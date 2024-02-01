Зеленський призначив Надточія керівником СБУ в Донецькій та Луганській областях

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Надточія начальником ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №38/2024.

Так, Олександра Надточія призначено начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

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