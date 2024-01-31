Зеленський запропонував Залужному посаду секретаря РНБО. Той відмовився, - The Economist
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Президент Володимир Зеленський повідомив генерала Валерія Залужного про майбутню відставку з посади головнокомандувача ЗСУ та запропонував йому посаду секретаря РНБО. Той відкинув цю пропозицію.
Про це пише видання The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ.
Воно зазначає, що плани відставки Залужного обговорюються не вперше. Але зараз ці розмови звучать "найбільш переконливо".
Коли та як стало відомо про можливу відставку Залужного
Понеділок, 29 січня, почався з витоку від народних депутатів інформації про "пакет документів" щодо відставки Залужного. Цю інформацію підтвердили в Генштабі. А ввечері, як зазначає The Economist, відбулася зустріч, на якій президент поінформував генерала про плани відправити його у відставку.
"Пану Залужному запропонували іншу роль: секретаря Ради національної безпеки. Він відмовився", - йдеться в публікації.
Офіс президента та Міноборони заперечили відставку. Але це не вирішило проблему "дисфункційних взаємин між президентом та генералом та підозр з боку Офісу президента щодо політичних амбіцій генерала", - пише The Economist.
Кандидати на посаду Залужного
Це ЗМІ, слідом за іншими, називає двох можливих кандидатів на посаду Залужного: очільника ГУР Кирила Буданова та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
За даними видання, Буданов відмовився від посади. При цьому The Economist цитує колегу Буданова, який сказав, що той насправді не має можливості відмовитися: "Це не ви приймаєте такі рішення", - сказав представник ГУ.
Як можлива відставка Залужного вплине на хід війни?
The Economist зазначає, що чутки про відставку Залужного з’явилися у критичний момент: літній контрнаступ України провалився, а держава перебуває в невизначеності щодо того, якою саме буде подальша військова підтримка з боку західних партнерів. Українські військові на фронті скаржаться на нестачу боєприпасів, росіяни ж витрачають щонайменше вп’ятеро більше снарядів, ніж українці.
"Битва щодо майбутнього генерала Залужного навряд чи збільшить імовірність поновлення військової підтримки, адже генерала високо цінують на Заході", - пише The Economist.
Залужний - культова фігура
Видання нагадує, що оборона Києва та північного сходу України на початку війни зробила Залужного "культовою фігурою". Опитування показують, що він популярніший за президента, і це, на думку видання, створило напругу між ним та Зеленським.
The Economist пише, що зміна воєначальника під час війни - не така вже й рідкість. Під час Корейської війни президент США Гаррі Трумена звільнив Дугласа Макартура. Барак Обама звільнив Стенлі МакКрістала з посади головнокомандувача в Афганістані, а також відправив у відставку в цій країні Девіда Маккірнана, який пробув на посаді ліше 11 місяців.
"Генерали часто є героїчними та яскравими фігурами, які затьмарюють своїх політичних володарів чи успіхом на полі бою, чи самопіаром... Це породжує заздрість і образу", - йдеться в публікації.
Видання вбачає схожі мотиви і в рішенні Зеленського щодо звільнення Залужного. Втім, зауважує, що президент і генерал також мають розбіжності з військових питань. Залужний публічно тиснув на Зеленського щодо проведення широкомасштабної мобілізації. Президент опирався, розуміючи, що це рішення буде непопулярним. Також між ОП та Генштабом точилися запеклі суперечки щодо військової стратегії - зокрема, щодо оборони Бахмуту.
Висновки
"В разі призначення заміна генерала Залужного, безсумнівно, служитиме ефективно. Але усунення людини, такої популярної серед своїх солдатів і громадськості, як генерал, несе в собі політичні та військові ризики", - пише The Economist.
На думку видання, якщо Зеленський залишить Залужного на посаді, то видаватиметься слабким. Якщо ж звільнить, то підірве довіру до керівництва країни. "Як часто в цьому конфлікті, не буває легких перемог", - підбиває підсумок ЗМІ.
Відставка Залужного
Раніше джерела повідомляли про те що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.
Будь ласка, зачекайте...
нам потрібні міцні люди в управлінні, а не ті, що після кожного бенкету до туалету бігають!
Он без пяти минут Президент.
доречі, лещенко вже повернув наших біженців додому?! чи мама рімма з татусем будуть передачки з ізраїлю передавати?
