минут Президент.
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31.01.2024 10:48 Ответить
все вірно! щеневтіку лишилося менше 2х місяців і на пожиттєве зі скумбрією, ярмаком, татаровим, шаурмою, хламідією та безкутною...

доречі, лещенко вже повернув наших біженців додому?! чи мама рімма з татусем будуть передачки з ізраїлю передавати?
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31.01.2024 10:50 Ответить
А що? - потрібно почекати ці два місяці, поки воно не стане "нелегітимним".
А далі - направити на Київ одну бригаду (є з чого вибрати) - і таргани самі розбіжаться - ніхто їх боронити не буде.
Влада переходить до військової хунти на чолі із Залужним - на період війни.
Так, до речі, було в багатьох країнах (і США, часом підтримували) - і неодноразово приводило країну до благополуччя.
Після війни - нормальні вибори і влада переходить до цивільних.

З.І.
х..ло ж каже, що в нас "хунта" - потрібно його "підтримати"
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31.01.2024 11:16 Ответить
Ви не уявляєте, що таке військова хунта. Працювати за харчі, по 18 годин на добу, ходити до вбиральні за розкладом або дозволом начальника, в інтернетах писати заборонено і таке інше.
І ще - красти менше не стануть.
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31.01.2024 11:45 Ответить
Так, так. Ви ще не кажете що нічні клуби-діскотеки , бари, казіно позачиняють, стендаперів різних до ТЦК заженуть ...Жах! Але треба щось робить для перемоги.
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31.01.2024 12:14 Ответить
Ні, якраз нічні клуби-діскотеки, бари, казіно не позачиняють, вони просто стануть нелегальними і будуть платити тим же генералам.
А щодо щось робити - ви з окопа пишете?
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31.01.2024 14:16 Ответить
Янєлох перетворив усю країну в суцільний окоп, звідки б хто не писав. Але якщо на фронті є поразуміння де свої окопи ,а де ворожі, то в тилу з мешканцями окопу треба ще розібратись...
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31.01.2024 16:28 Ответить
Те, що Зеля - це вирок Україні було зрозуміло ще в 2019.
Щодо відчуття того, що навкруги одні вороги, то нічого дивного. Як по вашому, будуть поводится люди, яких зачинили в країні, взяли на облік як худобу, полюють на них на вулицях, погрожують арештувати рахунки та таке інше? Коли залишають єдину перспективу - фронт, смерть або, що ще гірше - поранення, бо тоді залишившеся життя перетвориться на пекло.
І зразу, який вихід- нормальный рекрутинг і реальні гарантії військовим.
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31.01.2024 16:48 Ответить
Згодна з вами. Те що зараз відбувається - це клоунада , яку треба закінчувати, тобто передати повноту влади від шоуменів військовим, бо коли ж це робити ,як не під час війни. Залужний , як ми бачимо, користується високим авторитетом в громадян, адекватний Головком, який НЕ використовує людожерські жуковські мєтоди, а декому це дуже не до вподоби, бо гальмує виконання оманських планів, а годинник тікає цигель ,цигель, аі-лю-лю, і треба вже вивозити бабло та самим тікати, а армія все ще є і є. Ото ж і робиться владою все через анус, щоб обурити суспільство, а стрелкі перевести на військових- не так воюють....Отаке хітросплетіння від продюсерського центру синів ізраїлєвих обрав " мудрий наріт", хтось мусить розрубати цей гордієв вузол, інакше всі помремо ,навіть ждуни російського миру, їм на росіі зайві рти нідочого.
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31.01.2024 18:02 Ответить
Подивився відповідь "Серой ліси" на твій коментар.
Як закінчуються аргументи, то кричать "лови злодія!"... ой перепрошую - кричать "ви з окопу пишете?"
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31.01.2024 15:14 Ответить
Аргументів в мене наведено достатньо.
Щодо окопів - туди ********** посилати інших людей саме ті, яким окопи яж ніяк не загрожують.
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31.01.2024 16:14 Ответить
Те ,що ви пропонуєте, не посилати нікого в окопи, це як варити жабу на малому полум'ї, щоб не вистрибнула.Потихеньку помаленьку всю армію перемолоти, то нема людей,то є люди нема ***********, то неначасі, то главком не такий, то ще щось...Вам до вподоби оця суцільна клоунада? Ви звідки цей кровавий серіал дивитесь? Може годі вже?
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31.01.2024 16:37 Ответить
Я пропоную, коли виникне бажання послати когось в окопи, підти туди особисто. Або спочатку послати туди рідних людей - сина, доньку, батька, брата, чоловіка. Це відповідь на ваше - годі вже.
А щодо військових - потрібен реальний рекрутинг із реальними гарантіями.
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31.01.2024 16:53 Ответить
Нажаль не 2 місяці. Стаття 108. Конституції України: Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
А цього не станеться оскільки вибори проводити ніхто не буде
Імпічмент, відставка, стан здоров'я чи смерть теж дуже малоймовірні варіанти
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31.01.2024 11:40 Ответить
Вибори !

