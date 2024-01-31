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Зеленський (17537) відставка (1214) Залужний (636) Олександр Сирський (220)

Сирський відмовився від посади головнокомандувача ЗСУ, - The Times

Новини Цензор.НЕТ Політика України

залужний,сирський,умєров

Генерал-полковник Олександр Сирський слідом за Будановим відхилив пропозицію Зеленського обійняти посаду головнокомандувача Збройних сил України замість Валерія Залужного.

Про це з посиланням на джерела пише The Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, генерала Залужного 29 січня викликали на особисту зустріч із президентом, на якій він сказав радникам глави держави, що "їхні оцінки військової ситуації радше позитивні, ніж реалістичні".

Після цього, за даними джерел The Times, Залужний повернувся у свій офіс і повідомив своїм заступникам, що "збирає речі".

Але потім занепокоєння ситуацією висловило вище командування ЗСУ, а також міжнародні партнери, включно зі США та Великою Британією.

Також читайте: Зеленський запропонував Залужному посаду секретаря РНБО. Той відмовився, - The Economist

Тож Зеленський був змушений "скасувати своє рішення під тиском з боку високопосадовців і міжнародних партнерів", стверджує The Times.

Видання зазначає, що протистояння політичного та військового керівництва країни створює для правлячої команди проблеми, зокрема на зовнішньому контурі.

"Зеленський має зрозуміти, що військові довіряють Залужному і, якщо президент хоче, щоб військові довіряли йому, йому потрібно навчитися довіряти і Залужному", - цитує газета "довірену особу" головкому.

Також читайте: Зеленський все ж таки відправить у відставку Залужного, - Financial Times

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+69
Пропонуємо чотирикратному неухилянту подати у відставку натомість. Бо, на відміну від Залужного, він на *** нікому не всрався, крім мамирими і папиізі.
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31.01.2024 11:16
+60
Це натяк, що зеля обкурений поц.
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31.01.2024 11:14
+52
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31.01.2024 11:15
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я не релігійність мав на увазі
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31.01.2024 13:19 Відповісти
Ви ж заповідь процитували!

Чи вам Залужний не подобається?
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31.01.2024 13:26 Відповісти
мова про ідолів 😂 хитрунка
в мене намає ідолів
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31.01.2024 15:45 Відповісти
А в мене є.

