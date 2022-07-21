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гривня (1817) доллар (1477) НБУ (4734) экономика (3803)

Гривня в обменниках обвалилась после решения НБУ по повышению курса

Средний курс гривни на черном рынке 21 июля обвалился почти на гривну по сравнению с утренними котировками и колеблется в пределах 37,56 - 37,96 грн за доллар.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП, об этом свидетельствуют данные на finance.ua и minfin.com.ua.

Так, котировки гривни против доллара на черном рынке на 12:40 составляют 37,56 – 37,96 за доллар. В то же время, еще в 10 утра, накануне объявления Нацбанком повысить официальный курс гривни на 25%, он составлял 36,73 - 37,06 за доллар. Днем раньше доллар на черном рынке можно было продать за 36,55 грн, а купить – за 36,73 грн.

21 июля средние курсы валют в кассах банков были такими:

- Доллар США – 36,4 – 37,15 грн (курс на 20 июля – 36,5 – 37,1 грн);
- Евро – 36,8 – 37,7 грн (курс на 20 июля – 36,7 – 37,6 грн).

В разрезе банков, ПриватБанк предлагает курс доллара на уровне 36,3-36,8 грн, Ощадбанк – 36,65-37,4 грн, Укрэксимбанк – 36,8-37,7 грн, Райффайзен – 36,7-37,2 грн. грн.

Банки, в то же время, несколько повысили курс по безналичным расчетам в валюте (например, при оплате картой за границей). Так, курс в Приватбанке составляет 36,9 грн за доллар, в Ощаде – 36,75 грн, в Укрэксимбанке – 37,15 грн за доллар, а в Универсал Банке (monobank) – 36,82 грн.

Читайте: НБУ впервые с начала полномасштабного вторжения РФ повысил курс доллара – до 36,6 грн/$
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Топ комментарии
+69
Нещодавно суд списав Коломойському борг 4.5 млрд ПриватБанку.
Зелений бізнес на крові продовжується
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21.07.2022 14:07
+31
Гососування по приколу надто дорого нам всім тепер обходиться.
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21.07.2022 14:14
+28
Та то таке...
Ми проковтнули зрадників та колаборантів в спецслужбах та офісі преЗедента!
А це взагали дрібниці!
Треба мовчати, війна ж, не на часі...
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21.07.2022 14:12
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да ***** ви в рот... де всього пистака із цінами ще й гривню обосрали.
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21.07.2022 15:23 Ответить
вона б обвалилась ще більше, якби курс не відпустили

нема дурних продавати за 29 грн... експортери стали притримувати валюту за кордоном, а однієї допомоги заходу - не достатньо для потреб нашої економіки
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21.07.2022 15:31 Ответить
Добавлю. НБУ на фоне этого сожгли миллиарды резерва, но ничего не изменили. За такое кто-то должен присесть.
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21.07.2022 15:39 Ответить
не сожгло, а перевело в надежньіе руки
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21.07.2022 17:21 Ответить
Згадав, як ще за цієї влади, прем'єром був Гончарук, курс гривні з 28 за долар став ледь на 23.
Ці самі писаки кричали, що це неправильний курс, імпортери не отримують достатньо гривні, нам не треба долари, треба більше гривні.
Радійте. Ваші крики почули.
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21.07.2022 15:45 Ответить
Гончарук подорвал экономику. Объективно говоря Гончарук худший премьер в истории Украины. Хотя может в 90ые были хуже, но не уверен.
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21.07.2022 15:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=b-RA1AfWvZk&fbclid=IwAR0dibmeKsp0HWlA7VCfJ5TmgfVUxWWLbraERMkszOnQ16lMG0QRjKfnA3U
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21.07.2022 15:50 Ответить
Так і є.
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21.07.2022 16:51 Ответить
Стал дороже аж 1.06 раза (приблизительно). Вот это обвал так обвал.
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21.07.2022 16:23 Ответить
25%, тобто в 1,25. Статтю почитай, якщо сам вирахувати не можеш підвищення з 29,25 до 36,6.
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21.07.2022 16:34 Ответить
а може в 0.25 раза?
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21.07.2022 23:07 Ответить
29,25х0,25=7,31 Так по твоєму? Математик хтенів!
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22.07.2022 06:45 Ответить
і де в обмінниках вчора ти бачив 29,25 ?
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22.07.2022 01:24 Ответить
коли кірівнитство краіни їдіоти,то ти розуміеш,шо ти живеш в краіні ідіотів.
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21.07.2022 16:39 Ответить
Ці "ідіоти" "гарно прибарахлились, онукам вистачить". Тому, не ідіоти. Зовсім. Злочинне угрупування, вороги. Які три роки знищували економіку, енергетику та обороноздатність країни.
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21.07.2022 20:57 Ответить
Зеля усю свою каденцію друкує гроші. 2 роки тому це сходило, бо було багато заробітчан за кордоном, та й постійно моряки ходили в рейси. Нині все це закінчилося. Залізна завіса президена опустилася. І працювати в країні нема кому. А верстат продовжує працювати
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21.07.2022 16:50 Ответить
Так шо, тепер Зе буде їздити на роботу на ровері і голим?

