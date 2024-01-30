Законопроєкт Кабміну пропонує проводити демобілізацію військових через 36 місяців від початку служби
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Кабінет міністрів України пропонує звільняти зі служби військовослужбовців, які безперервно 36 місяців прослужили під час дії воєнного стану.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну норму містить законопроєкт №10449, зареєстрований у Верховній Раді 30 січня.
Умовою для цього також є закінчення терміну контракту. Звільнення таких військовослужбовців здійснюватиметься у строки, визначені рішенням ставки Верховного Головнокомандувача.
Водночас демобілізуватися зможуть військовослужбовці з-поміж осіб з інвалідністю (всіх груп) та звільнені з полону, а також у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості використання на службі (для вищого офіцерського складу).
Демобілізація може бути передбачена і в разі обрання особи народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим (якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати військову службу), у зв'язку з призначенням (обранням) на посаду судді, судді Конституційного суду України, члена Вищої ради правосуддя (ВРП), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Служби дисциплінарних інспекторів ВРП, його заступника, дисциплінарного інспектора ВРП.
Попередня версія законопроєкту про мобілізацію (№10378) також передбачала можливість демобілізації після 36 місяців безперервної служби.
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и там и там призывают определенных людей. Почему одни должны служить бесконечно а другие никогда не добираться до армии?
Необсртрелянные? Так во-первых все сразу не дембельнут, во-вторых опыт придет современем, в третьих куча народу пришла только в 23-м и уже обстрелянные и с опытом - когда отпустят тех кто с 22го им еще год служить.
Опять же многие смогут остаться на контракте, многих можна будет перевести в инструкторы или повысить или еще каких плюшек отсыпать чтобы они не уходили на совсем.
А так это армия рабов-совков сейчас
Такое придумать могут только мудаки
После 3 лет на фронте
Мужчины все вернутся с посттравматическим синдромом
Такое в обществе начнется - всем мало не покажется
Американцы это уже проходили
Они нахлебались этим после Вьетнама по самое нехочу
Ну почитайте книги про войну
Все давно уже описано
Кому- то, видимо , мало проблем
Решили добавить
Я ХОЧУ , ЧТО ОНИ НЕ ВОЗВРАЩАЛИСЬ?
Я так устала от манипуляций президента
Избавьте меня от своих манипуляций