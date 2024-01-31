УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11376 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
40 622 186
Зеленський (17537) відставка (1214) Залужний (636) Єрмак Андрій (1238)

Зеленський, Залужний та Умєров у понеділок зустрічалися на Банковій щодо відставки головнокомандувача ЗСУ. Єрмака не було, - ВВС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський,залужний

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 29 січня терміново викликав до себе головнокомандувача ЗСУ. На зустрічі також був міністр оборони Рустем Умєров.

Про це пише з посиланням на джерела ВВС News Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ця зустріч обіцяла бути нетиповою. Попри те, що Зеленський та Залужний регулярно бачаться на засіданнях ставки головнокомандувача, вони вже досить давно не спілкувалися без присутності глави Офісу президента. Цього дня Андрій Єрмак був в Ужгороді на переговорах з главою угорського МЗС Петером Сійярто", - йдеться в публікації.

Читайте: Україна може розглянути запрошення представників Росії на другий саміт миру, - Єрмак

Єрмак, Кулеба та Сійярто в Ужгороді 29 січня
Голова ОП Андрій Єрмак 29 січня зустрічався в Ужгороді з головою МЗС Угорщини Петером Сійярто і не міг бути присутній під час розмови Зеленського із Залужним та Умєровим

За даними джерел, зустріч відбувалася в спокійному тоні. Президент повідомив, що ухвалив рішення звільнити головнокомандувача ЗСУ, і що указ про це буде підписаний найближчим часом.

Залужному він запропонував на вибір зайняти місце посла в одній з європейських країн (досі не призначені українські посли у Великій Британії, Норвегії та Чехії) або крісло секретаря РНБО. Залужний, за даними видання, відмовився від таких варіантів.

Ввечері інформацію про звільнення Залужного почали поширювати, з одного боку, анонімні телеграм-канали, пов’язані з ОП, а з іншого - "люди та канали, яких було важко запідозрити у симпатії до Зеленського".

Читайте: Відставка Залужного - шанс на план 2024. У нього проблеми з алкоголем, - "слуга народу" Безугла

Чому Зеленському не до вподоби Залужний?

Видання пише: про напружені стосунки між Зеленським та Залужним відомо вже давно. Негаразди між ними почалися ще в квітні 2022 року, щойно російські війська відійшли від Києва.

"За даними ВВС, генерал Залужний хоч і не фігурує офіційно в кримінальній справі про неналежну організацію оборони півдня України, але мав з цього приводу бесіду зі слідчими ДБР", - йдеться в публікації.

На думку одних коментаторів, причина непорозуміння - ревнощі банкової до підтримки Залужного, якого соціологи називають єдиним реальним конкурентом Зеленського на гіпотетичних президентських виборах.

На думку інших, річ у тім, що Залужний та Зеленський по-різному бачать те, в яку фазу зайшла війна, і як вона має розвиватися далі.

Також читайте: Цей указ не зробить Україну сильнішою. А наслідки його будуть надзвичайно негативними, - Порошенко про можливе звільнення Залужного

"У будь-якому разі, за даними ВВС, протягом останніх місяців Володимир Зеленський уже не раз був близьким до того, аби відправити Валерія Залужного у відставку. ... Що саме спонукало президента до того, аби повідомити головкому про неминучу відставку особисто 29 січня, достеменно не відомо", - йдеться в матеріалі.

Данілов, Зеленський та Залужний
Відносини між Зеленським та Залужним зараз не такі теплі, як на цьому фото. Президент хоче відправити генерала у відставку і пропонував йому обійняти посаду секретаря РНБО замість Данілова

За словами одного зі співрозмовників видання, президент в понеділок під час розмови обґрунтовував необхідність відставки Залужного тим, що він хоче перезавантажити всю систему органів нацбезпеки та оборони України. Та про кадрові зміни в інших силових, воєнних та правоохоронних органах наразі нічого невідомо.

Хто замість Залужного?

Указ про звільнення Залужного, за словами джерел ВВС, затримала або реакція західних партнерів України, або проблеми з кандидатурою його наступника.

