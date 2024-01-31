Новый законопроект о мобилизации предлагает отправлять повестки в электронный кабинет призывника
Новый правительственный законопроект о мобилизации предусматривает возможность посылать повестки о вызове в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, хотя и не исключает вручения повестки под расписку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в тексте законопроекта №10449, размещенном на сайте ВР.
Законопроект обязывает граждан регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.
Согласно документу, днем вручения повестки о вызове в ТЦК и СП является день вручения такой повестки под расписку или день получения ТЦК и СП сообщения о доставке повестки в электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.
В законопроекте отмечается, что если повестка о вызове в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки направлена в электронный кабинет призывника позже 17.00, то она считается врученной в рабочий день, следующий за днем ее отправления, независимо от поступления в ТЦК и СП уведомление о ее доставке.
Законопроект также предлагает считать уважительными причинами неявки гражданина в ТЦК и СП препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок.
К уважительным причинам также относятся смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (супруга).
О причинах неприбытия гражданин должен уведомить ТЦК и СП в течение трех суток от определенных в повестке дня и времени прибытия в территориальный центр комплектования. В законопроекте отмечается, что причины неявки в ТЦК и СП должны быть подтверждены документами соответствующих уполномоченных государственных органов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ранее правительственный законопроект №10449 о внесении в некоторые законы изменений по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета зарегистрирован в Верховной Раде 30 января.
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І не треба платити по 7 тисяч доларів.
Ще й годують безплатно.
Втім, в тюрму треба ще потрапити. Отримають 1-2 роки виправних робіт на будівництві ВОПів - комусь же цим займатися треба? То хай беззбройні зеки це роблять, а не відволікають озброєних громадян на брудну роботу
В такий бік джидайські мізки не працюють ?
Тоді ще одною поважною причиною не активації ЕК військовозрбов'язаного, а відтак і неявки в ТЦК - це відсутність ЕЦП: суди будуть закривати адмінпровадження за цих обставин.
Тоді треба вводити відповідальність за відсутність ЕЦП, а це вже зовсім інша історія.
припустимо, що ви побачили смс чи повістку в кабінеті. час пішов.
1. 10 днів, явитися.
2. 5 днів, особисте попередження від жирного тцкашника.
3. 15 на виконання умов закону.
загалом: 30 днів, що б зняти гроші з рахунків. продати авто і квартиру. виїхати з країни, назавжди.
але, є проблема з прикордонниками, які перетворилися на вертухаїв.
Хто з'їв "народні шашлики"?
Вот все и пришло к закономерному результату...
в статусі "виконуючий повноваження президента України"* по причині того, що видача указів і розпоряджень не внесено в перелік повноважень президента, а є правом президента України, що не розповсюджується на "виконуючого повноваження президента України".
Простіше кажучи, оголошення продовження воєнного стану, чи надзвичайного стану буде неможливим.
Другим цікавим аспектом справи буде неможливість оголошення демобілізації до виборів нового президента.
вказують на кардинальні порушення цією владою основних конституційних і законодавчих принципів.
Порушення діями влади Зеленського основних конституційних вимог і принципів державного управління вказує на перетворення її в систему авторитарного і антиконституційного правління, що проводить пряму узурпацію влади
в формах і методах не передбачених Конституцією і дає право громадянам України ставити питання про відновлення конституційних норм і положень функціонування влади.
62 доби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Обікрав державу, громадян, відкупився малою часткою вкраденого, отримав умовний термін і загоряй хоч на Канарах.
Мы смело в бой пойдем за власть зелених
И как один умрем за паничей имущих....