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Міноборони (5320) мобілізація (1500) Ілларіон Павлюк (14)

Мобілізація: Електронний кабінет спростить набір за фахом, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

військовий,мобілізація,квиток

Електронний кабінет військовозобов’язаного дозволить значно простіше організувати систему відбору до війська згідно зі спеціальністю людини. Він також дозволить зменшити кількість помилок щодо призову людей, які не підлягають мобілізації.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Управління преси й інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Поява електронного кабінету - дуже зручний механізм для всіх. Тут треба розуміти, що якщо ми добилися ситуації, коли оновлення даних масове, тому що це можна зробити дома з комп'ютера, нам тоді значно простіше організувати систему, коли людина, яка має спеціалізацію механіка-водія, буде відповідні задачі виконувати у війську. І це дозволить зменшити кількість помилок, коли людину, яка не підлягає призову, не будуть призивати", - пояснив він.

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За словами Павлюка, у військовозобов'язаних може існувати певний страх щодо оновлення даних через те, що їх "миттєво заберуть у військо". Посадовець зазначив, що "миттєво не заберуть", оскільки в Україні значно більше військовозобов'язаних, аніж зараз потребують ЗСУ.

"Просто цей процес стане значно якіснішим, значно більш зручним. [...] Зараз іде війна, і це обов'язок всіх, ми робимо все для того, щоб процес доєднання до війська був зручнішим, прозорішим, швидшим, якіснішим для війська", - пояснив він.

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Також Павлюк повідомив, що згідно з новим законопроєктом військовозобов'язані матимуть 60 днів, аби уточнити свої дані: це можна буде зробити як в електронному кабінеті, так і офлайн.

Законопроєкт ще не ухвалено і він може змінюватися згідно з правками у Верховній Раді. Також його можуть відправити уряду на доопрацювання.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
А вони колись говорили правду?
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02.02.2024 09:47
+23
Казали,що ніяких електронних кабінетів не буде.А найбільше потрібна піхота,бо зточується,як олівці
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02.02.2024 09:45
+22
після того що хакери зробили з київстаром - це самим передати ВСІ дані українців в ФСБ
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02.02.2024 09:47
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Казали,що ніяких електронних кабінетів не буде.А найбільше потрібна піхота,бо зточується,як олівці
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02.02.2024 09:45 Відповісти
А вони колись говорили правду?
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02.02.2024 09:47 Відповісти
ну так це ж результат проста пасматрєть в ачко хйлу ба там мір
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02.02.2024 09:46 Відповісти
після того що хакери зробили з київстаром - це самим передати ВСІ дані українців в ФСБ
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02.02.2024 09:47 Відповісти
От про це якраз я би особливо не непокоївся, тому що
1. Ця база просто компіляція інших, вже існуючих баз, і таким чином вся інформація ВЖЕ є у тих, хто хотів її мати.
2. Ну буде ФСБ відомо, що Коля тракторист. І що?
3. Питання, а типу займуть місто кацапи і вирахують, хто служить - теж таке собі. Їх швидше сусіди здадуть зразу, і ніяких баз не треба.
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02.02.2024 09:52 Відповісти
количество призванных и по каких специальностям и в какой в/ч - совершенно секретная информация вообще-то
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02.02.2024 13:32 Відповісти
В теорії - так. А на практиці? Ви впевнені в цьому, зважаючи на те, скільки у нас продажних щурів та відвертих ворожих агентів в усіх топ-структурах?
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02.02.2024 14:22 Відповісти
Вона вже давно там)
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02.02.2024 09:53 Відповісти
Досі існують бійні старого зразка, але є й інші - *******, технологічні, зі зручностями.
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02.02.2024 09:50 Відповісти
Мобілізація: Електронний кабінет спростить набір лохів за фахом, - Міноборони
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02.02.2024 09:52 Відповісти
Що люди не придумаютьщоб не служити. Сором! Всім подобається щоб за них воювали інщі. Слава Героям і сором сцікливим падлюкам.
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02.02.2024 09:56 Відповісти
героям слава, усім іньшим бабло.... якось не так повинно бути в країні в якій війна.
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02.02.2024 09:58 Відповісти
Війна це смерть і каліцтва.І це в першу чергу.Говорять за сцикліивість в більшості ті,хто сам прямо не воює.В 21 столітті це нормально,коли не хочуть воювати люди.
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02.02.2024 09:59 Відповісти
)))
Сидить у Італії та філосовствує про сцикливих падлюків
У зебілів вже зовсім погано з головою.
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02.02.2024 10:10 Відповісти
Сергей С ергиенко 8eacfa85
Все такк. Тільки воно в Ірландії)
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02.02.2024 12:17 Відповісти
Ага, а я в Німеччині, а потім телепортуюсь у Польщу, або Чехію. Господи, ти чув колись про ВПН?
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02.02.2024 16:30 Відповісти
Тут питання не у сцикливості, а не бездумній самоутилізаціі самого себе, бо державі срати на тебе.
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02.02.2024 16:35 Відповісти
дивимось новини на расєї - рахуєм 2-3 місіці і отримуємо в нас.
де там отой подоляка що казав нарасєї раби коли там пійшла новина щодо ел.повісток?
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02.02.2024 09:57 Відповісти
У мене є рішення. Не підлягаючих мобілізації по возрасту (18-27) приравняти до неповнолітніх. Тобто - бухло та цигарки не продавати, трахатись та одружуватись ніззя, керувати транспортом ніззя, після темноти без мами на вулицю ніззя, в учбовий заклад, якщо навчаються, повинні приводити та забирати батьки. Або нехай реєструуються. Профіт!
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02.02.2024 09:58 Відповісти

