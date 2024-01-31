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Новини Суспільство
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Львівщина (1936) мобілізація (1513) ТЦК та СП (18)

На Львівщині працівники ТЦК використовуватимуть бодікамери

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

бодікамера

Військовослужбовці ЗСУ почнуть використовувати бодікамери під час патрулювання вулиць у Львівській області. Відео з них передаватимуть до обласного ТЦК та СП для аналізу конфліктних ситуацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.

"Перед військовослужбовцями Збройних Сил України стоїть завдання Генерального штабу щодо мобілізації населення. Відтепер під час своїх щоденних патрулювань на вулицях Львівської області та заходів з оповіщення громадян, вони використовуватимуть бодікамери", - йдеться у повідомленні.

У Львівському обласному ТЦК та СП попередили, що під час патрулювань відео, що записані з бодікамер, будуть потрапляти до територіального центру комплектування на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати подію що трапилась і об’єктивно розбиратись у конфліктних ситуаціях.

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Топ коментарі
+15
з часу створення тцк, держава не спромоглася надрукувати та видати всім посвідчення встановленого зразка.
вони показують шо завгодно, але не мають головного.
про які всраті бодікамери ми говоримо?
яким законом регулюється бодікамера на якомусь дядьку у формі без посвідчення? на який сервер йде інформація? скільки вони коштують і хто оплатив?
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31.01.2024 13:49
+12
Ідея була б непогана, якби повноваження у ТЦК були хоч на щось із того, що вони роблять. А так - лише привід вкрасти грошей на покупці цих камер.
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31.01.2024 13:46
+8
Китайські, звісно.
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31.01.2024 13:43
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Китайські, звісно.
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31.01.2024 13:43 Відповісти
будуть аналізувати поведінку і питання, які ставлять тцк-шників в ступор!
щоб потім кваліфіковані юристи могли дати перелік відповідей, що треба говорити
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31.01.2024 14:07 Відповісти
Записи камер не публікуються.
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31.01.2024 14:12 Відповісти
ще раз для "танкістів" - тцк буде аналізувати відео, де працівника відшили, на предмет як і що потрібно говорити, щоб "відшивань" більше не було! для цього тцк буде залучати юристів, щоб навчити своїх квадратноголових правильно спілкуватися з освіченими особами на вулицях
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31.01.2024 14:23 Відповісти
Тепер зрозумів.
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31.01.2024 14:24 Відповісти
Відео з них передаватимуть до фсб мацкалів
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31.01.2024 13:45 Відповісти
у тебе, якась дитяча травма? чого ти всюди тулиш сперматозоїдів?
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31.01.2024 13:51 Відповісти
а воины из ТЦК у тебя милок вызывают восторг?! эти бравые военные должны быть в боевых частях , а не бегать и собирать других вместо себя. кстати, их учили воевать, у них досрочный выход на пенсию и льготы. следовательно, все эти военкомовские орлы должны лишаться привелегий!
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31.01.2024 14:26 Відповісти
конечно же, лишаться привИлегий!
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31.01.2024 14:27 Відповісти
Оце так обізвали ткцашників
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31.01.2024 14:04 Відповісти
Так обізвали сцикливих чмошників які ховаються від мобілізації.
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31.01.2024 14:18 Відповісти
Сцикливi ухилянти - нафронтники
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31.01.2024 14:46 Відповісти
шо ви так проо дєпутатів і чиновників ...
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31.01.2024 17:00 Відповісти
а зєлєботи , вчора зареєстровані - які ухиляються від служби в зсу - це сцикливі чи чмошники ?
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31.01.2024 17:01 Відповісти
Подивись у дзеркало і вибери сам,ти сцикливий чмошник або чмошник сцикливий.З двох варіантів вибери один.
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31.01.2024 17:46 Відповісти
кожне звинувачення автобіографічне боте
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31.01.2024 21:21 Відповісти
Смішно читати коли бот реальній людині каже що вона бот.
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31.01.2024 21:50 Відповісти
стосовно іншого - ви погодилися ...
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31.01.2024 21:56 Відповісти
Так це ж ти мав вибирати варіанти а не я. Наважся врешті-решт та обери один із них.
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31.01.2024 22:13 Відповісти
ви ще й тупі... хоча це зрозуміло - в зелеботи йдуть ті ,хто неможе себе реалізувати на роботі чи в бізнесі ...
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31.01.2024 22:25 Відповісти
Судячи з того що ти став ботом,то ти себе реалізував на всі 100%.
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31.01.2024 22:56 Відповісти
настільки недолуге - що не може нічого саме придумати - мавпує за мною))))
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31.01.2024 23:04 Відповісти
Мавпувати за ботом?Ну ти дурбелик і насмішив. )
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31.01.2024 23:07 Відповісти
знову мавпуєш
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31.01.2024 23:20 Відповісти
Ідея була б непогана, якби повноваження у ТЦК були хоч на щось із того, що вони роблять. А так - лише привід вкрасти грошей на покупці цих камер.
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31.01.2024 13:46 Відповісти
То виправлять-узаконити беззаконня,у нашій країні є унікальний досвід!
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31.01.2024 13:53 Відповісти
Ідея ніби то розумна, але чому б не ходити з копами, у яких вже є камери? А на ці гроши купити мільйон дронів.
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31.01.2024 13:49 Відповісти
не на часі.....
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31.01.2024 13:52 Відповісти
Вони і ходять, але не всі. На всіх копів, мабуть, не вистачає.
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31.01.2024 14:13 Відповісти
Копи дуже перевантажені. Нещодавно якийсь топ-коп тут жалілся. Посидять в примусі, потупляться в телефон - і вже перенавантаження. Бідолашні.
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31.01.2024 14:28 Відповісти
з часу створення тцк, держава не спромоглася надрукувати та видати всім посвідчення встановленого зразка.
вони показують шо завгодно, але не мають головного.
про які всраті бодікамери ми говоримо?
яким законом регулюється бодікамера на якомусь дядьку у формі без посвідчення? на який сервер йде інформація? скільки вони коштують і хто оплатив?
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31.01.2024 13:49 Відповісти
"с какой целью интересуєтесь"?)))))))
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31.01.2024 13:53 Відповісти
маю час, та натхнення!
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31.01.2024 13:55 Відповісти
камера не может регулироваться законом, лол. Хочешь снимаешь, хочешь не снимаешь. Такое же дебильное изречение, "а каким законом регулируются мобильные телефоны" ??
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31.01.2024 15:47 Відповісти
Нагрудна камера

