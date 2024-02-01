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Россияне заявляют об атаке 11 украинских беспилотников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

безпілотник

Ночью и утром 1 февраля четыре области РФ якобы атаковали 11 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в минобороны России, информирует Цензор.НЕТ.

Там утверждают, что ночью и около 06:30 по московскому времени российская ПВО перехватила и уничтожила 11 беспилотных летательных аппаратов.

"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (4 БПЛА) и Курской (1 БПЛА) областей".

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (4 БПЛА) и Воронежской (2 БПЛА) областей", - говорится в сообщении.

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В завтра кацапи покажуть відео куди наші безпілотники вразили.
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01.02.2024 09:13 Ответить
Московітам-убивцям, уже всюди ввижаються Українські БПЛА!!!
Так і до білої гарячки з істерикою дійдуть!! Сказав же їх *****, усьо ідьот паплану …. Далі буде… Свято наближається, тому в ОПУ і казяться теж…
Українці - терплячі, але до розправи, з своїми ворогами, - скорі та гарячі! Де б вони не сиділи…
Слава Україні!
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01.02.2024 09:15 Ответить
Після дронових заяв федорова і умєрова вони тепер можуть говорити і про тисячі збитих дронів.
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01.02.2024 10:10 Ответить
 
 