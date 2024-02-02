Міноборони розраховує на якомога швидше ухвалення законопроєкту про мобілізацію Радою
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Законопроєкт не регулює кількість осіб, яких необхідно мобілізувати. Все залежатиме від, зокрема, бойових дій.
Про це заявив начальник Управління преси й інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якомога швидше. Ви розумієте, що для країни було б краще, якби механізм мобілізації було вдосконалено… Уже лютий, ми розраховуємо, що якомога швидше законопроєкт буде підтримано в парламенті і згодом підписано президентом", - зазначив він.
Водночас Павлюк сказав, що законопроєкт не регулює кількість осіб, яких необхідно мобілізувати.
"Те, що ми говоримо, це той механізм, який дозволить приєднати стільки людей, скільки потрібно. Тобто законопроєкт не створено під певну цифру", - додав генерал.
За його словами, цифра мобілізації залежатиме від бойових дій та спроможності мобілізаційного механізму, а також держави забезпечити людей усім необхідним.
Будь ласка, зачекайте...
Законопроєкт не регулює кількість осіб, яких необхідно мобілізувати. Все залежатиме від, зокрема, бойових дій. Джерело: https://censor.net/ua/n3471204
Визначіться вже що триндіти
І хіба так має бути ?
Влада повинна мотивувати тих биків, а вона їх навпаки демотивує своїм прикладом і своїми діями.
За два роки задача кремля з демотивації українських військовозобов'язаних в тилу виконана цією владою на відмінно
По её словам, большинство наших вынужденных переселенцев не могут вернуться домой, потому что их дом уничтожен. Первая леди уверена, что демократические страны "не будут делать резких движений" в этом направлении.
тільки не розумію чому вони сидять тут а в тцк немає черг.. і змушені виловлювати на вулиці..
по друге не визначає термінів ротації та не запроваджує мінімальний термін підготовки 3 місяці... через що ми програємо оркам в підготовці...
армія і влада то зріз суспільства... ні звідки не візьмуться ні хороші командири ні хороші чиновники.... раз за дві революції вони не появились....
Відповідальність командирів а як оцінити дії командирів і хто це буде оцінювати, якщо всі оцінщики в тих комісіях що будуть оцінювати сидять переважно самі розумієте хто, тому що місця теплі ..... і що тоді???
провальні операції можуть бути в любого командира.... в орків не зовсім дураки воюють як то ****...ть на марафоні... це як шахмати хтось може когось переграти.... і тоді корумпований командир порішає питання... а нормальний який допустив помилку не буде мати звідки це зробити... прийдемо знову туди само...
При поточній владі силовиків не мобілізують забудьте це... по друге більшість з них трохи рівня вищого мають багато знайомств і будуть десь в тилу сидіти лиш проїдаючи ресурси...
Як зараз ті тилові частини що не можуть піти на ротацію тому що за словами геншабу не мають достатнього оснащення...
а ти говориш що не хочуть??? а всі пишуть що воюєм поки раша не розпадеться і опитування також приблизно те саме відображають... якось дивно це все...
а в реальності працівники тцк змушені силоміць забирати з вулиць, щоб виконувати план, який скидає генштаб, тому що ніхто не йде добровільно