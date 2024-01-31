Зеленський, Залужний та Умєров у понеділок зустрічалися на Банковій щодо відставки головнокомандувача ЗСУ. Єрмака не було, - ВВС
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 29 січня терміново викликав до себе головнокомандувача ЗСУ. На зустрічі також був міністр оборони Рустем Умєров.
Про це пише з посиланням на джерела ВВС News Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ця зустріч обіцяла бути нетиповою. Попри те, що Зеленський та Залужний регулярно бачаться на засіданнях ставки головнокомандувача, вони вже досить давно не спілкувалися без присутності глави Офісу президента. Цього дня Андрій Єрмак був в Ужгороді на переговорах з главою угорського МЗС Петером Сійярто", - йдеться в публікації.
За даними джерел, зустріч відбувалася в спокійному тоні. Президент повідомив, що ухвалив рішення звільнити головнокомандувача ЗСУ, і що указ про це буде підписаний найближчим часом.
Залужному він запропонував на вибір зайняти місце посла в одній з європейських країн (досі не призначені українські посли у Великій Британії, Норвегії та Чехії) або крісло секретаря РНБО. Залужний, за даними видання, відмовився від таких варіантів.
Ввечері інформацію про звільнення Залужного почали поширювати, з одного боку, анонімні телеграм-канали, пов’язані з ОП, а з іншого - "люди та канали, яких було важко запідозрити у симпатії до Зеленського".
Чому Зеленському не до вподоби Залужний?
Видання пише: про напружені стосунки між Зеленським та Залужним відомо вже давно. Негаразди між ними почалися ще в квітні 2022 року, щойно російські війська відійшли від Києва.
"За даними ВВС, генерал Залужний хоч і не фігурує офіційно в кримінальній справі про неналежну організацію оборони півдня України, але мав з цього приводу бесіду зі слідчими ДБР", - йдеться в публікації.
На думку одних коментаторів, причина непорозуміння - ревнощі банкової до підтримки Залужного, якого соціологи називають єдиним реальним конкурентом Зеленського на гіпотетичних президентських виборах.
На думку інших, річ у тім, що Залужний та Зеленський по-різному бачать те, в яку фазу зайшла війна, і як вона має розвиватися далі.
"У будь-якому разі, за даними ВВС, протягом останніх місяців Володимир Зеленський уже не раз був близьким до того, аби відправити Валерія Залужного у відставку. ... Що саме спонукало президента до того, аби повідомити головкому про неминучу відставку особисто 29 січня, достеменно не відомо", - йдеться в матеріалі.
За словами одного зі співрозмовників видання, президент в понеділок під час розмови обґрунтовував необхідність відставки Залужного тим, що він хоче перезавантажити всю систему органів нацбезпеки та оборони України. Та про кадрові зміни в інших силових, воєнних та правоохоронних органах наразі нічого невідомо.
Хто замість Залужного?
Указ про звільнення Залужного, за словами джерел ВВС, затримала або реакція західних партнерів України, або проблеми з кандидатурою його наступника.
Українські ЗМІ називають головними претендентами на цю посаду главу ГУ розвідки Кирила Буданова та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.
За словами джерел ВВС, обидва вони відмовилися від цього призначення. Адже будь-якого нового головнокомандувача будуть автоматично порівнювати зі старим, мегапопулярним Валерієм Залужним. А жодних передумов для того, щоб новий головком показав вражаючі результати на полі бою, немає.
"Україна у будь-якому разі не має можливості досягти перемоги над російською армією негайно, Україна у будь-якому разі має активізовувати мобілізацію. Ці речі не залежать від того, хто буде головнокомандувачем ЗСУ", - пише ВВС.
За таких обставин нового головкома можуть вважати "ручним генералом Банкової". А це не полегшить йому життя та роботу й не покращить ставлення до нього серед українських військових.
При цьому, за словами джерела ВВС в одній з українських спецслужб, неможливо уявити, що будь-який генерал відмовиться виконувати рішення президента про призначення головнокомандувачем.
"В Україні - війна. Президент - верховний головнокомандувач. Його рішення мають виконуватися", - цитує видання слова співрозмовника.
Що далі?
