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Міноборони (5320) мобілізація (1500) Ілларіон Павлюк (14)

Міноборони розраховує на якомога швидше ухвалення законопроєкту про мобілізацію Радою

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація,тцк

Законопроєкт не регулює кількість осіб, яких необхідно мобілізувати. Все залежатиме від, зокрема, бойових дій.

Про це заявив начальник Управління преси й інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якомога швидше. Ви розумієте, що для країни було б краще, якби механізм мобілізації було вдосконалено… Уже лютий, ми розраховуємо, що якомога швидше законопроєкт буде підтримано в парламенті і згодом підписано президентом", - зазначив він.

Водночас Павлюк сказав, що законопроєкт не регулює кількість осіб, яких необхідно мобілізувати.

"Те, що ми говоримо, це той механізм, який дозволить приєднати стільки людей, скільки потрібно. Тобто законопроєкт не створено під певну цифру", - додав генерал.

За його словами, цифра мобілізації залежатиме від бойових дій та спроможності мобілізаційного механізму, а також держави забезпечити людей усім необхідним.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Дозволена бусифікація не вирішить проблему.
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02.02.2024 11:55
+10
В України є можливість підготувати 500 тисяч, 100 тисяч або 200 тисяч військовозобов'язаних, як це буде визначено новим законопроєктом про мобілізацію, над яким наразі працюють у Кабміні. Джерело: https://censor.net/ua/n3470269


Законопроєкт не регулює кількість осіб, яких необхідно мобілізувати. Все залежатиме від, зокрема, бойових дій. Джерело: https://censor.net/ua/n3471204

Визначіться вже що триндіти
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02.02.2024 11:57
+8
Невже батальон монако призовуть?
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02.02.2024 12:03
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Дозволена бусифікація не вирішить проблему.
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02.02.2024 11:55 Відповісти
Яка мобілізація? Ви що? Він сказав, що люди в тилу вже втомили від тої війни. Іде весна, шашлики треба маринувати, бо шаурма за зиму вже не лізе ...
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02.02.2024 11:56 Відповісти
Типу гумор?
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02.02.2024 11:59 Відповісти
Гумор? Міг буди дуже-дуже чорним, як членом по роялю але слова, що Україна втомилась в тилу і не можно проводити мобілізацію сказав верховний головнокомандувач
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02.02.2024 12:01 Відповісти
Він казав, що "не можно проводити мобілізацію"?
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02.02.2024 12:18 Відповісти
Він сказав, що люди втомились. А мобілізація? А де вона? Мусора ухилянтів не ловлять і не будуть, сказав головний поліцій, держадміністрації самоусунулись, а голова призовної комісії, якраз голова тої адміністрації, в великих містах затор з мільйонів машин з мільйонами мужиків....
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02.02.2024 12:32 Відповісти
В України є можливість підготувати 500 тисяч, 100 тисяч або 200 тисяч військовозобов'язаних, як це буде визначено новим законопроєктом про мобілізацію, над яким наразі працюють у Кабміні. Джерело: https://censor.net/ua/n3470269


Законопроєкт не регулює кількість осіб, яких необхідно мобілізувати. Все залежатиме від, зокрема, бойових дій. Джерело: https://censor.net/ua/n3471204