Інакше це буде .......ць
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31.01.2024 10:48 Ответить
на жаль 73%зелохторат ніде не дівся, вони досі кохають свого Боневтіка...досі вони думають що винен у всіх негараздах Порох .
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31.01.2024 11:21 Ответить
Помиляєтеся , більшість його лохторату біженці в Європі . Він їх хоче повернути, а вони ні )))
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31.01.2024 18:22 Ответить
і тут і там є....але ці люди і зараз звинувачують Пороха, а від боневтіка пісяють і не розуміють скільки горя принесли цим вибіром усім україцям
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31.01.2024 20:09 Ответить
Про план Б торочили ще 2019 року (якщо хто пам'ятає, план А це був план Штайнмаєра (повільне поглинання України)), і виглядає так, що якщо не вигорить з "А", планувалося кинути у кацапську пастку всі найкращі сили ЗСУ, які понесуть величезні втрати, далі кацапи стрімко наступають, після чого на сцену виходить нарік і розводячи руками, розказує Мудрому Наріду, як він цінує життя кожного українця, і змушений для їх врятування підписати все що йому пропонують кацапи. Навіть зречення на користь Януковича. Далі - щасливе життя на віллі в Іспанії.
Перед початком великої війни було все зроблене для зручної для кацапів реалізації плану Б, навіть окружний суд Києва вже прийняв до розгляду позов Януковича про незаконність його усунення. Та тоді не вийшло...
Зараз, з огляду на існуючі ресурси, і Залужний, і західні партнери вважають що ЗСУ для збереження життів мають зосередитись на втриманні фронту. Поки не запрацювали заводи на заході і не зріс потік ******** зброї, у кацапів зараз є вікно можливостей для реалізації плану "Б". Фактично, з того що вже відомо, нарік (ляльководи), вимагають незабезпеченого наступу. Це як вже зрозуміло, має реалізувати новий зговірливий виконавець ролі Головнокомандувача.
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31.01.2024 10:48 Ответить
первісний план Штанмайєра, репрезентований ним рівно вісім років тому, полягав не в "повільному поглинанні України касапами"; а повільне поглинання Україною окупованого касапами ОРДЛО. Це вже в ***** його ревізували в капітуляцію України; і зробив цю підміну печальний мерін.
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31.01.2024 11:07 Ответить
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31.01.2024 10:48 Ответить
Залужний від хабаря відмовився. Zеля нервує та не розуміє.
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31.01.2024 10:49 Ответить
"генерала високо цінують на Заході" - и не только на Западе, это и не дает спокойно спать одному низкорослому, злобному мальчику.
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31.01.2024 10:49 Ответить
Згадалась казка Карла Амадея Гофмана...
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31.01.2024 11:01 Ответить
Пан Залужный, создавайте свою политическую группу единомышленников. И идите в политику. Рано или поздно выборы состоятся, и с клоуном из шапито-95 и его шефом ермачком, можно будет рассчитаться за все что они сделали.
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31.01.2024 10:50 Ответить
кажуть,Буданов відмовився від попередньої пропозиції замінити Залужного..
Якщо Всі почнуть політичну компанію-хто вестиме Війну?(
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31.01.2024 10:56 Ответить
Есть один великий полководец и его начальник штаба на фото справа.
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31.01.2024 10:59 Ответить
Ну, сам Залужный пока упорно отказывается идти в политику. Но перепуганный и гонористый недонаполеон делает все чтобы Залужный туда пошёл.
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31.01.2024 11:05 Ответить
Всі рішення по всім питанням виглядають так, що головна мета, це зламати те, що працює.
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31.01.2024 10:50 Ответить
Зебіл хоче замарати його корупційними скандалами, щоб знизити йому рейтинг довіри серед українців. Падла веде нас до біди. Воно гірше за яніка.
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31.01.2024 10:51 Ответить
"Воно гірше за яніка."

