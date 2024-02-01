Найбільша активність російських ДРГ фіксується на Сумщині, - Держприкордонслужба
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Наразі найбільша активність російських диверсійно-розвідувальних груп фіксується на кордоні з РФ у Сумській області.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Такі спроби (проникнення росіян на територію України - ред.) залишаються. На жаль, на кордоні з країною-агресором найбільше, як і раніше, ми фіксуємо спроби заходу російських ДРГ у напрямку Сумської області", - зазначив Демченко.
Також, за його словами, активність російських угруповань спостерігається й у Харківській області.
"Але наші воїни роблять все можливе, що завчасно викривати такі групи та наносити по ним удари, щоб як мінімум вибити їх за межі нашої території, а як максимум - знищити ці групи. Для цього використовують технічні засоби по всій лінії кордону та протидиверсійні резерви", - додав речник Держприкордонслужби.
Спроби російських ДРГ прорватися через кордон України
Зранку 27 січня ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру у селі Андріївка на Сумщині.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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"Зранку 27 січня ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру.."
як ці два речення вкладаються в одне повідомлення?
вже два місяця всі волають, що кордон копаний перекопаний. що міни в п'ять поверхів, хєр пройдеш, і тут же, отакі повідомлення.
досить брехати! або кажіть правду, або, взагалі, закрийте свої роти!
Боюсь питати, що там за захисні споруди і смуги заміновані, якщо так вільно шастають дрг? Реально боюсь. Бо все це нагадує мільйон дерев, дронів, армію дронів...