Визначіться вже що триндіти
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02.02.2024 11:57 Відповісти
вони з різних підїздів МО тому не узгоджують базар...ілларіону пропоную вийти з теплого кабінету та записатись в діючу бригаду на нуль....
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02.02.2024 12:10 Відповісти
Ну а ти сам подумай: хватить у нас грошей чи ні. Тут бухгалтером не треба бут
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02.02.2024 17:37 Відповісти
Залужному треба 500тис. Він про це казав і це резонно. Але все ж треба воювати технікою, бо мясом не потягнем з 150 млн країною. Але є одне але: бабла нам таки ніхто ще не дав - одні розмови. Як власне і зброї. Тому ці 500 тис дуже скоро перетворяться на 1млн. А там …. Ясно шо нікого не цікавить. А мене ще і як цікавить «а шо далі»
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02.02.2024 17:41 Відповісти
О, ви вже як лунандони готові, всупереч правам людини та іншим конвенціям по захисту пінгвінів і фікусів у світі, у під@рських совьєцкіх військах Берлін штурмавать? Адіна жє нарот...
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02.02.2024 12:05 Відповісти
Мені все одно,вірете ви мені чи ні, але якби я на собі це все не протягнув,якби я дивом та з Божою допомогою не залишився живий,як би я не бачив цього ставлення до себе та інших,я би цей піст не писав.
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02.02.2024 12:19 Відповісти
А ви хочете щоб фашистська рашка виконувала права людини,коли ви будете стояти перед кацапом рачки? Читай те уважно НАШУ конституцію,де вказано,що під час війни мажуть обмежуватись деякі права і свободи людини. А життя цивільних вас не турбує? Запитайте тих 50-60 літніх киян, які пішли на захист КИєва коли посунула орда..,а зараз вони хворі захищають свою Батьківщину від орків на Сході і Півдні. Це сивочолосі меньше говорять про прав людини,вони просять допомоги від молодих,здорових биків,там на фронті .
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02.02.2024 12:56 Відповісти
Я вам вже казав й повторюю-якби я не воював та не бачив з середини ставлення до себе та своїх побратимів,як би я не знав відношення так званих "офіцерів" до своїх підлеглих,я б нічого не писав,а так-мені за 50 років,титанова пластина у берцовій кістці,важка контузія й дуже погані наслідки,отже коли ви пройдете те,що пройшов я,тоді будете мені намагатися щось довести,а так-йдіть собі куди подалі,громадянин "вояка язиком".
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02.02.2024 13:12 Відповісти
У цього "вояки" близьки на нулі майже два роки,нажаль є і "на щиті"А щось доводити вам--це марна справа,тому я таким нічого ненамагаюсь довести
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02.02.2024 16:24 Відповісти
«Близькі» та самому пройти - це якби різні речі. Не знаходите?
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02.02.2024 17:43 Відповісти
Це сивочолосі меньше говорять про прав людини,вони просять допомоги від молодих,здорових биків,там на фронті .

І хіба так має бути ?

Влада повинна мотивувати тих биків, а вона їх навпаки демотивує своїм прикладом і своїми діями.

За два роки задача кремля з демотивації українських військовозобов'язаних в тилу виконана цією владою на відмінно
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02.02.2024 13:20 Відповісти
Тю. Для МО додатковий набір - це привід отримати більше фінінсування. Прості солдати їм до лампи. Нічого особистого - просто бізнес. Особливо, якщо мова вже неофіційно йде (наприклад) про замороження. Нам же про це не розкажуть ніде. А добряче рубанути востаннє - може звідси й поспіх.
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02.02.2024 13:22 Відповісти
Невже батальон монако призовуть?
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02.02.2024 12:03 Відповісти
Для якої країни краще?
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02.02.2024 12:11 Відповісти
Зачекайте, Безугла ще не внесла правку (забула букви), де написано, що у всьому винен Залужний.
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02.02.2024 12:12 Відповісти
Розхідні витрати а не мобілізація, краще заводи по озброєною і технології.
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02.02.2024 12:18 Відповісти
Неправильно заставлять людей возвращаться, когда им некуда вернуться, - Елена Зеленская

По её словам, большинство наших вынужденных переселенцев не могут вернуться домой, потому что их дом уничтожен. Первая леди уверена, что демократические страны "не будут делать резких движений" в этом направлении.
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02.02.2024 12:24 Відповісти
Ага, особливо тим хто чкурнув с Закарпатського котла
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04.02.2024 06:41 Відповісти
я більше чим впевнений - зеля не підпише ніякого закону.така методичка.будуть жувати,тягти,розглядати в комітетах,обговорювати і повертати на доопрацювання.а там і повноваження тю - тю.
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02.02.2024 12:25 Відповісти
ти їбонатік - чи буде закон чи ні людей і так наловлять.просто ЯКБИ був нормальний закон про мобілізацію - то нікого б не ловили на дорогах і в селах.і добровольців було б більше,і відповідальність влади перед людьми була б реальною.а так без закона - я вас туди не посилав.крапка.
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02.02.2024 12:31 Відповісти
А в чому нормальність закону ? Якщо не хочешь воювати то ніякий закон не допоможе тебе стимулювати
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04.02.2024 06:46 Відповісти
в законі про мобілізацію чітко прописати гарантії від держави мобілізованим.чого нема і що насторожує людей.
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04.02.2024 09:12 Відповісти
Це щоб шапіто взяло на себе відповідальність? Ага, щас...
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02.02.2024 12:33 Відповісти
Закон не прохідний, тому що знову одних ставить в нерівність з іншими.... Україні необхідна тотальна мобілізація всіх без винятку... лише на цензорі стільки патріотично налаштованих людей., які готові воювати скільки необхідно...

