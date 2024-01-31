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Новый законопроект о мобилизации предлагает отправлять повестки в электронный кабинет призывника

повістка

Новый правительственный законопроект о мобилизации предусматривает возможность посылать повестки о вызове в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, хотя и не исключает вручения повестки под расписку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в тексте законопроекта №10449, размещенном на сайте ВР.

Законопроект обязывает граждан регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Согласно документу, днем вручения повестки о вызове в ТЦК и СП является день вручения такой повестки под расписку или день получения ТЦК и СП сообщения о доставке повестки в электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.

В законопроекте отмечается, что если повестка о вызове в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки направлена в электронный кабинет призывника позже 17.00, то она считается врученной в рабочий день, следующий за днем ее отправления, независимо от поступления в ТЦК и СП уведомление о ее доставке.

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Законопроект также предлагает считать уважительными причинами неявки гражданина в ТЦК и СП препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок.

К уважительным причинам также относятся смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (супруга).

О причинах неприбытия гражданин должен уведомить ТЦК и СП в течение трех суток от определенных в повестке дня и времени прибытия в территориальный центр комплектования. В законопроекте отмечается, что причины неявки в ТЦК и СП должны быть подтверждены документами соответствующих уполномоченных государственных органов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ранее правительственный законопроект №10449 о внесении в некоторые законы изменений по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета зарегистрирован в Верховной Раде 30 января.

Автор: 

законопроект (3219) мобилизация (2744) электронные документы (120) электронные услуги (98) повестка (153)


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Топ комментарии
+26
це воно, чи ще ні?
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31.01.2024 00:48
+24
Декілька питань до авторів ідеї про електронні кабінети:
1. Як давно ви почали говорити про електронні кабінети?
2. Як часто у вас виникає бажання говорити про електронні кабінети?
3. Що ви відчуваєте, коли говорите про електронні кабінети?
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31.01.2024 00:37
+20
Ну а шо такоє))
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31.01.2024 01:05
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Страница 3 из 3
Зеки не підлягають мобілізації.
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31.01.2024 03:39 Ответить
Ну то ухилянти масово ломануться на 1-2 роки до тюрми.
І не треба платити по 7 тисяч доларів.
Ще й годують безплатно.
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31.01.2024 05:17 Ответить
З умовним покаранням теж не мобілізують
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31.01.2024 06:02 Ответить
Годують безплатно, але не факт що часто і достатньо.
Втім, в тюрму треба ще потрапити. Отримають 1-2 роки виправних робіт на будівництві ВОПів - комусь же цим займатися треба? То хай беззбройні зеки це роблять, а не відволікають озброєних громадян на брудну роботу
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31.01.2024 06:44 Ответить
Це все-до заднього місця і чомусь в тупі голови ніяк не доходе. Платіть добре тим хто вміє воювати і проблем не буде. Так нічим платить, а красти тоді що?!
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31.01.2024 05:25 Ответить
Як тут ухилянтита інші слимаки збуджено цю новину обсмоктують.
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31.01.2024 06:22 Ответить
А шо, слимак, давно в ухилянтах?
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31.01.2024 08:50 Ответить
Берут пример с четырежды ухилянта и его орденоносцев
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31.01.2024 11:20 Ответить
Оплата за кожні понаднормові півроку повинна суттєво зростати.
В такий бік джидайські мізки не працюють ?
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31.01.2024 07:21 Ответить
В стране где выборы вне закона возможно все,просрочившие свой срок зрадники проголосуют любое дерьмо.
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31.01.2024 07:23 Ответить
Для роботи з ЕК потрібен ЕЦП, який мають не багато людей.
Тоді ще одною поважною причиною не активації ЕК військовозрбов'язаного, а відтак і неявки в ТЦК - це відсутність ЕЦП: суди будуть закривати адмінпровадження за цих обставин.
Тоді треба вводити відповідальність за відсутність ЕЦП, а це вже зовсім інша історія.
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31.01.2024 07:26 Ответить
давайте рахувати.
припустимо, що ви побачили смс чи повістку в кабінеті. час пішов.
1. 10 днів, явитися.
2. 5 днів, особисте попередження від жирного тцкашника.
3. 15 на виконання умов закону.
загалом: 30 днів, що б зняти гроші з рахунків. продати авто і квартиру. виїхати з країни, назавжди.

але, є проблема з прикордонниками, які перетворилися на вертухаїв.
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31.01.2024 07:30 Ответить
Здається з "шашликами на природі" покінчено. Чому ініціатори міздюлєй не получили? Нарід то голодний.
Хто з'їв "народні шашлики"?
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31.01.2024 07:58 Ответить
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31.01.2024 11:23 Ответить
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31.01.2024 11:24 Ответить
Помните как все начиналось?
Вот все и пришло к закономерному результату...
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31.01.2024 11:26 Ответить
Хвост в лектронный кибинет из людей пожалуй ста, Мишке там сказали нет, ну а мне пожалуйста.
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31.01.2024 09:45 Ответить
Кайфонул)
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31.01.2024 10:09 Ответить
Песне вроде 50 лет уже👍
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31.01.2024 11:47 Ответить
що можна сказати........долб9йоб-ти мене називала...
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31.01.2024 10:19 Ответить
нічого не зрозуміло з цього закону але дуже цікаво
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31.01.2024 11:17 Ответить
ой дибіл той шмаркаль.............рано чи пізно його зроблять крайнім і його порвуть....воно сяде за розкрадання за бездіяльність за тупість і за подання антиконституційного закону.....невже в того шмаркаля повністю мозги відсохли ......
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31.01.2024 11:18 Ответить
Ще однією причиною по якій Зеленський і К так квапляться протягнути Закон про мобілізацію є юридичний казус, який унеможливлює видачу указів і розпоряджень після ‎31.‎03.‎2024
в статусі "виконуючий повноваження президента України"* по причині того, що видача указів і розпоряджень не внесено в перелік повноважень президента, а є правом президента України, що не розповсюджується на "виконуючого повноваження президента України".

Простіше кажучи, оголошення продовження воєнного стану, чи надзвичайного стану буде неможливим.

Другим цікавим аспектом справи буде неможливість оголошення демобілізації до виборів нового президента.
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31.01.2024 11:29 Ответить
Дії системи влади Зеленського, яку демонструють його позаконституційні органи влади,

вказують на кардинальні порушення цією владою основних конституційних і законодавчих принципів.

Порушення діями влади Зеленського основних конституційних вимог і принципів державного управління вказує на перетворення її в систему авторитарного і антиконституційного правління, що проводить пряму узурпацію влади

в формах і методах не передбачених Конституцією і дає право громадянам України ставити питання про відновлення конституційних норм і положень функціонування влади.
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31.01.2024 11:31 Ответить
31.‎01.‎2024 707 доба війни



62 доби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
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31.01.2024 11:32 Ответить
"Ті, хто засуджені на умовний термін - можуть за бажанням мобілізуватись."

Обікрав державу, громадян, відкупився малою часткою вкраденого, отримав умовний термін і загоряй хоч на Канарах.
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31.01.2024 12:00 Ответить
Ну,ну... Ти бач, які жортскачі ( hard rock ))). Навіть пісня вже є на цей мотив :
Мы смело в бой пойдем за власть зелених
И как один умрем за паничей имущих....
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31.01.2024 12:01 Ответить
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