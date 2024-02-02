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З окупованих територій повернули ще чотирьох дітей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ukraine,save

Чотирьох дітей віком від 0 до 16 років повернули з окупованих росіянами територій.

Про це у Facebook повідомила організація "Save Ukraine", інформує Цензор.НЕТ.

"Іще 4 дітей з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей повернула сьогодні наша команда Save Ukraine. Дітям від 0 до 16 років. Усі вони зараз у безпеці в одному з наших центрів", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває 15-та рятувальна місія, на сьогодні це вже 235 дітей, яких організація повернула в Україну з окупації та території Росії.

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Автор: Богдан Гуньковський
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02.02.2024 13:40 Відповісти
Немовля.
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02.02.2024 13:53 Відповісти
З поверненням, малеча.
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02.02.2024 13:54 Відповісти
всі наші!
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02.02.2024 13:55 Відповісти
 
 