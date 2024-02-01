Наибольшая активность российских ДРГ фиксируется на Сумщине, - Госпогранслужба

Наибольшая активность российских диверсионно-разведывательных групп фиксируется на границе с РФ в Сумской области.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Такие попытки (проникновение россиян на территорию Украины – ред.) остаются. К сожалению, на границе со страной-агрессором больше, по-прежнему, мы фиксируем попытки мероприятия российских ДРГ в направлении Сумской области", - отметил Демченко.

Также, по его словам, активность российских групп наблюдается и в Харьковской области.

"Но наши воины делают все возможное, что заблаговременно разоблачать такие группы и наносить по ним удары, чтобы как минимум выбить их за пределы нашей территории, а как максимум - уничтожить эти группы. Для этого используются технические средства по всей линии границы и противодиверсионные резервы" , - добавил спикер Госпогранслужбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самое активное направление для российских ДРГ - Сумская область, - ГПСУ

Попытки российских ДРГ прорваться через границу Украины

Утром 27 января вражеская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру в селе Андреевка на Сумщине.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).