І це не Бред Пітт, а генерал Залужний!
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31.01.2024 16:07 Відповісти
🙏🙏🙏
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31.01.2024 16:49 Відповісти
Залужного в президенти.Зеленого після закінчення терміну потрібно гнати сцяними тряпками.Ми демократія а не ГУЛАГ🤬
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31.01.2024 11:30 Відповісти
Якими ще тряпками, яке ще гнать? Каштан чекає!
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31.01.2024 11:40 Відповісти
А разве их в Киеве не спили? Говорят шо каштаны со временем покрываются порчей.
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31.01.2024 11:46 Відповісти
То просто зелені крєпкі хазяйствєннікі "працюють". Мародери приїзжають, роблять з гарного живого дерева пеньок без гілок, називають це "профілактикою", і їдуть геть. Причому проводять такі роботи в порушення закону з 7 ранку, бензопилками. Щоб врятувати дерева на мікрорайоні, довелося разом із сусідами зібратися і конкретно накидать ****** бригаді цих дегенератів. Отак і живемо...
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31.01.2024 11:50 Відповісти
Можливо безуглу, або ще якусь матрьошку з шашличної компанії і навколо ОП тусовки?
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31.01.2024 11:31 Відповісти
під час війни влада повинна переходити до рук військових, звичайно тимчасово, а політики повинні робити все від них залежне, щоб військові отримували все, що їм потрібно для перемоги..., а інакше заради красивих та виграшних фото на фоні чогось там "побєдоносного" ми маємо реальний шанс втратити країну...
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31.01.2024 11:31 Відповісти
Таймс, Економіст усі знають усе. Просто запитайте самого Генерала Залужного. До речі,посада Головнокомандувача і посла це як пониження. Залужний захистив дисертацію, навіщо йому якісь химерні пропозиції і від кого! Те що вина за контрнаступ переведуть на ЗСУ, так про це говорили, а ось оп трубив на усіх ресурсах, замість перевірити дані буданова та і самого тіктокера
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31.01.2024 11:31 Відповісти
Пан Залужный, создавайте свою политическую группу единомышленников. И идите в политику. Рано или поздно выборы состоятся, и с клоуном из шапито-95 и его шефом ермачком, можно будет рассчитаться за все что они сделали. Для ЗЕ и его сброда, главное сохранить власть, и его больше волнуют рейтинги чем победа в войне.
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31.01.2024 11:34 Відповісти
Та да, аби ото політикани ним "попользовались".
Краще, щоб армія та політика обмежили спілкування до мінімуму.
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31.01.2024 13:12 Відповісти
Как по мне, если Зе хочет сохранить собственное достоинство, он должен повести себя "по-взрослому" и просто уйти, передав полномочия пану Гетьману (если, конечно, это позволяет конституция).
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31.01.2024 11:35 Відповісти
он не может уйти. потому что раньше или позже, независимо от того кто у власти, начнется расследование всего, что натворили ЗЕ и его шеф ермак и назначенные ими люди.
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31.01.2024 11:37 Відповісти
його достоїнство максимум на що здатне - на роялі зіграти.
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31.01.2024 11:40 Відповісти
ти не розумніший за піськограя , бо поливаєш лайном генералів .
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31.01.2024 11:47 Відповісти
Яких генералів?фанерного Буданова,який щоб вилизати очко Зеленському і створити рейтинг,через бидломарафон,до дня Незалежності,поклав дві найкращі роти спецпризначенців на острові Зміїному і одну в Енергодарі?Чи етнічного моск@ля Сирського,який заради звання і медальки,поклав 26 тис. військових,тільки заради одного-"позітівний кейс фортеця Бахмут"-придуманого Єрмаком-Подаляком для підняття рейтингу Зе серед таких,як ти,"корисних хом'ячків" через той таки бидломарафон?
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31.01.2024 12:09 Відповісти
ти не вартий шкарпеток жодного генерала ! все що ти брало лисенятко це пивний ларек ! про етнічних москалів розкажи хлопцям з РДК чи стіш ?
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31.01.2024 12:16 Відповісти
Аеродром брав в Краматорську,в підрозділі генерала Кривоноса,прикривав вихід наших сил з Дебальцево,в 2015 р в складі 95-ки... а от щодо ларків,то ти до свого Єрмака краще звернись,він в цьому спец. де твоє РДК "воює",на піар-роликах бидломарафону і на каналі ГРУшника Фейгіна?як ви "корисні хом'ячки" вже заїб@ли своєю тупістю.сиди на свому пропуканому дивані і споживай дальше "божу росу" Наташі Мосейчук).
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31.01.2024 12:35 Відповісти
Так Зеля может всех повести в бой.
Он же сказал:"Мы бы все легли в Крыму"
Вот он шанс.Только кто такие "мы" не пояснил.
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31.01.2024 11:40 Відповісти
Знов на "союз меча й орала"
ЗЕ-влада схожа. В чому зміст,
Як бойового генерала
Жене в відставку уклоніст?
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31.01.2024 11:42 Відповісти
Коли вже цей зелений балаган закінчиться, повна некомпетентність, і робота на ворога!
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31.01.2024 11:43 Відповісти
Если кого то планируешь увольнять,то как минимум надо уже знать на кого, а то получается какая то распродажа, предлагают как на аукционе место командующего.
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31.01.2024 11:44 Відповісти
Доведеться йому пропонувати посаду Головкома Лисому борову, бо ніхто з генералів такого не хоче.
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31.01.2024 11:47 Відповісти
Пошліть зелю поглянути в очко, навіть не кремлівському *****, а спочатеу оленейобу шоойгу. Вони йому точно підскажуть кого вибрати на цю посаду.
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31.01.2024 11:45 Відповісти
Хто такий Херпіду, що воно за своєї халатності дозволило ворогу знищити пів України, загнало на чужбину більше 8 мільйонів громадян,решту зимусило жити у страху, відмовитися від свіх благ, запустило на південь і на схід ворога, розмінувавши проходи і призначило зрадників СБУ, прокуратурни, поліції... та ще і лізе до командного складу ЗСУ? Заради нього ми маємо знищити Україну, щоб воно мало непогані, брехливі рейтинги та залишитися доїти українців?
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31.01.2024 11:45 Відповісти
будь який офіцер, котрий погодиться стати головнокомандуючим, не буде, взагалі сприйматися суспільством і особливо військовими. він буде вважатися гандоном зе!поца.

