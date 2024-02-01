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Украинцы за год накопили на руках почти $12 млрд наличными, - НБУ

долар,заощадження

За 2023 год объемы наличной валюты вне банков выросли на 11,8 млрд долларов. Это больше, чем в 2022 году (10,1 млрд долларов).

Об этом говорится в обзоре платежного баланса НБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Этот объем включает в себя наличную валюту как населения, так и бизнеса.

Абсолютных цифр НБУ не публикует. Но, какая отмечает РБК-Украина, предварительные открытые данные свидетельствуют о том, что к началу 2023 года объем наличной валюты вне банков составил 108 млрд долларов. Таким образом, сейчас эта сумма достигла 120 млрд долларов.

По данным НБУ по состоянию на конец 2023 года бизнес держит на валютных депозитах 364 млрд гривен, население - 367 млрд гривен.

Читайте: Гривня в обменниках обвалилась после решения НБУ по повышению курса

Объем всех гривневых депозитов бизнеса составляет 916 млрд гривен, население – 712 млрд гривен, наличная гривня вне банков – 716 млрд гривен.

Автор: 

доллар (1576) НБУ (4833) сбережения (18)


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Топ комментарии
+25
100% це вчителя зберігають свої 4000 баксів від Зеленського.
Ну і трішки доларів пенсіонерок, які їх періодично позичають чиновникам. Іноді навіть в комплекті з диваном, для зберігання.
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01.02.2024 10:42
+23
Це ознака того, що довіри зе-шоблі немає. Зовсім.
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01.02.2024 10:37
+17
От би дотягтися до тих грошей - ге ж, пани?
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01.02.2024 10:38
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Отобрать и передать в ОПу!
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01.02.2024 10:35 Ответить
Так скажуть Спасібі Народу, який сам піклуються про свою фінансову безпеку!

Так закінчуйте вже калькулювати чужі доходи.

Не треба шарити в карманах людей. Стоп автократії. Стоп тотальному контролю.

Якщо хтось в уряді вважає що десь треба заробити, то йдіть до Олігархів. Забули що вони е?

Нагадуемо. Це:
1. Ахметов
2. Пінчук
3. Гереги
4. каламойский
Та далі по списку…

Якщо їх « перевірити» то можно буде знайти купу вкрадених у держави грошей.
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01.02.2024 15:14 Ответить
Жити стало краще, жити стало веселіше?
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01.02.2024 10:35 Ответить
Це ознака того, що довіри зе-шоблі немає. Зовсім.
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01.02.2024 10:37 Ответить
мені ця "статистика НБУ" щось дуже підозріла....

навіщо показувати як "Українці" (арахамії, шефіри, єрмачки, баканаФФи, рєзнікави, татарави, партнови, Лєнкі Кравець, юзеки, бойки, Баба юля, 95-кагал, вінідіктави, ківалави, канстантінави, мазураші, тарани, тандири, бужанскі, гардони...) "розбагатіли"...??!!

особливо в ЦІ дні, коли в Брюселі обговорюється пакет допомоги на 50 млрд €??
орбани з фіцами та іншими адептами руZZкого міра тільки і чекають на таку "офіційну інфу"...

щоб донести її до вух лохторату......
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01.02.2024 11:13 Ответить
От би дотягтися до тих грошей - ге ж, пани?
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01.02.2024 10:38 Ответить
100% це вчителя зберігають свої 4000 баксів від Зеленського.
Ну і трішки доларів пенсіонерок, які їх періодично позичають чиновникам. Іноді навіть в комплекті з диваном, для зберігання.
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01.02.2024 10:42 Ответить
Так вже ж давно писали шо в украінців під подушками 60 млд дол
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01.02.2024 10:42 Ответить
зелупа буде намагатися все експропріювати
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01.02.2024 10:43 Ответить
треба терміново зобов'язати усю готівку занести в банки, щоб зелені мали можливість блокувати рахунки ухилянтам згідно з новим законом про мобілізацію, можна запровадити 50%-й податок на зберігання готівки дома, щоб життя малиною не здавалося, запустити поліцаїв на поквартирний обхід, щоб шмон наводили і грошики витрушували з піпла, не можна щоб піпл так жирно жив...
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01.02.2024 10:44 Ответить
"кричіть" голосніше..... щоб руZZкій мір доводив це до Заходу, що "нінада ім памагать... у ніх всьо харашо..."

"Українці" (арахамії, шефіри, єрмачки, баканаФФи, рєзнікави, татарави, партнови, Лєнкі Кравець, юзеки, бойки, Баба юля, 95-кагал, вінідіктави, ківалави, канстантінави, мазураші...) за рік накопичили на руках майже $12 млрд готівкою....- так буде точніше.....
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01.02.2024 10:44 Ответить
ну якщо брати середню температуру по країні, то може бути. Але хтось краде міліони, а хтось живе на мінімалку. Можновладці крадуть все, у тому числі у ЗСУ.
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01.02.2024 10:50 Ответить
Так сама влада показує повну недовіру до отієї «банківської системи» в Україні! Вони самі, готівку вдома тримають, бо знають наперед, про власників банків та наслідки їх «прахвесійнасті» камсаМОЛЬскай…ще з часів совдепії!! Декларації їх, цьому підтвердження!!
Зкурвлене, не може бути ЧЕСНИМ, як мертвечук-резніков-баканов, АДВОКАТОМ…. Це абсурд!
Слава Україні!
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01.02.2024 10:56 Ответить
Ух,жешь багатії які!
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01.02.2024 10:56 Ответить
ага , тут накопишь с такими ценами на газ и электрику
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01.02.2024 10:57 Ответить
Тобто, на кожну людину, яка залишилась в Україні (120млр /24млн населення, +діти і пінсіонери), приходиться десь по $5000

Зізнавайтесь, в кого мої накопичені гроші?
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01.02.2024 10:57 Ответить
у пианиста
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01.02.2024 11:00 Ответить
Как воровать - так доллары идут своим, а як озвучувати накрадене - то на на руках українців...
Оце всі українці гасають на Порше ....
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01.02.2024 10:59 Ответить
Значить вартість звільнення від призову ще виросте
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01.02.2024 11:02 Ответить
НБУ ,варто перерахувати які саме українці "накопичили"(пенсіонери,вчителі,лікарі.) і т.д.Ця статиска в НБУ теж є...
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01.02.2024 11:03 Ответить
Значить,я не українець...😪
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01.02.2024 11:24 Ответить
Курс гривні неухильно знижується, влада постійно погрожує заблокувати рахунки, що ще залишається людям робити?
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01.02.2024 11:33 Ответить
За 2023 год объемы наличной валюты вне банков выросли на 11,8 млрд долларов. Это больше, чем в 2022 году (10,1 млрд долларов).
===================
Звучит как "украинцы богатеют", но тут все просто: только из бюджета ВСУ в 2023 году украдено большн 40 млрд грн. Это 1,1 млрд долларов. Еще 600 млн украдено в других местах. Вы что, думаете зеленые ****** украденные деньги в банке держат?
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01.02.2024 12:34 Ответить
А ви, клята мерзото, тільки й думаєте, що б іще таке вигадати, аби дотягнутися своїми брудними лапами і до цих коштів.
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01.02.2024 12:35 Ответить
Після перших скандалів з блокуванням грошей по новому закону про мобілізацію
заберуть все із банків
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01.02.2024 12:52 Ответить
 
 