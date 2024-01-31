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Новини Політика України
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Зеленський (17537) відставка (1214) Залужний (636)

Зеленський запропонував Залужному посаду секретаря РНБО. Той відмовився, - The Economist

Новини Цензор.НЕТ Політика України

валерій,залужний

Президент Володимир Зеленський повідомив генерала Валерія Залужного про майбутню відставку з посади головнокомандувача ЗСУ та запропонував йому посаду секретаря РНБО. Той відкинув цю пропозицію.

Про це пише видання The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ.

Воно зазначає, що плани відставки Залужного обговорюються не вперше. Але зараз ці розмови звучать "найбільш переконливо".

Коли та як стало відомо про можливу відставку Залужного

Понеділок, 29 січня, почався з витоку від народних депутатів інформації про "пакет документів" щодо відставки Залужного. Цю інформацію підтвердили в Генштабі. А ввечері, як зазначає The Economist, відбулася зустріч, на якій президент поінформував генерала про плани відправити його у відставку.

"Пану Залужному запропонували іншу роль: секретаря Ради національної безпеки. Він відмовився", - йдеться в публікації.

Читайте: Зеленський, Залужний та Умєров у понеділок зустрічалися на Банковій щодо відставки головнокомандувача ЗСУ. Єрмака не було, - ВВС

Офіс президента та Міноборони заперечили відставку. Але це не вирішило проблему "дисфункційних взаємин між президентом та генералом та підозр з боку Офісу президента щодо політичних амбіцій генерала", - пише The Economist.

Кандидати на посаду Залужного

Це ЗМІ, слідом за іншими, називає двох можливих кандидатів на посаду Залужного: очільника ГУР Кирила Буданова та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

За даними видання, Буданов відмовився від посади. При цьому The Economist цитує колегу Буданова, який сказав, що той насправді не має можливості відмовитися: "Це не ви приймаєте такі рішення", - сказав представник ГУ.

Кирило Буданов та дружина
Очільник ГУР Кирило Буданов з дружиною Маріанною. За даними ЗМІ, Буданов не хоче бути наступником Залужного

Як можлива відставка Залужного вплине на хід війни?

The Economist зазначає, що чутки про відставку Залужного з’явилися у критичний момент: літній контрнаступ України провалився, а держава перебуває в невизначеності щодо того, якою саме буде подальша військова підтримка з боку західних партнерів. Українські військові на фронті скаржаться на нестачу боєприпасів, росіяни ж витрачають щонайменше вп’ятеро більше снарядів, ніж українці.

Також читайте: Зеленський все ж таки відправить у відставку Залужного, - Financial Times

"Битва щодо майбутнього генерала Залужного навряд чи збільшить імовірність поновлення військової підтримки, адже генерала високо цінують на Заході", - пише The Economist.

Умєров та Буданов
Міністр оборони Умєров та головнокомандувач ЗСУ Залужний

Залужний - культова фігура

Видання нагадує, що оборона Києва та північного сходу України на початку війни зробила Залужного "культовою фігурою". Опитування показують, що він популярніший за президента, і це, на думку видання, створило напругу між ним та Зеленським.

The Economist пише, що зміна воєначальника під час війни - не така вже й рідкість. Під час Корейської війни президент США Гаррі Трумена звільнив Дугласа Макартура. Барак Обама звільнив Стенлі МакКрістала з посади головнокомандувача в Афганістані, а також відправив у відставку в цій країні Девіда Маккірнана, який пробув на посаді ліше 11 місяців.

"Генерали часто є героїчними та яскравими фігурами, які затьмарюють своїх політичних володарів чи успіхом на полі бою, чи самопіаром... Це породжує заздрість і образу", - йдеться в публікації.

Залужний
Рейтинги Залужного вищі за рейтинги президента Зеленського

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відставка Залужного - шанс на план 2024. У нього проблеми з алкоголем, - "слуга народу" Безугла

Видання вбачає схожі мотиви і в рішенні Зеленського щодо звільнення Залужного. Втім, зауважує, що президент і генерал також мають розбіжності з військових питань. Залужний публічно тиснув на Зеленського щодо проведення широкомасштабної мобілізації. Президент опирався, розуміючи, що це рішення буде непопулярним. Також між ОП та Генштабом точилися запеклі суперечки щодо військової стратегії - зокрема, щодо оборони Бахмуту.

