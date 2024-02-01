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Росіяни заявляють про атаку 11 українських безпілотників

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

безпілотник

Вночі та вранці 1 лютого чотири області РФ нібито атакували 11 українських БПЛА.

Про це повідомили в міноборони Росії, інформує Цензор.НЕТ.

Там стверджують, що вночі та близько 06.30 за московським часом російська ППО перехопила і знищила 11 безпілотних літальних апаратів.

"Черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати перехоплено та знищено над територією Бєлгородської (4 БпЛА) та Курської (1 БпЛА) областей.

Черговими засобами ППО перехоплено і знищено українські безпілотні літальні апарати над територіями Бєлгородської (4 БпЛА) і Воронезької (2 БпЛА) областей", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни вночі атакували України 4 "шахедами", ППО знищила 2, - Повітряні сили

Автор: Ольга Лузан
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В завтра кацапи покажуть відео куди наші безпілотники вразили.
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01.02.2024 09:13 Відповісти
Московітам-убивцям, уже всюди ввижаються Українські БПЛА!!!
Так і до білої гарячки з істерикою дійдуть!! Сказав же їх *****, усьо ідьот паплану …. Далі буде… Свято наближається, тому в ОПУ і казяться теж…
Українці - терплячі, але до розправи, з своїми ворогами, - скорі та гарячі! Де б вони не сиділи…
Слава Україні!
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01.02.2024 09:15 Відповісти
Після дронових заяв федорова і умєрова вони тепер можуть говорити і про тисячі збитих дронів.
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01.02.2024 10:10 Відповісти
 
 