Українські ЗМІ називають головними претендентами на цю посаду главу ГУ розвідки Кирила Буданова та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Дивіться: Претенденти на посаду Залужного - Буданов, Мойсюк, Сирський, - Безугла. ФОТО

За словами джерел ВВС, обидва вони відмовилися від цього призначення. Адже будь-якого нового головнокомандувача будуть автоматично порівнювати зі старим, мегапопулярним Валерієм Залужним. А жодних передумов для того, щоб новий головком показав вражаючі результати на полі бою, немає.

Буданов, Сирський, Епіфаній
І Буданов, і Сирський, за даними джерел ВВС відмовилися від посади головнокомандувача ЗСУ

"Україна у будь-якому разі не має можливості досягти перемоги над російською армією негайно, Україна у будь-якому разі має активізовувати мобілізацію. Ці речі не залежать від того, хто буде головнокомандувачем ЗСУ", - пише ВВС.

За таких обставин нового головкома можуть вважати "ручним генералом Банкової". А це не полегшить йому життя та роботу й не покращить ставлення до нього серед українських військових.

При цьому, за словами джерела ВВС в одній з українських спецслужб, неможливо уявити, що будь-який генерал відмовиться виконувати рішення президента про призначення головнокомандувачем.

"В Україні - війна. Президент - верховний головнокомандувач. Його рішення мають виконуватися", - цитує видання слова співрозмовника.

Що далі?

За словами джерел ВВС в секторі оборони, відставка Залужного - питання часу.

Розбіжності між ним та Зеленським досягли критичної межі. Йдеться вже не лише про погляди на бойові дії, а й про чисто особисті суперечності.

Відкритим залишається ряд питань.

Чи буде звільнення Залужного належним чином прокомуніковане західним партнерам України?

Як сприйме відставку популярного головкома українське суспільство? За опитуванням КМІС, заміну Залужного підтримують 2% українців і не підтримують 72%.

"Відставка Залужного - це не тільки заміна одного генерала на іншого: йдеться про порушення українською владою неформальної угоди з суспільством про те, що політичне керівництво не вчить воювати військових, а військові не лізуть у політичні справи", - пише ВВС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський все ж таки відправить у відставку Залужного, - Financial Times

Видання зазначає, що українці в разі відставки Залужного навряд чи вийдуть на майдани, а військові - розвернуть багнети в бік Києва. Але це рішення не позначиться добре на загальних настроях українського суспільства, на його підтримці влади взагалі - і цей чинник не варто скидати з рахунку у воєнний час.