Висновки

"В разі призначення заміна генерала Залужного, безсумнівно, служитиме ефективно. Але усунення людини, такої популярної серед своїх солдатів і громадськості, як генерал, несе в собі політичні та військові ризики", - пише The Economist.

На думку видання, якщо Зеленський залишить Залужного на посаді, то видаватиметься слабким. Якщо ж звільнить, то підірве довіру до керівництва країни. "Як часто в цьому конфлікті, не буває легких перемог", - підбиває підсумок ЗМІ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цей указ не зробить Україну сильнішою. А наслідки його будуть надзвичайно негативними, - Порошенко про можливе звільнення Залужного

Відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+35
А гримером в Квартал не предлагал???
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31.01.2024 10:46
+31
Зачем Генералу СНБО?

Он без пяти минут Президент.
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31.01.2024 10:48
+29
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31.01.2024 10:48
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А гримером в Квартал не предлагал???
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31.01.2024 10:46 Відповісти
Там вже Данілов
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31.01.2024 11:00 Відповісти
Да... Асфальт ******* з набитим шашликами ротом, це не державою керувати!
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31.01.2024 15:01 Відповісти
Єдиний привід , коли оця малоросла нарцисоїдна істота може пригнути Залужного - на спільному селфі ,щоб воно до нього дотягнулися!
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31.01.2024 11:26 Відповісти
що там дружина лабуданова після отруєння?
нам потрібні міцні люди в управлінні, а не ті, що після кожного бенкету до туалету бігають!
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31.01.2024 10:46 Відповісти
То была обычная трепотня для создания имиджа.
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31.01.2024 11:01 Відповісти
Зачем Генералу СНБО?

Он без пяти минут Президент.
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31.01.2024 10:48 Відповісти
все вірно! щеневтіку лишилося менше 2х місяців і на пожиттєве зі скумбрією, ярмаком, татаровим, шаурмою, хламідією та безкутною...

доречі, лещенко вже повернув наших біженців додому?! чи мама рімма з татусем будуть передачки з ізраїлю передавати?
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31.01.2024 10:50 Відповісти
А що? - потрібно почекати ці два місяці, поки воно не стане "нелегітимним".
А далі - направити на Київ одну бригаду (є з чого вибрати) - і таргани самі розбіжаться - ніхто їх боронити не буде.
Влада переходить до військової хунти на чолі із Залужним - на період війни.
Так, до речі, було в багатьох країнах (і США, часом підтримували) - і неодноразово приводило країну до благополуччя.
Після війни - нормальні вибори і влада переходить до цивільних.