Добрий ранок!
Ще у 2019му всі притомні люди казали це тій наволочі, яка хотіла поржати.
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31.01.2024 11:01 Ответить
Та я пам'ятаю. Він мене жодним чином не розчарував. Справдилось все що я про нього думала. Просто нагадую.
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31.01.2024 11:20 Ответить
**********, то західні ЗМІ теж *******?
І Безугла?
І тг канали Банкової типу Джокера?

а може це ви зескотинки просто *********** і шила і мішку не сховаєш?
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31.01.2024 11:03 Ответить
А відколи це Бутусов порохобот ?
Бо говорить про очевидні для психічно здорової людини речі ?
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31.01.2024 11:23 Ответить
Паулік "бєлава братства", часом не троль поД0ляка?

хоч відбілюй, хоч *********, та всеодно безМозгла дуня мочить головкома. а **пазітівниє бЛОХЕРИ (пеДрови, ляБщєнкі, іхВанови + інша погань) жОПи, розбрискують гівно новини на радість кацапні.
хоча чому на радість, НА ЗАМОВЛЕННЯ!

******* не відступиться від головної мети - розісратися з Заходом, продатися кацапу і зацементувати владу комедійной зєГАНЧІРКИ.
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31.01.2024 11:05 Ответить
****, до чого огидна і потворна ця сциклива зепідарська тварюка. Як же я ненавиджу цього клоунського підра!
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31.01.2024 10:51 Ответить
Зелений пи"дець якийсь, татарова не можна прогнати, незамінний менеджер, а Залужного можна.
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31.01.2024 10:53 Ответить
Нігуя собі - менжує генералами як пішаками
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31.01.2024 10:53 Ответить
О, то напевно буде головним командувачем той мордатий та лисий
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31.01.2024 10:54 Ответить
хтів би запропонувати недонаполеону посаду прибиральника, але ж відмовиться...
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31.01.2024 10:54 Ответить
Падлюка! Так принижувати бойового генерала може дуже кончена істота.

Слава Генералу Залужному! Сподіваюсь, що він все витримає та не застрелиться від такого сорому, яке влаштували йому кавеенщікі.
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31.01.2024 10:54 Ответить
спроба приниження не приниження
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31.01.2024 10:58 Ответить
Прізвище Залужний для України зараз - святе! А його вже кілька місяців усілякі шавкі з ОПи тільки і *********.
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31.01.2024 11:07 Ответить
напевно досить скоро КВНщик чи сполучення 95 буде таким самим лайливим словом, як в Америці клоун.
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31.01.2024 11:04 Ответить
обісцяний клоун не може принизити бойового Генерала.

це все одно шо вважати ніби якийсь вуличний кабиздох який біжить за вами, всераючись від свого дхявкіту - якось принижує вашу гідність.
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31.01.2024 11:05 Ответить
Саме жахливе те, що цей кабиздох може звільнити бойового Генерала та призначити на його місце будь-кого.
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31.01.2024 11:09 Ответить
Цікаво, а безмозглій буратінка пропонував цю посаду? Вона ж має у кишені цілу низку "переможних" планів.
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31.01.2024 10:56 Ответить
У безмозглої, на думку боневтіка, дуже високий рівень інтелекту, який військові не зрозуміють і не оцінять.
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31.01.2024 11:12 Ответить
Щось мені підказує, що рівень інтелекту у них обох однаковий...
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01.02.2024 15:29 Ответить
https://t.me/s/irynagerashchenko Ірина Геращенко , про те, що писали провідні сітові ЗМІ вчора:
"Вслід за Financial Times новину про можливе звільнення Генерала Залужного підхопили й інші західні ЗМІ.
«Останній виклик України: Напруженість серед вищих лідерів»; «Ворожнеча між президентом України та головнокомандувачем армії кипить. Валерія Залужного збираються звільнити?» - З такими заголовками вийшли статті на The New York Times та The Economist".

