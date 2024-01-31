Зеленский предложил Залужному должность секретаря СНБО. Тот отказался, - The Economist
Президент Владимир Зеленский сообщил генералу Валерию Залужному о предстоящей отставке с должности главнокомандующего ВСУ и предложил ему должность секретаря СНБО. Тот отверг это предложение.
Об этом пишет издание The Economist, сообщает Цензор.НЕТ.
Оно отмечает, что планы отставки Залужного обсуждаются не впервые. Но сейчас эти разговоры звучат "наиболее убедительно".
Когда и как стало известно о возможной отставке Залужного
Понедельник, 29 января, начался с утечки от народных депутатов информации о "пакете документов" относительно отставки Залужного. Эту информацию подтвердили в Генштабе. Вечером, как отмечает The Economist, состоялась встреча, на которой президент проинформировал генерала о планах отправить его в отставку.
"Залужному была предложена другая роль - секретаря Совета национальной безопасности. Он отказался", - говорится в публикации.
Офис президента и Минобороны отрицали отставку. Но это не решило проблему "дисфункциональных отношений между президентом и генералом и подозрений со стороны Офиса президента по поводу политических амбиций генерала", - пишет The Economist.
Кандидаты на должность Залужного
Это СМИ, вслед за другими, называет двух возможных кандидатов на должность Залужного: руководителя ГУР Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
По данным издания, Буданов отказался от должности. При этом The Economist цитирует коллегу Буданова, который сказал, что у того на самом деле нет возможности отказаться: "Это не вы принимаете такие решения", - сказал представитель ГУ.
Как возможная отставка Залужного повлияет на ход войны?
The Economist отмечает, что слухи об отставке Залужного появились в критический момент: летнее контрнаступление Украины провалилось, а государство находится в неопределенности относительно того, какой будет дальнейшая военная поддержка со стороны западных партнеров. Украинские военные на фронте жалуются на нехватку боеприпасов, россияне же тратят по меньшей мере в пять раз больше снарядов, чем украинцы.
"Битва по поводу будущего генерала Залужного вряд ли увеличит вероятность возобновления военной поддержки, поскольку генерала высоко ценят на Западе", - пишет The Economist.
Залужный – культовая фигура
Издание напоминает, что оборона Киева и северо-востока Украины в начале войны сделала Залужного "культовой фигурой". Опросы показывают, что он популярнее президента, и это, по мнению издания, создало напряжение между ним и Зеленским.
The Economist пишет, что смена военачальника во время войны - не такая уж редкость. Во время Корейской войны президент США Гарри Трумэн уволил Дугласа Макартура. Барак Обама уволил Стэнли МакКристала с должности главнокомандующего в Афганистане, а также отправил в отставку в этой стране Дэвида Маккирнана, пробывшего в должности всего 11 месяцев.
"Генералы часто являются героическими и яркими фигурами, которые затмевают своих политических властителей или успехом на поле боя, или самопиаром... Это порождает зависть и обиду", - говорится в публикации.
Издание усматривает схожие мотивы и в решении Зеленского об увольнении Залужного. Впрочем, отмечает оно, президент и генерал также имеют разногласия по военным вопросам. Залужный публично оказывал давление на Зеленского относительно проведения широкомасштабной мобилизации. Президент сопротивлялся, понимая, что это решение будет непопулярным. Также между ОП и Генштабом шли ожесточенные споры по военной стратегии - в частности, по обороне Бахмута.
Выводы
"В случае назначения, замена генерала Залужного, несомненно, будет служить эффективно. Но устранение человека, такого популярного среди своих солдат и общественности, как генерал, несет в себе политические и военные риски", - пишет The Economist.
По мнению издания, если Зеленский оставит Залужного в должности, то будет выдаваться слабым. Если же уволит, то подорвет доверие к руководству страны. "Как часто в этом конфликте, не бывает легких побед", - подводит итог СМИ.
Отставка Залужного
Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности.
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нам потрібні міцні люди в управлінні, а не ті, що після кожного бенкету до туалету бігають!
Он без пяти минут Президент.
доречі, лещенко вже повернув наших біженців додому?! чи мама рімма з татусем будуть передачки з ізраїлю передавати?
А далі - направити на Київ одну бригаду (є з чого вибрати) - і таргани самі розбіжаться - ніхто їх боронити не буде.
Влада переходить до військової хунти на чолі із Залужним - на період війни.
