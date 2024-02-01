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Наибольшая активность российских ДРГ фиксируется на Сумщине, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрг

Наибольшая активность российских диверсионно-разведывательных групп фиксируется на границе с РФ в Сумской области.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Такие попытки (проникновение россиян на территорию Украины – ред.) остаются. К сожалению, на границе со страной-агрессором больше, по-прежнему, мы фиксируем попытки мероприятия российских ДРГ в направлении Сумской области", - отметил Демченко.

Также, по его словам, активность российских групп наблюдается и в Харьковской области.

"Но наши воины делают все возможное, что заблаговременно разоблачать такие группы и наносить по ним удары, чтобы как минимум выбить их за пределы нашей территории, а как максимум - уничтожить эти группы. Для этого используются технические средства по всей линии границы и противодиверсионные резервы" , - добавил спикер Госпогранслужбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самое активное направление для российских ДРГ - Сумская область, - ГПСУ

Попытки российских ДРГ прорваться через границу Украины

Утром 27 января вражеская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру в селе Андреевка на Сумщине.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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Певно, рузге вирішили, що на Сумщині їжі чи горівки більше.
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01.02.2024 09:13 Ответить
Вони знають, що саме небезпечне для них місце - біля західних кордонів, а Тису страшно форсувать до усрачки і в подумках, а на Сумщині, як на курорті...
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01.02.2024 09:18 Ответить
На сумщині мабуть шашлики смачні, а ще й весна скоро.
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01.02.2024 11:19 Ответить
"Але наші воїни роблять все можливе, що завчасно викривати такі групи та наносити по ним удари ..."
"Зранку 27 січня ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру.."

як ці два речення вкладаються в одне повідомлення?
вже два місяця всі волають, що кордон копаний перекопаний. що міни в п'ять поверхів, хєр пройдеш, і тут же, отакі повідомлення.
досить брехати! або кажіть правду, або, взагалі, закрийте свої роти!
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01.02.2024 09:16 Ответить
Сумским сепаркам наводчикам тре заощаджувати. Да шо там далеко ходить...Вон , Сумская-ватница, чи не жена султана, попри вiйнi уехала жить на мацквабад бо, видишь ли, не может без дочери. Обе покорпоративничали-покорпоративничали у мокшей, бо остальные кацапы не видели в них султанских жен, та й з облизнями опинилися знову у Киевi... А вiйна то йде... Як на мене, я би iх в Украiну бiльше не пускав, як i ротариху... Подопустили ее кацапы до корпоративов в сибирских епенях, где ее еще и кондратий выцепил , прям на сцьене... АТУ ЗАПРОДАНЦiВ.
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01.02.2024 09:55 Ответить
Взагалі не смішно про Сумщину. Бачили б ви у що кацапи перетворили прикордонні села своїми щоденними обстрілами. Одні суцільні руїни.Три дні тому добряче обстріляли Хотінську громаду. Чоловік вчора там побував, поспілкувався з військовими. Там повна дупа. Військові сидять в окопах, у багнюці не маючи змоги ні зігрітися нормально, ні їсти приготувати, ба навіть голову підняти бо постійно прилітає. Він це розповідав і просто плакав. Такого за ним ніколи не водилося. Але ж про це в Марахвоні не скажуть і навіть в Бутусова не напишуть

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01.02.2024 10:35 Ответить
Може тому що там перехід є від кацапів в Україну відкритим. Скількі можна? Хто хоче повернутися нехай повертаються через Європу.
Боюсь питати, що там за захисні споруди і смуги заміновані, якщо так вільно шастають дрг? Реально боюсь. Бо все це нагадує мільйон дерев, дронів, армію дронів...
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01.02.2024 11:12 Ответить
Ну то може треба не своїх громадян ловити на західних кордонах, а там де треба героїчні ролики записувати з спійманими орками, а не тими хто хоче покинути цю країну і не хоче тут жити?
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01.02.2024 15:14 Ответить
 
 