З.І.
х..ло ж каже, що в нас "хунта" - потрібно його "підтримати"
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31.01.2024 11:16 Відповісти
Ви не уявляєте, що таке військова хунта. Працювати за харчі, по 18 годин на добу, ходити до вбиральні за розкладом або дозволом начальника, в інтернетах писати заборонено і таке інше.
І ще - красти менше не стануть.
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31.01.2024 11:45 Відповісти
Так, так. Ви ще не кажете що нічні клуби-діскотеки , бари, казіно позачиняють, стендаперів різних до ТЦК заженуть ...Жах! Але треба щось робить для перемоги.
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31.01.2024 12:14 Відповісти
Ні, якраз нічні клуби-діскотеки, бари, казіно не позачиняють, вони просто стануть нелегальними і будуть платити тим же генералам.
А щодо щось робити - ви з окопа пишете?
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31.01.2024 14:16 Відповісти
Янєлох перетворив усю країну в суцільний окоп, звідки б хто не писав. Але якщо на фронті є поразуміння де свої окопи ,а де ворожі, то в тилу з мешканцями окопу треба ще розібратись...
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31.01.2024 16:28 Відповісти
Те, що Зеля - це вирок Україні було зрозуміло ще в 2019.
Щодо відчуття того, що навкруги одні вороги, то нічого дивного. Як по вашому, будуть поводится люди, яких зачинили в країні, взяли на облік як худобу, полюють на них на вулицях, погрожують арештувати рахунки та таке інше? Коли залишають єдину перспективу - фронт, смерть або, що ще гірше - поранення, бо тоді залишившеся життя перетвориться на пекло.
І зразу, який вихід- нормальный рекрутинг і реальні гарантії військовим.
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31.01.2024 16:48 Відповісти
Згодна з вами. Те що зараз відбувається - це клоунада , яку треба закінчувати, тобто передати повноту влади від шоуменів військовим, бо коли ж це робити ,як не під час війни. Залужний , як ми бачимо, користується високим авторитетом в громадян, адекватний Головком, який НЕ використовує людожерські жуковські мєтоди, а декому це дуже не до вподоби, бо гальмує виконання оманських планів, а годинник тікає цигель ,цигель, аі-лю-лю, і треба вже вивозити бабло та самим тікати, а армія все ще є і є. Ото ж і робиться владою все через анус, щоб обурити суспільство, а стрелкі перевести на військових- не так воюють....Отаке хітросплетіння від продюсерського центру синів ізраїлєвих обрав " мудрий наріт", хтось мусить розрубати цей гордієв вузол, інакше всі помремо ,навіть ждуни російського миру, їм на росіі зайві рти нідочого.
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31.01.2024 18:02 Відповісти
Подивився відповідь "Серой ліси" на твій коментар.
Як закінчуються аргументи, то кричать "лови злодія!"... ой перепрошую - кричать "ви з окопу пишете?"
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31.01.2024 15:14 Відповісти
Аргументів в мене наведено достатньо.
Щодо окопів - туди ********** посилати інших людей саме ті, яким окопи яж ніяк не загрожують.
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31.01.2024 16:14 Відповісти
Те ,що ви пропонуєте, не посилати нікого в окопи, це як варити жабу на малому полум'ї, щоб не вистрибнула.Потихеньку помаленьку всю армію перемолоти, то нема людей,то є люди нема ***********, то неначасі, то главком не такий, то ще щось...Вам до вподоби оця суцільна клоунада? Ви звідки цей кровавий серіал дивитесь? Може годі вже?
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31.01.2024 16:37 Відповісти
Я пропоную, коли виникне бажання послати когось в окопи, підти туди особисто. Або спочатку послати туди рідних людей - сина, доньку, батька, брата, чоловіка. Це відповідь на ваше - годі вже.
А щодо військових - потрібен реальний рекрутинг із реальними гарантіями.
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31.01.2024 16:53 Відповісти
Нажаль не 2 місяці. Стаття 108. Конституції України: Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
А цього не станеться оскільки вибори проводити ніхто не буде
Імпічмент, відставка, стан здоров'я чи смерть теж дуже малоймовірні варіанти
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31.01.2024 11:40 Відповісти
Вибори !

