УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11390 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
3 404 13
Молдова (1305) росія (47349) санкції (6880)

Три компанії з Молдови за два роки продали РФ авіазапчастин на $15 млн, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,авіація

У 2022-2023 роках, попри санкції проти РФ, три компанії з Молдови продали РФ запчастини до літаків на загальну суму близько 15 млн доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на розслідування молдовської служби "Радіо Свобода".

"Постачання запчастин до російських літаків через Молдову почалося за кілька місяців після вторгнення РФ в Україну. Деталі із західних країн потрапляли в авіакомпанії "Перемога" та S7 Engineering.

До схеми були причетні три молдавські компанії – Airrock Solutions, Aerostage Services та Maxjet Service. Перші дві були засновані у 2021 та 2022 роках відповідно, їхній власник – колишній топчиновник молдавської авіакомпанії Air Moldova Іван Мельников, третя існувала ще з 2011 року", - йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що ці компанії діяли як посередники - розміщували замовлення на запчастини, після чого допомагали транспортувати їх у Росію, інколи – безпосередньо в російські аеропорти. При цьому постачання відбувались не через молдовську територію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС продовжив економічні санкції проти РФ ще на 6 місяців

"І Мельников, і Ранга заявили "Радіо Свобода", що не знали про постачання закуплених їхніми компаніями деталей до РФ – вони, за контрактами, призначались в інші країни СНД", - пишуть журналісти.

У розслідуванні йдеться, що причиною такої ситуації могло стати неприєднання Молдови до деяких санкцій Європейського Союзу проти Росії, які стосуються постачання деталей до авіації.

Джерела "Радіо Свобода" в офісі президентки Молдови сказали, що там відомо про ці випадки й ними вже займаються "компетентні органи". Крім того, Кишинів обговорює можливість приєднання до інших санкцій ЄС.

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Та і в Україні, на другому році війни з рашистами, ще сбу находить компанії хто торгує з рашистами. Де новина?
показати весь коментар
01.02.2024 08:03
+4
2.000 років тому було сказано - "pecunia non olet", гроші не пахнуть.
Лайно пахне, а гроші ні.
Часи та технології з того часу змінилися, а люди та їхня поведінка ні.
Тому - принцип універсальний.
показати весь коментар
01.02.2024 08:16
+2
Їм це москалі забудуть,коли нападуть.
показати весь коментар
01.02.2024 07:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Їм це москалі забудуть,коли нападуть.
показати весь коментар
01.02.2024 07:58 Відповісти
І ще.ж молдаванам хтось ці запчастини продав...
В молдові багато бойових літаків?
показати весь коментар
01.02.2024 08:01 Відповісти
Та це для цивільних літаків.
показати весь коментар
01.02.2024 08:25 Відповісти
Абідна, бо нам весь цей час розповідали, як у кацапів закінчуються запчастини та незабаром їхні літаки почнуть падати. А вони як літали, так і літають, бо є чим їх обслуговувати та ремонтувати. Молдова про це ще пошкодує, прийде час.
показати весь коментар
01.02.2024 08:56 Відповісти
Малось на увазі цивільні літаки
показати весь коментар
01.02.2024 10:12 Відповісти
які ще літаки ?
Дозволений імпорт
показати весь коментар
01.02.2024 11:14 Відповісти
Та і в Україні, на другому році війни з рашистами, ще сбу находить компанії хто торгує з рашистами. Де новина?
показати весь коментар
01.02.2024 08:03 Відповісти
2.000 років тому було сказано - "pecunia non olet", гроші не пахнуть.
Лайно пахне, а гроші ні.
Часи та технології з того часу змінилися, а люди та їхня поведінка ні.
Тому - принцип універсальний.
показати весь коментар
01.02.2024 08:16 Відповісти
И цЫганские песни... михгалкофф их любит..
показати весь коментар
01.02.2024 08:23 Відповісти
Так почему там санкции не работают?
показати весь коментар
01.02.2024 09:06 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2024 09:07 Відповісти
Поймать и посадить засранцев.
показати весь коментар
01.02.2024 11:02 Відповісти
Тобто Молдова чисто випадково не приєдналась до санкцій Євросоюзу по запчастинах до авіаційної техніки і чисто випадково не знала що молдовські фірми є прокладками.Західні виробники також не здогадувались що Молдові непотрібна така кількість запчастин.Впевнений що так само кацапи обходять санкції і через інші країни,а європейці та американці про це навіть не здогадуються
показати весь коментар
01.02.2024 11:02 Відповісти
 
 