УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8227 відвідувачів онлайн
Новини
52 357 148

Гривня в обмінниках обвалилась після рішення НБУ щодо підвищення курсу

курс

Середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню порівняно з ранковими котируваннями і наразі коливається у межах 37,56 - 37,96 грн за долар.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП, про це свідчать дані на finance.ua та minfin.com.ua.

Так, котирування гривні проти долара на чорному ринку на 12:40 становлять 37,56 - 37,96 за долар. Водночас ще о 10 ранку, напередодні оголошення Нацбанком підвищити офіційний курс гривні на 25%, він становив 36,73 - 37,06 за долар. Днем раніше долар на чорному ринку можна було продати за 36,55 грн, а купити - за 36,73 грн.

21 липня середні курси валют в касах банків був такими:

- Долар США – 36,4 - 37,15 грн (курс на 20 липня - 36,5 - 37,1 грн);
- Євро – 36,8 - 37,7 грн (курс на 20 липня – 36,7 - 37,6 грн).

У розрізі банків, ПриватБанк пропонує курс долара на рівні 36,3-36,8 грн, Ощадбанк - 36,65-37,4 грн, Укрексімбанк - 36,8-37,7 грн, Райффайзен - 36,7-37,2 грн.

Банки, водночас, дещо підвищили курс за безготівковими розрахунками у валюті (наприклад, при оплаті карткою за кордоном). Так, курс у Приватбанку становить 36,9 грн за долар, в Ощаді - 36,75 грн, в Укрексімбанку - 37,15 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) - 36,82 грн.

Також читайте: НБУ вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ підвищив курс долара - до 36,6 грн/$

Автор: 

гривня (1727) долар (533) НБУ (10364) економіка (929)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+69
Нещодавно суд списав Коломойському борг 4.5 млрд ПриватБанку.
Зелений бізнес на крові продовжується
показати весь коментар
21.07.2022 14:07
+31
Гососування по приколу надто дорого нам всім тепер обходиться.
показати весь коментар
21.07.2022 14:14
+28
Та то таке...
Ми проковтнули зрадників та колаборантів в спецслужбах та офісі преЗедента!
А це взагали дрібниці!
Треба мовчати, війна ж, не на часі...
показати весь коментар
21.07.2022 14:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
да ***** ви в рот... де всього пистака із цінами ще й гривню обосрали.
показати весь коментар
21.07.2022 15:23 Відповісти
вона б обвалилась ще більше, якби курс не відпустили

нема дурних продавати за 29 грн... експортери стали притримувати валюту за кордоном, а однієї допомоги заходу - не достатньо для потреб нашої економіки
показати весь коментар
21.07.2022 15:31 Відповісти
Добавлю. НБУ на фоне этого сожгли миллиарды резерва, но ничего не изменили. За такое кто-то должен присесть.
показати весь коментар
21.07.2022 15:39 Відповісти
не сожгло, а перевело в надежньіе руки
показати весь коментар
21.07.2022 17:21 Відповісти
Згадав, як ще за цієї влади, прем'єром був Гончарук, курс гривні з 28 за долар став ледь на 23.
Ці самі писаки кричали, що це неправильний курс, імпортери не отримують достатньо гривні, нам не треба долари, треба більше гривні.
Радійте. Ваші крики почули.
показати весь коментар
21.07.2022 15:45 Відповісти
Гончарук подорвал экономику. Объективно говоря Гончарук худший премьер в истории Украины. Хотя может в 90ые были хуже, но не уверен.
показати весь коментар
21.07.2022 15:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=b-RA1AfWvZk&fbclid=IwAR0dibmeKsp0HWlA7VCfJ5TmgfVUxWWLbraERMkszOnQ16lMG0QRjKfnA3U
показати весь коментар
21.07.2022 15:50 Відповісти
Так і є.
показати весь коментар
21.07.2022 16:51 Відповісти
Стал дороже аж 1.06 раза (приблизительно). Вот это обвал так обвал.
показати весь коментар
21.07.2022 16:23 Відповісти
25%, тобто в 1,25. Статтю почитай, якщо сам вирахувати не можеш підвищення з 29,25 до 36,6.
показати весь коментар
21.07.2022 16:34 Відповісти
а може в 0.25 раза?
показати весь коментар
21.07.2022 23:07 Відповісти
29,25х0,25=7,31 Так по твоєму? Математик хтенів!
показати весь коментар
22.07.2022 06:45 Відповісти
і де в обмінниках вчора ти бачив 29,25 ?
показати весь коментар
22.07.2022 01:24 Відповісти
коли кірівнитство краіни їдіоти,то ти розуміеш,шо ти живеш в краіні ідіотів.
показати весь коментар
21.07.2022 16:39 Відповісти
Ці "ідіоти" "гарно прибарахлились, онукам вистачить". Тому, не ідіоти. Зовсім. Злочинне угрупування, вороги. Які три роки знищували економіку, енергетику та обороноздатність країни.
показати весь коментар
21.07.2022 20:57 Відповісти
Зеля усю свою каденцію друкує гроші. 2 роки тому це сходило, бо було багато заробітчан за кордоном, та й постійно моряки ходили в рейси. Нині все це закінчилося. Залізна завіса президена опустилася. І працювати в країні нема кому. А верстат продовжує працювати
показати весь коментар
21.07.2022 16:50 Відповісти
Так шо, тепер Зе буде їздити на роботу на ровері і голим?