"...будь-який крок зі зміни генерала сприймається (суспільством) як чисто політичний, а не військово необхідний; пан Зеленський може зіткнутися з негативною реакцією не тільки серед опозиційних політиків, але й громадськості, яка, як показують опитування, дуже високо цінує генерала Залужного" - пише NYT.

Перші шпальта світових ЗМІ - FT, ВВС, The Economist, NYT - знову про Україну. Правда, не так, як нам зараз потрібно, бо там про розкол, а не про єдність... Й зовсім не так, як хотілося б Банковій. Не той портрет. На фото- не Зеленський. Залужний. З компліментарними словами про Головнокомандуючого і про кризу довіри ОП до генерала, який має набагато більшу підтримку і любов українців, ніж сам президент.

Ці статті наближають розвʼязку і кадрові рішення. Хоч для президента було б правильніше позбутися тих, хто тримав його в теплій ванні швидкої перемоги і накручує на ненависть до всіх навколо- проти опозиції, Порошенка, Залужного, союзників, військових, хто там ще погані ? А да, всі погані, окрім 5-6 менеджерів , старших радників і позитивних блогерів.

********
Короче, відкривайте її телеграм за ссиллю, і читайте її враження від огляду світових ЗМІ.
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31.01.2024 10:57 Ответить
А с Даниловым что. Под зад?
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31.01.2024 11:00 Ответить
Та може їх багато там, цих радників?
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31.01.2024 11:03 Ответить
Зезедент уявив себе безсмертним, як Дункан Маклаут? Нехай проконсультується у яника, той теж так думав)
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31.01.2024 11:03 Ответить
Пи**уны. У нароту хватило смелости только на вялого овоща.
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31.01.2024 11:14 Ответить
А що Яник ? Прожив цікаве життя. Два рази відсидів у молодості. Був керівником автобази, головою області, прем*єром, президентом. Накрав вагон і маленький возик грошей.