Інакше це буде .......ць
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31.01.2024 10:48 Відповісти
на жаль 73%зелохторат ніде не дівся, вони досі кохають свого Боневтіка...досі вони думають що винен у всіх негараздах Порох .
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31.01.2024 11:21 Відповісти
Помиляєтеся , більшість його лохторату біженці в Європі . Він їх хоче повернути, а вони ні )))
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31.01.2024 18:22 Відповісти
і тут і там є....але ці люди і зараз звинувачують Пороха, а від боневтіка пісяють і не розуміють скільки горя принесли цим вибіром усім україцям
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31.01.2024 20:09 Відповісти
Про план Б торочили ще 2019 року (якщо хто пам'ятає, план А це був план Штайнмаєра (повільне поглинання України)), і виглядає так, що якщо не вигорить з "А", планувалося кинути у кацапську пастку всі найкращі сили ЗСУ, які понесуть величезні втрати, далі кацапи стрімко наступають, після чого на сцену виходить нарік і розводячи руками, розказує Мудрому Наріду, як він цінує життя кожного українця, і змушений для їх врятування підписати все що йому пропонують кацапи. Навіть зречення на користь Януковича. Далі - щасливе життя на віллі в Іспанії.
Перед початком великої війни було все зроблене для зручної для кацапів реалізації плану Б, навіть окружний суд Києва вже прийняв до розгляду позов Януковича про незаконність його усунення. Та тоді не вийшло...
Зараз, з огляду на існуючі ресурси, і Залужний, і західні партнери вважають що ЗСУ для збереження життів мають зосередитись на втриманні фронту. Поки не запрацювали заводи на заході і не зріс потік ******** зброї, у кацапів зараз є вікно можливостей для реалізації плану "Б". Фактично, з того що вже відомо, нарік (ляльководи), вимагають незабезпеченого наступу. Це як вже зрозуміло, має реалізувати новий зговірливий виконавець ролі Головнокомандувача.
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31.01.2024 10:48 Відповісти
первісний план Штанмайєра, репрезентований ним рівно вісім років тому, полягав не в "повільному поглинанні України касапами"; а повільне поглинання Україною окупованого касапами ОРДЛО. Це вже в ***** його ревізували в капітуляцію України; і зробив цю підміну печальний мерін.
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31.01.2024 11:07 Відповісти
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31.01.2024 10:48 Відповісти
Залужний від хабаря відмовився. Zеля нервує та не розуміє.
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31.01.2024 10:49 Відповісти
"генерала високо цінують на Заході" - и не только на Западе, это и не дает спокойно спать одному низкорослому, злобному мальчику.
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31.01.2024 10:49 Відповісти
Згадалась казка Карла Амадея Гофмана...
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31.01.2024 11:01 Відповісти
Пан Залужный, создавайте свою политическую группу единомышленников. И идите в политику. Рано или поздно выборы состоятся, и с клоуном из шапито-95 и его шефом ермачком, можно будет рассчитаться за все что они сделали.
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31.01.2024 10:50 Відповісти
кажуть,Буданов відмовився від попередньої пропозиції замінити Залужного..
Якщо Всі почнуть політичну компанію-хто вестиме Війну?(
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31.01.2024 10:56 Відповісти
Есть один великий полководец и его начальник штаба на фото справа.
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31.01.2024 10:59 Відповісти
Ну, сам Залужный пока упорно отказывается идти в политику. Но перепуганный и гонористый недонаполеон делает все чтобы Залужный туда пошёл.
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31.01.2024 11:05 Відповісти
Всі рішення по всім питанням виглядають так, що головна мета, це зламати те, що працює.
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31.01.2024 10:50 Відповісти
Зебіл хоче замарати його корупційними скандалами, щоб знизити йому рейтинг довіри серед українців. Падла веде нас до біди. Воно гірше за яніка.
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31.01.2024 10:51 Відповісти
"Воно гірше за яніка."

Добрий ранок!
Ще у 2019му всі притомні люди казали це тій наволочі, яка хотіла поржати.
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31.01.2024 11:01 Відповісти
Та я пам'ятаю. Він мене жодним чином не розчарував. Справдилось все що я про нього думала. Просто нагадую.
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31.01.2024 11:20 Відповісти
**********, то західні ЗМІ теж *******?
І Безугла?
І тг канали Банкової типу Джокера?

а може це ви зескотинки просто *********** і шила і мішку не сховаєш?
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31.01.2024 11:03 Відповісти
А відколи це Бутусов порохобот ?
Бо говорить про очевидні для психічно здорової людини речі ?
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31.01.2024 11:23 Відповісти
Паулік "бєлава братства", часом не троль поД0ляка?

хоч відбілюй, хоч *********, та всеодно безМозгла дуня мочить головкома. а **пазітівниє бЛОХЕРИ (пеДрови, ляБщєнкі, іхВанови + інша погань) жОПи, розбрискують гівно новини на радість кацапні.
хоча чому на радість, НА ЗАМОВЛЕННЯ!

******* не відступиться від головної мети - розісратися з Заходом, продатися кацапу і зацементувати владу комедійной зєГАНЧІРКИ.
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31.01.2024 11:05 Відповісти
****, до чого огидна і потворна ця сциклива зепідарська тварюка. Як же я ненавиджу цього клоунського підра!
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31.01.2024 10:51 Відповісти
Зелений пи"дець якийсь, татарова не можна прогнати, незамінний менеджер, а Залужного можна.
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31.01.2024 10:53 Відповісти
Нігуя собі - менжує генералами як пішаками
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31.01.2024 10:53 Відповісти
О, то напевно буде головним командувачем той мордатий та лисий
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31.01.2024 10:54 Відповісти
хтів би запропонувати недонаполеону посаду прибиральника, але ж відмовиться...
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31.01.2024 10:54 Відповісти
Падлюка! Так принижувати бойового генерала може дуже кончена істота.