Привіт з Японії
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02.02.2024 12:19 Відповісти
こにゃにゃちは！
Але я зараз в Україні, і, мабуть, вже назавжди (я невиправимий оптіміст).
Японський VPN мени потрібен для роботи + який-неякий захист від зелених опричників.
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02.02.2024 12:31 Відповісти
І це дозволить зменшити кількість помилок, коли людину, яка не підлягає призову, не будуть призивати", - пояснив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3471169

"Сядут все" - призвуть усіх - усі будуть служити - ***** на економіку
комбригам-м'ясникам потрібне м'ясо - а технології то від "диявола"....
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02.02.2024 10:00 Відповісти
Все для зручності, дуже піклуються про людей. Ну і красти не забувають.
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02.02.2024 10:08 Відповісти
Все так, головне в рашці подати це як рабство, у нас як перемогу, і люди вам повірять
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02.02.2024 10:08 Відповісти
а толку от того набора за фахом? вона Бутусов пару дней назад писал, что двух опытных бплашников пустили в штурмовики на мясо, где они погибли
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02.02.2024 10:10 Відповісти
Это потому, что изначально эти люди имели специальности гранатометчик, пулеметчик и разведчик. А уж потом выучились на мавиках скиды делать...
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02.02.2024 10:33 Відповісти
Цікаво, що не хто не відпові за це - бо "командири" не несуть відповідальності - ніякої, зате рядовий - раб "наказу"...
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02.02.2024 10:45 Відповісти
Тобто військкомати людей на вечірки забирають?
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02.02.2024 10:12 Відповісти
Біблія протів...
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02.02.2024 10:16 Відповісти
По перше неодноразово командири за власним вподобанням змінювали ВОС мобілізованого і кидали скажімо дроноводів штурмовиками. Тому тут довіри нуль, її і так нуль, ну а тут скажімо нуль з мінусом.

Другий момент: наприклад людина хоче працювати виключно на Хаймарс, ну чимось подобається, чи зв'язківцем, і вона подає заявку. А місць немає, все зайнято. І ту людину одразу, цап-царап і в кулеметники, бо данні то вже актуальні.

І це тільки перший погляд по верхам, а є мабуть інше підводне каміння.

