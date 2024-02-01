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ВМС (1184) ракети (2850) Чорне море (1364)

У Чорному морі перебуває 12 ворожих кораблів, серед яких 2 ракетоносії "Калібру", - ВМС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,корабель,калібр

Росія вивела у Чорне море 12 своїх кораблів, включно з 2 носіями крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Військово-морських сил України.

"В Чорному морі 12 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 16 ракет", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також в Азовському морі наразі знаходиться один ворожий корабель.

Крім того, Росія в Середземному морі тримає два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали у ВМС України.

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01.02.2024 09:45 Відповісти
а казали, "ми перемогли кацапів в чорному морі". потрібно позбутися в інформаційному просторі тупоголових блогерів, на чолі з будановим. кацапи виявилися стійкішими й сильнішими, ніж нам 2 роки втирали офіційні коментатори. попереду - важка тривала війна.
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01.02.2024 09:50 Відповісти
Нашу пильність трохи приспали, а даремно. Нікуди флот ***** не подівся. Все ще попереду
Тауруси нам би зараз не завадили, але ж хєр Шольц очкує нам їх надавати .

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01.02.2024 10:13 Відповісти
Вони вийшли на випробування.
Випробовують долю.
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01.02.2024 11:09 Відповісти
 
 