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21.07.2022 17:13 Ответить
и показывать всем зелупу
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21.07.2022 22:17 Ответить
"Крьілааааатьіе качели
летят летят лееееетяяяяят" (С)
Памʼятаєте 2014 рік? Чим займалися деякі банки. Позичити в держави гривні, на неї накупити баксів, курс бакса скакає - бакси продали, позику повернули, різницю в карман.
Була проведена перевірка банків, деякі з них після перевірок втратили ліцанзії, введені більш жорсткі критерії видачі гривневих кредитів та обмеження на придбання валюти. Качєлі зупинилися. Але наріду стало скучно і Гонтарєва їм була не така.
Зараз полистайте новини - "продано мільярд баксів за тиджень", "а теперь продано ще більше". Це зубожіле населення так "кубишкамі трясьот"? Чи Зєля роздає свіжонадруковані гривні ручним банкам, а ті вигрібають валюту з золотовалютних запасів? Та нє, фігня, не може бути! То все Порошенко!
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21.07.2022 17:19 Ответить
Ну да. Моют деньги. Кто-то воюет, кто-то стал беженцем и потерял всё, а кто-то заработал состояние.
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22.07.2022 04:01 Ответить
За такое надо судить всех Нбушных крыс,как минимум отставка.Почему молчок????
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21.07.2022 17:39 Ответить
патому шо, все сваі, клоунада продовжується і про короткостволи вже забулося і інші нагальні речі, так і живемо - обіцянка цяцянка, дурневі радість
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21.07.2022 18:12 Ответить
НБушних? Гадаю криса гниє дещо вище...
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22.07.2022 06:48 Ответить
Так, лохи! Ви за будь-яких обставин маєте жити щоразу бідніше і не забувати дивиится Скотів, квартал і розсміши підара... Ви черговий раз допустили, щоб зелене падло сьогодні обдерло нас на гривню від курсу до долара. Ви нічим не кращі від москалоти!!!
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21.07.2022 18:02 Ответить
чим гірше тим краще.....
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21.07.2022 18:59 Ответить
Не знаю, як там "на гривню", та імпортний товар, що місяць тому я купував за 13500 за одну одиницю, вчора був з цінником майже 15500.
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21.07.2022 19:16 Ответить
в нац банку -вороги народу -останны дны долар дешевшав вчора вже був 36-60 а сьогодны 38-50 такого голову нацбанку в тюрму
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21.07.2022 19:16 Ответить
Ніхто не бачив, натаха сосійчучка, на зЕ-беня марафоні, борщовий набір не рахувала, рученята не заламувала, волосята не видирала?
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21.07.2022 20:53 Ответить
А чё ей волноваться? У неё всё на мази. Или типа театр для лохтората?
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21.07.2022 21:48 Ответить
Зеленского и его шоблу в отставку!!!!!!!!!!!
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21.07.2022 21:46 Ответить
Насєлєніє яке обрало клоуна президентом отримало за 3 роки повний фарш зашкварів: економічну кризу, ганьбу, безробіття, пандемію, закриті кордони, тотальну корупцію, війну, а тепер і бескінечне зубожіння і неконтрольовану інфляцію. От до чого призводить ходіння на вибори по-приколу. Казали ж вам: думайТЕ!
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21.07.2022 21:47 Ответить
А починалося все так
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21.07.2022 22:29 Ответить
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21.07.2022 22:31 Ответить
І ТАКЕ БУЛО -
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21.07.2022 22:35 Ответить
такими рішеннями вбивають людей , які не можуть знайти роботу, особливо передпенсійного віку
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21.07.2022 23:22 Ответить

+++
Курс зріс аж до 36,6 як так???

Кричать скупщики і перекупщики, які ганяли кеш по колу, з 1 000 долярів за коло 150 - 200 долярів в кешеню ложили!!!

36-37 нормальний курс, норм курс при таких обставинах, АБИ тільки НБУ поприбирав обмеження для простого люду, щоб привілейовані не ганяли кеш по колу

а по 40 нехай ідіоти купляють (ну це поки до кінця 3 квартала, а там буде видно)
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22.07.2022 02:31 Ответить
ці потвори заставили бізнес продати все по старому курсу а потім зробили те що зробили.. блазні і шулери..
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22.07.2022 05:48 Ответить
бездарность... или просто *********** руководства Украины видны во всем... пора ксиву пердизента сдавать...
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22.07.2022 07:26 Ответить
"Бажаю вам 36,6", - підсумував Зеленський
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22.07.2022 08:15 Ответить
Вони цілеспрямовано розвалюють Україну. Єдина надія на ЗСУ, але і їх будуть "зливати" кацапам...
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22.07.2022 08:18 Ответить
Усьо для народу
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22.07.2022 08:18 Ответить
Влада бізнесгнид занадто дорого обходиться Україні!
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22.07.2022 08:31 Ответить
Питома вага відвертих дурнів на посадах значно перевищує критичне значння
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22.07.2022 08:38 Ответить
На фронті стабілізізіція в єкономіці жопа, цим потрібно СБУ займатись, це екеномічна диверсія, Зеленський в економіці нол полний
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22.07.2022 09:03 Ответить
Найближчі два тижні - в районі 37, з вересня - впевнено 40 і вище
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23.07.2022 08:42 Ответить
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