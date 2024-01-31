Зеленський, Залужний та Умєров у понеділок зустрічалися на Банковій щодо відставки головнокомандувача ЗСУ. Єрмака не було, - ВВС

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 29 січня терміново викликав до себе головнокомандувача ЗСУ. На зустрічі також був міністр оборони Рустем Умєров.

Про це пише з посиланням на джерела ВВС News Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ця зустріч обіцяла бути нетиповою. Попри те, що Зеленський та Залужний регулярно бачаться на засіданнях ставки головнокомандувача, вони вже досить давно не спілкувалися без присутності глави Офісу президента. Цього дня Андрій Єрмак був в Ужгороді на переговорах з главою угорського МЗС Петером Сійярто", - йдеться в публікації.

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Голова ОП Андрій Єрмак 29 січня зустрічався в Ужгороді з головою МЗС Угорщини Петером Сійярто і не міг бути присутній під час розмови Зеленського із Залужним та Умєровим

За даними джерел, зустріч відбувалася в спокійному тоні. Президент повідомив, що ухвалив рішення звільнити головнокомандувача ЗСУ, і що указ про це буде підписаний найближчим часом.

Залужному він запропонував на вибір зайняти місце посла в одній з європейських країн (досі не призначені українські посли у Великій Британії, Норвегії та Чехії) або крісло секретаря РНБО. Залужний, за даними видання, відмовився від таких варіантів.

Ввечері інформацію про звільнення Залужного почали поширювати, з одного боку, анонімні телеграм-канали, пов’язані з ОП, а з іншого - "люди та канали, яких було важко запідозрити у симпатії до Зеленського".

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Чому Зеленському не до вподоби Залужний?

Видання пише: про напружені стосунки між Зеленським та Залужним відомо вже давно. Негаразди між ними почалися ще в квітні 2022 року, щойно російські війська відійшли від Києва.

"За даними ВВС, генерал Залужний хоч і не фігурує офіційно в кримінальній справі про неналежну організацію оборони півдня України, але мав з цього приводу бесіду зі слідчими ДБР", - йдеться в публікації.

На думку одних коментаторів, причина непорозуміння - ревнощі банкової до підтримки Залужного, якого соціологи називають єдиним реальним конкурентом Зеленського на гіпотетичних президентських виборах.

На думку інших, річ у тім, що Залужний та Зеленський по-різному бачать те, в яку фазу зайшла війна, і як вона має розвиватися далі.

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"У будь-якому разі, за даними ВВС, протягом останніх місяців Володимир Зеленський уже не раз був близьким до того, аби відправити Валерія Залужного у відставку. ... Що саме спонукало президента до того, аби повідомити головкому про неминучу відставку особисто 29 січня, достеменно не відомо", - йдеться в матеріалі.

Відносини між Зеленським та Залужним зараз не такі теплі, як на цьому фото. Президент хоче відправити генерала у відставку і пропонував йому обійняти посаду секретаря РНБО замість Данілова

За словами одного зі співрозмовників видання, президент в понеділок під час розмови обґрунтовував необхідність відставки Залужного тим, що він хоче перезавантажити всю систему органів нацбезпеки та оборони України. Та про кадрові зміни в інших силових, воєнних та правоохоронних органах наразі нічого невідомо.

Хто замість Залужного?

Указ про звільнення Залужного, за словами джерел ВВС, затримала або реакція західних партнерів України, або проблеми з кандидатурою його наступника.

Українські ЗМІ називають головними претендентами на цю посаду главу ГУ розвідки Кирила Буданова та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

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За словами джерел ВВС, обидва вони відмовилися від цього призначення. Адже будь-якого нового головнокомандувача будуть автоматично порівнювати зі старим, мегапопулярним Валерієм Залужним. А жодних передумов для того, щоб новий головком показав вражаючі результати на полі бою, немає.

І Буданов, і Сирський, за даними джерел ВВС відмовилися від посади головнокомандувача ЗСУ

"Україна у будь-якому разі не має можливості досягти перемоги над російською армією негайно, Україна у будь-якому разі має активізовувати мобілізацію. Ці речі не залежать від того, хто буде головнокомандувачем ЗСУ", - пише ВВС.

За таких обставин нового головкома можуть вважати "ручним генералом Банкової". А це не полегшить йому життя та роботу й не покращить ставлення до нього серед українських військових.

При цьому, за словами джерела ВВС в одній з українських спецслужб, неможливо уявити, що будь-який генерал відмовиться виконувати рішення президента про призначення головнокомандувачем.

"В Україні - війна. Президент - верховний головнокомандувач. Його рішення мають виконуватися", - цитує видання слова співрозмовника.

Що далі?

За словами джерел ВВС в секторі оборони, відставка Залужного - питання часу.

Розбіжності між ним та Зеленським досягли критичної межі. Йдеться вже не лише про погляди на бойові дії, а й про чисто особисті суперечності.

Відкритим залишається ряд питань.

Чи буде звільнення Залужного належним чином прокомуніковане західним партнерам України?

Як сприйме відставку популярного головкома українське суспільство? За опитуванням КМІС, заміну Залужного підтримують 2% українців і не підтримують 72%.

"Відставка Залужного - це не тільки заміна одного генерала на іншого: йдеться про порушення українською владою неформальної угоди з суспільством про те, що політичне керівництво не вчить воювати військових, а військові не лізуть у політичні справи", - пише ВВС.

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Видання зазначає, що українці в разі відставки Залужного навряд чи вийдуть на майдани, а військові - розвернуть багнети в бік Києва. Але це рішення не позначиться добре на загальних настроях українського суспільства, на його підтримці влади взагалі - і цей чинник не варто скидати з рахунку у воєнний час.

ЗМІ називають відставку Залужного питанням часу

Відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.