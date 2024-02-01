Зеленский назначил Надточия руководителем СБУ в Донецкой и Луганской областях

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Надточия начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №38/2024.

Так, Александр Надточий назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Читайте также: Кабмин назначил мэра Мелитополя Федорова на должность главы Запорожской ОВА (обновлено)