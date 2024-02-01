Украинцы за год накопили на руках почти $12 млрд наличными, - НБУ
За 2023 год объемы наличной валюты вне банков выросли на 11,8 млрд долларов. Это больше, чем в 2022 году (10,1 млрд долларов).
Об этом говорится в обзоре платежного баланса НБУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Этот объем включает в себя наличную валюту как населения, так и бизнеса.
Абсолютных цифр НБУ не публикует. Но, какая отмечает РБК-Украина, предварительные открытые данные свидетельствуют о том, что к началу 2023 года объем наличной валюты вне банков составил 108 млрд долларов. Таким образом, сейчас эта сумма достигла 120 млрд долларов.
По данным НБУ по состоянию на конец 2023 года бизнес держит на валютных депозитах 364 млрд гривен, население - 367 млрд гривен.
Объем всех гривневых депозитов бизнеса составляет 916 млрд гривен, население – 712 млрд гривен, наличная гривня вне банков – 716 млрд гривен.
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Так закінчуйте вже калькулювати чужі доходи.
Не треба шарити в карманах людей. Стоп автократії. Стоп тотальному контролю.
Якщо хтось в уряді вважає що десь треба заробити, то йдіть до Олігархів. Забули що вони е?
Нагадуемо. Це:
1. Ахметов
2. Пінчук
3. Гереги
4. каламойский
Та далі по списку…
Якщо їх « перевірити» то можно буде знайти купу вкрадених у держави грошей.
навіщо показувати як "Українці" (арахамії, шефіри, єрмачки, баканаФФи, рєзнікави, татарави, партнови, Лєнкі Кравець, юзеки, бойки, Баба юля, 95-кагал, вінідіктави, ківалави, канстантінави, мазураші, тарани, тандири, бужанскі, гардони...) "розбагатіли"...??!!
особливо в ЦІ дні, коли в Брюселі обговорюється пакет допомоги на 50 млрд €??
орбани з фіцами та іншими адептами руZZкого міра тільки і чекають на таку "офіційну інфу"...
щоб донести її до вух лохторату......
Ну і трішки доларів пенсіонерок, які їх періодично позичають чиновникам. Іноді навіть в комплекті з диваном, для зберігання.
"Українці" (арахамії, шефіри, єрмачки, баканаФФи, рєзнікави, татарави, партнови, Лєнкі Кравець, юзеки, бойки, Баба юля, 95-кагал, вінідіктави, ківалави, канстантінави, мазураші...) за рік накопичили на руках майже $12 млрд готівкою....- так буде точніше.....
Зкурвлене, не може бути ЧЕСНИМ, як мертвечук-резніков-баканов, АДВОКАТОМ…. Це абсурд!
Слава Україні!
Зізнавайтесь, в кого мої накопичені гроші?
Оце всі українці гасають на Порше ....
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Звучит как "украинцы богатеют", но тут все просто: только из бюджета ВСУ в 2023 году украдено большн 40 млрд грн. Это 1,1 млрд долларов. Еще 600 млн украдено в других местах. Вы что, думаете зеленые ****** украденные деньги в банке держат?
заберуть все із банків