Валерій Залужний
ЗМІ називають відставку Залужного питанням часу

Відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+88
"Если клоун, переезжает жить во дворец, от этого он не становится царем. Это дворец становится цирком".
Турецкая мудрость.
показати весь коментар
31.01.2024 09:52
+73
Хитрий єрмак ініціював розмови на час свого спілкування з Сіярто. Типу я тут ні до чого
показати весь коментар
31.01.2024 09:46
+55
"На думку інших, річ у тім, що Залужний та Зеленський по-різному бачать те, в яку фазу зайшла війна, і як вона має розвиватися далі."???! 🤔 Я щось упустив з бвогрпфії геніального військоового теоретика Зєлєнского? Людина, яка говорила, що "«Немає часу на стратегію... Наша стратегія - це тактика» під час робочого візиту до США у вересні 2021 року?
показати весь коментар
31.01.2024 09:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ага, з німеції видніше
показати весь коментар
31.01.2024 10:16 Відповісти
українці вийдуть! не сумнівайся, зелупа та їрмак
показати весь коментар
31.01.2024 10:12 Відповісти
Знову до перемовин єрмака з сійярто - усьо, мад'яри будуть і надалі вставляти нам палки в колеса: вимогу #уйла знову не виконали, Залужного не прибрали. От зуб даю - або оті 50 мільярдів заблокують, або висунуть нам такі претензії стосовно угорців, що те Закарпаття по факту вже буде угорським
показати весь коментар
31.01.2024 10:15 Відповісти
Видання дублювання робить іншого ресурсу,тільки з датою опали не з листопада, а раніше. Питання було у звільненні не тільки Залужного а й Умерова також. На сторінці міністра оборони України було багато інформації і багато закликів відносно недолужності звільнення Генерала Залужного. Хто має підти,так це сам Зеленський, але у нього ні честі,ні розуму,ні бажання. Такий собі шут в одязі короля. Так не будьте холопами у нього
показати весь коментар
31.01.2024 10:15 Відповісти
У меня вот тоже ассоциация, что ЗЕ играет роль президента, а сам он ни по образованию, ни по опыту организации чего либо, никакой не президент.
показати весь коментар
31.01.2024 10:19 Відповісти
Именно, играет роль
показати весь коментар
31.01.2024 22:27 Відповісти
Як це Зеленський має підти ?!. А Єрмак його відпустить???
показати весь коментар
31.01.2024 18:46 Відповісти
Красномовний знімок: напроти Сійатро сидить Єрмак а Кулеба на підхваті. Для Кулеби це просто ганьба. Але що не зробиш аби зостатися при кориті. Якби Єрмака потрібно було поцілувати в дупу-Кулеба не завагався б.
показати весь коментар
31.01.2024 10:31 Відповісти
И еще есть такое понятие как протокол. Сидят люди, одетые согласно протокола, а напротитв них здоровенный небритый поц и его шестерка в костюмчике, украденном из театральной гримерки... И эти фото видят все политики мира... Позорище... Сама суть переговоров и их результат уже не имеет значения.
показати весь коментар
31.01.2024 16:08 Відповісти
У Ермака какой статус чтобы проводить ключевые переговоры с Венграми?
По поводу заявлений , что Венгрия может что-то захватить посол вызван?
По факту у Зеленского полномочия до 20 мая. Потом возникает Конституционная проблема, потому что президент выбирается на пять лет. Там нету ни слова, что его полномочия продлеваются
показати весь коментар
31.01.2024 10:33 Відповісти
Про ермака вы абсолютно правы. По сути Украиной он и управляет. главклоун только играет роль президента.
показати весь коментар
31.01.2024 10:43 Відповісти
Яка ганьба! Напроти Сійатро сидить Єрмак а Кулеба на підхваті. Але що не зробиш щоб зостатися при кориті. Якби Єрмака потрібно було чмокнути якраз в те саме місце-Кулеба не завагався б.
показати весь коментар
31.01.2024 10:33 Відповісти
а я не проти щоб Залужного відсторонили, за однієї умови.
Зараз основний аргумент зе-цирку - головком призначається на 5 років.
але й президент на 5 років - оголосити ЧЕРГОВІ вибори припіздента. тоді можна звільнити Залужного, хай йде кандидатом. тоді все по чесному.
показати весь коментар
31.01.2024 10:34 Відповісти
якщо зараз відсторонити Залужного, то мабуть срасія швидко переможе
думаєте будуть чесні вибори ?
оте чмо дозволить його змістити ?
та воно наступного ж дня побіжить з засранцями мир підписувати , якщо йому гарантують посаду
показати весь коментар
31.01.2024 10:37 Відповісти
«Я отримав конфіденційну інформацію, яка заслуговує на довіру, сумнівів у її достовірності у мене немає. Згідно з нею президент Зеленський дав окремо усні доручення двом керівникам силових відомств (прізвища мені відомі), які повністю від нього і Єрмака залежні, у "будь який спосіб" і "за будь яку ціну" "нарити" впродовж двох-трьох тижнів "вбивчий" компромат на головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного.
"Компромат" повинен бути такого характеру, щоб змусити Залужного добровільно подати рапорт у відставку. Або, щоб "компромат" виглядав так перед Заходом, в першу чергу, перед президентом США і Пентагоном, що Зеленський змушений був звільнити Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ.
Один із керівників, як кажуть в народі, "взяв під козирок" і відразу погодився виконати незаконне доручення президента.
Другий, маючи мужність і порядність, спробував делікатно заперечити Зеленському, що цього не доцільно робити під час війни, оскільки "роздування сфабрикованого компромату" може призвести до "деморалізації армії та інших негативних наслідків у суспільстві". На що Зеленський зауважив, що "деморалізація" армії" і "політична нестабільність" це не його проблема. "Для цього - заявив президент - у мене є служба охорони, поліція і національна гвардія" і пригрозив незговірливому керівнику звільненням.
Керівник погодився "обережно провести оперативну перевірку" Залужного. Та, будучи порядним, попередив Залужного, що президент дав команду зібрати на нього компромат.
Головнокомандувач ЗСУ спокійно зауважив: "Хай шукають. У мене немає офшорів, нерухомості, віл, яхт за кордоном. У мене є лише солдати, офіцери, які для мене рідні, як моя сім'я та Україна…".

