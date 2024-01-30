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Законопроєкт Кабміну пропонує проводити демобілізацію військових через 36 місяців від початку служби

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація

Кабінет міністрів України пропонує звільняти зі служби військовослужбовців, які безперервно 36 місяців прослужили під час дії воєнного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну норму містить законопроєкт №10449, зареєстрований у Верховній Раді 30 січня.

Умовою для цього також є закінчення терміну контракту. Звільнення таких військовослужбовців здійснюватиметься у строки, визначені рішенням ставки Верховного Головнокомандувача.

Водночас демобілізуватися зможуть військовослужбовці з-поміж осіб з інвалідністю (всіх груп) та звільнені з полону, а також у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості використання на службі (для вищого офіцерського складу).

Демобілізація може бути передбачена і в разі обрання особи народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим (якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати військову службу), у зв'язку з призначенням (обранням) на посаду судді, судді Конституційного суду України, члена Вищої ради правосуддя (ВРП), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Служби дисциплінарних інспекторів ВРП, його заступника, дисциплінарного інспектора ВРП.

Попередня версія законопроєкту про мобілізацію (№10378) також передбачала можливість демобілізації після 36 місяців безперервної служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
Первым Пикалов пойдёт на дембель. С вручением ордена Зелёная Звездатая Пи...да.
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30.01.2024 22:21
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30.01.2024 22:29
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30.01.2024 22:55
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Во вьетнами отслуживали тур, а потом возвращались в Штаты, дослуживать свой срок, армия тогда была срочная, служили два года (те, кто не подписывал контракт). А то, что в Украине воюют одни и те же люди, конечно полная дичь, но это вопрос к военному руководству, я думаю, наверное в Генштабе целый отдел есть для таких вещей.
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31.01.2024 01:01 Відповісти
Взять и демобилизовать обстрелянных солдат, пусть и заменив их свежим пополнением, это однозначно вернуть кацапа под Киев, Харьков и Николаев. Людей надо выводить на долгосрочный отдых, а демобилизация возможна только после окончания войны. Никогда и нигде воюющие страны не освобождали из-под ружья свои армии. Даже контрактная насквозь армия США во время фазы активных боев в Ираке не отпускала солдат отслуживших контракт. Вьетнам - не пример, тогда служба была срочная, людей увольняли только после выслуживания своего срока.
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31.01.2024 00:51 Відповісти
а чем срочная служба во Вьетнаме принципиально отличается от службы по мобилизации?

и там и там призывают определенных людей. Почему одни должны служить бесконечно а другие никогда не добираться до армии?

Необсртрелянные? Так во-первых все сразу не дембельнут, во-вторых опыт придет современем, в третьих куча народу пришла только в 23-м и уже обстрелянные и с опытом - когда отпустят тех кто с 22го им еще год служить.

Опять же многие смогут остаться на контракте, многих можна будет перевести в инструкторы или повысить или еще каких плюшек отсыпать чтобы они не уходили на совсем.

А так это армия рабов-совков сейчас
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31.01.2024 01:33 Відповісти
Срочная отличается от мобилизации именно сроком. Два года отслужил и свободен
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31.01.2024 15:14 Відповісти
это какая-то шиза. вроде как действующим военнослужащим \ ментам и т.д. и т.п. "политикой" запрещено заниматься. да и у "бывших" тоже откровенно не фонтан получается - используют то чему научились, к примеру, Хйло - полез и начал со взрывов, терактов и продолжил видим чем, потому как тупая гебня. военные тоже сильно не блещут, но может откровенное кровавое месиво лично не устроят\предотвратят, потому как обычно знают результат. а тут видимо как привыкли - главное "себя" не забыть, а что остальное то пофиг. и какие-то еще дисциплинарные инспекторы появились, наверное, дисциплину в школах проверяют.
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31.01.2024 01:38 Відповісти
36 месяцев!!!!!!!!
Такое придумать могут только мудаки
После 3 лет на фронте
Мужчины все вернутся с посттравматическим синдромом
Такое в обществе начнется - всем мало не покажется
Американцы это уже проходили
Они нахлебались этим после Вьетнама по самое нехочу
Ну почитайте книги про войну
Все давно уже описано
Кому- то, видимо , мало проблем
Решили добавить
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31.01.2024 02:17 Відповісти
Ви хочете щоб вони не поверталися? Або ви думаєте за два роки у них не зламалася психіка?
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31.01.2024 03:38 Відповісти
Простите, а где вы увидели в моем посте слова
Я ХОЧУ , ЧТО ОНИ НЕ ВОЗВРАЩАЛИСЬ?
Я так устала от манипуляций президента
Избавьте меня от своих манипуляций
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31.01.2024 13:18 Відповісти
человек лет в 55-57 может и не выдержать три года в казарме даже не на фронте.
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31.01.2024 04:01 Відповісти
Тело еще может выдерживать нагрузки, но нервная система после 50 полностью убита, без всякой войны. Природой не рассчитана на более долгий срок. Сдавать она начинает после 40. Поэтому все пожилые ходят с лицами как у зомби.
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31.01.2024 05:57 Відповісти
Ні-ні! На "дембель", при такій "нормі" ВСЯ ТИЛОВА МРАЗЬОТА ПІДЕ !!!!!!!!, а не хлопці з нуля! Тільки БЕЗПЕРЕРВНЕ відбувши "на нулі", і не 36-ть а 12 місяців, можна демобілізуватися! Ой як хитро придумали, мразі, "у гарну обгортку завернули, як завжди, власну вигоду"!!! Да при такій норі і "пікалови", і "тилові силовики", і діти "тилових силовіків", митників, чиновників, товстосумів ПОВАЛЮТЬ НА ДЕМБЕЛЬ колонами з посвідченнями УБД!!!
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31.01.2024 05:12 Відповісти
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