Мобілізація: Електронний кабінет спростить набір за фахом, - Міноборони
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Електронний кабінет військовозобов’язаного дозволить значно простіше організувати систему відбору до війська згідно зі спеціальністю людини. Він також дозволить зменшити кількість помилок щодо призову людей, які не підлягають мобілізації.
Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Управління преси й інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Поява електронного кабінету - дуже зручний механізм для всіх. Тут треба розуміти, що якщо ми добилися ситуації, коли оновлення даних масове, тому що це можна зробити дома з комп'ютера, нам тоді значно простіше організувати систему, коли людина, яка має спеціалізацію механіка-водія, буде відповідні задачі виконувати у війську. І це дозволить зменшити кількість помилок, коли людину, яка не підлягає призову, не будуть призивати", - пояснив він.
За словами Павлюка, у військовозобов'язаних може існувати певний страх щодо оновлення даних через те, що їх "миттєво заберуть у військо". Посадовець зазначив, що "миттєво не заберуть", оскільки в Україні значно більше військовозобов'язаних, аніж зараз потребують ЗСУ.
"Просто цей процес стане значно якіснішим, значно більш зручним. [...] Зараз іде війна, і це обов'язок всіх, ми робимо все для того, щоб процес доєднання до війська був зручнішим, прозорішим, швидшим, якіснішим для війська", - пояснив він.
Також Павлюк повідомив, що згідно з новим законопроєктом військовозобов'язані матимуть 60 днів, аби уточнити свої дані: це можна буде зробити як в електронному кабінеті, так і офлайн.
Законопроєкт ще не ухвалено і він може змінюватися згідно з правками у Верховній Раді. Також його можуть відправити уряду на доопрацювання.
Будь ласка, зачекайте...
1. Ця база просто компіляція інших, вже існуючих баз, і таким чином вся інформація ВЖЕ є у тих, хто хотів її мати.
2. Ну буде ФСБ відомо, що Коля тракторист. І що?
3. Питання, а типу займуть місто кацапи і вирахують, хто служить - теж таке собі. Їх швидше сусіди здадуть зразу, і ніяких баз не треба.
лохівза фахом, - Міноборони
Сидить у Італії та філосовствує про сцикливих падлюків
У зебілів вже зовсім погано з головою.
Все такк. Тільки воно в Ірландії)
де там отой подоляка що казав нарасєї раби коли там пійшла новина щодо ел.повісток?
Привіт з Японії
Але я зараз в Україні, і, мабуть, вже назавжди (я невиправимий оптіміст).
Японський VPN мени потрібен для роботи + який-неякий захист від зелених опричників.
"Сядут все" - призвуть усіх - усі будуть служити - ***** на економіку
комбригам-м'ясникам потрібне м'ясо - а технології то від "диявола"....
Другий момент: наприклад людина хоче працювати виключно на Хаймарс, ну чимось подобається, чи зв'язківцем, і вона подає заявку. А місць немає, все зайнято. І ту людину одразу, цап-царап і в кулеметники, бо данні то вже актуальні.
І це тільки перший погляд по верхам, а є мабуть інше підводне каміння.
P.S. От я наприклад хочу працювати у 72 центрі, в/ч А4398, підкажіть будь ласка, який там конкурс на місце?
А чому мені розповідають, що ніким міняти?
Йшов добровільно, попав в рабство. Жодного чіткого терміну на демобілізацію, чи хоч яку-небудь ротацію.
Не розумію...
Ви ж не станете заперечувати, що Зє!-влада виступає з ініціативами, скопійованими з досвіду лаптів?
Це катастрофа !
Парламент зухвало обманули, знову внісши відхилені Верховною Радою драконівські норми, причому деінде навіть у ще більш жорсткій редакції.
Закон містить неприпустимі антиконституційні вимоги і є неприйнятним!
Ухвалення такого закону буде злочином проти держави Україна та неповагою до її громадян.
Зрозуміло, що фракція за жодних умов не голосуватиме за цей репресивний непотріб.
Ба більше.
Ми зробимо усе можливе й неможливе, аби об'єднати суспільство у боротьбі проти цього обурливого законопроєкту.
Україні потрібна мобілізація. Але вона не повинна бути насильницькою. Вона повинна бути мотиваційною, на основі негайного переходу до професійної армії.
Неприпустимо тримати 36 місяців бійців на передовій, але так само неприпустимо гнати на фронт непідготовлених людей.
Кожен наш воїн, який відслужив понад 18 місяців, мусить отримати право на відпустку або демобілізацію. Але на його місце має стати підготовлений працівник силових структур, таких у нас майже півмільйона, а не перший-ліпший, кого спіймають на вулиці.
Не можна боротися за свободу держави, позбавляючи свободи націю.
Чим же тоді ми відрізнятимемося від наших ворогів?