На Львовщине работники ТЦК будут использовать бодикамеры

Военнослужащие ВСУ начнут использовать бодикамеры во время патрулирования улиц во Львовской области. Видео из них будут передавать в областной ТЦК и СП для анализа конфликтных ситуаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.

"Перед военнослужащими Вооруженных Сил Украины стоит задача Генерального штаба по мобилизации населения. Теперь во время своих ежедневных патрулирований на улицах Львовской области и мер по оповещению граждан, они будут использовать бодикамеры", - говорится в сообщении.

Во Львовском областном ТЦК и СП предупредили, что во время патрулирований видео, записанные с бодикамер, будут попадать в территориальный центр комплектования на случай, если возникнет необходимость проанализировать произошедшее и объективно разбираться в конфликтных ситуациях.

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