Сырский отказался от должности главнокомандующего ВСУ, - The Times

Генерал-полковник Александр Сырский вслед за Будановым отклонил предложение Зеленского занять должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины вместо Валерия Залужного.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Times, сообщает Цензор.НЕТ.

По его данным, генерал Залужный 29 января был вызван на личную встречу с президентом, на которой он сказал советникам главы государства, что "их оценки военной ситуации скорее положительные, чем реалистичные".

После этого, по данным источников The Times, Залужный вернулся в свой офис и сообщил своим заместителям, что "собирает вещи".

Но затем обеспокоенность ситуацией выразило высшее командование ВСУ, а также международные партнеры, включая США и Великобританию.

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Поэтому Зеленский был вынужден "отменить свое решение под давлением со стороны чиновников и международных партнеров", утверждает The Times.

Издание отмечает, что противостояние политического и военного руководства страны создает для правящей команды проблемы, в том числе на внешнем контуре.

"Зеленский должен понять, что военные доверяют Залужному и, если президент хочет, чтобы военные доверяли ему, ему нужно научиться доверять и Залужному", - цитирует газета "доверенное лицо" главкома.

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