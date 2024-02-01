Россия использует шесть сценариев похищения украинских детей, - уполномоченная Герасимчук

Россия использует не менее шести сценариев для похищения и депортации украинских детей на свою территорию.

Об этом заявила Уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, выступая на конференции "Российская война против детей" в Риге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия использует не менее шести сценариев для перемещения украинских детей на территорию РФ. Да, именно сценариями пользуется Россия, потому что политика Российской Федерации очень четко спланирована, и понятно, что направлена она на геноцид украинского народа через украинских детей", - сказала Герасимчук.

По ее словам, российские сценарии похищения украинских детей являются следующими:

россияне сначала убивают родителей, а затем вывозят детей на свою территорию,

забирают детей непосредственно из биологической семьи,

отделяют от своих семей во время так называемых фильтрационных мероприятий,

создают непригодные условия для жизни ребенка на оккупированной территории, а дальше вроде бы добровольно предлагают родителям отдать детей на так называемое оздоровление или отдых, из которого они уже не возвращаются домой.

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Еще одним сценарием России, отметила Герасимчук, является перемещение в РФ целых специальных заведений, где проживали украинские дети. При этом россияне проводят такие мероприятия в полном объеме, не позволяя Украине вывезти своих детей на подконтрольную территорию.

Кроме этого, рассказала Уполномоченная, россияне также вывозят детей на территорию Беларуси и России после установления некоего фейкового диагноза, которого на самом деле нет у ребенка, но, по утверждению оккупантов, "этот диагноз нуждается в лечении или реабилитации не дома".

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