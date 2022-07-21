Гривня в обмінниках обвалилась після рішення НБУ щодо підвищення курсу
Середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню порівняно з ранковими котируваннями і наразі коливається у межах 37,56 - 37,96 грн за долар.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП, про це свідчать дані на finance.ua та minfin.com.ua.
Так, котирування гривні проти долара на чорному ринку на 12:40 становлять 37,56 - 37,96 за долар. Водночас ще о 10 ранку, напередодні оголошення Нацбанком підвищити офіційний курс гривні на 25%, він становив 36,73 - 37,06 за долар. Днем раніше долар на чорному ринку можна було продати за 36,55 грн, а купити - за 36,73 грн.
21 липня середні курси валют в касах банків був такими:
- Долар США – 36,4 - 37,15 грн (курс на 20 липня - 36,5 - 37,1 грн);
- Євро – 36,8 - 37,7 грн (курс на 20 липня – 36,7 - 37,6 грн).
У розрізі банків, ПриватБанк пропонує курс долара на рівні 36,3-36,8 грн, Ощадбанк - 36,65-37,4 грн, Укрексімбанк - 36,8-37,7 грн, Райффайзен - 36,7-37,2 грн.
Банки, водночас, дещо підвищили курс за безготівковими розрахунками у валюті (наприклад, при оплаті карткою за кордоном). Так, курс у Приватбанку становить 36,9 грн за долар, в Ощаді - 36,75 грн, в Укрексімбанку - 37,15 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) - 36,82 грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нема дурних продавати за 29 грн... експортери стали притримувати валюту за кордоном, а однієї допомоги заходу - не достатньо для потреб нашої економіки
Ці самі писаки кричали, що це неправильний курс, імпортери не отримують достатньо гривні, нам не треба долари, треба більше гривні.
Радійте. Ваші крики почули.
летят летят лееееетяяяяят" (С)
Памʼятаєте 2014 рік? Чим займалися деякі банки. Позичити в держави гривні, на неї накупити баксів, курс бакса скакає - бакси продали, позику повернули, різницю в карман.
Була проведена перевірка банків, деякі з них після перевірок втратили ліцанзії, введені більш жорсткі критерії видачі гривневих кредитів та обмеження на придбання валюти. Качєлі зупинилися. Але наріду стало скучно і Гонтарєва їм була не така.
Зараз полистайте новини - "продано мільярд баксів за тиджень", "а теперь продано ще більше". Це зубожіле населення так "кубишкамі трясьот"? Чи Зєля роздає свіжонадруковані гривні ручним банкам, а ті вигрібають валюту з золотовалютних запасів? Та нє, фігня, не може бути! То все Порошенко!
+++
Курс зріс аж до 36,6 як так???
Кричать скупщики і перекупщики, які ганяли кеш по колу, з 1 000 долярів за коло 150 - 200 долярів в кешеню ложили!!!
36-37 нормальний курс, норм курс при таких обставинах, АБИ тільки НБУ поприбирав обмеження для простого люду, щоб привілейовані не ганяли кеш по колу
а по 40 нехай ідіоти купляють (ну це поки до кінця 3 квартала, а там буде видно)