На Львівщині працівники ТЦК використовуватимуть бодікамери

Військовослужбовці ЗСУ почнуть використовувати бодікамери під час патрулювання вулиць у Львівській області. Відео з них передаватимуть до обласного ТЦК та СП для аналізу конфліктних ситуацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.

"Перед військовослужбовцями Збройних Сил України стоїть завдання Генерального штабу щодо мобілізації населення. Відтепер під час своїх щоденних патрулювань на вулицях Львівської області та заходів з оповіщення громадян, вони використовуватимуть бодікамери", - йдеться у повідомленні.

У Львівському обласному ТЦК та СП попередили, що під час патрулювань відео, що записані з бодікамер, будуть потрапляти до територіального центру комплектування на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати подію що трапилась і об’єктивно розбиратись у конфліктних ситуаціях.

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