і подруге: є процедура. зе!поц не може звільнити самостійно. потрібне подання від міністра умерова. скоріш, за все умеров теж відмовився це робити. у зе!поца приключилася істерика. мабуть валявся на своєму тенісному столі і дригав ніжками і ручками.

і потретє: умерова, можна звільнити, тільки після подання шмигаля. а шмигаль, відомий вмикач окуня.
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31.01.2024 11:47 Відповісти
наскільки я розуміюсь в Конституції, подання на звільнення/призначення Міністра оборони (а також Міністра МЗС, Голову СБУ) до парламенту робить власне Президент. Голова Уряду - на всіх інших міністрів.
Тут інша проблема в ЄрЗе - чи проголосує ВР (питання - в монобільшості) за його подання. Умерова же три місяці тому призначали... на фоні корупційних скандалів Резнікова... бо для багатьох буде виглядати так, ніби Умеров прийшов, почав наводити порядки, і тому його звільняють...
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31.01.2024 11:53 Відповісти
Стаття 18. Звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України

2) за поданням Прем'єр-міністра України (стосовно Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою Президента України)
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31.01.2024 12:34 Відповісти
жалкая, ничтожная личность...

https://youtu.be/t8Vjf5tI2LQ
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31.01.2024 11:49 Відповісти
Какой-то цирк на дроте, если честно )
Впрочем, кого выбрали - то и получили...
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31.01.2024 11:50 Відповісти
А які задачі? Армія стомлена і чекає демобілізації, заміни нема, техніки нема, *********** нема. За два роки ми опинилися у розбитого корита. Який самогубець хоче очолити армію в цей період?
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31.01.2024 11:51 Відповісти
не Мы а вы
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31.01.2024 11:53 Відповісти
"демобилизация" во время войны - это прям ахренительная мотивация, чтобы воевать. Хйло может даст медальку за такие идеи (но потом все равно расстреляет, на всякий случай)
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31.01.2024 14:13 Відповісти
Герасима ставь !
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31.01.2024 11:52 Відповісти
То що ж виходить, що і Береза, і Гончаренко і всі решта, що підняли шум ввечері 20-го, виявляється зовсім не ті, як їх подлякові блоХери обізвали, і безуглу навіть знову активували... А? У всіх гріхах звинувачували, останніми словами обзивали і криміналом і страшили... А що ж тепер, виходить, що та зелена мерзота в черговий раз насрала своїм зебілам на голови? А ті ж щасливі, смачно їм, дебілам...
Ауу ЗЕсрань, ви де? подайте хоч голос, сучища...
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31.01.2024 11:55 Відповісти
А, та то Залужний сам?!
То звіздець, як вам в голови насрано...
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31.01.2024 12:38 Відповісти
Зелені підари брешуть завжди. Якщо вони не брешуть, треба потикати їх паличкою, може, здохли. На нюх не пробувати, смердять вони завжди... популізмом.
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31.01.2024 13:47 Відповісти
+100500!!!