Згідно з наказом № 1026 під час здійснення повноважень поліцейськими портативний відеореєстратор закріплюється на його форменому одязі на грудях (ближче до плечового суглоба) так, щоб не створювати перешкод діям поліцейського. У випадках, пов'язаних з необхідністю якісної фіксації подій, поліцейські можуть тримати портативний відеореєстратор у руках. Дозволяється закріплення портативного відеореєстратора на екіпіруванні (шоломі) або зброї, якщо їх конструкцією передбачені відповідні кріплення.

Включення портативного відеореєстратора відбувається з моменту початку виконання службових обов'язків та/або спеціальної поліцейської операції, а відеозйомка ведеться безперервно до її завершення, крім випадків, пов'язаних з виникненням у поліцейського особистого приватного становища (відвідування вбиральні, перерви для приймання їжі тощо). У процесі включення портативного відеореєстратора поліцейський переконується в точності встановлених на пристрої дати та часу.

Під час виконання своїх повноважень поліцейським забороняються:

1) самовільне видалення відеозаписів з носіїв відеозапису, заміна цих носіїв, зміна їх системної дати та часу;

2) примусове виключення відеореєстраторів, у тому числі на вимогу сторонніх осіб;

3) перешкоджання здійсненню фото- і кінозйомки, відеозапису;

4) використання носіїв відеозапису у випадках, не пов'язаних із здійсненням ними повноважень поліції;

5) копіювання, передання інформації з відповідних носіїв стороннім особам.

За фактами втрати або пошкодження портативного відеореєстратора чи карти пам'яті, відеореєстраторів, установлених на службових транспортних засобах, БпЛА складових стаціонарних та автомобільних систем, призначається та проводиться службове розслідування в установленому законодавством порядку (розділу 7 наказу № 1026 ).
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31.01.2024 15:53 Відповісти
А закони України і конституцію України вони коли почнуть використовувати та виконувати?...
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31.01.2024 13:51 Відповісти
не на часі
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31.01.2024 13:54 Відповісти
Та вже використали і викинули. Взагалі, за нашу конституцію студент-першокурсник по конституційному праву отримав би "кол" та переекзаміновку.

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою.

Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
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31.01.2024 13:59 Відповісти
За однiєю статтею захист Держави - обов'язок ВСИХ її громадян.

За iншою- не примустима дискрiмiнацiя за будь якою ознакою, в тому числi, статтевою.