Слава Генералу Залужному! Сподіваюсь, що він все витримає та не застрелиться від такого сорому, яке влаштували йому кавеенщікі.
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31.01.2024 10:54 Відповісти
спроба приниження не приниження
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31.01.2024 10:58 Відповісти
Прізвище Залужний для України зараз - святе! А його вже кілька місяців усілякі шавкі з ОПи тільки і *********.
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31.01.2024 11:07 Відповісти
напевно досить скоро КВНщик чи сполучення 95 буде таким самим лайливим словом, як в Америці клоун.
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31.01.2024 11:04 Відповісти
обісцяний клоун не може принизити бойового Генерала.

це все одно шо вважати ніби якийсь вуличний кабиздох який біжить за вами, всераючись від свого дхявкіту - якось принижує вашу гідність.
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31.01.2024 11:05 Відповісти
Саме жахливе те, що цей кабиздох може звільнити бойового Генерала та призначити на його місце будь-кого.
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31.01.2024 11:09 Відповісти
Цікаво, а безмозглій буратінка пропонував цю посаду? Вона ж має у кишені цілу низку "переможних" планів.
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31.01.2024 10:56 Відповісти
У безмозглої, на думку боневтіка, дуже високий рівень інтелекту, який військові не зрозуміють і не оцінять.
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31.01.2024 11:12 Відповісти
Щось мені підказує, що рівень інтелекту у них обох однаковий...
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01.02.2024 15:29 Відповісти
Ірина Геращенко, про те, що писали провідні сітові ЗМІ вчора:
"Вслід за Financial Times новину про можливе звільнення Генерала Залужного підхопили й інші західні ЗМІ.
«Останній виклик України: Напруженість серед вищих лідерів»; «Ворожнеча між президентом України та головнокомандувачем армії кипить. Валерія Залужного збираються звільнити?» - З такими заголовками вийшли статті на The New York Times та The Economist".

"...будь-який крок зі зміни генерала сприймається (суспільством) як чисто політичний, а не військово необхідний; пан Зеленський може зіткнутися з негативною реакцією не тільки серед опозиційних політиків, але й громадськості, яка, як показують опитування, дуже високо цінує генерала Залужного" - пише NYT.

Перші шпальта світових ЗМІ - FT, ВВС, The Economist, NYT - знову про Україну. Правда, не так, як нам зараз потрібно, бо там про розкол, а не про єдність... Й зовсім не так, як хотілося б Банковій. Не той портрет. На фото- не Зеленський. Залужний. З компліментарними словами про Головнокомандуючого і про кризу довіри ОП до генерала, який має набагато більшу підтримку і любов українців, ніж сам президент.

Ці статті наближають розвʼязку і кадрові рішення. Хоч для президента було б правильніше позбутися тих, хто тримав його в теплій ванні швидкої перемоги і накручує на ненависть до всіх навколо- проти опозиції, Порошенка, Залужного, союзників, військових, хто там ще погані ? А да, всі погані, окрім 5-6 менеджерів , старших радників і позитивних блогерів.

********
Короче, відкривайте її телеграм за ссиллю, і читайте її враження від огляду світових ЗМІ.
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31.01.2024 10:57 Відповісти
А с Даниловым что. Под зад?
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31.01.2024 11:00 Відповісти
Та може їх багато там, цих радників?
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31.01.2024 11:03 Відповісти
Зезедент уявив себе безсмертним, як Дункан Маклаут? Нехай проконсультується у яника, той теж так думав)
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31.01.2024 11:03 Відповісти
Пи**уны. У нароту хватило смелости только на вялого овоща.
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31.01.2024 11:14 Відповісти
А що Яник ? Прожив цікаве життя. Два рази відсидів у молодості. Був керівником автобази, головою області, прем*єром, президентом. Накрав вагон і маленький возик грошей.

