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Россияне заявляют об атаке 11 украинских беспилотников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью и утром 1 февраля четыре области РФ якобы атаковали 11 украинских БПЛА.
Об этом сообщили в минобороны России, информирует Цензор.НЕТ.
Там утверждают, что ночью и около 06:30 по московскому времени российская ПВО перехватила и уничтожила 11 беспилотных летательных аппаратов.
"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (4 БПЛА) и Курской (1 БПЛА) областей".
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (4 БПЛА) и Воронежской (2 БПЛА) областей", - говорится в сообщении.
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Так і до білої гарячки з істерикою дійдуть!! Сказав же їх *****, усьо ідьот паплану …. Далі буде… Свято наближається, тому в ОПУ і казяться теж…
Українці - терплячі, але до розправи, з своїми ворогами, - скорі та гарячі! Де б вони не сиділи…
Слава Україні!