Украинцы за год накопили на руках почти $12 млрд наличными, - НБУ

За 2023 год объемы наличной валюты вне банков выросли на 11,8 млрд долларов. Это больше, чем в 2022 году (10,1 млрд долларов).

Об этом говорится в обзоре платежного баланса НБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Этот объем включает в себя наличную валюту как населения, так и бизнеса.

Абсолютных цифр НБУ не публикует. Но, какая отмечает РБК-Украина, предварительные открытые данные свидетельствуют о том, что к началу 2023 года объем наличной валюты вне банков составил 108 млрд долларов. Таким образом, сейчас эта сумма достигла 120 млрд долларов.

По данным НБУ по состоянию на конец 2023 года бизнес держит на валютных депозитах 364 млрд гривен, население - 367 млрд гривен.

Читайте: Гривня в обменниках обвалилась после решения НБУ по повышению курса

Объем всех гривневых депозитов бизнеса составляет 916 млрд гривен, население – 712 млрд гривен, наличная гривня вне банков – 716 млрд гривен.