Сирський відмовився від посади головнокомандувача ЗСУ, - The Times
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Генерал-полковник Олександр Сирський слідом за Будановим відхилив пропозицію Зеленського обійняти посаду головнокомандувача Збройних сил України замість Валерія Залужного.
Про це з посиланням на джерела пише The Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його даними, генерала Залужного 29 січня викликали на особисту зустріч із президентом, на якій він сказав радникам глави держави, що "їхні оцінки військової ситуації радше позитивні, ніж реалістичні".
Після цього, за даними джерел The Times, Залужний повернувся у свій офіс і повідомив своїм заступникам, що "збирає речі".
Але потім занепокоєння ситуацією висловило вище командування ЗСУ, а також міжнародні партнери, включно зі США та Великою Британією.
Тож Зеленський був змушений "скасувати своє рішення під тиском з боку високопосадовців і міжнародних партнерів", стверджує The Times.
Видання зазначає, що протистояння політичного та військового керівництва країни створює для правлячої команди проблеми, зокрема на зовнішньому контурі.
"Зеленський має зрозуміти, що військові довіряють Залужному і, якщо президент хоче, щоб військові довіряли йому, йому потрібно навчитися довіряти і Залужному", - цитує газета "довірену особу" головкому.
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Чи вам Залужний не подобається?
в мене намає ідолів
І це не Бред Пітт, а генерал Залужний!
Краще, щоб армія та політика обмежили спілкування до мінімуму.
Он же сказал:"Мы бы все легли в Крыму"
Вот он шанс.Только кто такие "мы" не пояснил.
ЗЕ-влада схожа. В чому зміст,
Як бойового генерала
Жене в відставку уклоніст?
і подруге: є процедура. зе!поц не може звільнити самостійно. потрібне подання від міністра умерова. скоріш, за все умеров теж відмовився це робити. у зе!поца приключилася істерика. мабуть валявся на своєму тенісному столі і дригав ніжками і ручками.
і потретє: умерова, можна звільнити, тільки після подання шмигаля. а шмигаль, відомий вмикач окуня.
Тут інша проблема в ЄрЗе - чи проголосує ВР (питання - в монобільшості) за його подання. Умерова же три місяці тому призначали... на фоні корупційних скандалів Резнікова... бо для багатьох буде виглядати так, ніби Умеров прийшов, почав наводити порядки, і тому його звільняють...
2) за поданням Прем'єр-міністра України (стосовно Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою Президента України)
https://youtu.be/t8Vjf5tI2LQ
Впрочем, кого выбрали - то и получили...
Ауу ЗЕсрань, ви де? подайте хоч голос, сучища...
То звіздець, як вам в голови насрано...
А Ви вмієте в логіку!
(на повному серйозі, без краплі іронії)
Золоті слова
Зеленський думав що нарід аж рветься керувати військом в таку годину! Він думав що всі як він: аби до верху аби до грошей! А тут виявилось що керувати човен під час бурі може або божевільний, або геній