Гривня в обмінниках обвалилась після рішення НБУ щодо підвищення курсу

Середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню порівняно з ранковими котируваннями і наразі коливається у межах 37,56 - 37,96 грн за долар.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП, про це свідчать дані на finance.ua та minfin.com.ua.

Так, котирування гривні проти долара на чорному ринку на 12:40 становлять 37,56 - 37,96 за долар. Водночас ще о 10 ранку, напередодні оголошення Нацбанком підвищити офіційний курс гривні на 25%, він становив 36,73 - 37,06 за долар. Днем раніше долар на чорному ринку можна було продати за 36,55 грн, а купити - за 36,73 грн.

21 липня середні курси валют в касах банків був такими:



- Долар США – 36,4 - 37,15 грн (курс на 20 липня - 36,5 - 37,1 грн);

- Євро – 36,8 - 37,7 грн (курс на 20 липня – 36,7 - 37,6 грн).

У розрізі банків, ПриватБанк пропонує курс долара на рівні 36,3-36,8 грн, Ощадбанк - 36,65-37,4 грн, Укрексімбанк - 36,8-37,7 грн, Райффайзен - 36,7-37,2 грн.

Банки, водночас, дещо підвищили курс за безготівковими розрахунками у валюті (наприклад, при оплаті карткою за кордоном). Так, курс у Приватбанку становить 36,9 грн за долар, в Ощаді - 36,75 грн, в Укрексімбанку - 37,15 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) - 36,82 грн.

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