А далі - направити на Київ одну бригаду (є з чого вибрати) - і таргани самі розбіжаться - ніхто їх боронити не буде.
Влада переходить до військової хунти на чолі із Залужним - на період війни.
Так, до речі, було в багатьох країнах (і США, часом підтримували) - і неодноразово приводило країну до благополуччя.
Після війни - нормальні вибори і влада переходить до цивільних.
З.І.
х..ло ж каже, що в нас "хунта" - потрібно його "підтримати"
І ще - красти менше не стануть.
А щодо щось робити - ви з окопа пишете?
Щодо відчуття того, що навкруги одні вороги, то нічого дивного. Як по вашому, будуть поводится люди, яких зачинили в країні, взяли на облік як худобу, полюють на них на вулицях, погрожують арештувати рахунки та таке інше? Коли залишають єдину перспективу - фронт, смерть або, що ще гірше - поранення, бо тоді залишившеся життя перетвориться на пекло.
І зразу, який вихід- нормальный рекрутинг і реальні гарантії військовим.
Як закінчуються аргументи, то кричать "лови злодія!"... ой перепрошую - кричать "ви з окопу пишете?"
Щодо окопів - туди ********** посилати інших людей саме ті, яким окопи яж ніяк не загрожують.
А щодо військових - потрібен реальний рекрутинг із реальними гарантіями.
А цього не станеться оскільки вибори проводити ніхто не буде
Імпічмент, відставка, стан здоров'я чи смерть теж дуже малоймовірні варіанти
Інакше це буде .......ць
Перед початком великої війни було все зроблене для зручної для кацапів реалізації плану Б, навіть окружний суд Києва вже прийняв до розгляду позов Януковича про незаконність його усунення. Та тоді не вийшло...
Зараз, з огляду на існуючі ресурси, і Залужний, і західні партнери вважають що ЗСУ для збереження життів мають зосередитись на втриманні фронту. Поки не запрацювали заводи на заході і не зріс потік ******** зброї, у кацапів зараз є вікно можливостей для реалізації плану "Б". Фактично, з того що вже відомо, нарік (ляльководи), вимагають незабезпеченого наступу. Це як вже зрозуміло, має реалізувати новий зговірливий виконавець ролі Головнокомандувача.
Якщо Всі почнуть політичну компанію-хто вестиме Війну?(
Добрий ранок!
Ще у 2019му всі притомні люди казали це тій наволочі, яка хотіла поржати.
І Безугла?
І тг канали Банкової типу Джокера?
а може це ви зескотинки просто *********** і шила і мішку не сховаєш?
Бо говорить про очевидні для психічно здорової людини речі ?
0ляка?
хоч відбілюй, хоч *********, та всеодно безМозгла дуня мочить головкома. а **пазітівниє бЛОХЕРИ (пеДрови, ляБщєнкі, іхВанови + інша погань) жОПи, розбрискують гівно новини на радість кацапні.
хоча чому на радість, НА ЗАМОВЛЕННЯ!
******* не відступиться від головної мети - розісратися з Заходом, продатися кацапу і зацементувати владу комедійной зєГАНЧІРКИ.
Слава Генералу Залужному! Сподіваюсь, що він все витримає та не застрелиться від такого сорому, яке влаштували йому кавеенщікі.
це все одно шо вважати ніби якийсь вуличний кабиздох який біжить за вами, всераючись від свого дхявкіту - якось принижує вашу гідність.
"Вслід за Financial Times новину про можливе звільнення Генерала Залужного підхопили й інші західні ЗМІ.
«Останній виклик України: Напруженість серед вищих лідерів»; «Ворожнеча між президентом України та головнокомандувачем армії кипить. Валерія Залужного збираються звільнити?» - З такими заголовками вийшли статті на The New York Times та The Economist".
"...будь-який крок зі зміни генерала сприймається (суспільством) як чисто політичний, а не військово необхідний; пан Зеленський може зіткнутися з негативною реакцією не тільки серед опозиційних політиків, але й громадськості, яка, як показують опитування, дуже високо цінує генерала Залужного" - пише NYT.
Перші шпальта світових ЗМІ - FT, ВВС, The Economist, NYT - знову про Україну. Правда, не так, як нам зараз потрібно, бо там про розкол, а не про єдність... Й зовсім не так, як хотілося б Банковій. Не той портрет. На фото- не Зеленський. Залужний. З компліментарними словами про Головнокомандуючого і про кризу довіри ОП до генерала, який має набагато більшу підтримку і любов українців, ніж сам президент.