А Ви вмієте в логіку!
(на повному серйозі, без краплі іронії)
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31.01.2024 14:21 Відповісти
Цікаво що роблять ті генерали та командуючи кожного дня протягом вже більше року? Яки геніальні стратегії вони розробляють? Яке село звільнили???
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31.01.2024 11:59 Відповісти
более интересно, что делает минобороны, обеспечение, логистика, линии обороны, техника, связь и т.п. а генералы рисуют стрелочки и говорят что так что так получается ж... с такими то ресурсами и поддержкой. из всяких "цифровизаций" стрелять больше\точнее не станешь.
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31.01.2024 14:07 Відповісти
Гммм, - то сходи в окопи та розпитай, там розкажуть чого кацап в тебе ще не вдома й навіть покажуть кацапа. На переправі коней не міняють, на війні генералів теж, особливо в скрутний час, так тому, що вони повністю знають лінію фронту, а ті, хто прийде - ні, також є завжди ризик провалу операцій, що сплановані або в стадії розробки, це як початок, дальше додумай сам, якщо є знання військові. АРХ М
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31.01.2024 15:32 Відповісти
Господам Буданову, Сырскому респект. Совесть и Честь , редкое явление в современном Украинском государстве. Господину Залужному большое уважение.
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31.01.2024 12:01 Відповісти
При чем тут честь и совесть? Просто они еще не сошли с ума и не растеряли здравый смысл - становиться вместо Залужного с подачи Зеленского..
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31.01.2024 12:27 Відповісти
Є ще Кузьмук на всяк випадок..
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31.01.2024 12:01 Відповісти
і Хомчак є .
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31.01.2024 12:09 Відповісти
Може триумвират зробити? Шурма, эрмак и безглуздая возглавят, один сухопутные войска, другий авиацию, а безглуздой доверим военно-морской флот. Ото начнутся перемоги.
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31.01.2024 12:03 Відповісти
"Зеленський має зрозуміти, що військові довіряють Залужному і, якщо президент хоче, щоб військові довіряли йому, йому потрібно навчитися довіряти і Залужному", - цитує газета "довірену особу"
Золоті слова
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31.01.2024 12:14 Відповісти
Розумно...
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31.01.2024 12:23 Відповісти
виродкам не зрозуміло що таке честь офіцера...уявляю в якому вони зараз шоці....
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31.01.2024 12:27 Відповісти
долб"***.........Генерал-полковник Олександр Сирський слідом за Будановим відхилив пропозицію Зеленського обійняти посаду головнокомандувача Збройних сил України замість Валерія Залужного. ......по твоєму зараз мобілізовані можуть відхиляти пропозиції командування....одним словом н....посилати? що це за новий термін зявився в зелено залужній арміїї----пропозиція! це що? для лохів наказ а для нелохів пропозиція?
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31.01.2024 12:34 Відповісти
....бажаю діяти всім урядовцям з РОЗУМОМ,у важкий час , для держави Україна,
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31.01.2024 12:43 Відповісти
Zе нужно просто собрать свои манатки и написать заяву в отставку!
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31.01.2024 12:47 Відповісти
може краще щоб Боневтік нарешті втік, і країною покерують більш свідомі люди, будь хто лише б не аматори з Шапіто?
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31.01.2024 12:48 Відповісти
"Што ш я за царь такой, если не могу свои желания реализовывать?!"
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31.01.2024 13:16 Відповісти
У такий складний для країни час так цілеспрямовано підривати її і так обмежені сили може лише найпідліший зрадник.
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31.01.2024 13:43 Відповісти
+100500.
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31.01.2024 14:17 Відповісти
Людина себе відчуває ******** Сталіним -- "вєршителем судеб".
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31.01.2024 14:18 Відповісти
агрохимию нужно поставить, или безмозглую или абрека какого, или любого депутата - те не откажутся, не впервой, да и чего там командовать, построить в колонну - и бегом, автоматы можно \разрешить\ брать с убитых, но чтобы потом все вернули, если победят. если по человеку в минуту убивать (с перерывами) то 30 лямов закончатся аж за 57 лет. плюс все оставшееся от них можно продать на аукционе.
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31.01.2024 13:56 Відповісти
Оппаля ля!
Зеленський думав що нарід аж рветься керувати військом в таку годину! Він думав що всі як він: аби до верху аби до грошей! А тут виявилось що керувати човен під час бурі може або божевільний, або геній
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31.01.2024 14:47 Відповісти
Сколько горлопанов от порохоботов то набежало !! Да и кремлевские подтянулись !! Я в таком случае задаю только один вопрос - ЧТОБЫ БЫЛО СЕЙЧАС ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ВЫИГРАЛ ПОРОШЕНКО ?? Жду ответов !!
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31.01.2024 15:55 Відповісти
От коли ти , вивчиш українську мову , тоді не будеш задавати таких дурних запитань.
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31.01.2024 17:19 Відповісти
О та відповідь лежить прямо на поверхні, зеленський би продовжував розважати посіпак ху-ла імітуючи гру членом на роялі.
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31.01.2024 23:06 Відповісти
Як вже з@ї@ло це мікро чмо....шлімазл....
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31.01.2024 20:57 Відповісти
ХИТРЫЙ ПЗДЕЦ !)
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01.02.2024 03:18 Відповісти
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