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Новий законопроєкт про мобілізацію пропонує надсилати повістки до електронного кабінету призовника

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

повістка

Новий урядовий законопроєкт про мобілізацію передбачає можливість надсилати повістки про виклик до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) до електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, хоча й не виключає вручення повістки під розписку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у тексті законопрєкту №10449, розміщеному на сайті ВР.

Законопроєкт зобов'язує громадян реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста.

Згідно з документом, днем вручення повістки про виклик до ТЦК та СП є день вручення такої повістки під розписку або день отримання ТЦК та СП повідомлення про доставлення повістки до електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста.

У законопроєкті наголошується, що якщо повістка про виклик до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки направлена до електронного кабінету призовника пізніше 17.00, то вона вважається врученою в робочий день, наступний за днем її відправлення, незалежно від надходження до ТЦК та СП повідомлення про її доставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт Кабміну пропонує проводити демобілізацію військових через 36 місяців від початку служби

Законопроєкт також пропонує вважати поважними причинами неявки громадянина до ТЦК та СП перешкоду стихійного характеру, хворобу громадянина, дії країни-агресора або інші обставини, що позбавили його можливості особисто прибути у зазначений пункт та строк.

До поважних причин також належать смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, бабусі) або близького родича його дружини (чоловіка).

Про причини неприбуття громадянин повинен повідомити ТЦК та СП протягом трьох діб від визначених на порядку денному дати та часу прибуття до територіального центру комплектування. У законопроекті також зазначається, що причини неявки до ТЦК та СП мають бути підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше урядовий законопроект №10449 про внесення до деяких законів змін щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку зареєстровано у Верховній Раді 30 січня. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
це воно, чи ще ні?
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31.01.2024 00:48
+24
Декілька питань до авторів ідеї про електронні кабінети:
1. Як давно ви почали говорити про електронні кабінети?
2. Як часто у вас виникає бажання говорити про електронні кабінети?
3. Що ви відчуваєте, коли говорите про електронні кабінети?
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31.01.2024 00:37
+20
Ну а шо такоє))
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31.01.2024 01:05
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Це все-до заднього місця і чомусь в тупі голови ніяк не доходе. Платіть добре тим хто вміє воювати і проблем не буде. Так нічим платить, а красти тоді що?!
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31.01.2024 05:25 Відповісти
Як тут ухилянтита інші слимаки збуджено цю новину обсмоктують.
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31.01.2024 06:22 Відповісти
А шо, слимак, давно в ухилянтах?
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31.01.2024 08:50 Відповісти
Берут пример с четырежды ухилянта и его орденоносцев
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31.01.2024 11:20 Відповісти
Оплата за кожні понаднормові півроку повинна суттєво зростати.
В такий бік джидайські мізки не працюють ?
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31.01.2024 07:21 Відповісти
В стране где выборы вне закона возможно все,просрочившие свой срок зрадники проголосуют любое дерьмо.
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31.01.2024 07:23 Відповісти
Для роботи з ЕК потрібен ЕЦП, який мають не багато людей.
Тоді ще одною поважною причиною не активації ЕК військовозрбов'язаного, а відтак і неявки в ТЦК - це відсутність ЕЦП: суди будуть закривати адмінпровадження за цих обставин.
Тоді треба вводити відповідальність за відсутність ЕЦП, а це вже зовсім інша історія.
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31.01.2024 07:26 Відповісти
давайте рахувати.
припустимо, що ви побачили смс чи повістку в кабінеті. час пішов.
1. 10 днів, явитися.
2. 5 днів, особисте попередження від жирного тцкашника.
3. 15 на виконання умов закону.
загалом: 30 днів, що б зняти гроші з рахунків. продати авто і квартиру. виїхати з країни, назавжди.

але, є проблема з прикордонниками, які перетворилися на вертухаїв.
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31.01.2024 07:30 Відповісти
Здається з "шашликами на природі" покінчено. Чому ініціатори міздюлєй не получили? Нарід то голодний.
Хто з'їв "народні шашлики"?
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31.01.2024 07:58 Відповісти
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31.01.2024 11:23 Відповісти
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31.01.2024 11:24 Відповісти
Помните как все начиналось?
Вот все и пришло к закономерному результату...
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31.01.2024 11:26 Відповісти
Хвост в лектронный кибинет из людей пожалуй ста, Мишке там сказали нет, ну а мне пожалуйста.
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31.01.2024 09:45 Відповісти
Кайфонул)
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31.01.2024 10:09 Відповісти
Песне вроде 50 лет уже👍
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31.01.2024 11:47 Відповісти
що можна сказати........долб9йоб-ти мене називала...
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31.01.2024 10:19 Відповісти
нічого не зрозуміло з цього закону але дуже цікаво
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31.01.2024 11:17 Відповісти
ой дибіл той шмаркаль.............рано чи пізно його зроблять крайнім і його порвуть....воно сяде за розкрадання за бездіяльність за тупість і за подання антиконституційного закону.....невже в того шмаркаля повністю мозги відсохли ......
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31.01.2024 11:18 Відповісти
Ще однією причиною по якій Зеленський і К так квапляться протягнути Закон про мобілізацію є юридичний казус, який унеможливлює видачу указів і розпоряджень після ‎31.‎03.‎2024
в статусі "виконуючий повноваження президента України"* по причині того, що видача указів і розпоряджень не внесено в перелік повноважень президента, а є правом президента України, що не розповсюджується на "виконуючого повноваження президента України".

Простіше кажучи, оголошення продовження воєнного стану, чи надзвичайного стану буде неможливим.

Другим цікавим аспектом справи буде неможливість оголошення демобілізації до виборів нового президента.
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31.01.2024 11:29 Відповісти
Дії системи влади Зеленського, яку демонструють його позаконституційні органи влади,

вказують на кардинальні порушення цією владою основних конституційних і законодавчих принципів.

Порушення діями влади Зеленського основних конституційних вимог і принципів державного управління вказує на перетворення її в систему авторитарного і антиконституційного правління, що проводить пряму узурпацію влади

в формах і методах не передбачених Конституцією і дає право громадянам України ставити питання про відновлення конституційних норм і положень функціонування влади.
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31.01.2024 11:31 Відповісти
31.‎01.‎2024 707 доба війни



62 доби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
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31.01.2024 11:32 Відповісти
"Ті, хто засуджені на умовний термін - можуть за бажанням мобілізуватись."

Обікрав державу, громадян, відкупився малою часткою вкраденого, отримав умовний термін і загоряй хоч на Канарах.
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31.01.2024 12:00 Відповісти
Ну,ну... Ти бач, які жортскачі ( hard rock ))). Навіть пісня вже є на цей мотив :
Мы смело в бой пойдем за власть зелених
И как один умрем за паничей имущих....
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31.01.2024 12:01 Відповісти
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