Перерили все, що тільки можна було перерити, перевернули все вверх дном, перевіряли навіть довоєнні закордонні відрядження Залужного і як він писав і захищав свою дисертацію. Проте нічого компрометуючого не знайшли.
Яка була реакція Зеленського на результати перевірки здогадатися не важко, враховуючи його характер і психотип.

20 січня мною були опубліковані закриті соціологічні дослідження нашої організації, проведені в середині місяця, які засвідчили про стрімке падіння довіри до президента Зеленського і підконтрольних йому силових структур. Реально йому довіряє менше третина населення країни.
Парламенту довіряє 13% українців, уряду - 22%. Впала довіра до СБУ (51%) і до національної поліції (38%). Довіра до суддів складає лише 10%, до прокурорів - 7%.
У президентському рейтингу Зеленського підтримує лише 25% (Порошенка - 22%).
Найбільша довіра українців до ЗСУ - 97% і їх головнокомандувача Валерія Залужного - 94%.
Закриті соціологічні дослідження показують, що якби вибори Президента України були в середині січня, то Валерій Залужний переміг би у першому турі. За нього проголосували б майже дві третини виборців (65%).
Ось чому у Зеленського така заздрість, неповага, ненависть до генерала Залужного і нестерпне бажання звільнити його з посади головнокомандувача ЗСУ.»

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
генерал-лейтенант СБУ
показати весь коментар
31.01.2024 10:35 Відповісти
Как-то все обострилось после уличения зебилья в разворовывании денег на продукты питания для Армии(яйца-17грн) и обрело параллельный ход действий.... ЗЫ... Залужный, де-факто, не заинтересован в разворовывании(содержать армию в проголодь), более того , мож его потугами зебилов и начали выводить на чистую воду.
показати весь коментар
31.01.2024 11:01 Відповісти
А там треба кудись глибоко "рити"? Та невже. Інша справа, що кругова порука у всій вертикалі влади. Військові - не виключення. І, так звана, "генеральська мафія' від зміни командувача, теж нікуди не дінеться. І воювати прийдеться з тим, що є. І з главкомом, і з верхглавкомом... Або повторимо долю УНР, борони Боже...
показати весь коментар
31.01.2024 15:07 Відповісти
"Зеленський ... обґрунтовував необхідність відставки Залужного тим, що він хоче перезавантажити всю систему органів нацбезпеки та оборони України"(с) - хто з 73/43%зебілів зможе, захоче пояснити чесному люду: А НАХІБА? починати з Генштабу ЗСУ?
показати весь коментар
31.01.2024 10:37 Відповісти
Провина Залужного жахлива - порушення оманських угод.
показати весь коментар
31.01.2024 10:37 Відповісти
і захмарна довіра в народі
показати весь коментар
31.01.2024 10:44 Відповісти
Не дав взяти Київ за три дні.
показати весь коментар
31.01.2024 11:00 Відповісти
# Ya pidtrimuyu Zaluzhnogo #
показати весь коментар
31.01.2024 10:45 Відповісти
"дело в том, что Залужный и Зеленский видят по-разному, в какую фазу зашла война, и как она должна развиваться дальше. " Інакше кажучи Людина яка все своє життя присвятило військовій справі бачить інакше війну та військову справу ніж випадковий клоун на посаді? Так?
показати весь коментар
31.01.2024 10:54 Відповісти
Снимут Залужного и хана Украине.
показати весь коментар
31.01.2024 10:57 Відповісти
Так цього тільки і добивається блазень разом зі своїми 5-6 "великими менеджерами"....
показати весь коментар
31.01.2024 11:37 Відповісти
блазень тут нідочого.
просто підписант
єрмак захватив все від слова зовсім
крім ЗСУ.
от тому така куйня
а роботу уряду видно по фото...
міністр ЗС сидить і щолкає іблом
а міжнародні питання вирішує єрмак
то накуй тоді цей кабмін, як що все вирішує єрмак???
а єдиний високопосадовець який каже ОПі, що так не буде, а буде так я треба
це ЗАЛУЖНИЙ!!!!
показати весь коментар
31.01.2024 11:58 Відповісти
у батька залужного, після перемоги, два шляхи:
або пенсія та читати лекції по всяких вестпоінтах,
або політика.

