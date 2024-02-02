Росіяни тиснуть на співробітників ЗАЕС, які відмовилися з ними співпрацювати, - Центр нацспротиву

На співробітників Запорізької атомної станції, які відмовилися працювати на ворога, але не поїхали з Енергодару, чинять тиск росіяни.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Через специфічність та складність професії, окупанти не можуть набрати працівників на станцію, адже спеціалістів не вистачає по всій РФ. Діючих працівників станції на роботу не допускають, а викликають на допити та погрожують членам їх родин", - йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначили у ЦНС, окупаційна адміністрація заявляє, що ніякого дефіциту кадрів немає. Втім, ця інформація не відповідає дійсності.

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"Наразі станція не виробляє електроенергію й фактично є інструментом шантажу в руках окупантів", - зазначили в Центрі нацспротиву.

"Зазначимо, що звільнення станції є справою часу, як і деокупація Енергодару, тому кожен причетний до захоплення ЗАЕС та тиску на її робітників понесе відповідальність. При цьому, варто акцентувати, що росіяни при відступі не забирають своїх посіпак, адже їх життя ніхто не цінує", - додали в ЦНС.

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