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Новини Економіка
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долар (134) НБУ (1457) заощадження (9)

Українці за рік накопичили на руках майже $12 млрд готівкою, - НБУ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

долар,заощадження

За 2023 рік обсяги готівкової валюти поза банками зросли на 11,8 млрд доларів. Це більше, ніжу у 2022 році (10,1 млрд доларів).

Про це йдеться в огляді платіжного балансу НБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цей обсяг включає готівкову валюту як населення, так і бізнесу.

Абсолютних цифр НБУ на публікує. Але, яка зауважує РБК-Україна, попередні відкриті дані свідчать про те, що на початок 2023 року обсяг готівкової валюти поза банками становив 108 млрд доларів. Таким чином, зараз ця сума досягла 120 млрд доларів.

За даними НБУ станом на кінець 2023 року, бізнес тримає на валютних депозитах 364 млрд гривень, населення - 367 млрд гривень.

Читайте: Гривня укріплюється: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 1 лютого

Обсяг усіх гривневих депозитів бізнесу становить 916 млрд гривень, населення - 712 млрд гривень, готівкова гривня поза банками - 716 млрд гривень.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
100% це вчителя зберігають свої 4000 баксів від Зеленського.
Ну і трішки доларів пенсіонерок, які їх періодично позичають чиновникам. Іноді навіть в комплекті з диваном, для зберігання.
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01.02.2024 10:42
+23
Це ознака того, що довіри зе-шоблі немає. Зовсім.
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01.02.2024 10:37
+17
От би дотягтися до тих грошей - ге ж, пани?
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01.02.2024 10:38
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01.02.2024 10:35 Відповісти
Так скажуть Спасібі Народу, який сам піклуються про свою фінансову безпеку!

Так закінчуйте вже калькулювати чужі доходи.

Не треба шарити в карманах людей. Стоп автократії. Стоп тотальному контролю.

Якщо хтось в уряді вважає що десь треба заробити, то йдіть до Олігархів. Забули що вони е?

Нагадуемо. Це:
1. Ахметов
2. Пінчук
3. Гереги
4. каламойский
Та далі по списку…

Якщо їх « перевірити» то можно буде знайти купу вкрадених у держави грошей.
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01.02.2024 15:14 Відповісти
Жити стало краще, жити стало веселіше?
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01.02.2024 10:35 Відповісти
Це ознака того, що довіри зе-шоблі немає. Зовсім.
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01.02.2024 10:37 Відповісти
мені ця "статистика НБУ" щось дуже підозріла....

навіщо показувати як "Українці" (арахамії, шефіри, єрмачки, баканаФФи, рєзнікави, татарави, партнови, Лєнкі Кравець, юзеки, бойки, Баба юля, 95-кагал, вінідіктави, ківалави, канстантінави, мазураші, тарани, тандири, бужанскі, гардони...) "розбагатіли"...??!!

особливо в ЦІ дні, коли в Брюселі обговорюється пакет допомоги на 50 млрд €??
орбани з фіцами та іншими адептами руZZкого міра тільки і чекають на таку "офіційну інфу"...

щоб донести її до вух лохторату......
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01.02.2024 11:13 Відповісти
От би дотягтися до тих грошей - ге ж, пани?
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01.02.2024 10:38 Відповісти
100% це вчителя зберігають свої 4000 баксів від Зеленського.
Ну і трішки доларів пенсіонерок, які їх періодично позичають чиновникам. Іноді навіть в комплекті з диваном, для зберігання.
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01.02.2024 10:42 Відповісти
Так вже ж давно писали шо в украінців під подушками 60 млд дол
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01.02.2024 10:42 Відповісти
зелупа буде намагатися все експропріювати
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01.02.2024 10:43 Відповісти
треба терміново зобов'язати усю готівку занести в банки, щоб зелені мали можливість блокувати рахунки ухилянтам згідно з новим законом про мобілізацію, можна запровадити 50%-й податок на зберігання готівки дома, щоб життя малиною не здавалося, запустити поліцаїв на поквартирний обхід, щоб шмон наводили і грошики витрушували з піпла, не можна щоб піпл так жирно жив...
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01.02.2024 10:44 Відповісти
"кричіть" голосніше..... щоб руZZкій мір доводив це до Заходу, що "нінада ім памагать... у ніх всьо харашо..."

"Українці" (арахамії, шефіри, єрмачки, баканаФФи, рєзнікави, татарави, партнови, Лєнкі Кравець, юзеки, бойки, Баба юля, 95-кагал, вінідіктави, ківалави, канстантінави, мазураші...) за рік накопичили на руках майже $12 млрд готівкою....- так буде точніше.....
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01.02.2024 10:44 Відповісти
ну якщо брати середню температуру по країні, то може бути. Але хтось краде міліони, а хтось живе на мінімалку. Можновладці крадуть все, у тому числі у ЗСУ.
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01.02.2024 10:50 Відповісти
Так сама влада показує повну недовіру до отієї «банківської системи» в Україні! Вони самі, готівку вдома тримають, бо знають наперед, про власників банків та наслідки їх «прахвесійнасті» камсаМОЛЬскай…ще з часів совдепії!! Декларації їх, цьому підтвердження!!
Зкурвлене, не може бути ЧЕСНИМ, як мертвечук-резніков-баканов, АДВОКАТОМ…. Це абсурд!
Слава Україні!
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01.02.2024 10:56 Відповісти
Ух,жешь багатії які!
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01.02.2024 10:56 Відповісти
ага , тут накопишь с такими ценами на газ и электрику
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01.02.2024 10:57 Відповісти
Тобто, на кожну людину, яка залишилась в Україні (120млр /24млн населення, +діти і пінсіонери), приходиться десь по $5000

Зізнавайтесь, в кого мої накопичені гроші?
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01.02.2024 10:57 Відповісти
у пианиста
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01.02.2024 11:00 Відповісти
Как воровать - так доллары идут своим, а як озвучувати накрадене - то на на руках українців...
Оце всі українці гасають на Порше ....
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01.02.2024 10:59 Відповісти
Значить вартість звільнення від призову ще виросте
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01.02.2024 11:02 Відповісти
НБУ ,варто перерахувати які саме українці "накопичили"(пенсіонери,вчителі,лікарі.) і т.д.Ця статиска в НБУ теж є...
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01.02.2024 11:03 Відповісти
Значить,я не українець...😪
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01.02.2024 11:24 Відповісти
Курс гривні неухильно знижується, влада постійно погрожує заблокувати рахунки, що ще залишається людям робити?
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01.02.2024 11:33 Відповісти
За 2023 год объемы наличной валюты вне банков выросли на 11,8 млрд долларов. Это больше, чем в 2022 году (10,1 млрд долларов).
===================
Звучит как "украинцы богатеют", но тут все просто: только из бюджета ВСУ в 2023 году украдено большн 40 млрд грн. Это 1,1 млрд долларов. Еще 600 млн украдено в других местах. Вы что, думаете зеленые ****** украденные деньги в банке держат?
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01.02.2024 12:34 Відповісти
А ви, клята мерзото, тільки й думаєте, що б іще таке вигадати, аби дотягнутися своїми брудними лапами і до цих коштів.
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01.02.2024 12:35 Відповісти
Після перших скандалів з блокуванням грошей по новому закону про мобілізацію
заберуть все із банків
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01.02.2024 12:52 Відповісти
 
 