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Новини Війна
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Росія використовує шість сценаріїв викрадення українських дітей, - уповноважена Герасимчук

Депортація українських дітей

Росія використовує щонайменше шість сценаріїв для викрадення та депортації українських дітей на свою територію.

Про це заявила Уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, виступаючи на конференції "Російська війна проти дітей" у Ризі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія використовує щонайменше шість сценаріїв для переміщення українських дітей на територію РФ. Так, саме сценаріями послуговується Росія, тому що політика Російської Федерації дуже чітко спланована, і зрозуміло, що спрямована вона на геноцид українського народу через українських дітей", - сказала Герасимчук.

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За її словами, російські сценаріїв викрадення українських дітей є наступними:

  • росіяни спочатку вбивають батьків, а потім вивозять дітей на свою територію,
  • вилучають дітей безпосередньо з біологічної родини,
  • відокремлюють від своїх родин під час так званих фільтраційних заходів,
  • створюють непридатні умови для життя дитини на окупованій території, а далі начебто добровільно пропонують батькам віддати дітей на так зване оздоровлення чи відпочинок, з якого вони не повертаються додому.

Ще одним сценарієм Росії, зазначила Герасимчук, є переміщення до РФ цілих спеціальних закладів, де проживали українські діти. При цьому росіяни проводять такі заходи в повному обсязі, не даючи можливості України вивезти своїх дітей на підконтрольну територію.

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Крім цього, розповіла Уповноважена, росіяни також вивозять дітей на територію Білорусі і Росії після встановлення якогось фейкового діагнозу, якого насправді немає у дитини, але, за твердженням окупантів, "цей діагноз потребує лікування чи реабілітації не вдома".

Автор: 

діти (5063) Герасимчук Дар’я (14)


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й що там ООН, дивно, що їх все це влаштовує...
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01.02.2024 16:59 Відповісти
А може Чонгар не потрібно було розміновувати?
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01.02.2024 17:03 Відповісти
верещук где?
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01.02.2024 17:25 Відповісти
Як ***** дитячий будинок стає захопленим?! Це ви скоти винні, чому вчасно дітей не еваюкуювали?!! Саме гарант Конституції у цьому винен!!!!
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01.02.2024 18:36 Відповісти
 
 