Ну перелякався трохи у 2014 р.
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31.01.2024 15:31 Ответить
Ну якщо у нас ОПа керує Генштабом таГлавкоматом то про що можна казати. Єрмак ти часом у рашистської ********* воєнну академію генерального штабу імені климента ворошилова не закінчував? Ну ти ж диви який слюсар багатоверстатник і у справах МЗС він розбирається і у справах Кабміну і у парламенті він верховодить, а зараз вже у воєноначальники намилився? А у Буданова хоч совість є, правильно відмовився, не потягне пацан. З його біографї я так зрозумів що він тільки військове училище і закінчив (академій не закінчував і не кім окрім диверсантів не командував) лише зараз пішов заочно в універ вчитися на цивільного управлінця. Хто за нього командувати військовими зʼєднаннями та обʼєднаннями буде? Невже Єрмак? Чи може шіфер з Подоляком? Може люсіка наняти?
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31.01.2024 11:04 Ответить
Так Зє Буданова за те і пропонує, бо треба щоб справи на фронтах йшли якомога гірше.Мета - здати країну без армії, та по максимуму без населення, якщо подивитесь що робить Херпіду, то жодних сумнівів не буде в цьому, це стосується не тільки військової сфери, а також економіки, соціальної сфери, та взагалі всього, відбувається " ускорєнная распродажа" країни, треба встигнути натрамбувати літаки баблом, відкрити аеропорт і гуд бай страна лохів.
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31.01.2024 12:30 Ответить
Битва щодо майбутнього генерала Залужного навряд чи збільшить імовірність поновлення військової підтримки, адже генерала високо цінують на Заході так от у чому річ, зменшення підтримки Заходу команда Зеленського вже досягла, тепер її мета - повне припинення..., доведіть мені, що це точно призведе до перемоги України у війні..., не розумію, яка ще страшна небезпека повинна постати перед країною, щоб ми перестали бути пылающим балаганом, в котором группы клоунов сражаются за власть, забыв про пожарный вентиль...
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31.01.2024 11:05 Ответить
серйозну підготовку до війни треба було починати ще влітку 2021, СБУ знало, що готується росією вторгнення, бо Україна аж кишіла різними шпіонами, їх стало настільки багато, що неможливо було не помітити за пів року. Загальну мобілізацію треба було проводити відразу після великого вторгнення. Зеленський все просрав, винним хоче 'назначити' Залужного, але авторитет генерала заважає, бо люди все одно в усіх пройобах вважають і вважатимуть винним президента. Зеленському треба змиритися, бо він з Єрмаком винен більше за усіх в цій жахливій ситуації.
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31.01.2024 11:07 Ответить
А як не відмовитись ,коли цю посаду за часів овоща займала.....геніколог Богатирьова???
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31.01.2024 11:07 Ответить
Ну це дійсно так, тому що в нього ж лікарської освіти не має. На цю по саду овальна добре підійде, всерівно у дорадчому органі нічого робити не треба.
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31.01.2024 11:18 Ответить
можливо вже час говорити про відставку Зеленського, чи ще не на часі?
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31.01.2024 11:08 Ответить
Здається ЗЕдовбо(ОЙ)би вирішили пограти в "квача" у трансформаторній будці...
Ну-ну...))
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31.01.2024 11:10 Ответить
"...підозр з боку Офісу президента щодо політичних амбіцій генерала"

я правильно розумію: поки залужний хоча би щось пробує, щоб виграти війну, то зеленський тільки переживає, як би не втратити доступ до головного корита і владу?
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31.01.2024 11:14 Ответить
Єслі ні фейк то, чоловік все граєт на сцені. Тікі держава,ето уже далеко ні сцена 95 квартала.
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31.01.2024 11:15 Ответить
Может быть здесь ответы на все вопросы?
https://www.youtube.com/watch?v=9Hbq6a9d6eE Мышиная возня вокруг Залужного
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31.01.2024 11:19 Ответить
Ночами не сплять, а мріють позбавитися Залужного. У цьому їх мрії ідентичні мріям *****! Мотлох головою не думає !
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31.01.2024 11:19 Ответить
..і чого Зєльда париться?
адже за пару місяців у неї буде можливість реАльно виконати бодай одну свою обісцянку - піти на один прездобольний термін, може хоч її виконає?.. с.ка..
чи сцить йти на "перший" у зону після "першого" на Банковій?
- така собі розшифровка назви телеканалізації 1+1
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31.01.2024 11:19 Ответить
Мое військовим час створювать свою політичну силу? "Вбивчу хунту добра"? Партквиток ---автомат, партійний внесок --- мертвий москаль, партячєйка --- окоп? Бо здадуть нас зєлікі ,як бомж стєклотару....
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31.01.2024 11:24 Ответить
Выкторе, постав на клаву українські літери Є, Ї, Ґ.
А також позабирай nigapcькі ЫЭ і маmь його твйордий знак.
Чи твої куратори з гебні не дають на те грошей?
Всьйо для фронта, всьйо для пабєди!

Для недалеких. Радити хунту (хоч як би кому не хотілось) може тільки відвертий лютий ворог України.
Саме такий план хуůла -- щоб влада втратила легітимність і далі допомогу Заходу.
Саме на це не покладаючи рук працює гебешний агент на пс. Козирь --- єрмак.
І зе-підар, як сліпе дурне теля, йде в тому напрямку.
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31.01.2024 19:53 Ответить
Спробою звільнити Головнокомандувача ЗСУ ген. В. Залужного зе-підар і опа єрмака підпишуть собі вирок.

Далі для цього кодла хороших варіантів не буде, оскільки війна передбачається довга.

