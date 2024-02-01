Россияне заявляют об атаке 11 украинских беспилотников

Ночью и утром 1 февраля четыре области РФ якобы атаковали 11 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в минобороны России, информирует Цензор.НЕТ.

Там утверждают, что ночью и около 06:30 по московскому времени российская ПВО перехватила и уничтожила 11 беспилотных летательных аппаратов.

"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (4 БПЛА) и Курской (1 БПЛА) областей".

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (4 БПЛА) и Воронежской (2 БПЛА) областей", - говорится в сообщении.

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