але, людина котра врятувала україну від загибелі, просто зобов'язана, допомогти її відновити.
може, це саме та сама, "сильна рука", яка нам так необхідна.
показати весь коментар
31.01.2024 11:00 Відповісти
"що Залужний та Зеленський по-різному бачать те, в яку фазу зайшла війна, і як вона має розвиватися далі."

Залужний знає про війну все. Клоун знає все про сцену

Кожний робить те, що вміє робити: генерал воює, а клоун грає на пісюніно.
показати весь коментар
31.01.2024 11:06 Відповісти
На що розраховував Ярмак:
1. Довгоочікуваний Путлером сигнал про ліквідацію вищого керівництва ЗСУ.
2. Сигнал Трампу
3. Дискредитація дій української влади і президента на міжнародній арені та всередині країни.
4. Відволікання уваги нашого суспільства і всьго світу від роботи американських ревізорв що прибули в Київ десь неділю назад, які вже зараз виявили величезну недостачу.
5. Дискредитація керівництва збройних сил України, а також спроби направлені на їх розвал.
6. В результаті всіх його дій можна припустити, що він спить і бачить себе гауляйтером всієї України.
показати весь коментар
31.01.2024 11:14 Відповісти
Вилами по воді. Ви там свічку постійно тримаєте ?? Прям конспект.
показати весь коментар
31.01.2024 11:26 Відповісти
Адвокат диявола зранку заступив на зміну?
показати весь коментар
31.01.2024 11:38 Відповісти
Щось дуже з жОПи засмерділо!
показати весь коментар
31.01.2024 11:40 Відповісти
Маск13, , здрисни, зелейоп!
показати весь коментар
31.01.2024 13:21 Відповісти
єрмак, знаючи про величезний негатив до його особи, вирішив цього разу діяти методом емсі горбачьова і звалити з місця подій, наче він тут ні до чого.
показати весь коментар
31.01.2024 11:42 Відповісти
ЗеРмак- умеров щось петрають у військовій справі, щоб мати можливість оцінювати ефективність Залужного?
Чи з ******* отримали команду до виконання і "хоч трава не рости"?
показати весь коментар
31.01.2024 11:23 Відповісти
Я був проти виборів у воєнний час і вважав що нехай вже клоун сидить у владі лише щоб війсковим не заважав,але шапіто вирішило інакше.Для себе вирішив тоді так після закінченя терміну якщо не буде виборів,я Зеленського буду вважати як узурпатора,диктатора та нелегетимного презедента України.🤬Вборам бути!!!
показати весь коментар
31.01.2024 11:24 Відповісти
Коли ти оточив себе ОПою і хочеш ніби зробити реформи, "перезавантажити всю систему органів нацбезпеки та оборони України", звільняючи Головнокомандувача ЗСУ, а натомість залишаючи Єрмака, Татарова, Шурму і їм подібних, ти зраджуєш Україну. І не буде тобі прощення у майбутньому.
показати весь коментар
31.01.2024 11:27 Відповісти
"президент в понеділок під час розмови обґрунтовував необхідність відставки Залужного тим, що він хоче перезавантажити всю систему органів нацбезпеки та оборони України".