Але ось чоловiкiв ТЦК ловлять, i cадять у тюрми за вiдмову служити, а жiнок чомусь нi.

Перепишiть тодi вже Конституцiю, що служити мають лише чоловiки. Але ж тодi не буде того пафосу про рiвнiсть прав та неприпустимiсть дискрiмiнацiї.
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31.01.2024 14:58 Відповісти
Та давайте вже виизнаємо, що чоловіки - це лише інструмент для генетичного відбору.
І, технічно, для відновлення популяції достатньо одного самця (Володимир Олександрович зможе! мільйон українців за рік! за місяць!). Людство походить від одного стада мавп (одного альфа-самця), тому ми всі вже inbred f*cks і гірше не буде. Ну, може, будемо ближче до хобітів.
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31.01.2024 15:15 Відповісти
то москалі від мавп , а українці - то творіння рук Божих..
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31.01.2024 21:22 Відповісти
Звісно, гроші на це дуже потрібні.
Навіщо нам ті ж навушники, якщо снарядів немає і зношені стволи.
Давайте прикордонників і патрулі оснащувати.
Закон про зброю знищений, автозаки вже прогріті. Далі буде.
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31.01.2024 13:53 Відповісти
тепер в бус з відосиком
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31.01.2024 13:53 Відповісти
З копами ми це вже проходили, "внєзапно" перекривається об'єктив, неможливо встановити по звукам достеменно що відбувається на записі, але звісно ж наші працівники діють виключно в межах закону, а розрив селезінки і струс мозку то він сам собі якось заподіяв, це не ми, ага.
******* кончена зелена блазнота.
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31.01.2024 13:58 Відповісти
Якби не воєнний стан, я би рекомендував постійно носити боді-камеру, коли виходите за межі житла. Рятує від багатьох проблем, від гопників до поліції. Останні навіть намагались конфіскувати, за що отримали лекцію і скаргу в контроль. Більше не чіпали.
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31.01.2024 14:10 Відповісти
Причому бажано щоб вiдразу в облако записувала, i не можливо було видалити навiть якщо заберуть чи розiб'ють.
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31.01.2024 15:01 Відповісти
Так. Зараз непогану камеру з такою функціональністю можно купити за ~$300. В Україні, мабуть, 400-450, якщо не заборонили продаж. Як подумаю, скільки це коштувало на початку 10х, становиться не дуже добре. :>
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31.01.2024 15:24 Відповісти
Геніально. Зловили, запакували , ввімкнули камеру коли "щасливий" клієнт після стусанів прикладом спокійненько сидить у бусіку незламності і все по "закону". Можливо я не правий, але варто було б замість бодікамер для "рибаків" купити дрони для ЗСУ.
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31.01.2024 14:06 Відповісти
Тепер фінт тцк на обшукування громадян, і все тоді, вже глянц....
З А В І С А
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31.01.2024 14:40 Відповісти
Интересно,согласно какого закона они их носят и имеют право снимать граждан?У полиции есть статья 40+приказ№1026 к примеру,эти же господа к полиции не имеют ни какого отношения.
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31.01.2024 15:06 Відповісти
які закони,у нас все з рашки копіюютиь, у КНР та сама муйня вже давно, незабаром будуть дрони у вікна до громадян заглядати слухати та записувати, поки що з журналістів розпочали)
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31.01.2024 18:15 Відповісти
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31.01.2024 18:10 Відповісти
Хочеться мем з Кучмою сюди вставити, але не можна. Як казав мій дід: «До сраки ці карі очі». По-перше камер на всіх не вистачить, або за які гроші вони будуть куплені, по-друге камери ставляться не для захисту прав призовників, як у нормальній правовій державі, а для того, шоби «кваліфіковані кадри з ТЦК» мали змогу наступного разу менше получати від ДБР. Шановне керівництво сухопутних військ, запамʼятайте, шо «воля у держави на непопулярні рішення щодо мобілізаціі» є, але вона межує на балансі економіки виживання та потреб у мобілізаційному ресурсі арміі. Але це не означає, шо ви маєте виступати по безпрєдєлу, бо вам так хочеться. Тому камери видавати треба видавати НЕ для прикриття своіх дуп від дій неадекватів, які попали не зрозуміло як у ТЦК, а для захисту прав людей. Ну або нам права не цікаві, нам всім «треба прострілити коліно». Тоді ми вже росія.
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02.02.2024 08:34 Відповісти
 
 