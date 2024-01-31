"Чітких визначень та правил немає", - Сухопутні війська про "вилов" чоловіків на вулицях працівниками ТЦК для вручення повісток

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко прокоментував "вилов" чоловіків на вулицях співробітниками ТЦК та СП для вручення повісток.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його коментар в ефірі 24 Каналу.

За словами Тимочка, працівники ТЦК - це здебільшого люди, які вже воювали на фронті чи обмежено придатні для військової служби в лавах регулярної армії. У них є процедура вручення повісток і вони діють згідно з нею.

"Якщо є потреба це скасувати, тоді це треба робити на законодавчому рівні. Поки що чітких визначень та правил що для суспільства, що для військових (немає - ред.)", - пояснив він.

Тимочко зауважив, що "це вже можна було давно зробити, прописати порядки та дотримуватися їх".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий законопроєкт про мобілізацію пропонує надсилати повістки до електронного кабінету призовника

Також у ЗСУ прокоментували заяву президента України Володимира Зеленського про те, що він не хотів би, щоб працівники ТЦК із застосування сили забирали чоловіків просто на вулицях.

"З одного боку, президент вважає так, як має бути комфортно для населення, а з іншого боку, говориться про те, що зараз не змінено процедури. Працівники центрів комплектування зобов'язані діяти відповідно до чинного законодавства", - наголосив Тимочко.

Запровадження нових законів про проведення мобілізації може призвести до врегулювання багатьох спірних питань, включно з проблемами, пов'язаними з діяльністю територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вважає він.

"Мене дуже дивує, чому багато наших політиків намагаються сподобатися ухилянтам. Людина, яка ухиляється від обов'язку захищати країну, яка відмовляється бути чесним з країною чи з армією, так само буде нечесна і з вами, політиками. Де гарантії, що люди, яким ви сьогодні намагаєтесь сподобатись, завтра за вас проголосують? А ось шкоду для країни ви робите вже", - додав Тимочко.

Читайте також: Вручення повісток - додаткове навантаження. Поліцейські готові допомагати, але фізично роздавати їх не будуть, - голова Нацполіції Вигівський