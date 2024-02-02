Міноборони розраховує на якомога швидше ухвалення законопроєкту про мобілізацію Радою

Законопроєкт не регулює кількість осіб, яких необхідно мобілізувати. Все залежатиме від, зокрема, бойових дій.

Про це заявив начальник Управління преси й інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якомога швидше. Ви розумієте, що для країни було б краще, якби механізм мобілізації було вдосконалено… Уже лютий, ми розраховуємо, що якомога швидше законопроєкт буде підтримано в парламенті і згодом підписано президентом", - зазначив він.

Водночас Павлюк сказав, що законопроєкт не регулює кількість осіб, яких необхідно мобілізувати.

"Те, що ми говоримо, це той механізм, який дозволить приєднати стільки людей, скільки потрібно. Тобто законопроєкт не створено під певну цифру", - додав генерал.

За його словами, цифра мобілізації залежатиме від бойових дій та спроможності мобілізаційного механізму, а також держави забезпечити людей усім необхідним.

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