Зеленский назначил Надточия руководителем СБУ в Донецкой и Луганской областях
Президент Владимир Зеленский назначил Александра Надточия начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №38/2024.
Так, Александр Надточий назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.
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