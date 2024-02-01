Зеленський призначив Надточія керівником СБУ в Донецькій та Луганській областях
Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Надточія начальником ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №38/2024.
Так, Олександра Надточія призначено начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.
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+8 Evgeny N
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+7 133133
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+7 Влад #584963
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зняття Залужного,антилюдяна мобізізація,хаос і протизаконня в державі,дозвіл на неконтрольоване,насилля ,занепад економіки та безкарність коррупціонерів, та інший шорох вказує що процеси пришвидчено,зеблюдки вирішили масовано знищити дієздатних
Трудяга, курва!
дЄрмак підстрахував боневтіка!