Будь-які наступні проůo6u за іншого главка будуть зазнавати нищівної критики.

Спроба порішати по бистрому, як воно звикло, означає досягнення цілей методами pyzkix nigapів --- тобто м'ясом --- викличе загальний опір суспільства і зіллє опу єрмака, як воду в унітазі.

ДУМАЙ-ТЕ, виродки з опи.
Якщо є ще чим.
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31.01.2024 11:28 Ответить
Блін ... Іноземні видання краще поінформовані ніж наші.
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31.01.2024 11:31 Ответить
пора гнати це зешобло, бо здадуть Україну повністю
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31.01.2024 11:37 Ответить
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31.01.2024 12:14 Ответить
А ветеринар данилов, міг бути і у помічниках/радниках/консультантах… в ОПУ у когось, бо,сам то він, нічого робити не уміє, тому і навчатиме, як це, ЩОСЬ, не робити…
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31.01.2024 12:32 Ответить
..я скажу,одно-Залужный на своем месте..
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31.01.2024 13:52 Ответить
Ой розірветься наш найвеличніший на такій розтяжці, трісне десь поміж яйцями рєзнікова...
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31.01.2024 13:55 Ответить
Березовый сок
Уявіть собі ситуацію!
Протягом 4.5 років був єдиний сценарій.
Викликають ще в 2019 році в офіс членів «незалежної» НКРЕКП, яким по закону ще працювати і працювати - напишіть заяву! Написали.
Викликають премʼєра-самокатчика який формально до офісу взагалі немає жодного відношення - напиши заяву! Написав.
Викликають його міністрів-клоунів - напишіть заяви. Написали.
Потім викликали багатьох міністрів та повторювали цей фокус.
Викликають «народних» депутатів і пропонували те ж саме - писали як зайчики.
Викликають Голову «незалежного» Антимонопольного комітету - напиши заяву. Написала.
Викликають Голову Фонду держмайна, який повністю підпорядкований Кабміну - напиши заяву. Написав звісно.
І таких прикрих «випадковостей» - безліч за ці роки.

А тут чи не вперше викликають Людину і кажуть - напиши заяву.
А Людина не пише і каже - ви маєте право, звільняйте та беріть відповідальність на себе.
Сценарій пішов не туди - чого навіть ніхто схоже не очікував.
Пауза. Яка в такий ситуації несе величезні загрози.
Розвʼязка сюжету безумовно буде.
Чекаємо та переживаємо - і за дітей, і за себе, і за країну.

А були би ті перші «пластилінові» з яйцями та діяли би в рамках Конституції, закону та своїх повноважень - і по іншому би ситуація розвивалася, і країна була би іншою.

А тут вже всі почали розуміти що вкрай потрібен якийсь «уряд народної довіри».
А про довіру до кого мова йде?! Чи до чого?!
До «пластиліну»?!
До «вождя» та його команди з 4-5 довірених осіб?!
Чи все ж таки довіру до стійкості, порядності, професіоналізму, позиції, патріотизму та інших чеснот, які точно зараз не в моді на жаль?!
Бо це ж все абсолютно різні речі!
До речі , ніякі 5-6 осіб управління такою країною не потягнуть - це міф!
Країною мають управляти Конституція, Закон та Інституції!
Потужні, компетентн, послідовні та стійкі ІНСТИТУЦІЇ!

Слава Україні! Гарного всім дня! (с) Олексій Кучеренко, народний депутат України
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31.01.2024 14:57 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B0+%D1%8F+%D0%B4%D0%B0%D0%BC+%D0%B2%D0%B0%D0%BC+%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%9B%D0%A3%D0%9C&source=lmns&bih=910&biw=393&client=ms-android-xiaomi&prmd=visnbmtz&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwiL8LTh_IiEAxUwh_0HHRjfA4gQ0pQJKAB6BAgAEAc#fpstate=ive&vld=cid:4d7d355f,vid:5CPIzVqYHXA,st:0 Я ДАМ ВАМ ПАРАБЕЛЛУМ... !)
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01.02.2024 03:22 Ответить
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01.02.2024 03:24 Ответить
 
 