За словами джерел ВВС в секторі оборони, відставка Залужного - питання часу.
Розбіжності між ним та Зеленським досягли критичної межі. Йдеться вже не лише про погляди на бойові дії, а й про чисто особисті суперечності.
Відкритим залишається ряд питань.
Чи буде звільнення Залужного належним чином прокомуніковане західним партнерам України?
Як сприйме відставку популярного головкома українське суспільство? За опитуванням КМІС, заміну Залужного підтримують 2% українців і не підтримують 72%.
"Відставка Залужного - це не тільки заміна одного генерала на іншого: йдеться про порушення українською владою неформальної угоди з суспільством про те, що політичне керівництво не вчить воювати військових, а військові не лізуть у політичні справи", - пише ВВС.
Видання зазначає, що українці в разі відставки Залужного навряд чи вийдуть на майдани, а військові - розвернуть багнети в бік Києва. Але це рішення не позначиться добре на загальних настроях українського суспільства, на його підтримці влади взагалі - і цей чинник не варто скидати з рахунку у воєнний час.
Відставка Залужного
Раніше джерела повідомляли про те що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.
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По поводу заявлений , что Венгрия может что-то захватить посол вызван?
По факту у Зеленского полномочия до 20 мая. Потом возникает Конституционная проблема, потому что президент выбирается на пять лет. Там нету ни слова, что его полномочия продлеваются
Зараз основний аргумент зе-цирку - головком призначається на 5 років.
але й президент на 5 років - оголосити ЧЕРГОВІ вибори припіздента. тоді можна звільнити Залужного, хай йде кандидатом. тоді все по чесному.
думаєте будуть чесні вибори ?
оте чмо дозволить його змістити ?
та воно наступного ж дня побіжить з засранцями мир підписувати , якщо йому гарантують посаду
"Компромат" повинен бути такого характеру, щоб змусити Залужного добровільно подати рапорт у відставку. Або, щоб "компромат" виглядав так перед Заходом, в першу чергу, перед президентом США і Пентагоном, що Зеленський змушений був звільнити Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ.
Один із керівників, як кажуть в народі, "взяв під козирок" і відразу погодився виконати незаконне доручення президента.
Другий, маючи мужність і порядність, спробував делікатно заперечити Зеленському, що цього не доцільно робити під час війни, оскільки "роздування сфабрикованого компромату" може призвести до "деморалізації армії та інших негативних наслідків у суспільстві". На що Зеленський зауважив, що "деморалізація" армії" і "політична нестабільність" це не його проблема. "Для цього - заявив президент - у мене є служба охорони, поліція і національна гвардія" і пригрозив незговірливому керівнику звільненням.
Керівник погодився "обережно провести оперативну перевірку" Залужного. Та, будучи порядним, попередив Залужного, що президент дав команду зібрати на нього компромат.
Головнокомандувач ЗСУ спокійно зауважив: "Хай шукають. У мене немає офшорів, нерухомості, віл, яхт за кордоном. У мене є лише солдати, офіцери, які для мене рідні, як моя сім'я та Україна…".
Перерили все, що тільки можна було перерити, перевернули все вверх дном, перевіряли навіть довоєнні закордонні відрядження Залужного і як він писав і захищав свою дисертацію. Проте нічого компрометуючого не знайшли.
Яка була реакція Зеленського на результати перевірки здогадатися не важко, враховуючи його характер і психотип.
20 січня мною були опубліковані закриті соціологічні дослідження нашої організації, проведені в середині місяця, які засвідчили про стрімке падіння довіри до президента Зеленського і підконтрольних йому силових структур. Реально йому довіряє менше третина населення країни.
Парламенту довіряє 13% українців, уряду - 22%. Впала довіра до СБУ (51%) і до національної поліції (38%). Довіра до суддів складає лише 10%, до прокурорів - 7%.
У президентському рейтингу Зеленського підтримує лише 25% (Порошенка - 22%).
Найбільша довіра українців до ЗСУ - 97% і їх головнокомандувача Валерія Залужного - 94%.
Закриті соціологічні дослідження показують, що якби вибори Президента України були в середині січня, то Валерій Залужний переміг би у першому турі. За нього проголосували б майже дві третини виборців (65%).
