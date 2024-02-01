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Зеленский назначил Надточия руководителем СБУ в Донецкой и Луганской областях

призначення,зеленський,підпис,підписав

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Надточия начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №38/2024.

Так, Александр Надточий назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

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Автор: 

назначение (2168) СБУ (19867) Донецкая область (9545) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+8
Невже знайшов час між зйомками своїх хриплосиків, гантелями-штангами, винішком за цінами сотен безпілотників, доріжками (біговими і не дуже), грою в теніс, вивченням рейтингів і боротьбою з Залужним і опозицією?
Трудяга, курва!
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01.02.2024 16:42
+7
Можливо Іван Баканов орендував квартиру у Надточія Олександра Миколайовича, який на початку повномасштабного вторгнення перебував на посаді першого заступник начальника ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях - начальник 2 управління, та здавав окупантам Маріуполь.
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01.02.2024 16:45
+7
з того відділу фсб що і козир,готуються до святкової зустрічі ,,асвабадителей,,
зняття Залужного,антилюдяна мобізізація,хаос і протизаконня в державі,дозвіл на неконтрольоване,насилля ,занепад економіки та безкарність коррупціонерів, та інший шорох вказує що процеси пришвидчено,зеблюдки вирішили масовано знищити дієздатних
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01.02.2024 16:54
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цікаво біографію почитати - дружбан дЄрмака?
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01.02.2024 16:39 Ответить
Можливо Іван Баканов орендував квартиру у Надточія Олександра Миколайовича, який на початку повномасштабного вторгнення перебував на посаді першого заступник начальника ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях - начальник 2 управління, та здавав окупантам Маріуполь.
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01.02.2024 16:47 Ответить
з того відділу фсб що і козир,готуються до святкової зустрічі ,,асвабадителей,,
зняття Залужного,антилюдяна мобізізація,хаос і протизаконня в державі,дозвіл на неконтрольоване,насилля ,занепад економіки та безкарність коррупціонерів, та інший шорох вказує що процеси пришвидчено,зеблюдки вирішили масовано знищити дієздатних
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01.02.2024 16:54 Ответить
з мервечуком согласовано??
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01.02.2024 16:41 Ответить
Невже знайшов час між зйомками своїх хриплосиків, гантелями-штангами, винішком за цінами сотен безпілотників, доріжками (біговими і не дуже), грою в теніс, вивченням рейтингів і боротьбою з Залужним і опозицією?
Трудяга, курва!
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01.02.2024 16:42 Ответить
та то не він!
дЄрмак підстрахував боневтіка!
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01.02.2024 16:45 Ответить
https://bastion.tv/bakanov-stav-advokatom_n56196
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01.02.2024 16:43 Ответить
Можливо Іван Баканов орендував квартиру у Надточія Олександра Миколайовича, який на початку повномасштабного вторгнення перебував на посаді першого заступник начальника ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях - начальник 2 управління, та здавав окупантам Маріуполь.
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01.02.2024 16:45 Ответить
буде готувати перехід баканова через лєнточку?
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01.02.2024 16:58 Ответить
найвеличнішому ще не повідомили, що він проїбав цілу Луганську область і вона в повністю окупації?
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01.02.2024 17:01 Ответить
З/п отримують по повній хоча областей таких давно немає? Певно там цілий штат працівників засідає, десь у Тернополі.
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01.02.2024 17:08 Ответить
...хм-м.. зазвичай самці мітять свою територію... а тут, диви?, - Зєльда, якогось фаворита з підворотні, дермака...?
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01.02.2024 17:13 Ответить
https://bastion.tv/rodina-slugi-narodu-koryavchenkova-pislya-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-viyihala-do-ispaniyi_n60545 Юзіка знову кинули?
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01.02.2024 17:50 Ответить
та що ж коїться?!! це ... призначає на посади, не приходячі до свідомості?
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01.02.2024 18:19 Ответить
 
 