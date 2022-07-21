Гривня в обменниках обвалилась после решения НБУ по повышению курса

Средний курс гривни на черном рынке 21 июля обвалился почти на гривну по сравнению с утренними котировками и колеблется в пределах 37,56 - 37,96 грн за доллар.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП, об этом свидетельствуют данные на finance.ua и minfin.com.ua.

Так, котировки гривни против доллара на черном рынке на 12:40 составляют 37,56 – 37,96 за доллар. В то же время, еще в 10 утра, накануне объявления Нацбанком повысить официальный курс гривни на 25%, он составлял 36,73 - 37,06 за доллар. Днем раньше доллар на черном рынке можно было продать за 36,55 грн, а купить – за 36,73 грн.

21 июля средние курсы валют в кассах банков были такими:

- Доллар США – 36,4 – 37,15 грн (курс на 20 июля – 36,5 – 37,1 грн);

- Евро – 36,8 – 37,7 грн (курс на 20 июля – 36,7 – 37,6 грн).

В разрезе банков, ПриватБанк предлагает курс доллара на уровне 36,3-36,8 грн, Ощадбанк – 36,65-37,4 грн, Укрэксимбанк – 36,8-37,7 грн, Райффайзен – 36,7-37,2 грн. грн.

Банки, в то же время, несколько повысили курс по безналичным расчетам в валюте (например, при оплате картой за границей). Так, курс в Приватбанке составляет 36,9 грн за доллар, в Ощаде – 36,75 грн, в Укрэксимбанке – 37,15 грн за доллар, а в Универсал Банке (monobank) – 36,82 грн.

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