Ну перелякався трохи у 2014 р.
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31.01.2024 15:31 Відповісти
Ну якщо у нас ОПа керує Генштабом таГлавкоматом то про що можна казати. Єрмак ти часом у рашистської ********* воєнну академію генерального штабу імені климента ворошилова не закінчував? Ну ти ж диви який слюсар багатоверстатник і у справах МЗС він розбирається і у справах Кабміну і у парламенті він верховодить, а зараз вже у воєноначальники намилився? А у Буданова хоч совість є, правильно відмовився, не потягне пацан. З його біографї я так зрозумів що він тільки військове училище і закінчив (академій не закінчував і не кім окрім диверсантів не командував) лише зараз пішов заочно в універ вчитися на цивільного управлінця. Хто за нього командувати військовими зʼєднаннями та обʼєднаннями буде? Невже Єрмак? Чи може шіфер з Подоляком? Може люсіка наняти?
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31.01.2024 11:04 Відповісти
Так Зє Буданова за те і пропонує, бо треба щоб справи на фронтах йшли якомога гірше.Мета - здати країну без армії, та по максимуму без населення, якщо подивитесь що робить Херпіду, то жодних сумнівів не буде в цьому, це стосується не тільки військової сфери, а також економіки, соціальної сфери, та взагалі всього, відбувається " ускорєнная распродажа" країни, треба встигнути натрамбувати літаки баблом, відкрити аеропорт і гуд бай страна лохів.
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31.01.2024 12:30 Відповісти
Битва щодо майбутнього генерала Залужного навряд чи збільшить імовірність поновлення військової підтримки, адже генерала високо цінують на Заході так от у чому річ, зменшення підтримки Заходу команда Зеленського вже досягла, тепер її мета - повне припинення..., доведіть мені, що це точно призведе до перемоги України у війні..., не розумію, яка ще страшна небезпека повинна постати перед країною, щоб ми перестали бути пылающим балаганом, в котором группы клоунов сражаются за власть, забыв про пожарный вентиль...
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31.01.2024 11:05 Відповісти
серйозну підготовку до війни треба було починати ще влітку 2021, СБУ знало, що готується росією вторгнення, бо Україна аж кишіла різними шпіонами, їх стало настільки багато, що неможливо було не помітити за пів року. Загальну мобілізацію треба було проводити відразу після великого вторгнення. Зеленський все просрав, винним хоче 'назначити' Залужного, але авторитет генерала заважає, бо люди все одно в усіх пройобах вважають і вважатимуть винним президента. Зеленському треба змиритися, бо він з Єрмаком винен більше за усіх в цій жахливій ситуації.
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31.01.2024 11:07 Відповісти
А як не відмовитись ,коли цю посаду за часів овоща займала.....геніколог Богатирьова???
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31.01.2024 11:07 Відповісти
Ну це дійсно так, тому що в нього ж лікарської освіти не має. На цю по саду овальна добре підійде, всерівно у дорадчому органі нічого робити не треба.
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31.01.2024 11:18 Відповісти
можливо вже час говорити про відставку Зеленського, чи ще не на часі?
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31.01.2024 11:08 Відповісти
Здається ЗЕдовбо(ОЙ)би вирішили пограти в "квача" у трансформаторній будці...
Ну-ну...))
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31.01.2024 11:10 Відповісти
"...підозр з боку Офісу президента щодо політичних амбіцій генерала"

я правильно розумію: поки залужний хоча би щось пробує, щоб виграти війну, то зеленський тільки переживає, як би не втратити доступ до головного корита і владу?
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31.01.2024 11:14 Відповісти
Єслі ні фейк то, чоловік все граєт на сцені. Тікі держава,ето уже далеко ні сцена 95 квартала.
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31.01.2024 11:15 Відповісти
Может быть здесь ответы на все вопросы?
Мышиная возня вокруг Залужного
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31.01.2024 11:19 Відповісти
Ночами не сплять, а мріють позбавитися Залужного. У цьому їх мрії ідентичні мріям *****! Мотлох головою не думає !
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31.01.2024 11:19 Відповісти
..і чого Зєльда париться?
адже за пару місяців у неї буде можливість реАльно виконати бодай одну свою обісцянку - піти на один прездобольний термін, може хоч її виконає?.. с.ка..
чи сцить йти на "перший" у зону після "першого" на Банковій?
- така собі розшифровка назви телеканалізації 1+1
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31.01.2024 11:19 Відповісти
Мое військовим час створювать свою політичну силу? "Вбивчу хунту добра"? Партквиток ---автомат, партійний внесок --- мертвий москаль, партячєйка --- окоп? Бо здадуть нас зєлікі ,як бомж стєклотару....
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31.01.2024 11:24 Відповісти
Выкторе, постав на клаву українські літери Є, Ї, Ґ.
А також позабирай nigapcькі ЫЭ і маmь його твйордий знак.
Чи твої куратори з гебні не дають на те грошей?
Всьйо для фронта, всьйо для пабєди!