Три мирних роки було, за цей час можна було тричі "всю систему " перезавантажити! Де був наш ПреЗЕдент оці три роки? У наркотичному летаргічному сні? А прильоти ракет по Києву розбудили?
показати весь коментар
31.01.2024 11:31 Відповісти
А хто у МАРОДЕРІВ політтехнолог - ЧЕКАЛКІН? ТО ВІН ПРИСОВІТУВАВ ЗАЛУЖНОМУ РЕЙТИНГ полІтичний вирощувати?
показати весь коментар
31.01.2024 11:39 Відповісти
Вибачте, ви зараз про мородерів з жОПи?
показати весь коментар
31.01.2024 11:50 Відповісти
Війна. Протести заборонені.

Крім того. Президент має право назначати, знімати. Це буде його відповідальність.

Наприклад, зніме Залужного, призначить нач. Ген. штаба, Шапталу. І що ??
показати весь коментар
31.01.2024 16:48 Відповісти
Судячи з фото перемовин в Ужгороді, Кульоба секретаркою у завгоспа!
Не за кульобу соромно, а за державу, за себе.
Від мого імені розмовляє помічник двірника Козир...
Й...баний сором...
показати весь коментар
31.01.2024 11:40 Відповісти
не тільки завгосп, а ще й агент фсб козирь, він же й дєрмак!
Повний треш!
показати весь коментар
31.01.2024 11:44 Відповісти
Цей указ - це натискання червоної кнопки . Почнуться дуже погані незворотні процеси (як для держави так і для ухилянта1). Якщо і "звільнить", то під указом, за традицією, підпису знову не буде. Лише печатка ОП і "В. Зеленський" ,а хто такий В., Вася чи Віктор - х.з.
показати весь коментар
31.01.2024 11:44 Відповісти
Хай тільки спрбують, покидьки! Настрій в країні вже такий, що тільки підпише звільнення Залужного, то мабуть банкової вже більше ніколи не буде, разом з її зрадниками, колоборантами та корупціонерами!
показати весь коментар
31.01.2024 11:48 Відповісти
Саме цікаве, що це робитьтся НАВМИСНЕ показово (з витоками у ЗМІ і блогах). Ніби хочуть довести суспільство до точки кипіння.
показати весь коментар
31.01.2024 12:06 Відповісти
Андрюша штирлиц Ермак, все время, в это время был на связи со своим кураторами из Кремля, снова не получилось обезглавить ВСУ. Марьяна наркоманка Безмозгла, даже на медаль от РФ, не наработала, все лает и мимо.
показати весь коментар
31.01.2024 11:54 Відповісти
👍
показати весь коментар
31.01.2024 12:17 Відповісти
Ермака ставь,єслі що в опять в ОП ні жалко.
показати весь коментар
31.01.2024 11:55 Відповісти
Якщо хтось і повинен піти у відставку, то це некомпетентне зелене, закомплексоване, шапіто яке працює на ворога, а генерал Залужний, це символ української стійкості, і освічений генерал який на своєму місці.
показати весь коментар
31.01.2024 11:59 Відповісти
Бачила відос виходу зелі з блазнями з якоїсь будівлі
Всім відомий охоронець вдягав на нього куртку. Воно вже взагалі йокнуте.
показати весь коментар
31.01.2024 12:02 Відповісти
Так як винуваті ті 73% українців ,ніхто більше не винуват ,це ви гребані українці на виборах, прикалювалися ... зрадили самі себе ,Україну, своє майбутн'є ! Вас захистили, зупинили відкриту війну ,дали можливіст працювати за кордоном ... вам не подобався Петро ..? Шо ви тепер можете зробити ? Тільки писати як вам погано ...?
показати весь коментар
31.01.2024 12:16 Відповісти
"...по різному бачать, те в яку фазу зайшла війна і як вона має розвиватись далі" - та то повний піз...дец. Відколи клоуни почали розбиратись у військових справах краще професійних військових? Мразота зелена.
показати весь коментар
31.01.2024 12:23 Відповісти
Цікаво як довго ми будемо терпіти це зебільне ж...
показати весь коментар
31.01.2024 12:53 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2024 12:56 Відповісти
...бажаю розуму чиновникам
Довіряю Збройним Силам України
показати весь коментар
31.01.2024 13:05 Відповісти
Так завгоспа потрібно вже давно судити за переберання на себе незаконно даржавних функцій.
показати весь коментар
31.01.2024 13:07 Відповісти
Вважаю не зайвим ще раз всім нагадати,
як Залужний передав мільйон доларів спадку на ЗСУ.