Так, до речі, було в багатьох країнах (і США, часом підтримували) - і неодноразово приводило країну до благополуччя.
Після війни - нормальні вибори і влада переходить до цивільних.
З.І.
х..ло ж каже, що в нас "хунта" - потрібно його "підтримати"
І ще - красти менше не стануть.
А щодо щось робити - ви з окопа пишете?
Щодо відчуття того, що навкруги одні вороги, то нічого дивного. Як по вашому, будуть поводится люди, яких зачинили в країні, взяли на облік як худобу, полюють на них на вулицях, погрожують арештувати рахунки та таке інше? Коли залишають єдину перспективу - фронт, смерть або, що ще гірше - поранення, бо тоді залишившеся життя перетвориться на пекло.
І зразу, який вихід- нормальный рекрутинг і реальні гарантії військовим.
Як закінчуються аргументи, то кричать "лови злодія!"... ой перепрошую - кричать "ви з окопу пишете?"
Щодо окопів - туди ********** посилати інших людей саме ті, яким окопи яж ніяк не загрожують.
А щодо військових - потрібен реальний рекрутинг із реальними гарантіями.
А цього не станеться оскільки вибори проводити ніхто не буде
Імпічмент, відставка, стан здоров'я чи смерть теж дуже малоймовірні варіанти
Інакше це буде .......ць
Перед початком великої війни було все зроблене для зручної для кацапів реалізації плану Б, навіть окружний суд Києва вже прийняв до розгляду позов Януковича про незаконність його усунення. Та тоді не вийшло...
Зараз, з огляду на існуючі ресурси, і Залужний, і західні партнери вважають що ЗСУ для збереження життів мають зосередитись на втриманні фронту. Поки не запрацювали заводи на заході і не зріс потік ******** зброї, у кацапів зараз є вікно можливостей для реалізації плану "Б". Фактично, з того що вже відомо, нарік (ляльководи), вимагають незабезпеченого наступу. Це як вже зрозуміло, має реалізувати новий зговірливий виконавець ролі Головнокомандувача.
Якщо Всі почнуть політичну компанію-хто вестиме Війну?(
Добрий ранок!
Ще у 2019му всі притомні люди казали це тій наволочі, яка хотіла поржати.
І Безугла?
І тг канали Банкової типу Джокера?
а може це ви зескотинки просто *********** і шила і мішку не сховаєш?
Бо говорить про очевидні для психічно здорової людини речі ?
0ляка?
хоч відбілюй, хоч *********, та всеодно безМозгла дуня мочить головкома. а **пазітівниє бЛОХЕРИ (пеДрови, ляБщєнкі, іхВанови + інша погань) жОПи, розбрискують гівно новини на радість кацапні.
хоча чому на радість, НА ЗАМОВЛЕННЯ!
******* не відступиться від головної мети - розісратися з Заходом, продатися кацапу і зацементувати владу комедійной зєГАНЧІРКИ.
Слава Генералу Залужному! Сподіваюсь, що він все витримає та не застрелиться від такого сорому, яке влаштували йому кавеенщікі.
це все одно шо вважати ніби якийсь вуличний кабиздох який біжить за вами, всераючись від свого дхявкіту - якось принижує вашу гідність.
"Вслід за Financial Times новину про можливе звільнення Генерала Залужного підхопили й інші західні ЗМІ.
«Останній виклик України: Напруженість серед вищих лідерів»; «Ворожнеча між президентом України та головнокомандувачем армії кипить. Валерія Залужного збираються звільнити?» - З такими заголовками вийшли статті на The New York Times та The Economist".
"...будь-який крок зі зміни генерала сприймається (суспільством) як чисто політичний, а не військово необхідний; пан Зеленський може зіткнутися з негативною реакцією не тільки серед опозиційних політиків, але й громадськості, яка, як показують опитування, дуже високо цінує генерала Залужного" - пише NYT.
Перші шпальта світових ЗМІ - FT, ВВС, The Economist, NYT - знову про Україну. Правда, не так, як нам зараз потрібно, бо там про розкол, а не про єдність... Й зовсім не так, як хотілося б Банковій. Не той портрет. На фото- не Зеленський. Залужний. З компліментарними словами про Головнокомандуючого і про кризу довіри ОП до генерала, який має набагато більшу підтримку і любов українців, ніж сам президент.