P.S. От я наприклад хочу працювати у 72 центрі, в/ч А4398, підкажіть будь ласка, який там конкурс на місце?
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02.02.2024 10:25 Відповісти
так, а ще можна до в/ч 3066 також цікаво який там конкурс в імеджевом центрі)
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02.02.2024 11:36 Відповісти
Алекс Скела , Нагадало, о те саме , як тварин, ведуть на бійню .
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02.02.2024 10:53 Відповісти
Електронний кабінет може існувати виключно на добровільній основі, людина сама повинна вирішувати реєструватися чи ні . Наприклад "дія" для когось зручна щоб не носити паперові документи, а комусь взагалі не потрібна. Людей обурює не сам факт створення такого сервісу, а те що покидьки, які писали цей недолугий законопроект зробили це "обов"язком" не поцікавившись чи є у людини фінансова та технічна можливість на його виконання. Фактично військовозобов"язані повинні мати смарт або комп з інтернетом та щодня перевіряти свої кабінети.
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02.02.2024 11:08 Відповісти
в Україні значно більше військовозобов'язаних, аніж "зараз потребують ЗСУ." Джерело: https://censor.net/ua/n3471169
А чому мені розповідають, що ніким міняти?
Йшов добровільно, попав в рабство. Жодного чіткого терміну на демобілізацію, чи хоч яку-небудь ротацію.
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02.02.2024 11:11 Відповісти
У справах призивників чи тих, хто в запасі, прописана ВОС. Нащо електронний кабінет? Щоб той, у кого ВОС піхота міг змінити її на діловод дистанційно і без будь-яких документів?
Не розумію...
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02.02.2024 11:11 Відповісти
Благими намірами відомо куди дорога встелена. Коли ж врахувати, що ці наміри згенеровані Зє!-владою, виникає питання: а чи справді ті наміри благі?
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02.02.2024 11:30 Відповісти
наміри згенеровані Зє! - зависоко піднімаєте їм планку - вони усе копіюють з параши.
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02.02.2024 11:39 Відповісти
Одне іншого не виключає.
Ви ж не станете заперечувати, що Зє!-влада виступає з ініціативами, скопійованими з досвіду лаптів?
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02.02.2024 11:44 Відповісти
Скоро в Україні для усіх хлопців, мужиків, дідів

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02.02.2024 11:38 Відповісти
Що сказати…

Це катастрофа !

Парламент зухвало обманули, знову внісши відхилені Верховною Радою драконівські норми, причому деінде навіть у ще більш жорсткій редакції.

Закон містить неприпустимі антиконституційні вимоги і є неприйнятним!

Ухвалення такого закону буде злочином проти держави Україна та неповагою до її громадян.

Зрозуміло, що фракція за жодних умов не голосуватиме за цей репресивний непотріб.

Ба більше.

Ми зробимо усе можливе й неможливе, аби об'єднати суспільство у боротьбі проти цього обурливого законопроєкту.

Україні потрібна мобілізація. Але вона не повинна бути насильницькою. Вона повинна бути мотиваційною, на основі негайного переходу до професійної армії.

Неприпустимо тримати 36 місяців бійців на передовій, але так само неприпустимо гнати на фронт непідготовлених людей.

Кожен наш воїн, який відслужив понад 18 місяців, мусить отримати право на відпустку або демобілізацію. Але на його місце має стати підготовлений працівник силових структур, таких у нас майже півмільйона, а не перший-ліпший, кого спіймають на вулиці.

Не можна боротися за свободу держави, позбавляючи свободи націю.

Чим же тоді ми відрізнятимемося від наших ворогів?
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02.02.2024 12:51 Відповісти
Да шо ти звіздиш: 80% вакансій - це передова. Вже всі, хто можна - це визнали. Всі "тихі" місця займються "своїми" ж, або служившими, та ті хто перевівся. Тому не треба розказувати, шо ти вкажеш фах, то ти підеш за фахом. Самий пошириний фах - копач траншей руками (бо техніки досі немає на передовій) та тримач автомата руками (бо підготовка всерівно буде два тижні, а далі під пидпис, шо ти два місяці провчився).
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02.02.2024 16:28 Відповісти
 
 