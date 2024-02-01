Наибольшая активность российских ДРГ фиксируется на Сумщине, - Госпогранслужба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Наибольшая активность российских диверсионно-разведывательных групп фиксируется на границе с РФ в Сумской области.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Такие попытки (проникновение россиян на территорию Украины – ред.) остаются. К сожалению, на границе со страной-агрессором больше, по-прежнему, мы фиксируем попытки мероприятия российских ДРГ в направлении Сумской области", - отметил Демченко.
Также, по его словам, активность российских групп наблюдается и в Харьковской области.
"Но наши воины делают все возможное, что заблаговременно разоблачать такие группы и наносить по ним удары, чтобы как минимум выбить их за пределы нашей территории, а как максимум - уничтожить эти группы. Для этого используются технические средства по всей линии границы и противодиверсионные резервы" , - добавил спикер Госпогранслужбы.
Попытки российских ДРГ прорваться через границу Украины
Утром 27 января вражеская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру в селе Андреевка на Сумщине.
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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"Зранку 27 січня ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру.."
як ці два речення вкладаються в одне повідомлення?
вже два місяця всі волають, що кордон копаний перекопаний. що міни в п'ять поверхів, хєр пройдеш, і тут же, отакі повідомлення.
досить брехати! або кажіть правду, або, взагалі, закрийте свої роти!
Боюсь питати, що там за захисні споруди і смуги заміновані, якщо так вільно шастають дрг? Реально боюсь. Бо все це нагадує мільйон дерев, дронів, армію дронів...