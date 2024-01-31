Зеленский предложил Залужному должность секретаря СНБО. Тот отказался, - The Economist

Президент Владимир Зеленский сообщил генералу Валерию Залужному о предстоящей отставке с должности главнокомандующего ВСУ и предложил ему должность секретаря СНБО. Тот отверг это предложение.

Об этом пишет издание The Economist, сообщает Цензор.НЕТ.

Оно отмечает, что планы отставки Залужного обсуждаются не впервые. Но сейчас эти разговоры звучат "наиболее убедительно".

Когда и как стало известно о возможной отставке Залужного

Понедельник, 29 января, начался с утечки от народных депутатов информации о "пакете документов" относительно отставки Залужного. Эту информацию подтвердили в Генштабе. Вечером, как отмечает The Economist, состоялась встреча, на которой президент проинформировал генерала о планах отправить его в отставку.

"Залужному была предложена другая роль - секретаря Совета национальной безопасности. Он отказался", - говорится в публикации.

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Офис президента и Минобороны отрицали отставку. Но это не решило проблему "дисфункциональных отношений между президентом и генералом и подозрений со стороны Офиса президента по поводу политических амбиций генерала", - пишет The Economist.

Кандидаты на должность Залужного

Это СМИ, вслед за другими, называет двух возможных кандидатов на должность Залужного: руководителя ГУР Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

По данным издания, Буданов отказался от должности. При этом The Economist цитирует коллегу Буданова, который сказал, что у того на самом деле нет возможности отказаться: "Это не вы принимаете такие решения", - сказал представитель ГУ.

Глава ГУР Кирилл Буданов с супругой Марианной. По данным СМИ, Буданов не хочет быть преемником Залужного

Как возможная отставка Залужного повлияет на ход войны?

The Economist отмечает, что слухи об отставке Залужного появились в критический момент: летнее контрнаступление Украины провалилось, а государство находится в неопределенности относительно того, какой будет дальнейшая военная поддержка со стороны западных партнеров. Украинские военные на фронте жалуются на нехватку боеприпасов, россияне же тратят по меньшей мере в пять раз больше снарядов, чем украинцы.

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"Битва по поводу будущего генерала Залужного вряд ли увеличит вероятность возобновления военной поддержки, поскольку генерала высоко ценят на Западе", - пишет The Economist.

Министр обороны Умеров и главнокомандующий ВСУ Залужный

Залужный – культовая фигура

Издание напоминает, что оборона Киева и северо-востока Украины в начале войны сделала Залужного "культовой фигурой". Опросы показывают, что он популярнее президента, и это, по мнению издания, создало напряжение между ним и Зеленским.

The Economist пишет, что смена военачальника во время войны - не такая уж редкость. Во время Корейской войны президент США Гарри Трумэн уволил Дугласа Макартура. Барак Обама уволил Стэнли МакКристала с должности главнокомандующего в Афганистане, а также отправил в отставку в этой стране Дэвида Маккирнана, пробывшего в должности всего 11 месяцев.

"Генералы часто являются героическими и яркими фигурами, которые затмевают своих политических властителей или успехом на поле боя, или самопиаром... Это порождает зависть и обиду", - говорится в публикации.

Рейтинги Залужного выше рейтинга президента Зеленского

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Издание усматривает схожие мотивы и в решении Зеленского об увольнении Залужного. Впрочем, отмечает оно, президент и генерал также имеют разногласия по военным вопросам. Залужный публично оказывал давление на Зеленского относительно проведения широкомасштабной мобилизации. Президент сопротивлялся, понимая, что это решение будет непопулярным. Также между ОП и Генштабом шли ожесточенные споры по военной стратегии - в частности, по обороне Бахмута.

Выводы

"В случае назначения, замена генерала Залужного, несомненно, будет служить эффективно. Но устранение человека, такого популярного среди своих солдат и общественности, как генерал, несет в себе политические и военные риски", - пишет The Economist.

По мнению издания, если Зеленский оставит Залужного в должности, то будет выдаваться слабым. Если же уволит, то подорвет доверие к руководству страны. "Как часто в этом конфликте, не бывает легких побед", - подводит итог СМИ.

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Отставка Залужного

Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности.