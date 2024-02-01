Росіяни заявляють про атаку 11 українських безпілотників

Вночі та вранці 1 лютого чотири області РФ нібито атакували 11 українських БПЛА.

Про це повідомили в міноборони Росії, інформує Цензор.НЕТ.

Там стверджують, що вночі та близько 06.30 за московським часом російська ППО перехопила і знищила 11 безпілотних літальних апаратів.

"Черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати перехоплено та знищено над територією Бєлгородської (4 БпЛА) та Курської (1 БпЛА) областей.

Черговими засобами ППО перехоплено і знищено українські безпілотні літальні апарати над територіями Бєлгородської (4 БпЛА) і Воронезької (2 БпЛА) областей", - йдеться у повідомленні.

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