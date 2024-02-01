Три компанії з Молдови за два роки продали РФ авіазапчастин на $15 млн, - ЗМІ

У 2022-2023 роках, попри санкції проти РФ, три компанії з Молдови продали РФ запчастини до літаків на загальну суму близько 15 млн доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на розслідування молдовської служби "Радіо Свобода".

"Постачання запчастин до російських літаків через Молдову почалося за кілька місяців після вторгнення РФ в Україну. Деталі із західних країн потрапляли в авіакомпанії "Перемога" та S7 Engineering.

До схеми були причетні три молдавські компанії – Airrock Solutions, Aerostage Services та Maxjet Service. Перші дві були засновані у 2021 та 2022 роках відповідно, їхній власник – колишній топчиновник молдавської авіакомпанії Air Moldova Іван Мельников, третя існувала ще з 2011 року", - йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що ці компанії діяли як посередники - розміщували замовлення на запчастини, після чого допомагали транспортувати їх у Росію, інколи – безпосередньо в російські аеропорти. При цьому постачання відбувались не через молдовську територію.

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"І Мельников, і Ранга заявили "Радіо Свобода", що не знали про постачання закуплених їхніми компаніями деталей до РФ – вони, за контрактами, призначались в інші країни СНД", - пишуть журналісти.

У розслідуванні йдеться, що причиною такої ситуації могло стати неприєднання Молдови до деяких санкцій Європейського Союзу проти Росії, які стосуються постачання деталей до авіації.

Джерела "Радіо Свобода" в офісі президентки Молдови сказали, що там відомо про ці випадки й ними вже займаються "компетентні органи". Крім того, Кишинів обговорює можливість приєднання до інших санкцій ЄС.