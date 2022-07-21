Гривня в обменниках обвалилась после решения НБУ по повышению курса
Средний курс гривни на черном рынке 21 июля обвалился почти на гривну по сравнению с утренними котировками и колеблется в пределах 37,56 - 37,96 грн за доллар.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП, об этом свидетельствуют данные на finance.ua и minfin.com.ua.
Так, котировки гривни против доллара на черном рынке на 12:40 составляют 37,56 – 37,96 за доллар. В то же время, еще в 10 утра, накануне объявления Нацбанком повысить официальный курс гривни на 25%, он составлял 36,73 - 37,06 за доллар. Днем раньше доллар на черном рынке можно было продать за 36,55 грн, а купить – за 36,73 грн.
21 июля средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США – 36,4 – 37,15 грн (курс на 20 июля – 36,5 – 37,1 грн);
- Евро – 36,8 – 37,7 грн (курс на 20 июля – 36,7 – 37,6 грн).
В разрезе банков, ПриватБанк предлагает курс доллара на уровне 36,3-36,8 грн, Ощадбанк – 36,65-37,4 грн, Укрэксимбанк – 36,8-37,7 грн, Райффайзен – 36,7-37,2 грн. грн.
Банки, в то же время, несколько повысили курс по безналичным расчетам в валюте (например, при оплате картой за границей). Так, курс в Приватбанке составляет 36,9 грн за доллар, в Ощаде – 36,75 грн, в Укрэксимбанке – 37,15 грн за доллар, а в Универсал Банке (monobank) – 36,82 грн.
Пожалуйста, подождите...
нема дурних продавати за 29 грн... експортери стали притримувати валюту за кордоном, а однієї допомоги заходу - не достатньо для потреб нашої економіки
Ці самі писаки кричали, що це неправильний курс, імпортери не отримують достатньо гривні, нам не треба долари, треба більше гривні.
Радійте. Ваші крики почули.
летят летят лееееетяяяяят" (С)
Памʼятаєте 2014 рік? Чим займалися деякі банки. Позичити в держави гривні, на неї накупити баксів, курс бакса скакає - бакси продали, позику повернули, різницю в карман.
Була проведена перевірка банків, деякі з них після перевірок втратили ліцанзії, введені більш жорсткі критерії видачі гривневих кредитів та обмеження на придбання валюти. Качєлі зупинилися. Але наріду стало скучно і Гонтарєва їм була не така.
Зараз полистайте новини - "продано мільярд баксів за тиджень", "а теперь продано ще більше". Це зубожіле населення так "кубишкамі трясьот"? Чи Зєля роздає свіжонадруковані гривні ручним банкам, а ті вигрібають валюту з золотовалютних запасів? Та нє, фігня, не може бути! То все Порошенко!
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Курс зріс аж до 36,6 як так???
Кричать скупщики і перекупщики, які ганяли кеш по колу, з 1 000 долярів за коло 150 - 200 долярів в кешеню ложили!!!
36-37 нормальний курс, норм курс при таких обставинах, АБИ тільки НБУ поприбирав обмеження для простого люду, щоб привілейовані не ганяли кеш по колу
а по 40 нехай ідіоти купляють (ну це поки до кінця 3 квартала, а там буде видно)