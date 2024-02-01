УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11390 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
976 10
Держприкордонслужба (4365) Сумська область (2243) Демченко Андрій (191) ДРГ (26)

Найбільша активність російських ДРГ фіксується на Сумщині, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрг

Наразі найбільша активність російських диверсійно-розвідувальних груп фіксується на кордоні з РФ у Сумській області.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Такі спроби (проникнення росіян на територію України - ред.) залишаються. На жаль, на кордоні з країною-агресором найбільше, як і раніше, ми фіксуємо спроби заходу російських ДРГ у напрямку Сумської області", - зазначив Демченко.

Також, за його словами, активність російських угруповань спостерігається й у Харківській області.

"Але наші воїни роблять все можливе, що завчасно викривати такі групи та наносити по ним удари, щоб як мінімум вибити їх за межі нашої території, а як максимум - знищити ці групи. Для цього використовують технічні засоби по всій лінії кордону та протидиверсійні резерви", - додав речник Держприкордонслужби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найактивніший напрямок для російських ДРГ - Сумська область, - ДПСУ

Спроби російських ДРГ прорватися через кордон України

Зранку 27 січня ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру у селі Андріївка на Сумщині.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Певно, рузге вирішили, що на Сумщині їжі чи горівки більше.
показати весь коментар
01.02.2024 09:13 Відповісти
Вони знають, що саме небезпечне для них місце - біля західних кордонів, а Тису страшно форсувать до усрачки і в подумках, а на Сумщині, як на курорті...
показати весь коментар
01.02.2024 09:18 Відповісти
На сумщині мабуть шашлики смачні, а ще й весна скоро.
показати весь коментар
01.02.2024 11:19 Відповісти
"Але наші воїни роблять все можливе, що завчасно викривати такі групи та наносити по ним удари ..."
"Зранку 27 січня ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру.."

як ці два речення вкладаються в одне повідомлення?
вже два місяця всі волають, що кордон копаний перекопаний. що міни в п'ять поверхів, хєр пройдеш, і тут же, отакі повідомлення.
досить брехати! або кажіть правду, або, взагалі, закрийте свої роти!
показати весь коментар
01.02.2024 09:16 Відповісти
Сумским сепаркам наводчикам тре заощаджувати. Да шо там далеко ходить...Вон , Сумская-ватница, чи не жена султана, попри вiйнi уехала жить на мацквабад бо, видишь ли, не может без дочери. Обе покорпоративничали-покорпоративничали у мокшей, бо остальные кацапы не видели в них султанских жен, та й з облизнями опинилися знову у Киевi... А вiйна то йде... Як на мене, я би iх в Украiну бiльше не пускав, як i ротариху... Подопустили ее кацапы до корпоративов в сибирских епенях, где ее еще и кондратий выцепил , прям на сцьене... АТУ ЗАПРОДАНЦiВ.
показати весь коментар
01.02.2024 09:55 Відповісти
Взагалі не смішно про Сумщину. Бачили б ви у що кацапи перетворили прикордонні села своїми щоденними обстрілами. Одні суцільні руїни.Три дні тому добряче обстріляли Хотінську громаду. Чоловік вчора там побував, поспілкувався з військовими. Там повна дупа. Військові сидять в окопах, у багнюці не маючи змоги ні зігрітися нормально, ні їсти приготувати, ба навіть голову підняти бо постійно прилітає. Він це розповідав і просто плакав. Такого за ним ніколи не водилося. Але ж про це в Марахвоні не скажуть і навіть в Бутусова не напишуть

показати весь коментар
01.02.2024 10:35 Відповісти
Може тому що там перехід є від кацапів в Україну відкритим. Скількі можна? Хто хоче повернутися нехай повертаються через Європу.
Боюсь питати, що там за захисні споруди і смуги заміновані, якщо так вільно шастають дрг? Реально боюсь. Бо все це нагадує мільйон дерев, дронів, армію дронів...
показати весь коментар
01.02.2024 11:12 Відповісти
Ну то може треба не своїх громадян ловити на західних кордонах, а там де треба героїчні ролики записувати з спійманими орками, а не тими хто хоче покинути цю країну і не хоче тут жити?
показати весь коментар
01.02.2024 15:14 Відповісти
 
 