показати весь коментар
21.07.2022 17:13 Відповісти
и показывать всем зелупу
показати весь коментар
21.07.2022 22:17 Відповісти
"Крьілааааатьіе качели
летят летят лееееетяяяяят" (С)
Памʼятаєте 2014 рік? Чим займалися деякі банки. Позичити в держави гривні, на неї накупити баксів, курс бакса скакає - бакси продали, позику повернули, різницю в карман.
Була проведена перевірка банків, деякі з них після перевірок втратили ліцанзії, введені більш жорсткі критерії видачі гривневих кредитів та обмеження на придбання валюти. Качєлі зупинилися. Але наріду стало скучно і Гонтарєва їм була не така.
Зараз полистайте новини - "продано мільярд баксів за тиджень", "а теперь продано ще більше". Це зубожіле населення так "кубишкамі трясьот"? Чи Зєля роздає свіжонадруковані гривні ручним банкам, а ті вигрібають валюту з золотовалютних запасів? Та нє, фігня, не може бути! То все Порошенко!
показати весь коментар
21.07.2022 17:19 Відповісти
Ну да. Моют деньги. Кто-то воюет, кто-то стал беженцем и потерял всё, а кто-то заработал состояние.
показати весь коментар
22.07.2022 04:01 Відповісти
За такое надо судить всех Нбушных крыс,как минимум отставка.Почему молчок????
показати весь коментар
21.07.2022 17:39 Відповісти
патому шо, все сваі, клоунада продовжується і про короткостволи вже забулося і інші нагальні речі, так і живемо - обіцянка цяцянка, дурневі радість
показати весь коментар
21.07.2022 18:12 Відповісти
НБушних? Гадаю криса гниє дещо вище...
показати весь коментар
22.07.2022 06:48 Відповісти
Так, лохи! Ви за будь-яких обставин маєте жити щоразу бідніше і не забувати дивиится Скотів, квартал і розсміши підара... Ви черговий раз допустили, щоб зелене падло сьогодні обдерло нас на гривню від курсу до долара. Ви нічим не кращі від москалоти!!!
показати весь коментар
21.07.2022 18:02 Відповісти
чим гірше тим краще.....
показати весь коментар
21.07.2022 18:59 Відповісти
Не знаю, як там "на гривню", та імпортний товар, що місяць тому я купував за 13500 за одну одиницю, вчора був з цінником майже 15500.
показати весь коментар
21.07.2022 19:16 Відповісти
в нац банку -вороги народу -останны дны долар дешевшав вчора вже був 36-60 а сьогодны 38-50 такого голову нацбанку в тюрму
показати весь коментар
21.07.2022 19:16 Відповісти
Ніхто не бачив, натаха сосійчучка, на зЕ-беня марафоні, борщовий набір не рахувала, рученята не заламувала, волосята не видирала?
показати весь коментар
21.07.2022 20:53 Відповісти
А чё ей волноваться? У неё всё на мази. Или типа театр для лохтората?
показати весь коментар
21.07.2022 21:48 Відповісти
Зеленского и его шоблу в отставку!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
21.07.2022 21:46 Відповісти
Насєлєніє яке обрало клоуна президентом отримало за 3 роки повний фарш зашкварів: економічну кризу, ганьбу, безробіття, пандемію, закриті кордони, тотальну корупцію, війну, а тепер і бескінечне зубожіння і неконтрольовану інфляцію. От до чого призводить ходіння на вибори по-приколу. Казали ж вам: думайТЕ!
показати весь коментар
21.07.2022 21:47 Відповісти
А починалося все так
показати весь коментар
21.07.2022 22:29 Відповісти
показати весь коментар
21.07.2022 22:31 Відповісти
І ТАКЕ БУЛО -
показати весь коментар
21.07.2022 22:35 Відповісти
такими рішеннями вбивають людей , які не можуть знайти роботу, особливо передпенсійного віку
показати весь коментар
21.07.2022 23:22 Відповісти

+++
Курс зріс аж до 36,6 як так???

Кричать скупщики і перекупщики, які ганяли кеш по колу, з 1 000 долярів за коло 150 - 200 долярів в кешеню ложили!!!

36-37 нормальний курс, норм курс при таких обставинах, АБИ тільки НБУ поприбирав обмеження для простого люду, щоб привілейовані не ганяли кеш по колу

а по 40 нехай ідіоти купляють (ну це поки до кінця 3 квартала, а там буде видно)
показати весь коментар
22.07.2022 02:31 Відповісти
ці потвори заставили бізнес продати все по старому курсу а потім зробили те що зробили.. блазні і шулери..
показати весь коментар
22.07.2022 05:48 Відповісти
бездарность... или просто *********** руководства Украины видны во всем... пора ксиву пердизента сдавать...
показати весь коментар
22.07.2022 07:26 Відповісти
"Бажаю вам 36,6", - підсумував Зеленський
показати весь коментар
22.07.2022 08:15 Відповісти
Вони цілеспрямовано розвалюють Україну. Єдина надія на ЗСУ, але і їх будуть "зливати" кацапам...
показати весь коментар
22.07.2022 08:18 Відповісти
Усьо для народу
показати весь коментар
22.07.2022 08:18 Відповісти
Влада бізнесгнид занадто дорого обходиться Україні!
показати весь коментар
22.07.2022 08:31 Відповісти
Питома вага відвертих дурнів на посадах значно перевищує критичне значння
показати весь коментар
22.07.2022 08:38 Відповісти
На фронті стабілізізіція в єкономіці жопа, цим потрібно СБУ займатись, це екеномічна диверсія, Зеленський в економіці нол полний
показати весь коментар
22.07.2022 09:03 Відповісти
Найближчі два тижні - в районі 37, з вересня - впевнено 40 і вище
показати весь коментар
23.07.2022 08:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 