Для недалеких. Радити хунту (хоч як би кому не хотілось) може тільки відвертий лютий ворог України.
Саме такий план хуůла -- щоб влада втратила легітимність і далі допомогу Заходу.
Саме на це не покладаючи рук працює гебешний агент на пс. Козирь --- єрмак.
І зе-підар, як сліпе дурне теля, йде в тому напрямку.
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31.01.2024 19:53 Відповісти
Спробою звільнити Головнокомандувача ЗСУ ген. В. Залужного зе-підар і опа єрмака підпишуть собі вирок.

Далі для цього кодла хороших варіантів не буде, оскільки війна передбачається довга.

Будь-які наступні проůo6u за іншого главка будуть зазнавати нищівної критики.

Спроба порішати по бистрому, як воно звикло, означає досягнення цілей методами pyzkix nigapів --- тобто м'ясом --- викличе загальний опір суспільства і зіллє опу єрмака, як воду в унітазі.

ДУМАЙ-ТЕ, виродки з опи.
Якщо є ще чим.
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31.01.2024 11:28 Відповісти
Блін ... Іноземні видання краще поінформовані ніж наші.
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31.01.2024 11:31 Відповісти
пора гнати це зешобло, бо здадуть Україну повністю
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31.01.2024 11:37 Відповісти
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31.01.2024 12:14 Відповісти
А ветеринар данилов, міг бути і у помічниках/радниках/консультантах… в ОПУ у когось, бо,сам то він, нічого робити не уміє, тому і навчатиме, як це, ЩОСЬ, не робити…
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31.01.2024 12:32 Відповісти
..я скажу,одно-Залужный на своем месте..
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31.01.2024 13:52 Відповісти
Ой розірветься наш найвеличніший на такій розтяжці, трісне десь поміж яйцями рєзнікова...
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31.01.2024 13:55 Відповісти
Березовый сок
Уявіть собі ситуацію!
Протягом 4.5 років був єдиний сценарій.
Викликають ще в 2019 році в офіс членів «незалежної» НКРЕКП, яким по закону ще працювати і працювати - напишіть заяву! Написали.
Викликають премʼєра-самокатчика який формально до офісу взагалі немає жодного відношення - напиши заяву! Написав.
Викликають його міністрів-клоунів - напишіть заяви. Написали.
Потім викликали багатьох міністрів та повторювали цей фокус.
Викликають «народних» депутатів і пропонували те ж саме - писали як зайчики.
Викликають Голову «незалежного» Антимонопольного комітету - напиши заяву. Написала.
Викликають Голову Фонду держмайна, який повністю підпорядкований Кабміну - напиши заяву. Написав звісно.
І таких прикрих «випадковостей» - безліч за ці роки.

А тут чи не вперше викликають Людину і кажуть - напиши заяву.
А Людина не пише і каже - ви маєте право, звільняйте та беріть відповідальність на себе.
Сценарій пішов не туди - чого навіть ніхто схоже не очікував.
Пауза. Яка в такий ситуації несе величезні загрози.
Розвʼязка сюжету безумовно буде.
Чекаємо та переживаємо - і за дітей, і за себе, і за країну.

А були би ті перші «пластилінові» з яйцями та діяли би в рамках Конституції, закону та своїх повноважень - і по іншому би ситуація розвивалася, і країна була би іншою.

А тут вже всі почали розуміти що вкрай потрібен якийсь «уряд народної довіри».
А про довіру до кого мова йде?! Чи до чого?!
До «пластиліну»?!
До «вождя» та його команди з 4-5 довірених осіб?!
Чи все ж таки довіру до стійкості, порядності, професіоналізму, позиції, патріотизму та інших чеснот, які точно зараз не в моді на жаль?!
Бо це ж все абсолютно різні речі!
До речі , ніякі 5-6 осіб управління такою країною не потягнуть - це міф!
Країною мають управляти Конституція, Закон та Інституції!
Потужні, компетентн, послідовні та стійкі ІНСТИТУЦІЇ!

Слава Україні! Гарного всім дня! (с) Олексій Кучеренко, народний депутат України
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31.01.2024 14:57 Відповісти
Я ДАМ ВАМ ПАРАБЕЛЛУМ... !)
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01.02.2024 03:22 Відповісти
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01.02.2024 03:24 Відповісти
 
 