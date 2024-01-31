Новый законопроект о мобилизации предлагает отправлять повестки в электронный кабинет призывника

Новый правительственный законопроект о мобилизации предусматривает возможность посылать повестки о вызове в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, хотя и не исключает вручения повестки под расписку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в тексте законопроекта №10449, размещенном на сайте ВР.

Законопроект обязывает граждан регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Согласно документу, днем вручения повестки о вызове в ТЦК и СП является день вручения такой повестки под расписку или день получения ТЦК и СП сообщения о доставке повестки в электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.

В законопроекте отмечается, что если повестка о вызове в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки направлена в электронный кабинет призывника позже 17.00, то она считается врученной в рабочий день, следующий за днем ее отправления, независимо от поступления в ТЦК и СП уведомление о ее доставке.

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Законопроект также предлагает считать уважительными причинами неявки гражданина в ТЦК и СП препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок.

К уважительным причинам также относятся смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (супруга).

О причинах неприбытия гражданин должен уведомить ТЦК и СП в течение трех суток от определенных в повестке дня и времени прибытия в территориальный центр комплектования. В законопроекте отмечается, что причины неявки в ТЦК и СП должны быть подтверждены документами соответствующих уполномоченных государственных органов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ранее правительственный законопроект №10449 о внесении в некоторые законы изменений по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета зарегистрирован в Верховной Раде 30 января.