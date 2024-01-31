Сырский отказался от должности главнокомандующего ВСУ, - The Times
Генерал-полковник Александр Сырский вслед за Будановым отклонил предложение Зеленского занять должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины вместо Валерия Залужного.
Об этом со ссылкой на источники пишет The Times, сообщает Цензор.НЕТ.
По его данным, генерал Залужный 29 января был вызван на личную встречу с президентом, на которой он сказал советникам главы государства, что "их оценки военной ситуации скорее положительные, чем реалистичные".
После этого, по данным источников The Times, Залужный вернулся в свой офис и сообщил своим заместителям, что "собирает вещи".
Но затем обеспокоенность ситуацией выразило высшее командование ВСУ, а также международные партнеры, включая США и Великобританию.
Поэтому Зеленский был вынужден "отменить свое решение под давлением со стороны чиновников и международных партнеров", утверждает The Times.
Издание отмечает, что противостояние политического и военного руководства страны создает для правящей команды проблемы, в том числе на внешнем контуре.
"Зеленский должен понять, что военные доверяют Залужному и, если президент хочет, чтобы военные доверяли ему, ему нужно научиться доверять и Залужному", - цитирует газета "доверенное лицо" главкома.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи вам Залужний не подобається?
в мене намає ідолів
І це не Бред Пітт, а генерал Залужний!
Краще, щоб армія та політика обмежили спілкування до мінімуму.
Он же сказал:"Мы бы все легли в Крыму"
Вот он шанс.Только кто такие "мы" не пояснил.
ЗЕ-влада схожа. В чому зміст,
Як бойового генерала
Жене в відставку уклоніст?
і подруге: є процедура. зе!поц не може звільнити самостійно. потрібне подання від міністра умерова. скоріш, за все умеров теж відмовився це робити. у зе!поца приключилася істерика. мабуть валявся на своєму тенісному столі і дригав ніжками і ручками.
і потретє: умерова, можна звільнити, тільки після подання шмигаля. а шмигаль, відомий вмикач окуня.
Тут інша проблема в ЄрЗе - чи проголосує ВР (питання - в монобільшості) за його подання. Умерова же три місяці тому призначали... на фоні корупційних скандалів Резнікова... бо для багатьох буде виглядати так, ніби Умеров прийшов, почав наводити порядки, і тому його звільняють...
2) за поданням Прем'єр-міністра України (стосовно Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою Президента України)
https://youtu.be/t8Vjf5tI2LQ
Впрочем, кого выбрали - то и получили...
Ауу ЗЕсрань, ви де? подайте хоч голос, сучища...
То звіздець, як вам в голови насрано...
А Ви вмієте в логіку!
(на повному серйозі, без краплі іронії)
Золоті слова
Зеленський думав що нарід аж рветься керувати військом в таку годину! Він думав що всі як він: аби до верху аби до грошей! А тут виявилось що керувати човен під час бурі може або божевільний, або геній