Такі речі злодії не прощають: генерал тим самим продемонстрував їм, що гроші для нього ніщо, і купити його неможливо.

Саме відтоді зелені вважають, що Залужний не просто чужий, а ворог.»🙁
ненавиджу цих мерзенних покидьків і злодіів при владі 🤮
показати весь коментар
31.01.2024 13:17 Відповісти
Зеленський від особистоі ненависті до генерала Залужного настільки
бурхливі , що його тіпає від злості і воно тупає ногами , тільки із- за того ,що рейтинги у генерала набагато вищі , ніж у зебіла !😡
показати весь коментар
31.01.2024 13:26 Відповісти
Зеленський має покинути пост президента негайно , бо від цього його кроку буде тільки краще для нашоі краіни 🙁
показати весь коментар
31.01.2024 13:33 Відповісти
А Єрмака відставити слабо???
показати весь коментар
31.01.2024 13:51 Відповісти
...пора в Ukraine вводить внешеее управление...
показати весь коментар
31.01.2024 13:57 Відповісти
если не избавиться от бениного, Оманского Нарика и его фсбэшной кодлы во главе с Елдаком Украине ни чего не светит....
показати весь коментар
31.01.2024 14:00 Відповісти
Відставка Залужного точно стане початком кінця політика Зеленського. Аби вона не стала початком кінця держави Україна
показати весь коментар
31.01.2024 15:07 Відповісти
"Витівки ЗЕ-оманського гномика на догоду кремлівському карлику ! "
Вже писав ; зі стартом " перевиборів " московського ліліпузіка-- сінхронно розпочнеться
зусиллями ЗЕ--кодла-- задобрювальна. плебейсько-ница акція підтримки рашо-катюги...
- Це так очікувано: робити " приємність" своєм шефу-- покровителю... І до розкрадання
мільярдів військової гумдопомоги--додати іще й влсну --родзинку. а саме--обезголовити ЗСУ !!! Вважайте : чорна справа ( зневіри й хаосу ) вже запущена ... Коли срулі зплітають сітку змови. дескридетації якомусь діячу ( НЕ угодного їм )--він приречений --це лише справа часу !? У них все продумано. до дрібниць... Навіть наше спільне бажання вплинути на зрадницький підступ . а саме; зірватись у Київ і привести ЗЕ-кишло до тями--розіб*ється біля каси на квитки до столиці...( З Нового року --ціни захмарні !!! )
Українці. будьмо пильними. хоч зараз-- перед прїрвою!!! ДО купи...Єднаймося !
показати весь коментар
31.01.2024 15:22 Відповісти
пути Господни не исповидимы.
показати весь коментар
31.01.2024 15:25 Відповісти
Заметьте как написано: политики не учат военных воевать, военные "не лезут" в политические дела. То есть ни о каком политическом профессионализме и речи быть не может.
показати весь коментар
31.01.2024 15:26 Відповісти
Предлагаю Зеленскому предложить Ермаку должность ларечника столицы
показати весь коментар
31.01.2024 16:23 Відповісти
Для кого війна, а для зелених гнид - бєспрєдєл ... широкомасштабна війна врятувала зеленського та його слуг від політичного фіаско, бо, нагадаю, на 16 лютого 2022 р. (за тиждень до початку "шашличков" 24.02.22.) у зеленського з Порошенко практично зрівнялися рейтинги 25,1% и 21,8% відповідно), а "слуги народа" мали вже лише 6,4% проти 22,9% у партії ЄС. Тож путін фактично врятував зеленського, єрмака, татарова, портнова та іншу "ригіАнальну" гидоту та зберіг цю шоблу при владі, давши змогу прикриваючись війною узурпувати владу, згорнути свободу ЗМІ, позаводити на патріотів та військових купу карних справ та зробивши таким чином неможливими перевибори зеленського на незрозумілу перспективу. Широкомасштабна війна більш нагадує спецоперацію "спасті оманського клоуна", бо так ефективно та безкарно нищити українську державу зсередини, так її дискредитувати на міжнародному рівні, як це робить команда зе-лідора не зміг ані Медведчук, ані янукович, ані вся промоскальська тусня за всі 32 роки незалежності.
