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Міноборони (5320) Лієв (27) закупівлі (610)

У Міноборони відсторонили керівника закупівельного департаменту Нахкура

Новини Цензор.НЕТ Події

міноборони

У Міноборони України відсторонили від виконання службових обов’язків тимчасового в.о. директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Тоомаса Нахкура, якому 27 січня оголосили підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України.

"Рішенням міністра оборони України Рустема Умєрова від 1 лютого 2024 року, за клопотанням заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур відсторонений від виконання службових обов’язків", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, причина відсторонення - оголошення підозри у кримінальному провадженні.

"Підозра Тоомасу Нахкуру була вручена 27 січня 2024 року", - додали у відомстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нові деталі у "справі Лієва" щодо розкрадання 1,5 млрд грн Міноборони: незаконні рішення про передоплату підписував особисто Резніков

Що відомо про розкрадання коштів на закупівлі снарядів для ЗСУ

27 січня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу"

СБУ за сприяння Міністерства оборони викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

За матеріалами справи, п'ятьом фігурантам оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою). Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Одного з підозрюваних, а саме ексочільника департаменту Міноборони Олександра Лієва, затримали під час спроби виїхати за кордон.

Представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту зі "Львівським арсеналом".

У розмові з Hromadske один з посередників в угоді, представник наглядової ради "Sevotech" Олександр Хорошаєв заявив, що представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту зі "Львівським арсеналом".

Також про ситуацію з розкраданням мільярдів на закупівлі снарядів можна прочитати в розслідуванні Цензор.НЕТ "Як Україна втратила 100 тисяч мін: до чого тут жіноче лідерство й онучка в адміністрації Путіна".
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Топ коментарі
+6
...так а шо там по Нахяйцяпо17?..
чи, прикидаючися пораненою, НахКура відводить "мисливців" від гнізда?
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02.02.2024 13:16
+5
Ліжка Умеров, соває по міністерству, а СХЕМА так і працює!!
Співпадіння…, чи ота «шарапівщина» в дії??
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02.02.2024 13:12
+5
а де там лієв? в рф вже чи ще довідки від ТЦК на виїзд збирає?
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02.02.2024 13:35
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Ліжка Умеров, соває по міністерству, а СХЕМА так і працює!!
Співпадіння…, чи ота «шарапівщина» в дії??
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02.02.2024 13:12 Відповісти
...так а шо там по Нахяйцяпо17?..
чи, прикидаючися пораненою, НахКура відводить "мисливців" від гнізда?
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02.02.2024 13:16 Відповісти
Я думаю очкарік влип, і влип конкретно, яйця по 17 то квіточки....
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02.02.2024 13:51 Відповісти
Нах давно пора було...
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02.02.2024 13:21 Відповісти
Відправили кура Нах?
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02.02.2024 13:22 Відповісти
а де там лієв? в рф вже чи ще довідки від ТЦК на виїзд збирає?
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02.02.2024 13:35 Відповісти
Нах Кура!
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02.02.2024 13:47 Відповісти
Окозамилювання в дії!
Там треба не ліжка з ******* переставляти, а розганяти весь курятник!
А тим часом хрипатий поц, що бачить себе наполеончиком-мішкоюЯпончиком-цезарем в одному стакані, намагається обезглавити єдину силу, що може стримувати Україну від поразки - ЗСУ!
Цікаво, а оті підарки, що співають осанну ЗЕбуїнам з 19-го року вони коли зрозуміють, що це їхніми галочками і хрестиками в бюлетнях вони вистелили Україні дорогу до пекла? Їм все ще "аКакаяРазніца" і вони все ще хочуть "поржать"?
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02.02.2024 13:48 Відповісти
Дивно що серед керівників, начальників української влади ні одної українського призвіща, крім Залужний
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02.02.2024 14:01 Відповісти
..вопрос: посадили или отстанили? С конфискацией или свояк ?
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02.02.2024 15:11 Відповісти
вот это именно мародеры, при руководстве нынешней ОПы, и они же обзывали Петю мародером, кидали ему предьяву на 2 млн грн
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02.02.2024 15:12 Відповісти
 
 