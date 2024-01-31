Новий законопроєкт про мобілізацію пропонує надсилати повістки до електронного кабінету призовника
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Новий урядовий законопроєкт про мобілізацію передбачає можливість надсилати повістки про виклик до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) до електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, хоча й не виключає вручення повістки під розписку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у тексті законопрєкту №10449, розміщеному на сайті ВР.
Законопроєкт зобов'язує громадян реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста.
Згідно з документом, днем вручення повістки про виклик до ТЦК та СП є день вручення такої повістки під розписку або день отримання ТЦК та СП повідомлення про доставлення повістки до електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста.
У законопроєкті наголошується, що якщо повістка про виклик до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки направлена до електронного кабінету призовника пізніше 17.00, то вона вважається врученою в робочий день, наступний за днем її відправлення, незалежно від надходження до ТЦК та СП повідомлення про її доставку.
Законопроєкт також пропонує вважати поважними причинами неявки громадянина до ТЦК та СП перешкоду стихійного характеру, хворобу громадянина, дії країни-агресора або інші обставини, що позбавили його можливості особисто прибути у зазначений пункт та строк.
До поважних причин також належать смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, бабусі) або близького родича його дружини (чоловіка).
Про причини неприбуття громадянин повинен повідомити ТЦК та СП протягом трьох діб від визначених на порядку денному дати та часу прибуття до територіального центру комплектування. У законопроекті також зазначається, що причини неявки до ТЦК та СП мають бути підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше урядовий законопроект №10449 про внесення до деяких законів змін щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку зареєстровано у Верховній Раді 30 січня.
Будь ласка, зачекайте...
В такий бік джидайські мізки не працюють ?
Тоді ще одною поважною причиною не активації ЕК військовозрбов'язаного, а відтак і неявки в ТЦК - це відсутність ЕЦП: суди будуть закривати адмінпровадження за цих обставин.
Тоді треба вводити відповідальність за відсутність ЕЦП, а це вже зовсім інша історія.
припустимо, що ви побачили смс чи повістку в кабінеті. час пішов.
1. 10 днів, явитися.
2. 5 днів, особисте попередження від жирного тцкашника.
3. 15 на виконання умов закону.
загалом: 30 днів, що б зняти гроші з рахунків. продати авто і квартиру. виїхати з країни, назавжди.
але, є проблема з прикордонниками, які перетворилися на вертухаїв.
Хто з'їв "народні шашлики"?
Вот все и пришло к закономерному результату...
в статусі "виконуючий повноваження президента України"* по причині того, що видача указів і розпоряджень не внесено в перелік повноважень президента, а є правом президента України, що не розповсюджується на "виконуючого повноваження президента України".
Простіше кажучи, оголошення продовження воєнного стану, чи надзвичайного стану буде неможливим.
Другим цікавим аспектом справи буде неможливість оголошення демобілізації до виборів нового президента.
вказують на кардинальні порушення цією владою основних конституційних і законодавчих принципів.
Порушення діями влади Зеленського основних конституційних вимог і принципів державного управління вказує на перетворення її в систему авторитарного і антиконституційного правління, що проводить пряму узурпацію влади
в формах і методах не передбачених Конституцією і дає право громадянам України ставити питання про відновлення конституційних норм і положень функціонування влади.
62 доби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Обікрав державу, громадян, відкупився малою часткою вкраденого, отримав умовний термін і загоряй хоч на Канарах.
Мы смело в бой пойдем за власть зелених
И как один умрем за паничей имущих....