показати весь коментар
31.01.2024 17:07 Відповісти
Zєлю - на палю!
показати весь коментар
31.01.2024 17:54 Відповісти
Невже ЗЄлена ганчірка позбавиться єрмака, татарова, шурму і ще 2-3 фсбшних менеджерів? Якшо позбавиться отоді можна казати про перезавантаження системи нацбезпеки. А так хай краще убере свої криваві ручьонкі від Залужного. Саботаж евакуації населення на початку вторгнення, Азовців, сдачу наших територій Ганчірному Боневтіку пробачати ніхто не збирається!
показати весь коментар
31.01.2024 18:40 Відповісти
Нехай не забуде ФСБшника назначити. Щоб так сказати поставити крапку на цьому питанні. Або буде поставлений Сирський. Під командуванням якого кацапи ледве Київ не захопили.
показати весь коментар
31.01.2024 18:55 Відповісти
Уже з'явилася закономірність у Зеленського. Він постійно після звільнення відправляє послами за кордон. А може нехай чиновники і лави збройних сил підуть? Чи туди не потрібно?
показати весь коментар
31.01.2024 18:58 Відповісти
Якась хрінь , начальника *********** рояльного не було , іпсо єпта .щоб дєрмака на на таке тай не було ? Певно хапку робив .🤣🐓
показати весь коментар
31.01.2024 19:00 Відповісти
"Цього дня Андрій Єрмак був в Ужгороді на переговорах з главою угорського МЗС Петером Сійярто", але стилізована ікона св. дєрьмакія виконана в стилі айфона останньої моделі уважно спостерігала за процесом. піддослідні кролі мають бути під постійним наглядом!
показати весь коментар
31.01.2024 19:47 Відповісти
Стоїло Дєрьмаку залишити хлопчика без догляду лише на один день і той відразу облажався.
показати весь коментар
31.01.2024 21:23 Відповісти
арахамию вместо залужного и можно воевать. лопатами, как говаривал один собачий министр.
показати весь коментар
31.01.2024 22:01 Відповісти
Що, панове, дочекаємося "Над Сантьяго йде дощ"?
показати весь коментар
31.01.2024 22:31 Відповісти
він презеден ще до березня а там далі вже не легітимний і рішення його такі самі
показати весь коментар
31.01.2024 22:32 Відповісти
Зєля, як справжній "український" патріот єврейського розливу гарячково шукає: ХТО ПІДПИШЕ ПЕРЕМИР'Я (КАПІТУЛЯЦІЮ УКРАЇНИ).
Визначили цього мішком прибитого Буданова.
Залужний ЧУЖИЙ серед "зелені":
-НЕ злодій;
-НЕ аґєнт московської ФСБ;
-НЕ єврей.
Ну що йому там робити?
показати весь коментар
31.01.2024 23:02 Відповісти
Потвори зелені, відчепіться від Залужного!!
показати весь коментар
01.02.2024 01:01 Відповісти
Посада Голови РНБО це можливо й покрутіше Головнокомандувача, бо рішення РНБО вводяться в дію Указом президента, тобто Верховного головнокомандувача. Питання лише чи готовий він підписувати рішення Залужного. Вочевидь не для того він його знімає...
показати весь коментар
01.02.2024 01:47 Відповісти
Так ЗУХВАЛО І СТИСТЕМНО Україну ще ніхто не нищив! Можливо, Лазар Кананович. Але це не точно.
показати весь коментар
01.02.2024 08:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 