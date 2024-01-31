На Львівщині працівники ТЦК використовуватимуть бодікамери
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Військовослужбовці ЗСУ почнуть використовувати бодікамери під час патрулювання вулиць у Львівській області. Відео з них передаватимуть до обласного ТЦК та СП для аналізу конфліктних ситуацій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.
"Перед військовослужбовцями Збройних Сил України стоїть завдання Генерального штабу щодо мобілізації населення. Відтепер під час своїх щоденних патрулювань на вулицях Львівської області та заходів з оповіщення громадян, вони використовуватимуть бодікамери", - йдеться у повідомленні.
У Львівському обласному ТЦК та СП попередили, що під час патрулювань відео, що записані з бодікамер, будуть потрапляти до територіального центру комплектування на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати подію що трапилась і об’єктивно розбиратись у конфліктних ситуаціях.
Будь ласка, зачекайте...
щоб потім кваліфіковані юристи могли дати перелік відповідей, що треба говорити
вони показують шо завгодно, але не мають головного.
про які всраті бодікамери ми говоримо?
яким законом регулюється бодікамера на якомусь дядьку у формі без посвідчення? на який сервер йде інформація? скільки вони коштують і хто оплатив?
Згідно з наказом № 1026 під час здійснення повноважень поліцейськими портативний відеореєстратор закріплюється на його форменому одязі на грудях (ближче до плечового суглоба) так, щоб не створювати перешкод діям поліцейського. У випадках, пов'язаних з необхідністю якісної фіксації подій, поліцейські можуть тримати портативний відеореєстратор у руках. Дозволяється закріплення портативного відеореєстратора на екіпіруванні (шоломі) або зброї, якщо їх конструкцією передбачені відповідні кріплення.
Включення портативного відеореєстратора відбувається з моменту початку виконання службових обов'язків та/або спеціальної поліцейської операції, а відеозйомка ведеться безперервно до її завершення, крім випадків, пов'язаних з виникненням у поліцейського особистого приватного становища (відвідування вбиральні, перерви для приймання їжі тощо). У процесі включення портативного відеореєстратора поліцейський переконується в точності встановлених на пристрої дати та часу.
Під час виконання своїх повноважень поліцейським забороняються:
1) самовільне видалення відеозаписів з носіїв відеозапису, заміна цих носіїв, зміна їх системної дати та часу;
2) примусове виключення відеореєстраторів, у тому числі на вимогу сторонніх осіб;
3) перешкоджання здійсненню фото- і кінозйомки, відеозапису;
4) використання носіїв відеозапису у випадках, не пов'язаних із здійсненням ними повноважень поліції;
5) копіювання, передання інформації з відповідних носіїв стороннім особам.
За фактами втрати або пошкодження портативного відеореєстратора чи карти пам'яті, відеореєстраторів, установлених на службових транспортних засобах, БпЛА складових стаціонарних та автомобільних систем, призначається та проводиться службове розслідування в установленому законодавством порядку (розділу 7 наказу № 1026 ).
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою.
Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
За iншою- не примустима дискрiмiнацiя за будь якою ознакою, в тому числi, статтевою.
Але ось чоловiкiв ТЦК ловлять, i cадять у тюрми за вiдмову служити, а жiнок чомусь нi.
Перепишiть тодi вже Конституцiю, що служити мають лише чоловiки. Але ж тодi не буде того пафосу про рiвнiсть прав та неприпустимiсть дискрiмiнацiї.
І, технічно, для відновлення популяції достатньо одного самця (Володимир Олександрович зможе! мільйон українців за рік! за місяць!). Людство походить від одного стада мавп (одного альфа-самця), тому ми всі вже inbred f*cks і гірше не буде. Ну, може, будемо ближче до хобітів.
Навіщо нам ті ж навушники, якщо снарядів немає і зношені стволи.
Давайте прикордонників і патрулі оснащувати.
Закон про зброю знищений, автозаки вже прогріті. Далі буде.
******* кончена зелена блазнота.
З А В І С А