Ці статті наближають розвʼязку і кадрові рішення. Хоч для президента було б правильніше позбутися тих, хто тримав його в теплій ванні швидкої перемоги і накручує на ненависть до всіх навколо- проти опозиції, Порошенка, Залужного, союзників, військових, хто там ще погані ? А да, всі погані, окрім 5-6 менеджерів , старших радників і позитивних блогерів.
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Короче, відкривайте її телеграм за ссиллю, і читайте її враження від огляду світових ЗМІ.
Ну перелякався трохи у 2014 р.
Ну-ну...))
я правильно розумію: поки залужний хоча би щось пробує, щоб виграти війну, то зеленський тільки переживає, як би не втратити доступ до головного корита і владу?
Мышиная возня вокруг Залужного
адже за пару місяців у неї буде можливість реАльно виконати бодай одну свою обісцянку - піти на один прездобольний термін, може хоч її виконає?.. с.ка..
чи сцить йти на "перший" у зону після "першого" на Банковій?
- така собі розшифровка назви телеканалізації 1+1
А також позабирай nigapcькі ЫЭ і маmь його твйордий знак.
Чи твої куратори з гебні не дають на те грошей?
Всьйо для фронта, всьйо для пабєди!
Для недалеких. Радити хунту (хоч як би кому не хотілось) може тільки відвертий лютий ворог України.
Саме такий план хуůла -- щоб влада втратила легітимність і далі допомогу Заходу.
Саме на це не покладаючи рук працює гебешний агент на пс. Козирь --- єрмак.
І зе-підар, як сліпе дурне теля, йде в тому напрямку.
Далі для цього кодла хороших варіантів не буде, оскільки війна передбачається довга.
Будь-які наступні проůo6u за іншого главка будуть зазнавати нищівної критики.
Спроба порішати по бистрому, як воно звикло, означає досягнення цілей методами pyzkix nigapів --- тобто м'ясом --- викличе загальний опір суспільства і зіллє опу єрмака, як воду в унітазі.
ДУМАЙ-ТЕ, виродки з опи.
Якщо є ще чим.
Уявіть собі ситуацію!
Протягом 4.5 років був єдиний сценарій.
Викликають ще в 2019 році в офіс членів «незалежної» НКРЕКП, яким по закону ще працювати і працювати - напишіть заяву! Написали.
Викликають премʼєра-самокатчика який формально до офісу взагалі немає жодного відношення - напиши заяву! Написав.
Викликають його міністрів-клоунів - напишіть заяви. Написали.
Потім викликали багатьох міністрів та повторювали цей фокус.
Викликають «народних» депутатів і пропонували те ж саме - писали як зайчики.
Викликають Голову «незалежного» Антимонопольного комітету - напиши заяву. Написала.
Викликають Голову Фонду держмайна, який повністю підпорядкований Кабміну - напиши заяву. Написав звісно.
І таких прикрих «випадковостей» - безліч за ці роки.
А тут чи не вперше викликають Людину і кажуть - напиши заяву.
А Людина не пише і каже - ви маєте право, звільняйте та беріть відповідальність на себе.
Сценарій пішов не туди - чого навіть ніхто схоже не очікував.
Пауза. Яка в такий ситуації несе величезні загрози.
Розвʼязка сюжету безумовно буде.
Чекаємо та переживаємо - і за дітей, і за себе, і за країну.
А були би ті перші «пластилінові» з яйцями та діяли би в рамках Конституції, закону та своїх повноважень - і по іншому би ситуація розвивалася, і країна була би іншою.
А тут вже всі почали розуміти що вкрай потрібен якийсь «уряд народної довіри».
А про довіру до кого мова йде?! Чи до чого?!
До «пластиліну»?!
До «вождя» та його команди з 4-5 довірених осіб?!
Чи все ж таки довіру до стійкості, порядності, професіоналізму, позиції, патріотизму та інших чеснот, які точно зараз не в моді на жаль?!
Бо це ж все абсолютно різні речі!
До речі , ніякі 5-6 осіб управління такою країною не потягнуть - це міф!
Країною мають управляти Конституція, Закон та Інституції!
Потужні, компетентн, послідовні та стійкі ІНСТИТУЦІЇ!
Слава Україні! Гарного всім дня! (с) Олексій Кучеренко, народний депутат України