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З окупованих територій повернули ще чотирьох дітей
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Чотирьох дітей віком від 0 до 16 років повернули з окупованих росіянами територій.
Про це у Facebook повідомила організація "Save Ukraine", інформує Цензор.НЕТ.
"Іще 4 дітей з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей повернула сьогодні наша команда Save Ukraine. Дітям від 0 до 16 років. Усі вони зараз у безпеці в одному з наших центрів", - йдеться в повідомленні.
Наразі триває 15-та рятувальна місія, на сьогодні це вже 235 дітей, яких організація повернула в Україну з окупації та території Росії.
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показати весь коментар02.02.2024 13:40 Відповісти Мені подобається 0
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