Ці статті наближають розвʼязку і кадрові рішення. Хоч для президента було б правильніше позбутися тих, хто тримав його в теплій ванні швидкої перемоги і накручує на ненависть до всіх навколо- проти опозиції, Порошенка, Залужного, союзників, військових, хто там ще погані ? А да, всі погані, окрім 5-6 менеджерів , старших радників і позитивних блогерів.
********
Короче, відкривайте її телеграм за ссиллю, і читайте її враження від огляду світових ЗМІ.
Ну перелякався трохи у 2014 р.
Ну-ну...))
я правильно розумію: поки залужний хоча би щось пробує, щоб виграти війну, то зеленський тільки переживає, як би не втратити доступ до головного корита і владу?
https://www.youtube.com/watch?v=9Hbq6a9d6eE Мышиная возня вокруг Залужного
адже за пару місяців у неї буде можливість реАльно виконати бодай одну свою обісцянку - піти на один прездобольний термін, може хоч її виконає?.. с.ка..
чи сцить йти на "перший" у зону після "першого" на Банковій?
- така собі розшифровка назви телеканалізації 1+1
А також позабирай nigapcькі ЫЭ і маmь його твйордий знак.
Чи твої куратори з гебні не дають на те грошей?
Всьйо для фронта, всьйо для пабєди!
Для недалеких. Радити хунту (хоч як би кому не хотілось) може тільки відвертий лютий ворог України.
Саме такий план хуůла -- щоб влада втратила легітимність і далі допомогу Заходу.
Саме на це не покладаючи рук працює гебешний агент на пс. Козирь --- єрмак.
І зе-підар, як сліпе дурне теля, йде в тому напрямку.
Далі для цього кодла хороших варіантів не буде, оскільки війна передбачається довга.
Будь-які наступні проůo6u за іншого главка будуть зазнавати нищівної критики.
Спроба порішати по бистрому, як воно звикло, означає досягнення цілей методами pyzkix nigapів --- тобто м'ясом --- викличе загальний опір суспільства і зіллє опу єрмака, як воду в унітазі.
ДУМАЙ-ТЕ, виродки з опи.
Якщо є ще чим.
Уявіть собі ситуацію!
Протягом 4.5 років був єдиний сценарій.
Викликають ще в 2019 році в офіс членів «незалежної» НКРЕКП, яким по закону ще працювати і працювати - напишіть заяву! Написали.
Викликають премʼєра-самокатчика який формально до офісу взагалі немає жодного відношення - напиши заяву! Написав.
Викликають його міністрів-клоунів - напишіть заяви. Написали.
Потім викликали багатьох міністрів та повторювали цей фокус.
Викликають «народних» депутатів і пропонували те ж саме - писали як зайчики.
Викликають Голову «незалежного» Антимонопольного комітету - напиши заяву. Написала.
Викликають Голову Фонду держмайна, який повністю підпорядкований Кабміну - напиши заяву. Написав звісно.
І таких прикрих «випадковостей» - безліч за ці роки.
А тут чи не вперше викликають Людину і кажуть - напиши заяву.
А Людина не пише і каже - ви маєте право, звільняйте та беріть відповідальність на себе.
Сценарій пішов не туди - чого навіть ніхто схоже не очікував.
Пауза. Яка в такий ситуації несе величезні загрози.
Розвʼязка сюжету безумовно буде.
Чекаємо та переживаємо - і за дітей, і за себе, і за країну.
А були би ті перші «пластилінові» з яйцями та діяли би в рамках Конституції, закону та своїх повноважень - і по іншому би ситуація розвивалася, і країна була би іншою.
А тут вже всі почали розуміти що вкрай потрібен якийсь «уряд народної довіри».
А про довіру до кого мова йде?! Чи до чого?!
До «пластиліну»?!
До «вождя» та його команди з 4-5 довірених осіб?!
Чи все ж таки довіру до стійкості, порядності, професіоналізму, позиції, патріотизму та інших чеснот, які точно зараз не в моді на жаль?!
Бо це ж все абсолютно різні речі!
До речі , ніякі 5-6 осіб управління такою країною не потягнуть - це міф!
Країною мають управляти Конституція, Закон та Інституції!
Потужні, компетентн, послідовні та стійкі ІНСТИТУЦІЇ!
Слава Україні! Гарного всім дня! (с) Олексій Кучеренко, народний депутат України