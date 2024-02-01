Росія використовує шість сценаріїв викрадення українських дітей, - уповноважена Герасимчук
Росія використовує щонайменше шість сценаріїв для викрадення та депортації українських дітей на свою територію.
Про це заявила Уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, виступаючи на конференції "Російська війна проти дітей" у Ризі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Росія використовує щонайменше шість сценаріїв для переміщення українських дітей на територію РФ. Так, саме сценаріями послуговується Росія, тому що політика Російської Федерації дуже чітко спланована, і зрозуміло, що спрямована вона на геноцид українського народу через українських дітей", - сказала Герасимчук.
За її словами, російські сценаріїв викрадення українських дітей є наступними:
- росіяни спочатку вбивають батьків, а потім вивозять дітей на свою територію,
- вилучають дітей безпосередньо з біологічної родини,
- відокремлюють від своїх родин під час так званих фільтраційних заходів,
- створюють непридатні умови для життя дитини на окупованій території, а далі начебто добровільно пропонують батькам віддати дітей на так зване оздоровлення чи відпочинок, з якого вони не повертаються додому.
Ще одним сценарієм Росії, зазначила Герасимчук, є переміщення до РФ цілих спеціальних закладів, де проживали українські діти. При цьому росіяни проводять такі заходи в повному обсязі, не даючи можливості України вивезти своїх дітей на підконтрольну територію.
Крім цього, розповіла Уповноважена, росіяни також вивозять дітей на територію Білорусі і Росії після встановлення якогось фейкового діагнозу, якого насправді немає у дитини, але, за твердженням окупантів, "цей діагноз потребує лікування чи реабілітації не вдома".
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