Ось чому у Зеленського така заздрість, неповага, ненависть до генерала Залужного і нестерпне бажання звільнити його з посади головнокомандувача ЗСУ.»
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
генерал-лейтенант СБУ
просто підписант
єрмак захватив все від слова зовсім
крім ЗСУ.
от тому така куйня
а роботу уряду видно по фото...
міністр ЗС сидить і щолкає іблом
а міжнародні питання вирішує єрмак
то накуй тоді цей кабмін, як що все вирішує єрмак???
а єдиний високопосадовець який каже ОПі, що так не буде, а буде так я треба
це ЗАЛУЖНИЙ!!!!
або пенсія та читати лекції по всяких вестпоінтах,
або політика.
але, людина котра врятувала україну від загибелі, просто зобов'язана, допомогти її відновити.
може, це саме та сама, "сильна рука", яка нам так необхідна.
Залужний знає про війну все. Клоун знає все про сцену
Кожний робить те, що вміє робити: генерал воює, а клоун грає на пісюніно.
1. Довгоочікуваний Путлером сигнал про ліквідацію вищого керівництва ЗСУ.
2. Сигнал Трампу
3. Дискредитація дій української влади і президента на міжнародній арені та всередині країни.
4. Відволікання уваги нашого суспільства і всьго світу від роботи американських ревізорв що прибули в Київ десь неділю назад, які вже зараз виявили величезну недостачу.
5. Дискредитація керівництва збройних сил України, а також спроби направлені на їх розвал.
6. В результаті всіх його дій можна припустити, що він спить і бачить себе гауляйтером всієї України.
Чи з ******* отримали команду до виконання і "хоч трава не рости"?
Три мирних роки було, за цей час можна було тричі "всю систему " перезавантажити! Де був наш ПреЗЕдент оці три роки?
У наркотичномулетаргічному сні? А прильоти ракет по Києву розбудили?
Крім того. Президент має право назначати, знімати. Це буде його відповідальність.
Наприклад, зніме Залужного, призначить нач. Ген. штаба, Шапталу. І що ??
Не за кульобу соромно, а за державу, за себе.
Від мого імені розмовляє помічник двірника Козир...
Й...баний сором...
Повний треш!
Всім відомий охоронець вдягав на нього куртку. Воно вже взагалі йокнуте.
Довіряю Збройним Силам України
як Залужний передав мільйон доларів спадку на ЗСУ.
Такі речі злодії не прощають: генерал тим самим продемонстрував їм, що гроші для нього ніщо, і купити його неможливо.
Саме відтоді зелені вважають, що Залужний не просто чужий, а ворог.»🙁
ненавиджу цих мерзенних покидьків і злодіів при владі 🤮
бурхливі , що його тіпає від злості і воно тупає ногами , тільки із- за того ,що рейтинги у генерала набагато вищі , ніж у зебіла !😡
Вже писав ; зі стартом " перевиборів " московського ліліпузіка-- сінхронно розпочнеться
зусиллями ЗЕ--кодла-- задобрювальна. плебейсько-ница акція підтримки рашо-катюги...
- Це так очікувано: робити " приємність" своєм шефу-- покровителю... І до розкрадання
мільярдів військової гумдопомоги--додати іще й влсну --родзинку. а саме--обезголовити ЗСУ !!! Вважайте : чорна справа ( зневіри й хаосу ) вже запущена ... Коли срулі зплітають сітку змови. дескридетації якомусь діячу ( НЕ угодного їм )--він приречений --це лише справа часу !? У них все продумано. до дрібниць... Навіть наше спільне бажання вплинути на зрадницький підступ . а саме; зірватись у Київ і привести ЗЕ-кишло до тями--розіб*ється біля каси на квитки до столиці...( З Нового року --ціни захмарні !!! )
Українці. будьмо пильними. хоч зараз-- перед прїрвою!!! ДО купи...Єднаймося !
Визначили цього мішком прибитого Буданова.
Залужний ЧУЖИЙ серед "зелені":
-НЕ злодій;
-НЕ аґєнт московської ФСБ;
-НЕ єврей.
Ну що йому там робити?