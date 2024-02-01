Українці за рік накопичили на руках майже $12 млрд готівкою, - НБУ
Новини Цензор.НЕТ Економіка
За 2023 рік обсяги готівкової валюти поза банками зросли на 11,8 млрд доларів. Це більше, ніжу у 2022 році (10,1 млрд доларів).
Про це йдеться в огляді платіжного балансу НБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Цей обсяг включає готівкову валюту як населення, так і бізнесу.
Абсолютних цифр НБУ на публікує. Але, яка зауважує РБК-Україна, попередні відкриті дані свідчать про те, що на початок 2023 року обсяг готівкової валюти поза банками становив 108 млрд доларів. Таким чином, зараз ця сума досягла 120 млрд доларів.
За даними НБУ станом на кінець 2023 року, бізнес тримає на валютних депозитах 364 млрд гривень, населення - 367 млрд гривень.
Обсяг усіх гривневих депозитів бізнесу становить 916 млрд гривень, населення - 712 млрд гривень, готівкова гривня поза банками - 716 млрд гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Так закінчуйте вже калькулювати чужі доходи.
Не треба шарити в карманах людей. Стоп автократії. Стоп тотальному контролю.
Якщо хтось в уряді вважає що десь треба заробити, то йдіть до Олігархів. Забули що вони е?
Нагадуемо. Це:
1. Ахметов
2. Пінчук
3. Гереги
4. каламойский
Та далі по списку…
Якщо їх « перевірити» то можно буде знайти купу вкрадених у держави грошей.
навіщо показувати як "Українці" (арахамії, шефіри, єрмачки, баканаФФи, рєзнікави, татарави, партнови, Лєнкі Кравець, юзеки, бойки, Баба юля, 95-кагал, вінідіктави, ківалави, канстантінави, мазураші, тарани, тандири, бужанскі, гардони...) "розбагатіли"...??!!
особливо в ЦІ дні, коли в Брюселі обговорюється пакет допомоги на 50 млрд €??
орбани з фіцами та іншими адептами руZZкого міра тільки і чекають на таку "офіційну інфу"...
щоб донести її до вух лохторату......
Ну і трішки доларів пенсіонерок, які їх періодично позичають чиновникам. Іноді навіть в комплекті з диваном, для зберігання.
"Українці" (арахамії, шефіри, єрмачки, баканаФФи, рєзнікави, татарави, партнови, Лєнкі Кравець, юзеки, бойки, Баба юля, 95-кагал, вінідіктави, ківалави, канстантінави, мазураші...) за рік накопичили на руках майже $12 млрд готівкою....- так буде точніше.....
Зкурвлене, не може бути ЧЕСНИМ, як мертвечук-резніков-баканов, АДВОКАТОМ…. Це абсурд!
Слава Україні!
Зізнавайтесь, в кого мої накопичені гроші?
Оце всі українці гасають на Порше ....
===================
Звучит как "украинцы богатеют", но тут все просто: только из бюджета ВСУ в 2023 году украдено большн 40 млрд грн. Это 1,1 млрд долларов. Еще 600 млн украдено в других местах. Вы что, думаете зеленые ****** украденные деньги в банке держат?
заберуть все із банків