тільки не розумію чому вони сидять тут а в тцк немає черг.. і змушені виловлювати на вулиці..

по друге не визначає термінів ротації та не запроваджує мінімальний термін підготовки 3 місяці... через що ми програємо оркам в підготовці...
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02.02.2024 12:57 Відповісти
Люди не дурні, вони не будуть як барани йти схиливши голову в ТЦК, щоб очередний прострілювач колін ними командував без жодної відповідальності за свої дії. Треба вносити відповідальність командирів, робити чіткі терміни служби з ротацією, можливість обрання військової спеціальності, відповідальність кримінальну за погане забезпечення та мобілізацію на рівні із рядовими громадаянами працівників силових структур, яких у нас забагато. Тоді і «явка» в ТЦК збільшиться, в протилежному випадку - ми програємо, скільки не мобілізуй, бо в орків мяса більше.
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02.02.2024 13:10 Відповісти
Щось не розумію купа людей тут постять що готові воювати поки раша не розвалиться, а тут у вас багато відмазок щоб цього не робити.....

армія і влада то зріз суспільства... ні звідки не візьмуться ні хороші командири ні хороші чиновники.... раз за дві революції вони не появились....

Відповідальність командирів а як оцінити дії командирів і хто це буде оцінювати, якщо всі оцінщики в тих комісіях що будуть оцінювати сидять переважно самі розумієте хто, тому що місця теплі ..... і що тоді???

провальні операції можуть бути в любого командира.... в орків не зовсім дураки воюють як то ****...ть на марафоні... це як шахмати хтось може когось переграти.... і тоді корумпований командир порішає питання... а нормальний який допустив помилку не буде мати звідки це зробити... прийдемо знову туди само...

При поточній владі силовиків не мобілізують забудьте це... по друге більшість з них трохи рівня вищого мають багато знайомств і будуть десь в тилу сидіти лиш проїдаючи ресурси...

Як зараз ті тилові частини що не можуть піти на ротацію тому що за словами геншабу не мають достатнього оснащення...
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02.02.2024 13:21 Відповісти
Ви мене в шапокзакидателі не приписуйте, ще з 22 року розумів, що це на роки. Відповім вам питанням на питання, а хто оцінює дії солдат? Чому солдат несе повну відповідальність перед законом, а командир не несе ніякої за втрати і дурні штурм? Хіба немає такої ж корупційної складової, коли солдат може заплатити командиру за «закриті очі» на щось? Тому має бути чітка ієрархія і нагляд, бо в протилежному випадку буде бардак з величезними втратами. Стосовно решти пунктів навіть не буду продовжувати.
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02.02.2024 13:51 Відповісти
ти чи даун....люди нічого не бояться,а просто не хочуть даремно ради якоїсь мінори здохнуть у посадці.тим більше - яка мотивація в людини йти в окоп,коли в цей же час влада продає землю,ще й продаж заправляє подвійним громадянством.але тут і даун розуміє,що відбувається.звісно для нових хазяїв української землі українські чоловіки лишні,щоб не створювали конкуренції.і наостанок - продаж землі під час війни суперечить конституції України,а значить влада в Україні поза законом.а це сильний демотиватор іти віддавати своє життя за того - хто продає твою землю.ЧЕСНО...куди дивляться військові - бо тіки їм сьогодні дано право тримати зброю.а військові - раби 8172,пшик який не має права вирішувати долю своєї країни.
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02.02.2024 16:50 Відповісти
Даун це ти... тому що не читаєш що я пишу....я добре розумію що відбувається але бачу в соцмережах в тому числі тут на форумі, що всі готові воювати скільки необхідно...

а ти говориш що не хочуть??? а всі пишуть що воюєм поки раша не розпадеться і опитування також приблизно те саме відображають... якось дивно це все...

а в реальності працівники тцк змушені силоміць забирати з вулиць, щоб виконувати план, який скидає генштаб, тому що ніхто не йде добровільно
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02.02.2024 17:07 Відповісти
на парканах часто пишуть гуй,але там просто дошка.
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02.02.2024 17:11 Відповісти
Закони нічого не вирішують, особливо коли їх не підтримує більшість. Наприклад чому немає закону про повну заборону алкоголю по всій Україні до кінця війни, це шо стратегічний харчовий продукт?
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02.02.2024 13:44 Відповісти
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02.02.2024 13:46 Відповісти
 
 